На белгородца завели дело из-за комментария «Это бомба!» в закрытой группе во «ВКонтакте» Статьи редакции
Теперь мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК).
Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого жителя Белгорода. По его словам, фразу «Это бомба!» он употребил незадолго до митинга 23 января в закрытой группе команды Навального в Белгороде. Этими словами он ответил на вопрос участницы обсуждения о том, что будет происходить на акции.
24 января мужчину вызвали в отдел полиции, в феврале против него завели уголовное дело. Суд оставил его под подпиской о невыезде, а в конце марта назначил психиатрическую экспертизу. Белгородца не госпитализировали, так как он обжаловал решение суда.
«Мы не знаем всей картины, но если в новостях картина полная, то это бомбический маразм», — заявили TJ в пресс-службе «ВКонтакте».
"закрытой группе во «ВКонтакте»"
Не соцсеть, а помойка ебаная
Это бомба!
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по краю ходишь
Ага, прям рисковый.
Вот это БОМБАНУЛО💣💥
Правоохранительный украинец
@Человек-человек слов уже больше нет! Сколько можно уже?!
УК РФ Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия
Кто-нибудь разработайте плагин для Хрома, чтобы когда ты пишешь где-то комент - справа появлялся список статей, по которым тебя посадят за этот комент.
Никогда не угадаешь за какую хуйню тебя посадят в Рашке, поэтому плагин может просто дополнительно спрашивать: а ты внимательно перечитал?
Да это бред какой-то... такого просто не может быть. Картина точно не полная иначе это произвол силовиков и суда. Не будут таким заниматься
Все никак руки не дойдет удалить профиль в этой помойке.
Удаление профиля ничего не даст, все данные хранятся на серверах вечно и будут переданы товарищу майору по первому же чиху
Я туда уже ничего не постил лет 5. Это будет просто жестом протеста.
И кстати, там нет моих личных данных, идентифицировать эту страницу как мою - невозможно. Зарегано оно на почту, к которой так же не прикреплены мои реальные данные.
Как показывает практика, срок значения не имеет - могут завести дело и за видео, лайкнутое 15 лет назад, когда это не было противозаконным
Взрывать мозг теперь опасно для свободы.
Выкладывает девушка фотку в купальнике
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Оставляешь комментарий под фоткой "Это бомба!"
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Поздравляю, у вас есть уголовное дело))))
Идешь в еспч получаешь компенсацию, делаешь снова пост, получаешь опять уголовку, едешь в другую страну за убежищем с финансовой подушкой
Идёшь в ЕСПЧ с пакетом документов, делаешь пост об этом с подписью "вот это позволит мне отстоять свою правоту, просто бомба!", получаешь ещё одну уголовку
Идешь в еспч
Получаешь результат лет через 5-10
Начинаю догадываться, почему Джексон вырезал из экранизации "Властелина колец" Тома Бомбадила. Как в воду глядел...
Охуенно — вся новость построена на одних лишь словах белгородца. Затем все поупражнялись в натужном сарказме. Так и живём изо дня в день.
А ты опровергни. Позвони в пресс службу МВД, спроси что как.
То есть, вбрасывают топикстартеры, а читатели, как кивающий скот, занимаются фактчекингом? Охуенно. Понял тебя.
" кивающий скот, занимаются фактчекингом" схороню себе пожалуй, с какой стороны не прочитай - изумительно.
Было бы логично сказать, что кивающий скот, наоборот, фактчекингом не занимается. Но you do you...
Теперь пруфать не камильфо, главное быстрее вбросить, а клиентура радостно похрюкивая всё съест. Тебе ещё самому предлагают пруфы искать, цирк
Мне вот интересно, а судья и следователь вообще УК открывали, или это теперь не модно, как с Конституцией?
Эта статья просто не работает так, даже если бы сообщение реально можно было бы расценить таким образом.
Заведомо ложное сообщение - это когда ты сделал это сообщение официально, или публично (не в ЗАКРЫТОЙ группе ВК). Например, если было сообщение о заложенной бомбе в полицию или СМИ, которое отвлекло силы экстренных служб на проверку информации или посеяло панику.
Полиция увидела этот пост в ВК и реально поехала с сапёрами искать бомбу? Или я пропустил сообщение о панике в Белгороде из-за этого поста?
А ты уверен, что обладаешь полнотой всей информации, а не предсказуемо вычлененной частью из спича некоего белгородского ноунейма?
Ну и нахуй он пошёл
Сегодня ты не интересуешься политикой и пытаешься вести себя в интернете максимально нейтрально, а завтра политика начинает интересоваться тобой и на тебя заводят уголовное дело из-за абсолютно безобидного комментария. В хорошие времена живём, дамы и господа.
Понаделают бекдоров для любимых служб, а потом называют их находки маразмом.
Вк такой вк
«Только в ВК, квест «попробуй не сесть» Играют все, кто не удалил свою страницу (это не точно)»