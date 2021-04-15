В Великобритании из-за карантина и блокировки Суэцкого канала начался дефицит садовых гномов Статьи редакции
Садоводство остаётся одним из самых популярных хобби англичан.
Глава Ассоциации садовых центров Иэн Уайли рассказал, что, хотя «садовые гномы хоть и не самый востребованный товар для сада, популярность садоводства за время карантина в целом выросла». В итоге спрос на всё, в том числе и на гномов, стал значительно превышать предложение, пишет Би-би-си.
По словам Уайли, пробка в Суэцком канале также негативно сказалась на ассортимент товаров в садовых центрах. «Садовая мебель, скульптуры, в том числе и гномы, простаивали в контейнерах на судах, пытавшихся добраться до Британии», — отметил он.
«Мы, к сожалению, не видели садовых гномов уже полгода. Их просто нет. Их явно не хватает. Садовые центры переживают настоящий бум. Я посмотрел на цифры за март и оказалось, что оборот увеличился на 97% по сравнению с 2019 годом», — рассказал менеджер магазина товаров для садоводов Ян Бирн.
Он отметил, что рост популярности наблюдается не только в английских садовых центрах, но и европейских. Однако из-за этого возникают проблемы с поставками.
Магазин пытался найти поставщиков в других странах Европы и даже в Китае, но оказалось, что повсюду не хватает не только готовых гномов, не и сырья для их изготовления. Гномы могут быть пластиковыми, каменными и бетонными.
Ну то есть садовые гномы полгода как исчезли из продажи, а виноват всё равно Ever Given.
Они просто путешествуют
Классный фильм к слову
А у нас это считается полнейшей безвкусицей
Это да
Лебеди из покрышек, вот тема
Но это и правда безвкусица
максимально похуй
Чо хуйнёй занимаются? Нет бы картошку да лук посадить!
Это потому что нет у них русской смекалочки
https://varlamov.ru/1090289.html?page=2&cut_expand=1