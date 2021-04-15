Японцы раскритиковали талисман в виде трития, созданный на фоне сброса воды с АЭС «Фукусима» Статьи редакции
Дизайн персонажа изменят.
Персонаж должен был развеять опасения жителей Японии по поводу готовящегося сброса воды с аварийной АЭС. Власти удалили изображения через день после публикации из-за критики местных жителей. Об этом пишет Kyodo.
В опубликованных правительством материалах персонаж называл стандартной практикой сброс воды с атомных объектов. Там также сообщалось, что «уровень радиоактивного излучения, исходящего от трития, крайне мал» и что «не стоит беспокоиться о негативном влиянии на здоровье» от него.
Местные жители рассказали журналистам, что недовольны решением Японии слить воду АЭС. Они называли «огромным» разрыв между возможными проблемами от сброса воды и «легкомыслием персонажа». Талисман перерисуют с учётом критики жителей.
13 апреля стало известно, что Япония сбросит радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в океан. Процесс подготовки займёт примерно два года. В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн очищенной воды, которая содержит изотопы трития — его извлечь не удаётся.
Ебать у них культура, картинку нарисуем и все успокоятся.