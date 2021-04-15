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Даша Лейзаренко

С герба калифорнийского Плэсервилля, известного как «город повешенных», убрали петлю Статьи редакции

Город получил такое название из-за казней через повешение, которые местные жители устраивали во время Золотой лихорадки. Теперь петлю посчитали расистским символом.

6 6 комментариев
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Герб Плэсервилля Фото CNN

Городской совет Плэсервилля единогласно проголосовал за то, чтобы убрать петлю с герба, который используется в поселении более 40 лет. Об этом сообщает CNN.

На гербе Плэсервилля изображён шахтёр, позади которого на дереве висит петля — это отсылка к росту преступности во время Золотой лихорадки. «Убийства и грабежи стали частыми в лагерях вдоль Американ-Ривер, торговцы и шахтёры постоянно теряли золото под угрозой смерти», — говорится на сайте города.

В 1849 году город получил исторические название Хэнгтаун («город повешенных») после того, как местные жители повесили нескольких преступников. Вскоре представители местных церквей потребовали, чтобы город получил более «дружелюбное» название. В 1854 году поселение официально переименовали в Плэсервилль, но старое название не вышло из употребления.

Члены городского совета обсуждали герб во время трёхчасового заседания в Zoom. Некоторые посчитали его расистским. «Петля — это символ смерти. Символ линчевания. Символ расизма. Думаю, что мы выше этого», — отметил один из местных жителей.

Другие заявили, что герб — это часть истории города. «Современный мир отнимает у нас маленькие кусочки нашей истории и выбрасывает их», — высказался другой участник заседания. «Если мы уберём это, то в следующий раз вы избавитесь от названия Хэнгтаун, через 10-15 лет дети не будут о нём ничего знать», – посчитал он.

«Сегодня мы покажем, в каком разнообразном и уникальном городе мы живем», — сказал мэр Деннис Томас после того, как совет проголосовал за удаление петли с герба и других городских объектов. По оценкам управляющего, затраты на внесение изменений составят около 3,5 тысяч долларов.

Городской совет Плэсервилля не впервые пытается убрать противоречивый герб. Избавиться от петли предлагали ещё в 2020 году, но от предложенного нового дизайна отказались.

#новости #сша

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Arman Adabi

5
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Anton Gostev

3
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Al

2

Теперь петлю можно заменить на кнопку delete)0)) из-за мудоебской культуры "отмены". 

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Большой жёлтый робат

0

Переписывают историю ряяя

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Железнодорожный химик

0

Жаль
Теперь негры, мексы, русские и прочее совсем потеряют границы дозворленности

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Ivan

0

все суицидники, которые вешаются - расисты

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