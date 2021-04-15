Вместо этого зрителям показывали стадион «Тоттенхэм».

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Фото Daily Mail

Государственный телеканал Ирана прерывал трансляцию матча 31-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» (1:3) из-за женщины-арбитра Шан Мэсси-Эллис, которая была одета в шорты. Об этом сообщает Daily Mail.

В конце игры один из комментаторов пошутил, что он надеется, что зрителям понравилось географическое шоу.

Фото Daily Mail

Иранская правозащитная организация My Stealthy Freedom сообщила, что телевизионные цензоры «были потрясены присутствием женщины-рефери в шортах». Из-за этого им пришлось показывать зрителю планы стадиона.

Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны делать эту практику нормой. Это не наша культура. Это идеология репрессивного режима. My Stealthy Freedom