Жительница Кракова вызвала службу защиты животных из-за странного зверя на дереве. Оказалось, что это круассан Статьи редакции
Женщина приняла его за игуану.
«Люди не открывают окна, потому что боятся, что животное проникнет в их дома», — сказала жительница Кракова, позвонившая в службу. Она добавила, что «тварь» сидит на дереве два дня. О ситуации рассказали в фейсбуке организации.
Сотрудник, который говорил с женщиной, сначала подумал, что это розыгрыш, но уточнил, не может ли это быть птицей. Она сказала, что зверь больше похож на «лагуна» — а потом вспомнила правильное слово, «игуана». Инспекторы знали, что рептилия вряд ли бы смогла жить на улице в такую прохладную погоду, но подумали, что игуана могла оказаться домашним питомцем, выброшенным на улицу. «Может, она сидит на этом дереве и не двигается, потому что умерла?» — задались вопросом они.
Приехав на место, сотрудники службы выяснили, что загадочный зверь — всего лишь круассан, застрявший в ветках. Вероятно, его выбросили в окно, чтобы покормить птиц. В организации к происшествию отнеслись спокойно и подчеркнули, что люди должны продолжать проявлять осторожность и сообщать о любых опасениях по поводу благополучия животных.
Коричневый томагавк_два
Очень редкая
Индивидуальный
Индивидуальный
Это, кстати, не ящерица из масла на хлебушке, это макет ящерицы на хлебе, сделанный из цельного куска янтаря
Неожиданный цвет
С новости о пингвинах?
Юридический кавалер
Которые стреляют фекалиями на несколько метров? Да, с неё
Неожиданный цвет
Не, я про https://tjournal.ru/animals/111772-ukral-u-svoey-devushki-rybu-v-novozelandskom-akvariume-regulyarno-vybirayut-luchshego-i-hudshego-pingvina-mesyaca
Оказалось, что это круассан
@Дитковский умеет в агрессивный маркетинг
Люди не открывают окна, потому что боятся, что животное проникнет в их дома
Вероятно, его выбросили в окно, чтобы кормить птиц.
птиц правильно кормить так:
С круассаном все хорошо? Надеюсь вызволили без травм и он найдёт новую семью