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Артём Мазанов

Японцы раскритиковали талисман в виде трития, созданный на фоне сброса воды с АЭС «Фукусима» Статьи редакции

Дизайн персонажа изменят.

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Персонаж должен был развеять опасения жителей Японии по поводу готовящегося сброса воды с аварийной АЭС. Власти удалили изображения через день после публикации из-за критики местных жителей. Об этом пишет Kyodo.

В опубликованных правительством материалах персонаж называл стандартной практикой сброс воды с атомных объектов. Там также сообщалось, что «уровень радиоактивного излучения, исходящего от трития, крайне мал» и что «не стоит беспокоиться о негативном влиянии на здоровье» от него.

Местные жители рассказали журналистам, что недовольны решением Японии слить воду АЭС. Они называли «огромным» разрыв между возможными проблемами от сброса воды и «легкомыслием персонажа». Талисман перерисуют с учётом критики жителей.

13 апреля стало известно, что Япония сбросит радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в океан. Процесс подготовки займёт примерно два года. В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн очищенной воды, которая содержит изотопы трития — его извлечь не удаётся.

#новости #япония

9 9 комментариев
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Максим Сидоров

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Большой жёлтый робат

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Грузовой жар

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Излишний Илья

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Надо же было кошкодевочку нарисовать

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Имя И Фамилия

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Ебать у них культура, картинку нарисуем и все успокоятся.

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Имя И Фамилия

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Первого анимешника порвало

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Дамдин Дабаев

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Со свинками с игры ассоциации больше

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ziggy stardust

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Зачем ограничиваться одним рисунком? Можно мангу сразу захуячить.

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ouxen

0

джапы пидры и расисты

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