На юге Великобритании обрушился 300-метровый участок утёса. Камнепад стал крупнейшим за 60 лет Статьи редакции
На пляж упали 4 тысячи тонн горной породы.
ЧП произошло на Юрском побережье в графстве Дорсет. Власти ожидают новых обрушений и просят людей держаться подальше от этого района. Часть прибрежных троп оцепили, пишет The Guardian.
Совет Дорсета сказал, что Юрское побережье — прекрасное место для туристов, но ландшафт там постоянно меняется. «Ветер, волны и погода воздействуют на скалы, которые могут обвалиться без предупреждения. Так что оставайтесь в безопасности — держитесь подальше от вершин или оснований скал», — ещё раз предупредили там.
Ни а чём.
Да. В Туапсе, которое ниже на пару лаптей па карте, такое периодически случается.
Грузовой жар
Бля, потом опять нологи вырастут
Ну его дворец вряд ли смоет. Тут только справа может образоваться река, которой надо пару лет в режиме ливневых дождей ебашить, чтобы его смыть.
Вообще ничего не понимаю, на этом участке горная порода у основания только? По фотке все, что выше скалистого основания скорее напоминает окаменевшую сухую глину/суглинки/супеси или спресованный песок, на других фотках там четкий белый известняк например.
@Mikhail Lukup вопрос?