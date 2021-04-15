ОМОН вломился в квартиру жительницы Алтая. Силовики поняли, что ошиблись, и убежали Статьи редакции
Те, кого они искали, не живут в этой квартире уже больше семи лет.
В квартиру к жительнице города Заринск в Алтайском крае ворвались силовики. Они срезали с петель дверь и напугали её девятилетнюю дочь. Об этом пишет газета «Наш город Заринск» в инстаграме.
Хозяйка квартиры Светлана рассказала, что в 7:00 утра 14 апреля к дверям её квартиры подошли неизвестные. Они представились сотрудниками полиции и предупредили, что будут проводить обыск. После этого хозяйка позвонила в полицию. Пока они добирались до неё, ОМОН взломал дверь с помощью болгарки и вошёл в квартиру. Издание отмечает, что в это время дома были девятилетняя дочь и шестнадцатилетний сын хозяйки.
По данным телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, у силовиков был ордер на обыск квартиры, однако женщина, на которую его составили, не проживает по этому адресу уже семь лет. Сотрудники ОМОНа, обнаружив это, ушли оставив после себя сломанную дверь.
Региональный следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку. Полиция города Заринск пообещала компенсировать ущерб от действий сотрудников ОМОНа.
пока не пока
Забрало запотело.
Болгарку заело.
Надо было дверь открыть просто. С одной стороны, сами виноваты.
А с другой стороны — омон
Да они правильно поступили, что позвонили в полицию, но можно было это ОМОНу сообщить то, чтобы не ломали.
омону бесполезно что-то сообщать, лол.
почему, в омон берут только умственно неполноценных?
потому что у них задача ввалиться и всех уложить мордой в пол
включая грудных детей?
Полноценные не согласятся с такими в баню ходить и мыло по очереди ронять
омону бесполезно что-то сообщать, лол.
"Эй! У меня в двери мина, детонирующая наружу!"
но можно было это ОМОНу сообщить то, чтобы не ломали.
Типа не сломали бы?
Можно было бы сказать, что после их идентификации через полицию, сразу же откроют и все. Надо было общаться с ними. Нормальная практика.
бля чел, если бы мы жили в твоих влажных фантазиях, щас бы еще ни одного бандита омон не обезвредил\задержал
Нормальная теория. Не практика. Полиция, не полиция, папа генерал... Это все потом.
Покупайте квартиры в новостройках!
Покупайте квартиры в другой стране!
Барнаул, Алтайский край
Серый и Лёха в детстве: "Давай позвоним и убежим?"
Серый и Лёха выросли короче.
Короче, делать надо так: женщине извинения (опционально), главреду газеты штраф за ложную инфу, виновных не искать.
Сидишь такой у себя в сычевальне, нажимаешь в Genshin Impact
В окно на тросах влетают siloviki, потому что Ерохин из соседней квартиры подсосался к твоему роутеру и написал в ВК что Путин лох
Тебя забирают по статье за экстремизм и за аниме как отягчающее
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А в Америке можно стрелять на поражение в случае опасности. Жаль не та страна