Новости
Ольга Щербинина

США ввели новые санкции против России из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства страны Статьи редакции

Из Вашингтона вышлют десять российских дипломатов.

164 164 комментария
11 390 просмотров

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России, сообщает Белый дом.

После 14 июня 2021 года США запретят своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином России.

Штаты также ввели санкции против шести IT-компаний, подозреваемых в поддержке российских спецслужб и участии в кибератаках. Это военный инновационный технополис «ЭРА», АО «Пасит», «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности», ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии» и компания Positive Technologies.

Также под ограничения попали 32 физических и юридических лица, которые «осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Ещё на восемь физических и юридических лиц санкции наложили из-за присоединения Крыма к России.

Американские власти официально заявили, что считают Службу внешней разведки России ответственной за кибератаку на государственные ведомства США в 2020 году. АНБ и ФБР издадут рекомендации по кибербезопасности, в где говорится об уязвимостях программного обеспечения, через которые СВР получает необходимый доступ к информации, говорится в сообщении Белого дома.

13 апреля Байден в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что «США будут твёрдо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы». Он предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне «в третьей стране» для обсуждения «всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией».

#новости #сша #россия

164 164 комментария
71
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 164, "likes": 71, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 368273, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Apr 2021 15:16:23 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
164 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Universe

133

Никогда русский народ не жил так плохо, как при Байдене.

Ответить

Владимир Филатов

Universe
3

А кто сцыт в подъездах теперь?

Ответить

Максим Баяндин

Владимир
17

бидон с мочой разлили 

Ответить

Павел Фролов

Владимир
9

Байден, он у Трампа отнял ключи от подъездов, но Трамп тоже не дурак, оставил себе дубликаты

Ответить

Иван Эртель

Павел
3

Звонит в домофон и на вопрос: Кто? говорит: Я и ему открывают!!!

Ответить

Владимир Филатов

Иван
0

Социальная инженерия

Ответить

Большой жёлтый

Павел
1

У него коды в чемоданчике

Ответить

Universe

Владимир
5

узнаем из новостей по первому каналу

Ответить

Рассылка на почту

Владимир
4

Байден и Харрис.
Вообще уже обарзели!

Ответить

Artem Kondratev

Universe
3

Люди, жившие при Рузвельте, с тобой не согласились бы, мне кажется.

Ответить

Semen Semenov

Universe
0

Санкции малозначительные, мягко говоря. Одна болтовня, как обычно от левых демократов

Ответить

Pavel Boyka

Universe
–1

не долго вам осталось rusкие

Ответить

Serge Harlamov

100
Ответить

Данислав Жуков

Serge
–7

Почему в каждой похожей теме всегда сразу появляется мем с лысым дедом от комментатора с 20 сообщениями, который  сразу лайкаую другие ноунеймы?

Ответить

Михаил Набоков

Данислав
16

Сам ты ноунейм

Ответить

Anton Gostev

Михаил
2

Коммент для списка ноунеймов

Ответить

Anton Gostev

Anton
3

Ну вот, ни одного ноунейма

Ответить

Предметный бокал

Данислав
3

Почему у тебя возник этот вопрос?

Ответить

Serge Harlamov

Данислав
1

ну дядь, это мем точно не патриотического содержания))

Ответить

Serge Harlamov

Serge
3

а такой дождь лойсов у меня и правда впервые
ахах, нормально так 20 чел с легкой руки в ноунеймы прописать))

Ответить

Неприятный

Serge
0

всегда с этого мема в голос, а потом плачу

Ответить

Круглый будильник

Данислав
1

А мемасики про подъезды и мочу? Самые смешные и свежие шутки, люблю их

Ответить

🐙

Данислав
1

Очко ботов. Был разбор. Накручивают лайками непатриотичные комментарии, чтобы потопить тж

Ответить

гачик

Данислав
0

А ты тут хули появился, м?

