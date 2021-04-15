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Сергей Исенеков

После ограничения полётов в Турцию у московского офиса Turkish Airlines выстроилась очередь из сотен людей Статьи редакции

Около 300 человек пришли сдать или обменять свои билеты.

37 37 комментариев
1602 просмотров

Фото «Новой газеты»

На Валовой улице в Москве очередь перед офисом авиакомпании растянулась на несколько десятков метров. Люди хотят сдать свои билеты, которые купили до ограничения полётов в Турцию. Об этом пишет «Коммерсант».

Корреспонденту «Новой газеты» рассказали, что очередь «двигается очень медленно» и за полчаса в здание зашло только один-два человека. Журналист «Коммерсанта» узнал, что те, кто пришёл к офису в 14:00, уже не успеют попасть внутрь и им придётся возвращаться в другой день.

Коммерсантъ @kommersant
На Валовой улице в Москве возле офиса авиакомпании Turkish Airlines выстроилась большая очередь. Люди стоят по несколько часов, чтобы сдать или обменять билеты.

http://amp.gs/6TNK https://t.co/PyV0ScHarg
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Тем временем у офиса Turkish Airlines.

Видео: Москва 24 https://t.co/jqkZPOgR1J

У желающих обменять билеты есть несколько вариантов: дождаться возврата денег за билеты, изменить город вылета (например, самолёты Turkish Airlines летают из Минска) или обменять билеты на любую другую дату после 1 июня.

12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Авиасообщение с этими странами возобновят только в том случае, если эпидемиологическая ситуация там стабилизируется.

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#новости #турция #туризм #путешествия

37 37 комментариев
8
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37 комментариев
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Телефонный корабль

11

И все потому что дед обиделся.

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Мразь

Телефонный
8

Ну стоит признать, что и с ковидом там полный пиздец

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Телефонный корабль

Мразь
3

Ну так закрыли бы границу полностью тогда, как год назад, зачем оставлять еженедельные рейсы?

Ответить

Весёлый Хамелеон

Телефон…
4

Что за придирки на ровном месте? Наконец поняли, что нельзя полностью останавливать сообщение, всякие срочные ситуации бывают

Ответить

Железнодорожный

Телефон…
1

Потому что, скорее всего, это эффективно

Ответить

Мразь

Телефон…
1

А это хороший вопрос

Ответить

Глупый нос

Телефонный
6

На фото видно, что люди его поддерживают - вместе собрались вот против Турции бастовать

Ответить

Несчастный месяц

Телефонный
1

Авиакомпании нужно отправлять их на три буквы (МИД).

Ответить

Железнодорожный утюг

4

Мне интересно, если эти люди не сдадут билет ИМЕННО СЕГОДНЯ, то больше они не сдадут его никогда?

Ответить

Весёлый Хамелеон

Железнодорожный
0

Скорее боятся закона, который разрешит не возвращать деньги за билеты

Ответить

Телефонный корабль

Весёлый
0

Его приняли уже почти год назад, опоздали

Ответить

Железнодорожный

Телефон…
0

Там же про массовые мероприятия, или я чето пропустил?

В конце концов, схуяли у него должна быть обратная сила в случае сабжа?

Ответить

Телефонный

Железно…
0

так сабж спустя год после принятия закона, ты о чем?
Не, там, если правильно помню, установлены правила возврата билетов и путевок — типа туроператор должен собирать заявки и потом в течении 9-12 месяцев по ним выплачивать все. 
Но я его не читал от слова совсем — повезло в том году никаких заграничных путевок не покупать

Ответить

Железнодорожный

Телефон…
0

так сабж спустя год после принятия закона, ты о чем?

Сабж == постановили отменить туры в заграницу, в которую купили билеты во время открытых границ

если правильно помню

если правильно помнишь, то это не так страшно тогда

Ответить

Иван Иванович

3

тут точно ковидом не заразятся

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Ростислав Алабужев

0

Выстроить очереди к Зданию Правительства или ГосДуме, ну, или влажно помечтаем, к Кремлю - ну нет, конечно нет, вы что..... 
Нам бы просто сдать билеты.

Ответить

Весёлый Хамелеон

2

очередь перед офисом авиакомпании растянулась на несколько десятков метров

Вот это новость

Ответить

Photuum

1

Только что был там. 5 часов стоят люди. У двери уже чуть ли не дерутся.

Ответить

Железнодорожный утюг

Photuum
1

вернули?
Почему не вернул дома с компа? Эта шарашкина контора так не умеет?

Ответить

Woody Johnson

Железнодорожный
2

вернули?

об этом мы узнаем в следующей серии

Ответить

Железнодорожный

Woody
0

отключили инет за неуплату походу

Ответить

Ростислав Алабужев

Железнодорожный
0

Не хочет, Олег недавно как-то очень доступно расписал их мотивацию не сдохнуть

Ответить

Тревожный ключ

Ростисл…
2

Какой из олегов

Ответить

Ростислав

Тревожн…
0

Вы говорили, что мол, турагенства повязаны на заказах принимающих отелей или что-то вроде, и в итоге - что дербанить в сухом остатке все по цепочке будут именно эти турагенства, но может это только я так понял, тред был у красивых глазок по теме "почему все так ноют, что границу закроют"

Ответить

Тревожный ключ

Ростисл…
1

А я писал да.
Туроператоров а не агенства

Ответить

Ростислав

Тревожн…
0

Перечитаю значит, мне понравилась лаконичность и предметность комментария

Ответить

Ростислав

Тревожн…
0

Вопрос, я не подумал сразу(

Ответить

Несчастный месяц

Железнодорожный
0

Нафига вообще возвращать, если это внеэкономическое решение старого деда? Если вернут, надо еще спасибо сказать. Хотя, я думаю, россияне, по традиции, потом будут рассказывать детям про проклятых турокманов.

Ответить

Серебряный месяц

Photuum
1

Будет прикольно если в результате туда приедет автозак и их всех загребут за несанкционированное собрание

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Железнодорожный утюг

0

электронные билеты и онлайн возврат слышали, нет?
или там время ожидания 6 лет?

Ответить

Woody Johnson

Железнодорожный
4

Это наверное те люди, которые ещё звонят в такси

Ответить

Глупый нос

0

А что онлайн обмена у туркишей нет?

Ответить

Мразь

Глупый
1

Должен быть. Компания серьёзная
Просто есть люди, которым надо все делать оффлайн

Ответить

Железнодорожный утюг

Мразь
1

люди, которым надо все делать оффлайн

А то чип и куки

Ответить

Woody Johnson

Глупый
0

зачем? они хотят, чтобы люди страдали

Ответить

Игорь Герцев

0

Не ну а че людям еще делать? За тур не вернут деньги, так хоть за билеты... Туркиши молодцы, аж три варианта предлагают, какой-нибудь нордвин или азур хрен вернёт деньги, и вариантов не предложит.

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Большой жёлтый робат

–4

300 Наташек

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