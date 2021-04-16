Правительство предложило регистрировать россиян на Госуслугах с рождения Статьи редакции
Одна из целей — увеличить долю зарегистрированных на сайте до 85% к 2024 году.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ). За него отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Авторы проекта предлагают упростить регистрацию на сайте и сделать её автоматической. Учётная запись будет создаваться при первом же обращении гражданина или его опекуна за каким-либо документом, например, при рождении ребёнка или при получении паспорта.
Проверка удостоверения личности будет служить одновременно идентификацией для портала госуслуг. За счёт этого сформируют личный кабинет, где будут собраны документы гражданина, туда же будут автоматически направляться все запрошенные справки.
Сейчас для регистрации нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, «Сбера» или «Почта-банка»). Только после этого запись считается подтверждённой.
Проект предполагает, что в будущем не нужно будет даже получать пароль для входа на сайт — система будет опознавать россиянина по лицу или голосу, если он сдаст образцы биометрии в единую биометрическую систему.
Одна из целей ЦПГ – увеличить долю зарегистрированных на Госуслугах россиян до 85% к 2024 году. На апрель 2021 года на сайте зарегистрировано 77 миллионов человек.
Можно еще сразу закреплять за барином. И карту Миръ выдавать, чтоб нологи плотили и кредиты на памперсы брали