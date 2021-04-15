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Артём Мазанов

Более 20 китайских технологических компаний обязались соблюдать антимонопольные правила после ультиматума властей Статьи редакции

Они пообещали «не злоупотреблять доминирующим положением на рынке».

13 апреля Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка потребовало от 34 компаний в течение месяца устранить «антиконкурентные приёмы». Об этом сообщила газета Financial Times.

Регулятор потребовал от техгигантов, чтобы не «повторилась ситуация с Alibaba». За неделю до этого компанию оштрафовали на рекордную сумму — 2,78 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафа — 4% от объёма продаж Alibaba в 2019 году на территории Китая.

14 апреля более 20 технологических компаний, в числе которых ByteDance, Meituan и Tencent, согласились соблюдать антимонопольные правила. Регулятор опубликовал их отдельные заявления.

#новости #китай

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4 комментария
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Недовольный Гоша

0

Хоть где-то штрафуют в %, а не как у нас 2000 руб для бомжей и фейсбука

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Спортивный ихтиандр

Недовольный
3

Ну за участие в митинге, например, на 15000 руб штрафуют. За повторное - 150.000 руб. Так что не понимаю, на что ты жалуешься

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Михаил Зеленин

Недовольный
0

У нас тоже есть штрафы от оборота https://www.ferra.ru/news/techlife/yandeks-vyplatit-krupnyi-shtraf-za-narushenie-antimonopolnogo-zakona-14-04-2021.htm

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Большой жёлтый робат

0

За неделю до этого компанию оштрафовали на рекордную сумму - минус 3 миска рис и лишение кошкожена

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