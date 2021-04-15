За кражу обоев его будут судить посмертно.

Свердловский областной суд присвоил гриф «совершенно секретно» уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами Росгвардии по подозрению в краже четырёх рулонов обоев. Об этом рассказал адвокат Алексей Бушмаков, а также пишет Би-би-си со ссылкой на пресс-службу свердловского областного суда.

Суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаём перед входом в зал, аудиопротокол не ведётся, пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьёй, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии. Алексей Бушмаков адвокат

В суде пояснили, что сам он не имеет полномочий ставить на дело такой гриф. Дело засекретили на основании пункта 1, части 2 статьи 241 УПК РФ, то есть публичное разбирательство «может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны». В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев.

После смерти Таушанкова признали невменяемым в момент совершения предполагаемого преступления. Следователь предложил его родителям прекратить уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), которое возбудили против мужчины из-за возможной кражи обоев. Но родственники отказались и попросили рассмотреть дело в суде, чтобы точно установить, что произошло.

В ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге прошла операция Росгвардии, во время которой был убит Таушанков. Мужчину подозревали в краже четырёх рулонов обоев стоимостью 8 тысяч рублей. После кражи он скрылся у себя дома. По официальным данным, когда квартиру Таушанкова начал штурмовать СОБР, мужчина грозил бойцам ножом. В итоге росгвардейцы застрелили екатеринбуржца. К ответственности они не привлекались.

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