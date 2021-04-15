Те, кого они искали, не живут в этой квартире уже больше семи лет.

В квартиру к жительнице города Заринск в Алтайском крае ворвались силовики. Они срезали с петель дверь и напугали её девятилетнюю дочь. Об этом пишет газета «Наш город Заринск» в инстаграме.

Хозяйка квартиры Светлана рассказала, что в 7:00 утра 14 апреля к дверям её квартиры подошли неизвестные. Они представились сотрудниками полиции и предупредили, что будут проводить обыск. После этого хозяйка позвонила в полицию. Пока они добирались до неё, ОМОН взломал дверь с помощью болгарки и вошёл в квартиру. Издание отмечает, что в это время дома были девятилетняя дочь и шестнадцатилетний сын хозяйки.

По данным телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, у силовиков был ордер на обыск квартиры, однако женщина, на которую его составили, не проживает по этому адресу уже семь лет. Сотрудники ОМОНа, обнаружив это, ушли оставив после себя сломанную дверь.

Региональный следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку. Полиция города Заринск пообещала компенсировать ущерб от действий сотрудников ОМОНа.