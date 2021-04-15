Новости
Ольга Щербинина

На юге Великобритании обрушился 300-метровый участок утёса. Камнепад стал крупнейшим за 60 лет Статьи редакции

На пляж упали 4 тысячи тонн горной породы.

Фото Getty Images

ЧП произошло на Юрском побережье в графстве Дорсет. Власти ожидают новых обрушений и просят людей держаться подальше от этого района. Часть прибрежных троп оцепили, пишет The Guardian.

Совет Дорсета сказал, что Юрское побережье — прекрасное место для туристов, но ландшафт там постоянно меняется. «Ветер, волны и погода воздействуют на скалы, которые могут обвалиться без предупреждения. Так что оставайтесь в безопасности — держитесь подальше от вершин или оснований скал», — ещё раз предупредили там.

#новости #великобритания #происшествия

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17 комментариев
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Вова А.

14

Стоило принцу Филиппу отойти в мир иной, и Англия уже разваливаться начала

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Круглый коктейль

3
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T:ema

Круглый
0

Деревня из этого видео находится на западном побережье. Jurassic Coast курорт и находится на южном побережье.

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Круглый коктейль

T:ema
0

Биг мак подешевел. Муж королевы умер.

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Cерьёзный Валера

2

Ни а чём.

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Zero-one-one

Cерьёзный
2

Тж

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Грузовой жар

2

Допустим, в Геленджике такое же может произойти?

Ответить

Cерьёзный Валера

Грузовой
1

Да. В Туапсе, которое ниже на пару лаптей па карте, такое периодически случается.

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Грузовой жар

Cерьёзный
0

Бля, потом опять нологи вырастут

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Cерьёзный Валера

Грузовой
1

Ну его дворец вряд ли смоет. Тут только справа может образоваться река, которой надо пару лет в режиме ливневых дождей ебашить, чтобы его смыть.

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aliftin

0

Это не там случайно "Бродчерч" снимали? 

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Slam Dunk

0

Ну и нахуй он пошёл

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Bkmz Иванов

0

Ой-ой-ой

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#realfiddy

0

Новости? Серьёзно блять?

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Ростислав Алабужев

0

Вообще ничего не понимаю, на этом участке горная порода у основания только? По фотке все, что выше скалистого основания скорее напоминает окаменевшую сухую глину/суглинки/супеси или спресованный песок, на других фотках там четкий белый известняк например.
@Mikhail Lukup вопрос?

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Кривой диод

0

Красивый утёс был

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Муги

0

Зоро просто Энму тестил

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