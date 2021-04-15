Более 20 китайских технологических компаний обязались соблюдать антимонопольные правила после ультиматума властей Статьи редакции
Они пообещали «не злоупотреблять доминирующим положением на рынке».
13 апреля Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка потребовало от 34 компаний в течение месяца устранить «антиконкурентные приёмы». Об этом сообщила газета Financial Times.
Регулятор потребовал от техгигантов, чтобы не «повторилась ситуация с Alibaba». За неделю до этого компанию оштрафовали на рекордную сумму — 2,78 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафа — 4% от объёма продаж Alibaba в 2019 году на территории Китая.
14 апреля более 20 технологических компаний, в числе которых ByteDance, Meituan и Tencent, согласились соблюдать антимонопольные правила. Регулятор опубликовал их отдельные заявления.
Спортивный ихтиандр
Ну за участие в митинге, например, на 15000 руб штрафуют. За повторное - 150.000 руб. Так что не понимаю, на что ты жалуешься
У нас тоже есть штрафы от оборота https://www.ferra.ru/news/techlife/yandeks-vyplatit-krupnyi-shtraf-za-narushenie-antimonopolnogo-zakona-14-04-2021.htm
За неделю до этого компанию оштрафовали на рекордную сумму - минус 3 миска рис и лишение кошкожена