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Ольга Щербинина

Жительница Кракова вызвала службу защиты животных из-за странного зверя на дереве. Оказалось, что это круассан Статьи редакции

Женщина приняла его за игуану.

Фото Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

«Люди не открывают окна, потому что боятся, что животное проникнет в их дома», — сказала жительница Кракова, позвонившая в службу. Она добавила, что «тварь» сидит на дереве два дня. О ситуации рассказали в фейсбуке организации.

Сотрудник, который говорил с женщиной, сначала подумал, что это розыгрыш, но уточнил, не может ли это быть птицей. Она сказала, что зверь больше похож на «лагуна» — а потом вспомнила правильное слово, «игуана». Инспекторы знали, что рептилия вряд ли бы смогла жить на улице в такую прохладную погоду, но подумали, что игуана могла оказаться домашним питомцем, выброшенным на улицу. «Может, она сидит на этом дереве и не двигается, потому что умерла?» — задались вопросом они.

Приехав на место, сотрудники службы выяснили, что загадочный зверь — всего лишь круассан, застрявший в ветках. Вероятно, его выбросили в окно, чтобы покормить птиц. В организации к происшествию отнеслись спокойно и подчеркнули, что люди должны продолжать проявлять осторожность и сообщать о любых опасениях по поводу благополучия животных.

#польша #новости

3378 просмотров
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Ху Эмай

41

Почему нет пуша?

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Вероятный браслет

Ху
12

застрял в ветках

Ответить

Коричневый томагавк_два

19

Это французская игуана

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Коричневый томагавк_два

Коричневый
3

Очень редкая

Ответить

Ольга Щербинина

Коричневый
1

хлебная

Ответить

Индивидуальный

Ольга
10
Ответить

Индивидуальный

Индивид…
3

Это, кстати, не ящерица из масла на хлебушке, это макет ящерицы на хлебе, сделанный из цельного куска янтаря

Ответить

Igor Karklin

Индивид…
0

0_0

спасибо за это

Ответить

Юридический кавалер

12

Это новость месяца. Давно так по-доброму не угорал.

Ответить

Неожиданный цвет

Юридический
0

С новости о пингвинах?

Ответить

Юридический кавалер

Неожиданный
1

Которые стреляют фекалиями на несколько метров? Да, с неё

Ответить

Неожиданный цвет

Юридиче…
1

Не, я про https://tjournal.ru/animals/111772-ukral-u-svoey-devushki-rybu-v-novozelandskom-akvariume-regulyarno-vybirayut-luchshego-i-hudshego-pingvina-mesyaca

«Украл у своей девушки рыбу»: в новозеландском…
И главное — это доска почёта с объяснениями.
tjournal.ru
Ответить

Юридический

Неожида…
1

Я не видел этот милый пост

Ответить

Неожиданный цвет

3

Это на Украине снято там все

Ответить

Неожиданный цвет

Неожиданный
0

Игуаны

Ответить

Андрей Чащин

Неожиданный
0

Лагуны!

Ответить

Большой жёлтый робат

3

Женщина приняла его за игуану.

Хорошо не за зоибану

Ответить

Спортивный ихтиандр

2

Оказалось, что это круассан

@Дитковский умеет в агрессивный маркетинг

Ответить

Многолетний танк88

2

Захотелось круасан

Ответить

Вероятный браслет

1

#польша

Ответить

Th Sav

1

я когда вышла без очков погулять 

Ответить

Максим Шпилёв

1

Люди не открывают окна, потому что боятся, что животное проникнет в их дома

Ответить

Непростой Влад

1

@Дитковский @Дитковский @Дитковский 
Ты зачем в Кракове рекламирушься???

Ответить

Universe

0

Вероятно, его выбросили в окно, чтобы кормить птиц.

птиц правильно кормить так:

https://www.youtube.com/watch?v=I4_d1_lr6h0&ab

Ответить

Владислав Васильев

0

Вспомним баян

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Victor Ganin

0

Polska kurwa

Ответить

aliftin

0

Эта новость слишком быстро закончилась. 

Ответить

Sanek Igoshev

0

С круассаном все хорошо? Надеюсь вызволили без травм и он найдёт новую семью

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England Is My City

0
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Руслан Астратов

0

"Женщина приняла его за игуану."

Это как же надо в глаза ебаться

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Руслан Астратов

0

Готов взять к себе это животное

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