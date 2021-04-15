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Артём Мазанов

Росстат: уровень бедности в России сократился до минимального с 2014 года — 12,1% от населения страны Статьи редакции

Бедными считаются россияне с доходами ниже прожиточного минимума: 11 тысяч 329 рублей.

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По итогам 2020 года у 17,8 миллиона россиян доходы были ниже прожиточного минимума. Об этом говорится в предварительном отчёте Росстата.

Оценка службы на 0,2 процентных пункта — на 300 тысяч — меньше, чем в 2019 году. РБК сообщил, что это минимальный уровень бедности с 2014 года: тогда за чертой бедности находилось 11,3% населения.

Изображение РБК

По данным Росстата, в четвёртом квартале 2020 года доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 миллионов россиян, или 9,2% населения. По сравнению с третьим кварталом 2020 года этот показатель снизился на 5,3 миллиона человек (или на 3,6 процентных пункта).

Служба пишет, что сокращению бедности в 2020 году способствовал рост среднедушевых денежных доходов (с 34 698 рублей до 42 543 рублей), среднемесячной номинальной начисленной зарплаты (с 49 021 рубля до 56 044 рублей) и пенсии по старости (с 15 966 рублей до 16 790 рублей).

Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объём социальных выплат в IV квартале оценивается в 3,4 триллиона рублей, что на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019 года, и соответствует объемам III квартала 2020 года.

Росстат

«Ведомости» отметили, что уровень бедности снизился на фоне рекордной смертности: в январе Росстат сообщил, что в 2020 году население впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тыс. человек.

В марте 2021 года исследователи ВШЭ заявили, что за время пандемии в 2020 году количество семей без детей, живущих ниже уровня бедности, выросло с 3,8% до 8,3%.

#новости

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kruzzenstern

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Что-то я в их математику не понял немножко.

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AUBE

1

Уровень бедности сократился вместе с населением.

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Андрей Штольц

1

Вот уж правда, главное не как проголосуют, а как посчитают. 

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Dmitry Mezenin

0

https://www.youtube.com/watch?v=yMolWCUwKPU

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Руководящий ящик

0

Можно прожиточный минимум ещё лет десять не увеличивать, тогда вообще бедных не останется.

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