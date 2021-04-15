США ввели новые санкции против России из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства страны Статьи редакции
Из Вашингтона вышлют десять российских дипломатов.
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России, сообщает Белый дом.
После 14 июня 2021 года США запретят своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином России.
Штаты также ввели санкции против шести IT-компаний, подозреваемых в поддержке российских спецслужб и участии в кибератаках. Это военный инновационный технополис «ЭРА», АО «Пасит», «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности», ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии» и компания Positive Technologies.
Также под ограничения попали 32 физических и юридических лица, которые «осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Ещё на восемь физических и юридических лиц санкции наложили из-за присоединения Крыма к России.
Американские власти официально заявили, что считают Службу внешней разведки России ответственной за кибератаку на государственные ведомства США в 2020 году. АНБ и ФБР издадут рекомендации по кибербезопасности, в где говорится об уязвимостях программного обеспечения, через которые СВР получает необходимый доступ к информации, говорится в сообщении Белого дома.
13 апреля Байден в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что «США будут твёрдо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы». Он предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне «в третьей стране» для обсуждения «всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией».
Никогда русский народ не жил так плохо, как при Байдене.
А кто сцыт в подъездах теперь?
Байден, он у Трампа отнял ключи от подъездов, но Трамп тоже не дурак, оставил себе дубликаты
Звонит в домофон и на вопрос: Кто? говорит: Я и ему открывают!!!
Люди, жившие при Рузвельте, с тобой не согласились бы, мне кажется.
Санкции малозначительные, мягко говоря. Одна болтовня, как обычно от левых демократов
Почему в каждой похожей теме всегда сразу появляется мем с лысым дедом от комментатора с 20 сообщениями, который сразу лайкаую другие ноунеймы?
Сам ты ноунейм
Коммент для списка ноунеймов
ну дядь, это мем точно не патриотического содержания))
а такой дождь лойсов у меня и правда впервые
ахах, нормально так 20 чел с легкой руки в ноунеймы прописать))
Круглый будильник
А мемасики про подъезды и мочу? Самые смешные и свежие шутки, люблю их
Блестящий микрофон
это настоящий олег, можете не проверять
Большое спасибо
@Сергей Звезда Можно Олегу небольшую бошку Олега рядом с ником, вместо галочки?
Санкции на пользу диктаторам, так как с их помощью можно оправдывать низкий уровень жизни жителей своей страны и прикрывать коррупцию. Но обычно у диктаторов конец один.
Тревожный ключ
ТОВАРИЩ МАЙОР ВЫ ПОСМОТРИТЕ
Он уже в разработке, можете не докладывать
Седой космос
Ты уже нашел все возможные аналоги для своих клиентов в СТО?
Рубль
не надоело каждый раз его хоронить?
Да никто его не хоронит. Просто он постоянно падает
Найдите сегодняшнее падение на полугодовом графике
"Постоянно падает" — не совсем удачная формулировка, по-моему (но у меня на случай падения рубля две трети сбережений в инвалюте)
Это никогда пердежем не было. С каждым вводом санкций рубль теряет в своей стоимости(паритет покупательской способности падает).
Месяц-два назад ввели санкции, рубль начал падать, сейчас он на уровне 75-77, а идёт к 80.
Как следствие дорожают все товары, в производстве которых валюта играет важную роль, то есть почти всё.
только он упал не на фоне санкций, а на фоне новостей про Украину
инфа сотка?
Месяц назад примерно была статья про санкции, без всякой Украины. Я написал, что нужно покупать доллар или евро. Меня спросили зачем. Результат — доллар 77, евро 92. Я евро по 86,5 покупал и доллар по 72,8. Люди, которые пишут, что санкции это херня видимо вообще ничего не понимают.
Временной
И много купил? когда сбрасывать планируешь?
Как раз месяц и началось. CNN и прочие очень много статей писали про стягивание войск и прочее. Начиная с 10 чисел марта.
На дистанции довольно неприятно, так как у нас и так не особо много было опций для получения финансирования на глобальных рынках. В целом в 2019 году сша уже частично ограничивал операции с госдолгом России. Видать считают что такой курс имеет место быть.