Ответить

Serge Harlamov

Serge
0

ну это смех да грех, сами понимаете

Ответить

Константин Курасов

Serge
0
Ответить

Тревожный ключ

50

САНКЦИИ РОССИИ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ!

Ответить

Блестящий микрофон

Тревожный
18

это настоящий олег, можете не проверять

Ответить

AttentiveMilk

Блестящий
7

Большое спасибо

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
14

@Сергей Звезда Можно Олегу небольшую бошку Олега рядом с ником, вместо галочки?

Ответить

🐙

Attenti…
5

🥚 например 

Ответить

Железнодорожный

Attenti…
2

или колбасу

Ответить

Kir Kirsky

Attenti…
0

установи что-то из этого
https://tjournal.ru/u/299860-bulky-blackcrappie/215370-obnovlenie-tegera-kak-na-reddite?ref=tjournal.ru
https://tjournal.ru/flood/362516-my-napisali-rasshirenie-dlya-brauzera-pokazyvayushchee-bolshe-informacii-o-kommentatorah-na-tjournal

Ответить

🐙

Блестящий
2

Бля, надо было твой коммент вначале прочитать. Потраченная минута на проверку...

Ответить

Закомплексованная Душа

Блестящий
0

Надо галочку добавить

Ответить

гачик

Блестящий
–1

Вещий

Ответить

Данислав Жуков

Тревожный
2

Санкции на пользу диктаторам, так как с их помощью можно оправдывать низкий уровень жизни жителей своей страны и прикрывать коррупцию. Но обычно у диктаторов конец один.

Ответить

Тревожный ключ

Данислав
3

ТОВАРИЩ МАЙОР ВЫ ПОСМОТРИТЕ

Ответить

Глупый нос

Тревожн…
0

Он уже в разработке, можете не докладывать

Ответить

Тревожный ключ

Глупый
2

Я должен был проявить бдительность. Это мой гражданский долг. Запад не дремлет

Ответить

Глупый нос

Тревожн…
0

Ты еще будешь редачить месседж или можно уже отвечать?

Ответить

Тревожный ключ

Глупый
0

ласкаво просимо

Ответить

Михаил Набоков

Данислав
0

Самолет->арабские страны->дворец на пенсии

Ответить

Мразь

Тревожный
0

Докажи, что ты настоящий

Ответить

Тревожный ключ

Мразь
2

В номере твоей карты есть три семерки подряд

Ответить

Мразь

Тревожн…
1

Да, точно. Можно доверять

Ответить

Владимир Филатов

Тревожный
1

Вот и славно, надо будет ещё накидать)

Ответить

Седой космос

Тревожный
0

Ты уже нашел все возможные аналоги для своих клиентов в СТО? 

Ответить

Тревожный ключ

Седой
0

Аналоги чего?

Ответить

Андрей Заварзин

Тревожный
0

Не смеши мои Искандеры

Ответить

Рассылка на почту

Тревожный
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Рассылка
0

Я не знаю других имен «Олег Ивахнов»

***
Я совершенно точно уверен, что под этим именем скрывается старый добрый надежный дедовским метод, нужно просто...

Ответить

Одинаковый

Кто
0

Отъебаться

Ответить

Глупый нос

42

Мне грустно поставьте плюсик пожалуйста до 100000 нехватает спасибо удачи вам всех благ доброго здоровья маме здоровья семье папе бабушке, денег побольше чтобы проблемы обходили вас стороной благослови вас б-г

Ответить

Alex Blake

30

Рубль

Ответить

Marhal_New _Arleana

Alex
1

не надоело каждый раз его хоронить? 

Ответить

Zzzzzzz

Marhal_New
1

Да никто его не хоронит. Просто он постоянно падает

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Zzzzzzz
3

Найдите сегодняшнее падение на полугодовом графике

Ответить

Zzzzzzz

Ilya.A…
4

Ещё не вечер так сказать. Лучше посмотри на график за 5 лет.

