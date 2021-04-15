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Ольга Щербинина

На белгородца завели дело из-за комментария «Это бомба!» в закрытой группе во «ВКонтакте» Статьи редакции

Теперь мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК).

Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого жителя Белгорода. По его словам, фразу «Это бомба!» он употребил незадолго до митинга 23 января в закрытой группе команды Навального в Белгороде. Этими словами он ответил на вопрос участницы обсуждения о том, что будет происходить на акции.

24 января мужчину вызвали в отдел полиции, в феврале против него завели уголовное дело. Суд оставил его под подпиской о невыезде, а в конце марта назначил психиатрическую экспертизу. Белгородца не госпитализировали, так как он обжаловал решение суда.

«Мы не знаем всей картины, но если в новостях картина полная, то это бомбический маразм», — заявили TJ в пресс-службе «ВКонтакте».

#новости #вконтакте

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Индивидуальный дым

58

Это бомба в жопе судьи октябрьского районного суда города Белгород

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Ze Katze

Индивидуальный
0

Надо проверить 🧐

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Vyacheslav Gorin

Индивидуальный
0
Ответить

Руслан Астратов

45

"закрытой группе во «ВКонтакте»"

Не соцсеть, а помойка ебаная

Ответить

Slam Dunk

Руслан
13

Всё потому что Дуров стену не вернул.

Ответить

ouxen

Slam
4

Если стена не идет к дурову, значит дуров пойдет к стене

Ответить

AZP

ouxen
1

 > к стене
Плача?

Ответить

Владимир Филатов

AZP
4

Плача?

пританцовывая

Ответить

ouxen

AZP
3
Ответить

Paavo Ulmanis

Руслан
5

Скорее так: статью каждому найдут, был бы только приказ.

Ответить

Victor Ganin

30

Это бомба!

Ответить

Доступный файл

Victor
18

по краю ходишь

Ответить

Paavo Ulmanis

Доступный
1

Ага, прям рисковый.

Ответить

Alex Nevi

Paavo
–1

целковый

Ответить

Andre Macareno

Доступный
0

Он в другой стране

Ответить

#realfiddy

26

Вот это БОМБАНУЛО💣💥

Ответить

Maksytoff

#realfiddy
0

Сахар до сих пор сосгребаем!

Ответить

Правоохранительный украинец

19

РЖОМБА

Ответить

Владимир Филатов

Правоохранитель…
2

РЖБОМБА

Ответить

Правоохранительный украинец

Правоохранитель…
0

@Человек-человек слов уже больше нет! Сколько можно уже?!

Ответить

Здоровый томагавк_два

14

Ну это вообще пушка!

Ответить

Bulat Akhmetshin

Здоровый
16

УК РФ Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия

Ответить

Paavo Ulmanis

Bulat
1

Покушение на сбыт или угроза ношения.

Ответить

гачик

Здоровый
0

Ну что вы, бэтмены?

Ответить

Зверье ебаное

17

Кто-нибудь разработайте плагин для Хрома, чтобы когда ты пишешь где-то комент - справа появлялся список статей, по которым тебя посадят за этот комент.

Ответить

Bublikhead

Зверье
2

Никогда не угадаешь за какую хуйню тебя посадят в Рашке, поэтому плагин может просто дополнительно спрашивать: а ты внимательно перечитал?

Ответить

Вова Кот

Зверье
1

@serguun42 и ещё 0 человек 

Ответить

aliftin

16

Новый уровень прям. 

Ответить

ouxen

aliftin
3

Нет времени на раскачку

Ответить

Дизайнер Павленко

–15

Да это бред какой-то... такого просто не может быть. Картина точно не полная иначе это произвол силовиков и суда. Не будут таким заниматься

Ответить

Zzzzzzz

Дизайнер
38

Не может быть произвола в России

Ответить

Ровный татарин

Zzzzzzz
6

никогда такого не было, и вот опять

Ответить

Кирилл Вселенский

Дизайнер
2

Проспись

Ответить

Подпишись на блог

Дизайнер
2

Это не бред это просто бомба

Ответить

Dizzy Dizz

Дизайнер
0

Велкам ту руссия

Ответить

ок

7

Блядская соцсеть.

Ответить

Dizzy Dizz

4

Все никак руки не дойдет удалить профиль в этой помойке. 

Ответить

Sage Pointer

Dizzy
3

Удаление профиля ничего не даст, все данные хранятся на серверах вечно и будут переданы товарищу майору по первому же чиху

Ответить

Dizzy Dizz

Sage
3

Я туда уже ничего не постил лет 5. Это будет просто жестом протеста.
И кстати, там нет моих личных данных, идентифицировать эту страницу как мою - невозможно. Зарегано оно на почту, к которой так же не прикреплены мои реальные данные.

