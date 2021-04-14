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Ольга Щербинина

Британский пенсионер выиграл в лотерею 116 тысяч фунтов — он забыл дома очки и купил билет со случайными цифрами Статьи редакции

Сгенерированная автоматически комбинация оказалась выигрышной для 80-летнего мужчины.

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Фото Camelot Group

Денис Фоситт обычно вписывал в лотерейные билеты дни рождения своих родственников, но, забыв очки, решил положиться на удачу. Мужчина сказал, что это оказалось одним из лучших решений в его жизни, пишет Би-би-си.

«Я понял, что забыл очки и попытался выбрать привычные номера, но просто не смог. Я пошёл оплачивать билет и попросил даму за прилавком дать мне билет со случайными номерами (Lucky Dip)», — рассказал победитель. Фоситт и его 75-летняя жена Энн играют в лотерею EuroMillions каждую неделю.

При покупке билета на любую игру Национальной лотереи Великобритании у игрока есть возможность выбрать свои собственные числа или получить Lucky Dip. Это билет со случайно сгенерированными комбинациями цифр, которые лотерейный терминал выбирает за человека.

По словам мужчины, он сразу подумал, что в этот раз ему повезёт, и сказал об этом жене. На следующее утро пенсионер узнал о выигрыше. «Чтобы отметить, Денис выпил капельку виски, а я — немного хереса», — рассказала Энн Фоситт. По её словам, когда «этот ужасный Covid уйдёт и станет безопасно», семья устроит большую вечеринку.

Пара планирует частично потратить выигрыш на благоустройство сада и ремонт дома. Также пенсионеры собираются купить новый телевизор, плиту и матрас, но большую часть денег они решили отдать дочерям и внукам.

«Мы можем побаловать себя несколькими приятными вещами, но, что самое важное, многое дать семье. У нас было время, теперь оно их. Эти деньги помогут им больше, чем нам», — сказала миссис Фоситт.

#новости #великобритания

3 3 комментария
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3 комментария
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Персональный рак

2

По словам мужчины, он сразу подумал, что в этот раз ему повезёт и сказал об этом жене.

На деле же вставил ей пропиздон за забытые свои же очки

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Большой жёлтый робат

0

Везёт же некоторым. Я максимум три сотки деревянных на улице находил

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Олег Иваxнов

Большой
0

А меня батя в автосервис устроил, сразу начальником стал

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