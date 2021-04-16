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Ольга Щербинина

Правительство предложило регистрировать россиян на Госуслугах с рождения Статьи редакции

Одна из целей — увеличить долю зарегистрированных на сайте до 85% к 2024 году.

11 11 комментариев
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Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ). За него отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Авторы проекта предлагают упростить регистрацию на сайте и сделать её автоматической. Учётная запись будет создаваться при первом же обращении гражданина или его опекуна за каким-либо документом, например, при рождении ребёнка или при получении паспорта.

Проверка удостоверения личности будет служить одновременно идентификацией для портала госуслуг. За счёт этого сформируют личный кабинет, где будут собраны документы гражданина, туда же будут автоматически направляться все запрошенные справки.

Сейчас для регистрации нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, «Сбера» или «Почта-банка»). Только после этого запись считается подтверждённой.

Проект предполагает, что в будущем не нужно будет даже получать пароль для входа на сайт — система будет опознавать россиянина по лицу или голосу, если он сдаст образцы биометрии в единую биометрическую систему.

Одна из целей ЦПГ – увеличить долю зарегистрированных на Госуслугах россиян до 85% к 2024 году. На апрель 2021 года на сайте зарегистрировано 77 миллионов человек.

#новости #госуслуги

11 11 комментариев
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Ху Эмай

7

Не отдавать детей из роддома без регистрации.

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Дикий ихтиандр

4

Одна из целей ЦПГ – увеличить долю зарегистрированных на Госуслугах россиян до 85% к 2024 году

Это пиздец как важно

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Дикий ихтиандр

Дикий
0

Тоже премию хочу

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AZP

Дикий
1

Держи

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Photuum

2

Это было ожидаемо и неизбежно произойдет рано или поздно.

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Большой жёлтый робат

2

Можно еще сразу закреплять за барином. И карту Миръ выдавать, чтоб нологи плотили и кредиты на памперсы брали

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Влюбленный спрей

2

Можно сразу после коитуса регистрировать. Если не получилось - вычёркивать.

Ответить

Алексей Михайлович

1

Удобно, вот бы второй раз родиться по такому случаю 😀

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Рыжий

1

Норм тема. А нам будут рассказывать, что цифровой гулаг это теория заговора 

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Alex Macher

0

Чип в подарок

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Будущий Никита

0

После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений

А я раньше через заказное письмо верифицировался (но это где-то на старте было, возможно даже в бета-версии ещё)

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