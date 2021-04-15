Около 300 человек пришли сдать или обменять свои билеты.

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Фото «Новой газеты»



На Валовой улице в Москве очередь перед офисом авиакомпании растянулась на несколько десятков метров. Люди хотят сдать свои билеты, которые купили до ограничения полётов в Турцию. Об этом пишет «Коммерсант».

Корреспонденту «Новой газеты» рассказали, что очередь «двигается очень медленно» и за полчаса в здание зашло только один-два человека. Журналист «Коммерсанта» узнал, что те, кто пришёл к офису в 14:00, уже не успеют попасть внутрь и им придётся возвращаться в другой день.

Коммерсантъ @kommersant



http://amp.gs/6TNK https://t.co/PyV0ScHarg На Валовой улице в Москве возле офиса авиакомпании Turkish Airlines выстроилась большая очередь. Люди стоят по несколько часов, чтобы сдать или обменять билеты.

У желающих обменять билеты есть несколько вариантов: дождаться возврата денег за билеты, изменить город вылета (например, самолёты Turkish Airlines летают из Минска) или обменять билеты на любую другую дату после 1 июня.