Санкции как бы не за 1 день урон экономике наносят

Ты реально сейчас пытаешь поспорить с утверждением, что рубль постоянно падает?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Zzzzzzz
3

"Постоянно падает" — не совсем удачная формулировка, по-моему (но у меня на случай падения рубля две трети сбережений в инвалюте)

Ответить

Bad Mother

Zzzzzzz
0

стабильность

Ответить

Михаил Зеленин

Alex
0

судя по реакции биржи- ждали большего. 

Ответить

Седой космос

2

Экономисты объясните гуманитарию, это всё опасно или опять пердёж в лужу? 

Ответить

Железнодорожный химик

Седой
40

Ты в России живёшь, для тебя не должно быть слово Опасно

Ответить

Alexander Kopelyan

Седой
5

Это никогда пердежем не было. С каждым вводом санкций рубль теряет в своей стоимости(паритет покупательской способности падает).
Месяц-два назад ввели санкции, рубль начал падать, сейчас он на уровне 75-77, а идёт к 80.
Как следствие дорожают все товары, в производстве которых валюта играет важную роль, то есть почти всё.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Alexander
0

только он упал не на фоне санкций, а на фоне новостей про Украину

Ответить

Bad Mother

Дмитрий
0

инфа сотка?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Bad
0

да

Ответить

Alexander

Дмитрий
0

Месяц назад примерно была статья про санкции, без всякой Украины. Я написал, что нужно покупать доллар или евро. Меня спросили зачем. Результат — доллар 77, евро 92. Я евро по 86,5 покупал и доллар по 72,8. Люди, которые пишут, что санкции это херня видимо вообще ничего не понимают.

Ответить

Временной

Alexand…
0

И много купил? когда сбрасывать планируешь?

Ответить

Alexander

Временн…
0

Купил достаточно) Часть вложил в ценные бумаги нероссийские естественно. Часть держу, просто стоп-лосс переставляю(на бирже покупал). Ну доллар минимум до 78-80 буду держать, с евро пока не определился.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Alexand…
0

Как раз месяц и началось. CNN и прочие очень много статей писали про стягивание войск и прочее. Начиная с 10 чисел марта. 

Ответить

Sanek Igoshev

Седой
0

На дистанции довольно неприятно, так как у нас и так не особо много было опций для получения финансирования на глобальных рынках. В целом в 2019 году сша уже частично ограничивал операции с госдолгом России. Видать считают что такой курс имеет место быть.

Ответить

Железнодорожный утюг

Sanek
6

пикачу одинаковые, а мнения расходятся

Ответить

The 1 Flash

Седой
2

Очередной пук в муку, не ссы.

Ответить

Одинаковый Никита

Седой
1

Прямо сейчас непонятно, надо смотреть реакцию на биржах через некоторое время.
Но вот 10 человек придется вспомнить как выглядит Липецк, зрелище не из приятных.

Ответить

gusigaga

Одинаковый
1

Эти санкции уже заложены во все цены. Минимум 2 месяцы было понятно про санкции

Ответить

Роман Андронов

gusigaga
0

Во все цены заложен Китай, который скупает всё.

Ответить

Железнодорожный химик

Одинаковый
1

Есть нюанс связанный с покупкой облигаций рос компаний
Так многие под санкциями, а на многие просто нет рисковых парней, то делает своего рода перекредитование. Выпускаются ОФЗ, получают деньги и выкупаются через посредников на эти средства облигации рос компаний
Насколько стрельнет в будущем - хз, но думаю стрельнет и не мало

Ответить

Kir Kirsky

Седой
0

в краткосрочной перспективе пердеж, в долгосрочной вредит экономике (все будут беднее в $) и снижает курс. 

Ответить

Неожиданный цвет

–21

Суки драные.

Ответить

Михаил Набоков

Неожиданный
6

Кто?

