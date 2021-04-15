Новости
Ольга Щербинина

ФБК рассказал о «любимой и самой секретной даче Путина» на Валдае. Главное Статьи редакции

Как утверждают расследователи, половина земли там принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку, который сдаёт её в аренду Кремлю за 300 миллионов рублей в год.

91 91 комментарий
8017 просмотров
Предполагаемый спа-комплекс в резиденции

За Путиным закреплены четыре резиденции — для жизни, работы и отдыха. Их на самом деле больше, но в основном все знают про эти: Кремль, Ново-Огарёво, Бочаров ручей и Валдай.

Путин проводит в этих местах все свое время. Нам часто показывают протокольную съёмку. Золотые залы Кремля, официальные мероприятия и даже экскурсии по Ново-Огарёво, встречи иностранных лидеров и тренировки в Сочи. И... погодите-ка. А о четвёртой официальной резиденции мы не знаем вообще ничего.

Вы все много раз слышали: Путин на Валдае, Путин на Валдае. Но удивительное дело, Путина там никогда не снимают. Это его любимая и, видимо, поэтому самая секретная официальная дача.

из расследования ФБК

В расследовании говорится, что на участке в 150 гектаров на северной части острова стоят технические здания — склады, гаражи, ангары и небольшие гостевые домики. Она официально принадлежит Российской Федерации. Южная часть полуострова, 100 гектаров между двумя озерами Ужин и Валдай, принадлежит другу президента Юрию Ковальчуку, который сдаёт её в аренду управлению делами президента за 300 миллионов рублей в год. «На этой части на самом деле и располагается резиденция — дача, бани, другие постройки для развлечения и отдыха», — говорят в ФБК.

Что расположено на территории «дачи»

Главный дом

Площадь четырёхэтажного «главного дома» — 3,5 тыс. квадратных метров. «Эти фотографии совсем старые, сейчас территорию благоустроили, высадили деревья», — отмечают расследователи. Также на территории стоит «китайский павильон», который играет роль гостевого дома. Его строила фирма УК «Кредо», которая сейчас отвечает за стройку «дворца» в Прасковеевке.

Отдельно стоят избушки, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана. Есть детская площадка и церковь. На сайте РПЦ упоминается, что её название «Владимирская».

«Главный секрет»

Но, как утверждают в ФБК, в 350 метрах от основного дома «притаился главный валдайский секрет Путина» — дом площадью 7 тысяч квадратных метров, два из трёх этажей которого находятся под землёй. По информации расследователей, это СПА-комплекс, который тоже арендует УДП. ФБК приводит его поэтажные планы.

Судя по чертежам, в комплексе расположены солярий, кабинеты косметологии, флоат-бассейн (большая ванна или капсула, наполненная очень солёной водой), криокамеры, комната с массажными ванными, помещение для грязелечения, стоматологический кабинет. В другом крыле находится 25-метровый бассейн, хамам и сауна.

Особое внимание расследователей привлёк массажный блок. «Там установлен подиум для тайского массажа. Массажное кресло, которое освещает специальная инфракрасная лампа (только это одно кресло стоит больше полумиллиона рублей). Ну а в середине комнаты — кровать, зашторенная тюлевым балдахином. [...] На одной стене керамическое панно с орхидеями, а с другой — панно с менее звучным названием „зигули“», — говорят они.

Рендер интерьера «массажного блока»

В помещениях выше есть 200-метровый холл, спальня, сервировочная комната со специальным лифтом для еды. Там также расположена 500-метровая гостиная с «очень впечатляющим аквариумом», только подсобное помещение которого занимает 13 метров. На подвальном этаже находятся технические помещения, комнаты персонала, а также помещение спецсвязи.

По данным ФБК, кроме СПА-центра управделами арендует около 80 строений. Исходя из данных на госзакупках за 2009 год, на территории резиденции есть бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, площадка для мини-гольфа, вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино. Расследовали заявили, что именно на валдайскую «дачу» Путину привозят его любимых артистов для личных вип-концертов, там же он проводит «тайные встречи» с другими политиками.

