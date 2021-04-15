 ФБК рассказал о «любимой и самой секретной» даче Путина на Валдае

За Путиным закреплены четыре резиденции — для жизни, работы и отдыха. Их на самом деле больше, но в основном все знают про эти: Кремль, Ново-Огарёво, Бочаров ручей и Валдай.

Путин проводит в этих местах все свое время. Нам часто показывают протокольную съёмку. Золотые залы Кремля, официальные мероприятия и даже экскурсии по Ново-Огарёво, встречи иностранных лидеров и тренировки в Сочи. И... погодите-ка. А о четвёртой официальной резиденции мы не знаем вообще ничего.

Вы все много раз слышали: Путин на Валдае, Путин на Валдае. Но удивительное дело, Путина там никогда не снимают. Это его любимая и, видимо, поэтому самая секретная официальная дача.

