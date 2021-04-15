ФБК рассказал о «любимой и самой секретной даче Путина» на Валдае. Главное Статьи редакции
Как утверждают расследователи, половина земли там принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку, который сдаёт её в аренду Кремлю за 300 миллионов рублей в год.
В расследовании говорится, что на участке в 150 гектаров на северной части острова стоят технические здания — склады, гаражи, ангары и небольшие гостевые домики. Она официально принадлежит Российской Федерации. Южная часть полуострова, 100 гектаров между двумя озерами Ужин и Валдай, принадлежит другу президента Юрию Ковальчуку, который сдаёт её в аренду управлению делами президента за 300 миллионов рублей в год. «На этой части на самом деле и располагается резиденция — дача, бани, другие постройки для развлечения и отдыха», — говорят в ФБК.
Что расположено на территории «дачи»
Площадь четырёхэтажного «главного дома» — 3,5 тыс. квадратных метров. «Эти фотографии совсем старые, сейчас территорию благоустроили, высадили деревья», — отмечают расследователи. Также на территории стоит «китайский павильон», который играет роль гостевого дома. Его строила фирма УК «Кредо», которая сейчас отвечает за стройку «дворца» в Прасковеевке.
Отдельно стоят избушки, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана. Есть детская площадка и церковь. На сайте РПЦ упоминается, что её название «Владимирская».
«Главный секрет»
Но, как утверждают в ФБК, в 350 метрах от основного дома «притаился главный валдайский секрет Путина» — дом площадью 7 тысяч квадратных метров, два из трёх этажей которого находятся под землёй. По информации расследователей, это СПА-комплекс, который тоже арендует УДП. ФБК приводит его поэтажные планы.
Судя по чертежам, в комплексе расположены солярий, кабинеты косметологии, флоат-бассейн (большая ванна или капсула, наполненная очень солёной водой), криокамеры, комната с массажными ванными, помещение для грязелечения, стоматологический кабинет. В другом крыле находится 25-метровый бассейн, хамам и сауна.
Особое внимание расследователей привлёк массажный блок. «Там установлен подиум для тайского массажа. Массажное кресло, которое освещает специальная инфракрасная лампа (только это одно кресло стоит больше полумиллиона рублей). Ну а в середине комнаты — кровать, зашторенная тюлевым балдахином. [...] На одной стене керамическое панно с орхидеями, а с другой — панно с менее звучным названием „зигули“», — говорят они.
В помещениях выше есть 200-метровый холл, спальня, сервировочная комната со специальным лифтом для еды. Там также расположена 500-метровая гостиная с «очень впечатляющим аквариумом», только подсобное помещение которого занимает 13 метров. На подвальном этаже находятся технические помещения, комнаты персонала, а также помещение спецсвязи.
По данным ФБК, кроме СПА-центра управделами арендует около 80 строений. Исходя из данных на госзакупках за 2009 год, на территории резиденции есть бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, площадка для мини-гольфа, вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино. Расследовали заявили, что именно на валдайскую «дачу» Путину привозят его любимых артистов для личных вип-концертов, там же он проводит «тайные встречи» с другими политиками.
Сколько это стоит
Ковальчук владеет всем этим через свою фирму «Прайм», кроме арендных платежей от УДП значительных доходов у неё нет, говорят в ФБК. Выручка фирмы за 2019 — 312 миллионов, за 2018 — 304. За прошедшие десять лет она заработала 2,7 миллиарда рублей.
Как-то уже замечали - что Путин и расследования о нем - это финальный аккорд, ягода вишни на торте карьеры фбк как антикоррупционной политическтой организации - теперь, уже ничего не переплюнет Дворец, и теперь не совсем понятно, что будет дальше
Правоохранительный украинец
Переплюнет, расследование о сыне Путина, вот все охуеют когда наследника предъявят массам
Правоохранительн
Ну вот, их как минимум 4.
Или ты думаешь 2 3 4 появилась потому что ему дочек много хотелось?
Правоохранительн
одна в нидерладнах симотиная, две тут страшные, и еще одна малолетка от эскортницы
В Нидерландах жила же старшая дочь, т.к. замужем за голландцем. Вроде уехали от туда в 2014, после боинга.
Страшно, что твой коммент в топе.
так бывает если ничего не делать
если ничего не делать
Про кого речь?
про всех кто не согласен с путинской скверной
Т.е. все ничего не делают?
Тогда простой вопрос, вы согласны?
Ваши действия после просмотра?
Седой космос
Сижу и придумываю шутку, чтобы попасть в топ комментариев, но ничего не приходит в голову.
Самые терпеливые действия, моя терлпеливость зашкаливает, ещё чуть-чуть и я стану ещё сильнее терпеть, скоро дойду до предела терпения и как затерплю
Ждём героя нашего времени
Это мудак который убил того кто проводил реформы в стране для её улучшения.
Это Байден?
на елдае
ну почему, сука ,не придумать что-нибудь новое?
ну каждый раз один и тот же тейк про королеву.
Британская королева себе дворцы не строит, живет в батиной хате.
За Путиным закреплены четыре резиденции — для жизни, работы и отдыха.
А 4я нахуя?
"ФБК рассказал о «любимой и самой секретной» даче Путина на Валдае"
Если эту локацию добавят в Hitman 4, я куплю игру
Хотя бы в игре деда завалю
А там сделаем детский лагерь!
ФБК рассказал о «любимой и самой секретной» даче Путина на Валдае
Под прозвищем «Валдырь»
А кто с ТЖ на этой стройке работал? Напомните, олды
Ребята это ролик не для вас, а для тех кто еще живет в розовых очках. Вы уже понимаете что у нас пиздец, но больше половины страны живут в своем мирке, где против них весь мир и Путин это спаситель и ему можно роскошь. Так что нахуя тут смехуечки, лучше распространяйте среди своих ватных друзей, помогите им увидеть то что вас уже не удивляет. Всем добра)
Сегодня кажется набралась тысяча за день. Утром смотрел - было 433ХХХ, сейчас 434ХХХ.
На одной стене керамическое панно с орхидеями, а с другой — панно с менее звучным названием „зигули“
плотные зигули для Владимира Владимировича
Горжусь барином! Не у каждого такие дачки есть, а у нашего есть, аж душа радуется!
>> На одной стене керамическое панно с орхидеями, а с другой — панно с менее звучным названием „зигули“»
Нарисуйте картинку с жигулями, но чтобы фюрер внутри был
короче если путин не начнет открытую войну то шансов чтобы кому то было не похуй уже совсем мало
А ваши бабки с дедами только кредитов вам набрали в наследство. Так что завидуйте молча.