Сколько это стоит

Ковальчук владеет всем этим через свою фирму «Прайм», кроме арендных платежей от УДП значительных доходов у неё нет, говорят в ФБК. Выручка фирмы за 2019 — 312 миллионов, за 2018 — 304. За прошедшие десять лет она заработала 2,7 миллиарда рублей.

#новости #фбк #путин

91 91 комментарий
3
95
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0431\u043a","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 91, "likes": 95, "favorites": 18, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 368310, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Apr 2021 16:00:24 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
91 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блестящий микрофон

43

кинцо наверняка интересное, чтобы посмотреть в свободное время, но как-то уже похуй

Ответить

Ростислав Алабужев

Блестящий
9

Как-то уже замечали - что Путин и расследования о нем - это финальный аккорд, ягода вишни на торте карьеры фбк как антикоррупционной политическтой организации - теперь, уже ничего не переплюнет Дворец, и теперь не совсем понятно, что будет дальше

Ответить

Правоохранительный украинец

Ростислав
20

Переплюнет, расследование о сыне Путина, вот все охуеют когда наследника предъявят массам 

Ответить

Ростислав

Правоох…
2

Но....но...у него только дочери....

Ответить

Правоохранительн

Ростисл…
16

Ну вот, их как минимум 4. 
Или ты думаешь 2 3 4 появилась потому что ему дочек много хотелось? 

Ответить

Some Dude

Правоох…
2

так, а что за четвертая?

Ответить

Правоохранительн

Some
6

одна в нидерладнах симотиная, две тут страшные, и еще одна малолетка от эскортницы 

Ответить

Правоохран

Правоох…
6

боже храния царя 

Ответить

робот-бёрд

Правоох…
2

В Нидерландах жила же старшая дочь, т.к. замужем за голландцем. Вроде уехали от туда в 2014, после боинга.

Ответить

Иван

робот-б…
0

вроде как не старшая (Катерина), а средняя (Мария)

Ответить

робот-бёрд

Иван
0

Наоборот, старшая Мария, а Екатерина (которая Тихонова, спортивный рок-н-ролл и долина МГУ) младше.

Ответить

Иван

робот-б…
0

блин. вот что значит на внешность полагаться

Ответить

Some Dude

Правоох…
0

одна в нидерладнах симотиная

а где инфу о ней узнать можно?

Ответить

Вячеслав

Some
5

Онлифанс

Ответить

Some Dude

Вячеслав
1

предлагаешь еще баблосов его семье задонантить?)

Ответить

Вячеслав

Some
0

Ты спрашивал только про инфу, остальное в твоих руках

Ответить

Правоохран

Some
2

бля, походу и правда три , ну подожди, все еще может быть 

Ответить

Some Dude

Правоох…
1

думаешь еще стоит?)

Ответить

eepk yh

Some
0

охота пуще неволи

Ответить

_nevo

Правоох…
0

Пол ребёнка зависит от отца, только он может передать у-хромосому... или не может, ха

Ответить

ivan kalita

Ростисл…
2

У него Дочь - СЫН!

Ответить

Николай Астахаев

Правоох…
0

Он живёт в подвале дворца, в железной маске?

Ответить

Николай Астахаев

Ростислав
1

Про двойников

Ответить

common sense

Блестящий
9

Страшно, что твой коммент в топе. 

Ответить

конгруэ́нтный

common
3

так бывает если ничего не делать 

Ответить

common sense

конгруэ…
0

если ничего не делать

Про кого речь?

Ответить

конгруэ́нтный

common
0

про всех кто не согласен с путинской скверной

Ответить

common sense

конгруэ…
0

Т.е. все ничего не делают?
Тогда простой вопрос, вы согласны?

Ответить

конгруэ́нтный

common
0

он хочет войной пойти на мою страну 
я лицо заинтересованное  

Ответить

Some Dude

common
3

кто же не любит депрессию?

Ответить

VladKlar

common
1

Это многое говорит о нашем сосаети

Ответить

Жених приехал

Блестящий
0

Настолько, что не можешь об этом молчать. Ponymeow.

Ответить

Имя И Фамилия

5

Ваши действия после просмотра?

