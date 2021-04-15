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Ольга Щербинина

В Великобритании из-за карантина и блокировки Суэцкого канала начался дефицит садовых гномов Статьи редакции

Садоводство остаётся одним из самых популярных хобби англичан.

29 29 комментариев
1944 просмотров
Гном Фото Getty Images

Глава Ассоциации садовых центров Иэн Уайли рассказал, что, хотя «садовые гномы хоть и не самый востребованный товар для сада, популярность садоводства за время карантина в целом выросла». В итоге спрос на всё, в том числе и на гномов, стал значительно превышать предложение, пишет Би-би-си.

По словам Уайли, пробка в Суэцком канале также негативно сказалась на ассортимент товаров в садовых центрах. «Садовая мебель, скульптуры, в том числе и гномы, простаивали в контейнерах на судах, пытавшихся добраться до Британии», — отметил он.

«Мы, к сожалению, не видели садовых гномов уже полгода. Их просто нет. Их явно не хватает. Садовые центры переживают настоящий бум. Я посмотрел на цифры за март и оказалось, что оборот увеличился на 97% по сравнению с 2019 годом», — рассказал менеджер магазина товаров для садоводов Ян Бирн.

Он отметил, что рост популярности наблюдается не только в английских садовых центрах, но и европейских. Однако из-за этого возникают проблемы с поставками.

Магазин пытался найти поставщиков в других странах Европы и даже в Китае, но оказалось, что повсюду не хватает не только готовых гномов, не и сырья для их изготовления. Гномы могут быть пластиковыми, каменными и бетонными.

#новости #evergiven #великобритания #суэцкийканал

29 29 комментариев
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29 комментариев
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Евгений Киров

13

Ну то есть садовые гномы полгода как исчезли из продажи, а виноват всё равно Ever Given.

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Вова Кот

Евгений
2

Он за пол года первую партию доставлял, но из-за простоя они испортились 

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Комментарий удален

Jeremy B.

11

Они просто путешествуют

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Dmitry Teplyakov

Jeremy
1

Классный фильм к слову

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Jeremy B.

Dmitry
1

20 лет стукнуло фильму к слову

Ответить

Елена Бережная

Jeremy
0

Что за фильм к слову?

Ответить

Jeremy B.

Елена
4

Амели)

Ответить

Николай Иванов

2

А у нас это считается полнейшей безвкусицей

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Александр Добриневский

Николай
12

Это да
Лебеди из покрышек, вот тема

Ответить

Николай Иванов

Александр
–1

Из покрышек можно и нормальные скульптуры делать

Ответить

Vladimir Medvedev

Николай
0

Но это и правда безвкусица

Ответить

Николай Иванов

Vladimir
0

Как и картины с пейзажем)

Ответить

Suq Madiq

2

Росия, не будь чёрствой, направь гуманитарный конвой, как ты любишь

Ответить

Олег Иванов

2

Проблемы белых людей

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Rex Sacrorum

2

Пусть наших двоих заберут.

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Лысый Макс

1

А! Ненавижу садовых гномов! Эту безвкусную западноевропейскую пошлятину! 

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ouxen

0

максимально похуй

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некипишуй

ouxen
0

твой коментарий не отражает на сколько тебе похуй

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ouxen

некипишуй
0

я возмутился настолько, что аж написал

Ответить

некипишуй

ouxen
0

не убедительно

Ответить

RiPs Trippers

0

Чо хуйнёй занимаются? Нет бы картошку да лук посадить!

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Дмитрий Алексеевич

RiPs
0

За картохой в соседнюю Ирландию

Ответить

Патриотический Никита

0

Вестника не будет что ли..?

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Максим Шпилёв

0
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Большой жёлтый робат

0

Эффект гномика

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Mr. European

0

3,14здец, приплыли...

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Вова А.

0
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Чувствительный вентилятор

0

из-за карантина и блокировки Суэцкого канала начался дефицит

Это потому что у них государство цены на гномов не регулирует. Вот у нас и сахарок, и маслице везде есть, несмотря на карантин Суетного этого анала.

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Весёлый Хамелеон

0

Это потому что нет у них русской смекалочки
https://varlamov.ru/1090289.html?page=2&cut_expand=1

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