Одинаковый Никита
Прямо сейчас непонятно, надо смотреть реакцию на биржах через некоторое время.
Но вот 10 человек придется вспомнить как выглядит Липецк, зрелище не из приятных.
Эти санкции уже заложены во все цены. Минимум 2 месяцы было понятно про санкции
Железнодорожный химик
Есть нюанс связанный с покупкой облигаций рос компаний
Так многие под санкциями, а на многие просто нет рисковых парней, то делает своего рода перекредитование. Выпускаются ОФЗ, получают деньги и выкупаются через посредников на эти средства облигации рос компаний
Насколько стрельнет в будущем - хз, но думаю стрельнет и не мало
в краткосрочной перспективе пердеж, в долгосрочной вредит экономике (все будут беднее в $) и снижает курс.
Кто?
Неважно, ставь минус а потом разбирайся, лемминг
Всегда можно изменить минус на плюс, мистер лемминг
Тогда меняй а то понос ночью тебя застанет я наколдую
Моя будущая жена ведьма, извинись
Бля лемминги меня плюсовать начали вместо минусов они все перепутали сделай что нибудь
Одинаковый Никита
А что тебе не так? Сейчас политик лидер и борец сделает так, чтобы твой вклад в Россельхозбанке стал выгоднее
ты про кого?
США надо уже не стесняться и просто заявлять: «Мы вводим санкции против России/Китая/<подставить нужное>, потому что это отвечает нашим интересам и потому что можем».
Тревожный ключ
А когда то стеснялись?
Ну они же используют обтекаемые формулировки о «вредоносной внешней деятельности».
А вы не ведете вредоносную деятельность товарищ?
почему нет?
Дружеский жар
На мой неквалифицированный взгляд санкции вводили уже столько раз, что они перестали вызывать панику.
но без паники же
те, у кого деньги есть, не хрянят их в одной валюте, и вообще в валютах немного хранят
Опять новую дырку на поясах делать
Причина кончено знатная, "вмешательство в выборы 2020", лол. Вводят уже "просто потому что"
Хорошо, что мы все купили баксы
Правоохранительный украинец
Покупай лучше гривну
Думаешь, за нее больше лайков дадут?
какие компании?
Куда движутся российско-американские отношения? Каков библейский сценарий?
1) В первую очередь перед нами возвращение России (Даниила 11:29a). Это означает конец однополярного мира. Это также конец враждебной России власти в Киеве. У России снова будут военные базы за рубежом. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Тогда также многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией.
2) Потом будет глобальная ядерная война (Даниила 11:29б, 30a; Числа 24:23, 24; Исаия 5:24, 25; Луки 21:10, 11; Откровение 6:4). США нападет на Россию, но не уничтожит ее. Это будет взаимная резня. Эта война начнется с этнического конфликта. Горячей точкой может быть снова Грузия. Это будет первый раунд и «начало родовых болей» (Матфея 24:7, 8).
3) Будущий лидер России (будет править по образцу Александра Великого) отлично подготовит армию к следующей мировой войне, не будет жалеть средст на создание новых, не известных ранее видов оружия (Даниила 11:36-39). Это будет второй и последний раунд (Даниила 11:40-43). После этого Англо-Америка уже не будет мутить воды (Иезекииль 32:1-32).
откуда паста?
@президент грузии один стакан за главнокомандующего Байдена пожалуйста
Стакан чего?
Ждем "ответные" санкции против США от "обнуленного", от которых конечно же только пострадают Россияне.
Лысый Макс
Это значит приобретать облигации можно через посредников, на которых пойдёт дополнительный расход.
Сомневаюсь, что кто-то из посредников захочет попасть
под американские санкции.
По существу, как обычно, нужно зреть в корень.
В ФНБ что-то около 180 млрд. долларов, хватит для того, чтобы гасить текущие долги, не привлекая новых займов извне. Однако, хорошего в этом мало, так как позже нужно будет скорректировать бюджет РФ. И важно, чтобы при этом цена на нефть не падала.