Ответить

Глупый нос

Михаил
19

Неважно, ставь минус а потом разбирайся, лемминг

Ответить

Михаил Набоков

Глупый
0

Всегда можно изменить минус на плюс, мистер лемминг

Ответить

Глупый нос

Михаил
0

Тогда меняй а то понос ночью тебя застанет я наколдую

Ответить

Михаил Набоков

Глупый
1

Моя будущая жена ведьма, извинись

Ответить

Глупый нос

Михаил
3

Бля лемминги меня плюсовать начали вместо минусов они все перепутали сделай что нибудь

Ответить

Михаил

Глупый
4

Суки драные.

Ответить

Глупый нос

Глупый
0

@Bad Mother Fucker твой голос ничего не решает, ты жалкий

Ответить

Bad

Глупый
0

ты же сам просил ставить тебе минусы

Ответить

Глупый нос

Bad
1

Я тоже жалкий

Ответить

Тревожный

Глупый
1

Самый жалкий тут я. Подвинься лысый

Ответить

Bad

Глупый
0

жалкий лемминг, смени ник

Ответить

Zzzzzzz

Глупый
–1

Минус можно поставить за неопределённость

Ответить

Глупый нос

Zzzzzzz
1

Ставлю минус за неопределенность

Ответить

Zzzzzzz

Глупый
1

Я тебе плюс, ты поставил минус довольно определёно

Ответить

Глупый нос

Zzzzzzz
0

Ставлю плюс за плюс

Ответить

Одинаковый Никита

Неожиданный
1

А что тебе не так? Сейчас политик лидер и борец сделает так, чтобы твой вклад в Россельхозбанке стал выгоднее

Ответить

Эйфелева Башня

Неожиданный
0

ты про кого?

Ответить

🐙

Эйфелева
0

Непонятно, но минусов уже ему накидал 

Ответить

Дмитрий Иванов

–19

США надо уже не стесняться и просто заявлять: «Мы вводим санкции против России/Китая/<подставить нужное>, потому что это отвечает нашим интересам и потому что можем».

Ответить

Тревожный ключ

Дмитрий
8

А когда то стеснялись?

Ответить

Дмитрий Иванов

Тревожный
–1

Ну они же используют обтекаемые формулировки о «вредоносной внешней деятельности».

Ответить

Ник Хартман

Дмитрий
3

А вы не ведете вредоносную деятельность товарищ?

Ответить

Роман Яремчук

Ник
0

Ну сложно увидеть то чего нет 

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
0

Типа пусть сами догадаются.

Ответить

Дружеский жар

4

Рубль: nose dive in 3, 2, 1 seconds
(хотя на самом деле нет)

Ответить

Alexander Kopelyan

Дружеский
–1

почему нет?

Ответить

Дружеский жар

Alexander
3

На мой неквалифицированный взгляд санкции вводили уже столько раз, что они перестали вызывать панику.

Ответить

Alexander

Дружеск…
0

Они не вызывают панику у тех, у кого денег нет. А у кого есть, те рубль продают и вкладывают в что-то надежное.

Ответить

Bad Mother

Alexand…
1

но без паники же

Ответить

Alexander

Bad
0

Это главное да)

Ответить

Иван Иванович

Alexand…
0

те, у кого деньги есть, не хрянят их в одной валюте, и вообще в валютах немного хранят

Ответить

Вова А.

4

Опять новую дырку на поясах делать

Ответить

Andrey Andreev

Вова
0

😅👌

Ответить

thetrickster

Вова
0

это после контрсанкций

Ответить

Дмитрий М

2

Причина кончено знатная, "вмешательство в выборы 2020", лол. Вводят уже "просто потому что"

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Дмитрий
0

кончено

Аха.

Ответить

Ху Эмай

2

Хорошо, что мы все купили баксы

Ответить

Правоохранительный украинец

Ху
2

Покупай лучше гривну 

Ответить

Ху Эмай

Правоохранитель…
1

Думаешь, за нее больше лайков дадут?

