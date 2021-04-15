ФБК рассказал о «любимой и самой секретной даче Путина» на Валдае Статьи редакции
В расследовании говорится, что на участке в 150 гектаров на северной части острова стоят технические здания — склады, гаражи, ангары и небольшие гостевые домики. Она официально принадлежит Российской Федерации. Южная часть полуострова, 100 гектаров между двумя озерами Ужин и Валдай, принадлежит другу президента Юрию Ковальчуку, он сдаёт её в аренду управлению делами президента. «На этой части на самом деле и располагается резиденция — дача, бани, другие постройки для развлечения и отдыха», — говорят в ФБК.
Что расположено на территории «дачи»
Площадь четырёхэтажного «главного дома» — 3,5 тыс. квадратных метров. «Эти фотографии совсем старые, сейчас территорию благоустроили, высадили деревья», — отмечают расследователи. Также на территории стоит «китайский павильон», который играет роль гостевого дома. Его строила фирма УК «Кредо», которая сейчас отвечает за стройку «дворца» в Прасковеевке.
Как-то уже замечали - что Путин и расследования о нем - это финальный аккорд, ягода вишни на торте карьеры фбк как антикоррупционной политическтой организации - теперь, уже ничего не переплюнет Дворец, и теперь не совсем понятно, что будет дальше
Правоохранительный украинец
Переплюнет, расследование о сыне Путина, вот все охуеют когда наследника предъявят массам
Ваши действия после просмотра?
Седой космос
Сижу и придумываю шутку, чтобы попасть в топ комментариев, но ничего не приходит в голову.
Самые терпеливые действия, моя терлпеливость зашкаливает, ещё чуть-чуть и я стану ещё сильнее терпеть, скоро дойду до предела терпения и как затерплю
на елдае
ФБК рассказал о «любимой и самой секретной» даче Путина на Валдае
Под прозвищем «Валдырь»
А кто с ТЖ на этой стройке работал? Напомните, олды
А ваши бабки с дедами только кредитов вам набрали в наследство. Так что завидуйте молча.