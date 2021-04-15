После ограничения полётов в Турцию у московского офиса Turkish Airlines выстроилась очередь из сотен людей Статьи редакции
Около 300 человек пришли сдать или обменять свои билеты.
На Валовой улице в Москве очередь перед офисом авиакомпании растянулась на несколько десятков метров. Люди хотят сдать свои билеты, которые купили до ограничения полётов в Турцию. Об этом пишет «Коммерсант».
Корреспонденту «Новой газеты» рассказали, что очередь «двигается очень медленно» и за полчаса в здание зашло только один-два человека. Журналист «Коммерсанта» узнал, что те, кто пришёл к офису в 14:00, уже не успеют попасть внутрь и им придётся возвращаться в другой день.
У желающих обменять билеты есть несколько вариантов: дождаться возврата денег за билеты, изменить город вылета (например, самолёты Turkish Airlines летают из Минска) или обменять билеты на любую другую дату после 1 июня.
12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Авиасообщение с этими странами возобновят только в том случае, если эпидемиологическая ситуация там стабилизируется.
Ну стоит признать, что и с ковидом там полный пиздец
Телефонный корабль
Ну так закрыли бы границу полностью тогда, как год назад, зачем оставлять еженедельные рейсы?
Что за придирки на ровном месте? Наконец поняли, что нельзя полностью останавливать сообщение, всякие срочные ситуации бывают
Глупый нос
На фото видно, что люди его поддерживают - вместе собрались вот против Турции бастовать
Скорее боятся закона, который разрешит не возвращать деньги за билеты
Телефонный корабль
Его приняли уже почти год назад, опоздали
Там же про массовые мероприятия, или я чето пропустил?
В конце концов, схуяли у него должна быть обратная сила в случае сабжа?
Телефонный
так сабж спустя год после принятия закона, ты о чем?
Не, там, если правильно помню, установлены правила возврата билетов и путевок — типа туроператор должен собирать заявки и потом в течении 9-12 месяцев по ним выплачивать все.
Но я его не читал от слова совсем — повезло в том году никаких заграничных путевок не покупать
так сабж спустя год после принятия закона, ты о чем?
Сабж == постановили отменить туры в заграницу, в которую купили билеты во время открытых границ
если правильно помню
если правильно помнишь, то это не так страшно тогда
Выстроить очереди к Зданию Правительства или ГосДуме, ну, или влажно помечтаем, к Кремлю - ну нет, конечно нет, вы что.....
Нам бы просто сдать билеты.
очередь перед офисом авиакомпании растянулась на несколько десятков метров
Вот это новость
Только что был там. 5 часов стоят люди. У двери уже чуть ли не дерутся.
Железнодорожный утюг
вернули?
Почему не вернул дома с компа? Эта шарашкина контора так не умеет?
вернули?
об этом мы узнаем в следующей серии
Не хочет, Олег недавно как-то очень доступно расписал их мотивацию не сдохнуть
Какой из олегов
Вы говорили, что мол, турагенства повязаны на заказах принимающих отелей или что-то вроде, и в итоге - что дербанить в сухом остатке все по цепочке будут именно эти турагенства, но может это только я так понял, тред был у красивых глазок по теме "почему все так ноют, что границу закроют"
Несчастный месяц
Нафига вообще возвращать, если это внеэкономическое решение старого деда? Если вернут, надо еще спасибо сказать. Хотя, я думаю, россияне, по традиции, потом будут рассказывать детям про проклятых турокманов.
Серебряный месяц
Будет прикольно если в результате туда приедет автозак и их всех загребут за несанкционированное собрание
Не ну а че людям еще делать? За тур не вернут деньги, так хоть за билеты... Туркиши молодцы, аж три варианта предлагают, какой-нибудь нордвин или азур хрен вернёт деньги, и вариантов не предложит.