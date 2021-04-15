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Сергей Исенеков

ОМОН вломился в квартиру жительницы Алтая. Силовики поняли, что ошиблись, и убежали Статьи редакции

Те, кого они искали, не живут в этой квартире уже больше семи лет.

В квартиру к жительнице города Заринск в Алтайском крае ворвались силовики. Они срезали с петель дверь и напугали её девятилетнюю дочь. Об этом пишет газета «Наш город Заринск» в инстаграме.

Хозяйка квартиры Светлана рассказала, что в 7:00 утра 14 апреля к дверям её квартиры подошли неизвестные. Они представились сотрудниками полиции и предупредили, что будут проводить обыск. После этого хозяйка позвонила в полицию. Пока они добирались до неё, ОМОН взломал дверь с помощью болгарки и вошёл в квартиру. Издание отмечает, что в это время дома были девятилетняя дочь и шестнадцатилетний сын хозяйки.

По данным телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, у силовиков был ордер на обыск квартиры, однако женщина, на которую его составили, не проживает по этому адресу уже семь лет. Сотрудники ОМОНа, обнаружив это, ушли оставив после себя сломанную дверь.

Региональный следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку. Полиция города Заринск пообещала компенсировать ущерб от действий сотрудников ОМОНа.

#новости #силовики #регионы

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Блестящий микрофон

53

не посадили и на том спасибо

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Мразь

Блестящий
31

Пока не посадили

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Ху Эмай

Мразь
23

Пока спасибо

Ответить

Ростислав Алабужев

Мразь
6

пока не пока

Ответить

Roman Golovin

Ростисл…
4

Не прощаемся

Ответить

FOX

Блестящий
2

на бутылку то?

Ответить

Ростислав Алабужев

FOX
4

Делу время - потехе час

Ответить

Bad Mother Fucker

Блестящий
2

ничего, разберутся и посадят

но сначала детей отберут

Ответить

norm

18

Забрало запотело. 

Ответить

Alan Gliin

norm
0

Болгарку заело.

Ответить

Неожиданный цвет

Alan
0

Травмоопасненько

Ответить

Антон Лисин

norm
0

Яйца вспотели. 

Ответить

Евгений Хохлов

–20

Надо было дверь открыть просто. С одной стороны, сами виноваты.

Ответить

alexferman

Евгений
51

А с другой стороны — омон

Ответить

Евгений Хохлов

alexferman
–3

Да они правильно поступили, что позвонили в полицию, но можно было это ОМОНу сообщить то, чтобы не ломали.

Ответить

Банковский

Евгений
16

омону бесполезно что-то сообщать, лол.

Ответить

Bad Mother

Банковс…
1

почему, в омон берут только умственно неполноценных?

Ответить

Банковский

Bad
1

потому что у них задача ввалиться и всех уложить мордой в пол

Ответить

Bad Mother

Банковс…
0

включая грудных детей?

Ответить

Банковский

Bad
0

включая тупые вопросы

Ответить

Bad

Банковс…
0

порвался, жаль

Ответить

Антон Лисин

Bad
0

Полноценные не согласятся с такими в баню ходить и мыло по очереди ронять 

Ответить

Игорь Рачук

Банковс…
1

 омону бесполезно что-то сообщать, лол.

"Эй! У меня в двери мина, детонирующая наружу!" 

Ответить

Мразь

Евгений
5

Это ОМОН, они не думают, а ломают

Ответить

Железнодорожный

Евгений
2

но можно было это ОМОНу сообщить то, чтобы не ломали.

Типа не сломали бы?

Ответить

Евгений Хохлов

Железно…
–3

Можно было бы сказать, что после их идентификации через полицию, сразу же откроют и все. Надо было общаться с ними. Нормальная практика.

Ответить

Железнодорожный

Евгений
12

Общаться

ОМОН

Не то чтобы очень вероятная практика

Ответить

Банковский

Евгений
3

бля чел, если бы мы жили в твоих влажных фантазиях, щас бы еще ни одного бандита омон не обезвредил\задержал

Ответить

Мразь

Евгений
1

Ахахахах

Ответить

Андрон

Евгений
0

ОМОН приезжает не для разговоров. Но конечно это ошибка и она должна быть компенсирована не только стоимостью двери.

Ответить

Beerman

Андрон
0

в нормальной стране. Тут хорошо если пару тыщ на дверь дадут, и то врядли, лоханулись то следак с прокурором, ОМОН тупо отработал адрес, который ему дали

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Евгений
0

Нормальная теория. Не практика. Полиция, не полиция, папа генерал... Это все потом.

Ответить

common sense

Евгений
1

https://tjournal.ru/news/190653

Калининградец пожаловался на полицейских…
Мужчину приняли за администратора паблика, в котором оскорбили сотрудника правоохранительных…
tjournal.ru
Ответить

некипишуй

Евгений
1

"можно было это ОМОНу сообщить то, чтобы не ломали."

Ответить

Большой жёлтый робат

alexferman
4

Тонко! 

Ответить

Мразь

Евгений
9

Виноват здесь только тот, кто выдавал ордер не проверив данные

Ответить

Железнодорожный утюг

Евгений
3

Интересно, вахтанг даст бан за такой ник?

Ответить

Мразь

13
Ответить

Ху Эмай

5

Покупайте квартиры в новостройках!

Ответить

Bulky Blackcrappie

Ху
17

Покупайте квартиры в другой стране!

Ответить

Ху Эмай

Bulky
5

Это читерство

Ответить

Bulky

Ху
9

А, мы тут типа на хардкоре спидраним сквозь жизнь, понял

Ответить

Игорь Рачук

Bulky
4

Щас ещё DLC про войну зарелизится! Вообще огонь! 

Ответить

Ваша Закладко

Bulky
0

+++

Ответить

Sage Pointer

5

А ведь могли и (...), как в истории с рулонами обоев

Ответить

Большой жёлтый робат

3

Барнаул, Алтайский край

Ответить

Иван Эртель

Большой
1

Как бы Заринск, но сути это не меняет ).

Ответить

Дон Карлионе

1

Запутинцы веселятся. 

Ответить

Саша Ринцлер

0

Серый и Лёха в детстве: "Давай позвоним и убежим?"

Серый и Лёха выросли короче.

Ответить

Трансгендолёт

0

Короче, делать надо так: женщине извинения (опционально), главреду газеты штраф за ложную инфу, виновных не искать.

Ответить

Нижний интернет

0

Сидишь такой у себя в сычевальне, нажимаешь в Genshin Impact

В окно на тросах влетают siloviki, потому что Ерохин из соседней квартиры подсосался к твоему роутеру и написал в ВК что Путин лох

Тебя забирают по статье за экстремизм и за аниме как отягчающее

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Комментарий удален

Антон Лисин

0

А в Америке можно стрелять на поражение в случае опасности. Жаль не та страна 

Ответить

некипишуй

Антон
0

ну хоть кто-то написал "А вот в Америке"

Ответить

Beerman

Антон
0

угу, и её бы пристрелили вместе с детьми.  И там нельзя оказывать сопротивление полиции, SWATing не просто так появился

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anwas

0

Сын там наверно все свои грехи вспомнил, пока носители на устройствах чистил

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