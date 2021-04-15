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Ольга Щербинина

ФБК рассказал о «любимой и самой секретной даче Путина» на Валдае Статьи редакции

29 29 комментариев
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За Путиным закреплены четыре резиденции — для жизни, работы и отдыха. Их на самом деле больше, но в основном все знают про эти: Кремль, Ново-Огарёво, Бочаров ручей и Валдай.

Путин проводит в этих местах все свое время. Нам часто показывают протокольную съёмку. Золотые залы Кремля, официальные мероприятия и даже экскурсии по Ново-Огарёво, встречи иностранных лидеров и тренировки в Сочи. И... погодите-ка. А о четвёртой официальной резиденции мы не знаем вообще ничего.

Вы все много раз слышали: Путин на Валдае, Путин на Валдае. Но удивительное дело, Путина там никогда не снимают. Это его любимая и, видимо, поэтому самая секретная официальная дача.

из расследования ФБК

В расследовании говорится, что на участке в 150 гектаров на северной части острова стоят технические здания — склады, гаражи, ангары и небольшие гостевые домики. Она официально принадлежит Российской Федерации. Южная часть полуострова, 100 гектаров между двумя озерами Ужин и Валдай, принадлежит другу президента Юрию Ковальчуку, он сдаёт её в аренду управлению делами президента. «На этой части на самом деле и располагается резиденция — дача, бани, другие постройки для развлечения и отдыха», — говорят в ФБК.

Что расположено на территории «дачи»

Главный дом

Площадь четырёхэтажного «главного дома» — 3,5 тыс. квадратных метров. «Эти фотографии совсем старые, сейчас территорию благоустроили, высадили деревья», — отмечают расследователи. Также на территории стоит «китайский павильон», который играет роль гостевого дома. Его строила фирма УК «Кредо», которая сейчас отвечает за стройку «дворца» в Прасковеевке.

#новости #фбк #путин

Статья дополняется
29 29 комментариев
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29 комментариев
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Блестящий микрофон

9

кинцо наверняка интересное, чтобы посмотреть в свободное время, но как-то уже похуй

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Ростислав Алабужев

Блестящий
2

Как-то уже замечали - что Путин и расследования о нем - это финальный аккорд, ягода вишни на торте карьеры фбк как антикоррупционной политическтой организации - теперь, уже ничего не переплюнет Дворец, и теперь не совсем понятно, что будет дальше

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Правоохранительный украинец

Ростислав
1

Переплюнет, расследование о сыне Путина, вот все охуеют когда наследника предъявят массам 

Ответить

Ростислав

Правоох…
1

Но....но...у него только дочери....

Ответить

Правоохранительн

Ростисл…
2

Ну вот, их как минимум 4. 
Или ты думаешь 2 3 4 появилась потому что ему дочек много хотелось? 

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common sense

Блестящий
0

Страшно, что твой коммент в топе. 

Ответить

Имя И Фамилия

1

Ваши действия после просмотра?

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Седой космос

Имя
15

Сижу и придумываю шутку, чтобы попасть в топ комментариев, но ничего не приходит в голову. 

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Иван Касаткин

Седой
1

«Сижу и думаю, за какой комментарий я бы хотел, чтобы меня посадили»

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Кристиан Бедгер

Имя
1

Самые терпеливые действия, моя терлпеливость зашкаливает, ещё чуть-чуть и я стану ещё сильнее терпеть, скоро дойду до предела терпения и как затерплю

Ответить

Иван Касаткин

Имя
0

Напишу комментарий на TJ, денёк подумаю об этом, потом забуду

Ответить

Ху Эмай

2

Этим уже никого не удивишь

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некипишуй

Ху
0

меня удивило

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некипишуй

1

Сегодня фраза дня: "Вы все врётиии"

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Зязя

1

на елдае

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Имя И Фамилия

Зязя
0

хаха писька

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Неожиданный цвет

1

Скукота

Ответить

Владимир Филатов

1
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Долгий бокал

0

Погнали

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Suq Madiq

Долгий
0

 Погнали

через украинскую границу?

Ответить

Здоровый томагавк_два

0

Надеваем антипригарные штаны и смотрим

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Igor Karklin

0

А там сделаем детский лагерь!

Ответить

Иван Касаткин

0

 ФБК рассказал о «любимой и самой секретной» даче Путина на Валдае

Под прозвищем «Валдырь»

Ответить

Максим Козаченко

0

А кто с ТЖ на этой стройке работал? Напомните, олды

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Иван Касаткин

Максим
0

@Олег Ивахнов мы тут тебе нашли новый источник для заказов

Ответить

Лысый Макс

Максим
0

Меня в своё время в Спецстрой не взяли работать.

Ответить

Rodion Kutsaev

0

Опять ФБК переключает внимания россиян от более важных событий?

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Victor Ganin

0

Ждём героя нашего времени

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#realfiddy

–3

А ваши бабки с дедами только кредитов вам набрали в наследство. Так что завидуйте молча.

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