Из Вашингтона вышлют десять российских дипломатов.

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Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России, сообщает Белый дом.

После 14 июня 2021 года США запретят своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином России.

Штаты также ввели санкции против шести IT-компаний, подозреваемых в поддержке российских спецслужб и участии в кибератаках. Это военный инновационный технополис «ЭРА», АО «Пасит», «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности», ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии» и компания Positive Technologies.

Также под ограничения попали 32 физических и юридических лица, которые «осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Ещё на восемь физических и юридических лиц санкции наложили из-за присоединения Крыма к России.

Американские власти официально заявили, что считают Службу внешней разведки России ответственной за кибератаку на государственные ведомства США в 2020 году. АНБ и ФБР издадут рекомендации по кибербезопасности, в где говорится об уязвимостях программного обеспечения, через которые СВР получает необходимый доступ к информации, говорится в сообщении Белого дома.