Ответить

Седой космос

Имя
64

Сижу и придумываю шутку, чтобы попасть в топ комментариев, но ничего не приходит в голову. 

Ответить

Иван Касаткин

Седой
4

«Сижу и думаю, за какой комментарий я бы хотел, чтобы меня посадили»

Ответить

Кристиан Бедгер

Имя
7

Самые терпеливые действия, моя терлпеливость зашкаливает, ещё чуть-чуть и я стану ещё сильнее терпеть, скоро дойду до предела терпения и как затерплю

Ответить

Зязя

Кристиан
1

вошёл в терпилоидный дзен

Ответить

Иван Касаткин

Имя
1

Напишу комментарий на TJ, денёк подумаю об этом, потом забуду

Ответить

Genesi5 ­

Имя
1

не бухтеть

Ответить

Pahlavin

Имя
0

выразил обеспокоенность

Ответить

Владимир Филатов

18
Ответить

Victor Ganin

13

Ждём героя нашего времени

Ответить

Роман Яремчук

Victor
1

Это мудак который убил того кто проводил реформы в стране для её улучшения. 

Ответить

Игорь Бриннер

Victor
0

Это Байден?

Ответить

StupidKenny100

Игорь
0

Убийца Кеннеди

Ответить

Игорь Бриннер

StupidK…
0

На Байдена похож.

Ответить

Зязя

5

на елдае

Ответить

Имя И Фамилия

Зязя
5

хаха писька

Ответить

Ху Эмай

5

Этим уже никого не удивишь

Ответить

некипишуй

Ху
2

меня удивило

Ответить

некипишуй

3

ну почему, сука ,не придумать что-нибудь новое?
ну каждый раз один и тот же тейк про королеву.

Ответить

Иплувен Максимал

некипишуй
5

Британская королева себе дворцы не строит, живет в батиной хате.

Ответить

Nikolay Kapustin

Иплувен
0

Виндзор НАМНОГО старше)

Ответить

Большой жёлтый робат

3

За Путиным закреплены четыре резиденции — для жизни, работы и отдыха. 

А 4я нахуя? 

Ответить

некипишуй

Большой
3

 для жизни, работы и отдыха 

Ответить

Последовательный рубин

Большой
0

Именно

Ответить

Долгий бокал

3

Погнали

Ответить

Suq Madiq

Долгий
1

 Погнали

через украинскую границу?

Ответить

Руслан Астратов

3

"ФБК рассказал о «любимой и самой секретной» даче Путина на Валдае"

Если эту локацию добавят в Hitman 4,  я куплю игру

Хотя бы в игре деда завалю

Ответить

некипишуй

2

Сегодня фраза дня: "Вы все врётиии"

Ответить

Здоровый томагавк_два

2

Надеваем антипригарные штаны и смотрим

Ответить

Igor Karklin

2

А там сделаем детский лагерь!

Ответить

БЕ3HOГNM

Igor
0

Конц

Ответить

Вирусный каякер

Igor
0

Детская площадка уже есть к тому же

Ответить

Иван Касаткин

2

 ФБК рассказал о «любимой и самой секретной» даче Путина на Валдае

Под прозвищем «Валдырь»

Ответить

Vandgory

1

Кажется уже такой мелочью после дворца...

Ответить

Максим Козаченко

1

А кто с ТЖ на этой стройке работал? Напомните, олды

Ответить

Лысый Макс

Максим
2

Меня в своё время в Спецстрой не взяли работать.

Ответить

Иван Касаткин

Максим
0

@Олег Ивахнов мы тут тебе нашли новый источник для заказов

Ответить

Rodion Kutsaev

1

Опять ФБК переключает внимания россиян от более важных событий?

Ответить

Сергей Воробьёв

1

Ребята это ролик не для вас, а для тех кто еще живет в розовых очках. Вы уже понимаете что у нас пиздец, но больше половины страны живут в своем мирке, где против них весь мир и Путин это спаситель и ему можно роскошь. Так что нахуя тут смехуечки, лучше распространяйте среди своих ватных друзей, помогите им увидеть то что вас уже не удивляет. Всем добра) 

Ответить

Neten

1

Напомню:

Я требую, чтобы Алексея Навального немедленно…
Присоединяйтесь к акции «Россия будет счастливой» в своем городе!
free.navalny.com
Ответить

Andi Bigglesworth

Neten
0

Сегодня кажется набралась тысяча за день. Утром смотрел - было 433ХХХ, сейчас 434ХХХ. 