Ответить

Правоохранительн

Ху
0

Всегда сможешь обменять на сало и горилку

Ответить

Виталий

Правоох…
0

Всегда сможешь обменять на сало

Импортное из юрисдикции РФ? 🧐

Ответить

Роман Яремчук

Правоохранитель…
0

Она ещё больше в жопе чем рубль 

Ответить

Serge Harlamov

2

какие компании?

Ответить

Serge Harlamov

Serge
1

только мемы репостить

Ответить

Вова А.

Serge
0
Ответить

Семейный месяц

Вова
0

жаль, что в списке нет Яндекса и Мейлрушечки

Ответить

Берг

2

А можно ссписок компаний где-то посмотреть?

Ответить

Ryszard Ewiak

1

Куда движутся российско-американские отношения? Каков библейский сценарий?
1) В первую очередь перед нами возвращение России (Даниила 11:29a). Это означает конец однополярного мира. Это также конец враждебной России власти в Киеве. У России снова будут военные базы за рубежом. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Тогда также многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией.
2) Потом будет глобальная ядерная война (Даниила 11:29б, 30a; Числа 24:23, 24; Исаия 5:24, 25; Луки 21:10, 11; Откровение 6:4). США нападет на Россию, но не уничтожит ее. Это будет взаимная резня. Эта война начнется с этнического конфликта. Горячей точкой может быть снова Грузия. Это будет первый раунд и «начало родовых болей» (Матфея 24:7, 8).
3) Будущий лидер России (будет править по образцу Александра Великого) отлично подготовит армию к следующей мировой войне, не будет жалеть средст на создание новых, не известных ранее видов оружия (Даниила 11:36-39). Это будет второй и последний раунд (Даниила 11:40-43). После этого Англо-Америка уже не будет мутить воды (Иезекииль 32:1-32).

Ответить

Bad Mother Fucker

Ryszard
1

откуда паста?

Ответить

Лысый Макс

Bad
0

Из Ольгино, да @Вахтёр ?

Ответить

Правоохранительный украинец

1

@президент грузии один стакан за главнокомандующего Байдена пожалуйста

Ответить

🐙

Правоохранитель…
0

Стакан чего?

Ответить

Иван Иванович

🐙
1
Ответить

Правоохранительный украинец

🐙
0

Миша, включайся, уже 4 часа вечера

Ответить

🐙

Правоох…
0

Я за него. 

Ответить

Правоохранительн

🐙
0

Иди к Олегу в тред, там Ржомба 

Ответить

Тревожный ключ

🐙
0

Р Ж О М Б А

Ответить

Железнодорожный химик

1

Ееееее

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Дед, не вредничай, а то получишь по жопе

Ответить

Андрон

1

Ждем "ответные" санкции против США от "обнуленного", от которых конечно же только пострадают Россияне.

Ответить

Кирилл Липанов

0

Яка сумна новина!

Ответить

Правоохранительный украинец

0

США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином России.

Звучит страшно, умный кто-то объясните пожалуйста

Ответить

Лысый Макс

Правоохранитель…
1

Это значит приобретать облигации можно через посредников, на которых пойдёт дополнительный расход.

Ответить

Александр Елисеев

Лысый
1

Сомневаюсь, что кто-то из посредников захочет попасть
под американские санкции.

Ответить

Дмитрий М

Правоохранитель…
0

Придется через перекупов брать.

Ответить

Александр Елисеев

Правоохранитель…
0

По существу, как обычно, нужно зреть в корень.
В ФНБ что-то около 180 млрд. долларов, хватит для того, чтобы гасить текущие долги, не привлекая новых займов извне. Однако, хорошего в этом мало, так как позже нужно будет скорректировать бюджет РФ. И важно, чтобы при этом цена на нефть не падала.