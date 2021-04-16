За это предусмотрено тюремное заключением сроком до 20 лет.

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Французский парламент принял закон, который квалифицирует секс с ребёнком в возрасте до 15 лет как изнасилование, сообщает Reuters.

Хотя ранее возраст согласия также составлял 15 лет, чтобы добиться осуждения за изнасилование, от прокуроров требовалось доказать, что половой контакт не был добровольным.

«Это исторический закон для наших детей и нашего общества», — заявил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

В законе прописана оговорка «Ромео и Джульетта», которая поможет избежать криминализации секса между подростками. Наказать за связь с ребёнком до 15 лет смогут только взрослого, который старше минимум на пять лет. «Ромео и Джульетта» не применяется в случае сексуального насилия.

Закон также считает изнасилованием инцестуальный секс с несовершеннолетним до 18 лет.