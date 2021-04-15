В Екатеринбурге засекретили дело против мужчины, убитого при штурме его квартиры бойцами Росгвардии Статьи редакции
За кражу обоев его будут судить посмертно.
Свердловский областной суд присвоил гриф «совершенно секретно» уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами Росгвардии по подозрению в краже четырёх рулонов обоев. Об этом рассказал адвокат Алексей Бушмаков, а также пишет Би-би-си со ссылкой на пресс-службу свердловского областного суда.
В суде пояснили, что сам он не имеет полномочий ставить на дело такой гриф. Дело засекретили на основании пункта 1, части 2 статьи 241 УПК РФ, то есть публичное разбирательство «может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны». В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев.
После смерти Таушанкова признали невменяемым в момент совершения предполагаемого преступления. Следователь предложил его родителям прекратить уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), которое возбудили против мужчины из-за возможной кражи обоев. Но родственники отказались и попросили рассмотреть дело в суде, чтобы точно установить, что произошло.
В ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге прошла операция Росгвардии, во время которой был убит Таушанков. Мужчину подозревали в краже четырёх рулонов обоев стоимостью 8 тысяч рублей. После кражи он скрылся у себя дома. По официальным данным, когда квартиру Таушанкова начал штурмовать СОБР, мужчина грозил бойцам ножом. В итоге росгвардейцы застрелили екатеринбуржца. К ответственности они не привлекались.
убили - значит надо было, это же гвардейцы, а не тупо мрази ебаные какие-то
Интересно, что за история должна скрываться за четырьмя рулонами обоев.
Где-то в Люберцах есть качалка,в которой приседали ещё деды во время войны.Так вот однажды качки решили делать ремонт,начали снимать обои со стен,а там несколько слоёв.Дошли даже до шёлковых обоев XVII века-оказалось,в этом помещении тогда был домик прислуги князя Архипова.И уже под этими обоями обнаружилась газета Статский Физкультурник,где в разделе смешных историй напечатан этот ебучий баян!
Телефонный корабль
Участники процесса могут знакомиться с материалами дела, даже если у них нету допуска к гостайне такого уровня. Конституционный суд об этом в 2017 даже постановление выпустил.
Насчет левых лиц, имеющих допуск — точно не скажу, не сталкивался. Но тебе же в любом случае придется писать запрос на ознакомление — сначала непосредственному начальнику, потом в суд. И там, и там придется обосновывать цель ознакомления. И если через начальника аргумент "да прост" может прокатить, то для суда — вряд ли
Russian Lives Matter
За кражу обоев его будут судить посмертно.
Его не за кражу судят, а за разбойное нападение, когда он во время хищения ножом махал перед сотрудниками магазина. У вас же самих по тексту новости есть строчка про 162 УК РФ.
Суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаем перед входом в зал; аудиопротокол не ведется; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии
Как в школе
Спасибо за адекватный заголовок автора который уважает свою аудиторию. А для тормозов будет "убили из-за обоев" они все равно ничего не читают. Им комфортнее сидеть в дурке
в деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну
а какие сведения, вам знать не положено, потому что это тайна