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Артём Мазанов

Иранское телевидение более 100 раз прерывало трансляцию матча АПЛ — чтобы не показывать ноги женщины-арбитра Статьи редакции

Вместо этого зрителям показывали стадион «Тоттенхэм».

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Фото Daily Mail

Государственный телеканал Ирана прерывал трансляцию матча 31-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» (1:3) из-за женщины-арбитра Шан Мэсси-Эллис, которая была одета в шорты. Об этом сообщает Daily Mail.

В конце игры один из комментаторов пошутил, что он надеется, что зрителям понравилось географическое шоу.

Фото Daily Mail

Иранская правозащитная организация My Stealthy Freedom сообщила, что телевизионные цензоры «были потрясены присутствием женщины-рефери в шортах». Из-за этого им пришлось показывать зрителю планы стадиона.

Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны делать эту практику нормой. Это не наша культура. Это идеология репрессивного режима.

My Stealthy Freedom

В 1979 году в Иране произошла исламская революция. Женщин обязали носить традиционную мусульманскую одежду.

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#новости #спорт #иран

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49 комментариев
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Сережа Семенов

66

Зато иметь гарем с 12-летними девочками это кайф полный,21 век, шикарно

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Александр Добриневский

Сережа
17

Если б я был султан, я б имел трех ♂️slaves♂️

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Alan Gliin

Александр
3

И ♂️three hundred bucks♂️ был бы окружен

Ответить

Закомплексованная Душа

Сережа
11

Это другое

Ответить

Железнодорожный химик

40

Иначе иранцы бы узнали, что у женщин есть ноги?

Ответить

Большой жёлтый робат

Железнодорожный
12

Ну у них у шахидок часто ног нет

Ответить

робот-бёрдвотчер

14

Им нужно нейросети поверх трансляции подключить, чтобы те дорисовывали штаны.

Ответить

Paavo Ulmanis

робот-бёрдвотчер
11

Слишком сложна для попов. Черные квадраты мышкой двигать привычнее.

Ответить

Оборонный месяц

робот-бёрдвотчер
3

нейросети

Разве это в Исламе не харам? Ну типа искусственный разум, попытка человека уподобится Аллаху, вся хуйня...

Ответить

Михаил Набоков

Оборонный
0

ИИ не умеет думать.

Ответить

Михаил Набоков

Михаил
0

Кроме человека ничто думать не может.

Ответить

Bad Mother

Михаил
0

многие люди тоже не умеют

Ответить

Михаил Набоков

Bad
0

Мы тут абстрактных людей оскорбляем или говорим о возможности иметь самость?

Ответить

Bad Mother

Михаил
0

почему абстрактных

Ответить

Большой жёлтый робат

15

Женщины: *существуют*
Цензоры: *потрясены*

Ответить

Неожиданный цвет

7

Ноу хорни специальное мусульманское издание

Ответить

Большой жёлтый робат

Неожиданный
3

Гоу то хорни зиндан *боинк*

Ответить

Paavo Ulmanis

5

Ничего, платочки на женщинах в России — вопрос времени.

Ответить

Интенсивный крюк

Paavo
3

та не, уже поздно
ещё лет 20 и коллективное сознание окончательно изменится в лучшую сторону

Ответить

Вячеслав Андреев

Paavo
3

Если только платочек то я за 🥰

Ответить

Ra

Paavo
3

а вот и приплетали подъехали

Ответить

AttentiveMilk

4

Ух какая

Ответить

FOX

AttentiveMilk
8

мне особенно понравились ее коленные чашечки 

Ответить

Ilya Martyanov

FOX
1

Заканчивайте давайте, а то мне придется отвлечься от работы. Хотя нет, все

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

–9

Тем временем в России порно актрисы живут лучше чем средний человек

Ответить

Даниил Баздырев

фцвфыв
13

Да они в любой стране живут лучше среднего человека

Ответить

Мразь

Даниил
1

Причем в США они живут куда лучше, чем в России

Ответить

Bobbyfisher

фцвфыв
7

А почему порноактрисы должны жить ХУЖе?)

Ответить

Мразь

фцвфыв
4

Какая связь?

Ответить

Vladislav Donets

Мразь
7

Половая.

Ответить

Эмиль Сулейманов

фцвфыв
0

Так говоришь, как будто это что-то плохое

Ответить

Danil Oputin

4

В ахуе с этого средневековья

Ответить

AZP

3

А на лицо женщины им можно смотреть, или пророк запрещает?

Ответить

Paavo Ulmanis

AZP
1

Всё решает аятолла

Ответить

Здоровый томагавк_два

3

Плохому футболисту и ноги арбитра мешают.

Ответить

Субъективный Женя

3

Wolfenstein: Operation Tottenheim

Ответить

Здоровый томагавк_два

Субъективный
0

Внезапно плюсую за Вольфа

Ответить

Woody Johnson

2

они в одежде что ли трахаются

Ответить

FOX

Woody
2

при выключенном свите

Ответить

Black Lodge

Woody
0

в хиджабе, sexwithmuslims(точка)com, годный сайт с примерами, так сказать

Ответить

Иван Сидоров

1

ислам для 🤡🤡🤡

Ответить

Золотой франт

Иван
0

Ты так не говори, ваш лучший друг Эрдоган не поймёт, не даст беспилотники

Ответить

Argumenta Ambigua

1

Ну - это новость дня, спасибо Артем

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AZP

0

Лучше бы барашков показывали.

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Sergiy Sev

0

Пиздец Ирану

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Алексей Иванов

0

Я требую уважать мои культурные особенности.jpg

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Михаил Набоков

0

Массовый психоз, страна дурка

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IceNight

0

Это идеология репрессивного режима.

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IceNight

0

Вот тут вот пусть и боряться фемки за свои права, где реально женщин за людей не считают.

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