Ответить

Sage Pointer

Dizzy
1

Как показывает практика, срок значения не имеет - могут завести дело и за видео, лайкнутое 15 лет назад, когда это не было противозаконным

Ответить

Denis Galanov

Dizzy
0

Это так наивно думать, что ее сложно деанонимировать.

Ответить

Большой жёлтый робат

5

Тест
Алла, я в бар

Ответить

Paavo Ulmanis

4

Взрывать мозг теперь опасно для свободы.

Ответить

ouxen

Paavo
2
Ответить

Владислав Васильев

4

Выкладывает девушка фотку в купальнике
@
Оставляешь комментарий под фоткой "Это бомба!"
@
Поздравляю, у вас есть уголовное дело))))

Ответить

Подпишись на блог

Владислав
1

Идешь в еспч получаешь компенсацию, делаешь снова пост, получаешь опять уголовку, едешь в другую страну за убежищем с финансовой подушкой

Ответить

Владислав Васильев

Подпишись
3

Идёшь в ЕСПЧ с пакетом документов, делаешь пост об этом с подписью "вот это позволит мне отстоять свою правоту, просто бомба!", получаешь ещё одну уголовку

Ответить

Dmitry Teplyakov

Подпишись
2

Идешь в еспч

Получаешь результат лет через 5-10

Ответить

Подпишись на

Dmitry
2

Схема для детей и родителей, а не для вас старперов

Ответить

ouxen

Владислав
0

)))))))))))))))

Ответить

Романелло Кивогенс

4

Начинаю догадываться, почему Джексон вырезал из экранизации "Властелина колец" Тома Бомбадила. Как в воду глядел...

Ответить

Мразь

3

No comments

Ответить

Ровный татарин

3

наконец-то тж получает нормальные комментарии

Ответить

Евгений Мартынов

1

Охуенно — вся новость построена на одних лишь словах белгородца. Затем все поупражнялись в натужном сарказме. Так и живём изо дня в день.

Ответить

Предметный бокал

Евгений
1

А ты опровергни. Позвони в пресс службу МВД, спроси что как.

Ответить

Евгений Мартынов

Предметный
–1

То есть, вбрасывают топикстартеры, а читатели, как кивающий скот, занимаются фактчекингом? Охуенно. Понял тебя.

Ответить

Alex Baystruykin

Евгений
1

" кивающий скот, занимаются фактчекингом" схороню себе пожалуй, с какой стороны не прочитай - изумительно.

Ответить

Предметный бокал

Евгений
0

Было бы логично сказать, что кивающий скот, наоборот, фактчекингом не занимается. Но you do you...

Ответить

Дмитрий Соловьев

Евгений
0

Теперь пруфать не камильфо, главное быстрее вбросить, а клиентура радостно похрюкивая всё съест. Тебе ещё самому предлагают пруфы искать, цирк

Ответить

ouxen

Евгений
0

?

Ответить

Кристобаль Фейра

2

Мне вот интересно, а судья и следователь вообще УК открывали, или это теперь не модно, как с Конституцией?

Эта статья просто не работает так, даже если бы сообщение реально можно было бы расценить таким образом.

Заведомо ложное сообщение - это когда ты сделал это сообщение официально, или публично (не в ЗАКРЫТОЙ группе ВК). Например, если было сообщение о заложенной бомбе в полицию или СМИ, которое отвлекло силы экстренных служб на проверку информации или посеяло панику.

Полиция увидела этот пост в ВК и реально поехала с сапёрами искать бомбу? Или я пропустил сообщение о панике в Белгороде из-за этого поста?

Ответить

Евгений Мартынов

Кристобаль
0

А ты уверен, что обладаешь полнотой всей информации, а не предсказуемо вычлененной частью из спича некоего белгородского ноунейма?

Ответить

Кристобаль Фейра

Евгений
0

Я исхожу из того, что знаю, но пока картина крайне плачевная.

Ответить

Slam Dunk

–14

Ну и нахуй он пошёл

Ответить

Paavo Ulmanis

Slam
2

Кто?

Ответить

Slam Dunk

Paavo
–13

Белгородец

Ответить

ouxen

Slam
1

Ахахах

Ответить

ouxen

1

Пресс службу вк уже отправили на психиатрическую экспертизу?

Ответить

Николай

1

Сегодня ты не интересуешься политикой и пытаешься вести себя в интернете максимально нейтрально, а завтра политика начинает интересоваться тобой и на тебя заводят уголовное дело из-за абсолютно безобидного комментария. В хорошие времена живём, дамы и господа.

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DarkFire

0

Понаделают бекдоров для любимых служб, а потом называют их находки маразмом.

Вк такой вк 

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Способ Удержания Бобра

0

«Только в ВК, квест «попробуй не сесть» Играют все, кто не удалил свою страницу (это не точно)»

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