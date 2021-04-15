Садоводство остаётся одним из самых популярных хобби англичан.

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Гном Фото Getty Images

Глава Ассоциации садовых центров Иэн Уайли рассказал, что, хотя «садовые гномы хоть и не самый востребованный товар для сада, популярность садоводства за время карантина в целом выросла». В итоге спрос на всё, в том числе и на гномов, стал значительно превышать предложение, пишет Би-би-си.

По словам Уайли, пробка в Суэцком канале также негативно сказалась на ассортимент товаров в садовых центрах. «Садовая мебель, скульптуры, в том числе и гномы, простаивали в контейнерах на судах, пытавшихся добраться до Британии», — отметил он.

«Мы, к сожалению, не видели садовых гномов уже полгода. Их просто нет. Их явно не хватает. Садовые центры переживают настоящий бум. Я посмотрел на цифры за март и оказалось, что оборот увеличился на 97% по сравнению с 2019 годом», — рассказал менеджер магазина товаров для садоводов Ян Бирн.

Он отметил, что рост популярности наблюдается не только в английских садовых центрах, но и европейских. Однако из-за этого возникают проблемы с поставками.