Ответить

Роман Чернов

1

Церковь «Владимирская»
Чёт кек

Ответить

Неожиданный цвет

–1

Скукота

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Странный выбор для отдыха. Морозный север, а не теплый юг.

Ответить

Добровольный утюг

0

Ну дача и что, от вас ,россияне долбанные, отдыхать, птичек слушать

Ответить

Ваша Закладко

0

дедок любит парок ♨️

Ответить

Roma Dmitriev

0

всмысле самая секретная? там пол газпрома отдыхает лол

Ответить

Многолетний танк88

0

Теперь уже не секретная. И не любимая

Ответить

Украденная жизнь

0

Кого в Турцию не пустили, могут в СПА-комплексе Ротенберга отдохнуть.

Ответить

Иван Иванович

0

На одной стене керамическое панно с орхидеями, а с другой — панно с менее звучным названием „зигули“

плотные зигули для Владимира Владимировича

Ответить

Трансгендолёт

0

Горжусь барином! Не у каждого такие дачки есть, а у нашего есть, аж душа радуется!

Ответить

Артур Мохов

0

>> На одной стене керамическое панно с орхидеями, а с другой — панно с менее звучным названием „зигули“»

Нарисуйте картинку с жигулями, но чтобы фюрер внутри был

Ответить

Украденная жизнь

0

Хочет ли Путин быть президентом пожизненно?

Ответить

Abracadaver Fox

0

Так, подождите, что за криокамеры? Для армии клонов?

Ответить

Ядерный инструмент

0

Какой позор, господи. И ради этого нуворишского шика столько извиваться...

Ответить

Sergey Klimenko

0

короче если путин не начнет открытую войну то шансов чтобы кому то было не похуй уже совсем мало

Ответить

Недовольный Гоша

0

За Путиным закреплены четыре резиденции — для жизни, работы и отдыха. Их на самом деле больше

Я потерялся 

Ответить

#realfiddy

–12

А ваши бабки с дедами только кредитов вам набрали в наследство. Так что завидуйте молча.

Ответить

акклиматизатор

#realfiddy
0

залезь обратно в канализацию и не подавай голос.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Кавказ.Реалии» рассказали о волне протестов на Кавказе против вышек сотовой связи
Демонстранты боятся излучения и заражения коронавирусом через 5G, хотя это невозможно и таких сетей там вообще нет.
213
Новости
В США брокерская фирма случайно перевела клиентке 1,2 миллиона долларов. Она купила дом и машину, а позже её арестовали
Женщину обвинили в мошенничестве и уволили с работы.
422
Новости
ВШЭ: Россия рискует «навсегда отстать» от мировых лидеров в развитии технологий
РФ удерживает лидерство в ядерных технологиях и вооружении, но этого недостаточно, считают авторы исследования.
170
Популярное за три дня
Гость TJ
Гость TJ: Брендан Айк — сооснователь Mozilla и создатель языка JavaScript
Эфир завершён. Выжимка выйдет в ближайшие дни.
410
Новости
На сайте Госуслуг запустят похоронный онлайн-сервис. Против него выступали участники рынка, опасаясь снижения дохода
В сентябре 2020 года Минкомсвязи пожаловалось на сложности в создании такого сервиса.
150
Новости
В Москве силовики пришли с обысками к сотрудникам студенческого журнала DOXA. Главное
Обыски связаны с делом, возбуждённым по статье об экстремизме.
111
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Gidevan

США ввели новые санкции против…

Доктор Ливси

ФБК рассказал о «любимой и…

Великий

Запись в подсайте Животные

Евгений Клочков

Запись в подсайте Telegram

Lyakusha Cepelyakish

Тред: На Reddit делятся…

master of mastery

«Мне не верят, что это правда…

Екатерина Кузнецова

Жительница Кракова вызвала…

Шарль Перро

После ограничения полётов в…
null