Иранское телевидение более 100 раз прерывало трансляцию матча АПЛ — чтобы не показывать ноги женщины-арбитра Статьи редакции
Вместо этого зрителям показывали стадион «Тоттенхэм».
Государственный телеканал Ирана прерывал трансляцию матча 31-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» (1:3) из-за женщины-арбитра Шан Мэсси-Эллис, которая была одета в шорты. Об этом сообщает Daily Mail.
В конце игры один из комментаторов пошутил, что он надеется, что зрителям понравилось географическое шоу.
Иранская правозащитная организация My Stealthy Freedom сообщила, что телевизионные цензоры «были потрясены присутствием женщины-рефери в шортах». Из-за этого им пришлось показывать зрителю планы стадиона.
В 1979 году в Иране произошла исламская революция. Женщин обязали носить традиционную мусульманскую одежду.
Зато иметь гарем с 12-летними девочками это кайф полный,21 век, шикарно
Если б я был султан, я б имел трех ♂️slaves♂️
Им нужно нейросети поверх трансляции подключить, чтобы те дорисовывали штаны.
Слишком сложна для попов. Черные квадраты мышкой двигать привычнее.
Оборонный месяц
нейросети
Разве это в Исламе не харам? Ну типа искусственный разум, попытка человека уподобится Аллаху, вся хуйня...
ИИ не умеет думать.
Кроме человека ничто думать не может.
многие люди тоже не умеют
Мы тут абстрактных людей оскорбляем или говорим о возможности иметь самость?
Ничего, платочки на женщинах в России — вопрос времени.
Интенсивный крюк
та не, уже поздно
ещё лет 20 и коллективное сознание окончательно изменится в лучшую сторону
Ух какая
мне особенно понравились ее коленные чашечки
Заканчивайте давайте, а то мне придется отвлечься от работы. Хотя нет, все
Тем временем в России порно актрисы живут лучше чем средний человек
Да они в любой стране живут лучше среднего человека
А на лицо женщины им можно смотреть, или пророк запрещает?
они в одежде что ли трахаются
в хиджабе, sexwithmuslims(точка)com, годный сайт с примерами, так сказать
ислам для 🤡🤡🤡
Золотой франт
Ты так не говори, ваш лучший друг Эрдоган не поймёт, не даст беспилотники
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Вот тут вот пусть и боряться фемки за свои права, где реально женщин за людей не считают.