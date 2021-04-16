Во Франции решили считать секс с детьми до 15 лет изнасилованием Статьи редакции
За это предусмотрено тюремное заключением сроком до 20 лет.
Французский парламент принял закон, который квалифицирует секс с ребёнком в возрасте до 15 лет как изнасилование, сообщает Reuters.
Хотя ранее возраст согласия также составлял 15 лет, чтобы добиться осуждения за изнасилование, от прокуроров требовалось доказать, что половой контакт не был добровольным.
«Это исторический закон для наших детей и нашего общества», — заявил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.
В законе прописана оговорка «Ромео и Джульетта», которая поможет избежать криминализации секса между подростками. Наказать за связь с ребёнком до 15 лет смогут только взрослого, который старше минимум на пять лет. «Ромео и Джульетта» не применяется в случае сексуального насилия.
Закон также считает изнасилованием инцестуальный секс с несовершеннолетним до 18 лет.
В 2018 году Франция ужесточила свои законы о сексуальных преступлениях, когда запретила сексуальные домогательства на улицах. Теперь за подобное поведение нарушителей ждёт штраф.
Нужно мнение Светова
Светова демонизировал режим, а дурачки из рунета с гыканьем подхватили
Я думал, что Светова демонизировал конфликт в ЛПР, перцовый балончик одного из его сторонников и некий радикализм в устройстве общества (анкап против минархизма)
О каком радикализме идет речь? Он же каждый раз обьясняет, что либертарианство это "путеводная звезда", а не призыв к немедленной реализации и нужно учитывать здравый смысл и реалии и работать в их рамках.
Учитывая здравый смысл было бы разумнее поменьше ругаться на твиттер за бан Трампа. Каждый раз, когда монополия делает что-то, что не нравится школолибертариям, они начинают объяснять, что это неправильные монополии порожденные государством. Bruh.
ферман, едва дойдя до визового центра, сделал вид, что что-то забыл, развернулся и пошёл в другую сторону
Это хорошо или плохо?
Ну хорошо, что там учитывается разница между партнёрами и 16-летюю не посадят в тюрьму за секс с 14-летним
Растление объединили с изнасилованием. Ничего не изменилось. Возраст согласия остался 15. В чем новость?!
Бородатые овцеебы приуныли
Французы такие... то есть до 20 лет можно иметь секс с детьми любого возраста до 15 лет, главное чтобы по взаимному. А вот с 21 уже нельзя.
У нас же вроде что-то схожее, разве нет?
Нет. У нас подростки до с 14 до 16 могут ебать подростков с 14 до 16 без последствий по обоюдке. Любой кто старше 16 не может ебать лицо до 16 лет - неважно по взаимному или нет.
Не совсем. До 18 лет можно все что движется.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4007b95becb2a24b80106ceaf11863216fd67f63/#:~:text=%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20134.,%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%20%2F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81
А что не движется?
Не до 15, а после 15. С 15 стартует возраст согласия
Тогда странно, что у них нет нижнего порога. Сомнительной выглядит связь 12 - 17, хотя 5 лет соблюдается
КОГДА РУССКИЕ ТЕРПИЛІ ПЕРЕСТАНУТ ЄТО ТЕРПЕТЬ???
Провинциальный месяц
решил получить пермачь?)
А в чем проблема? Он же не слово "хохол" написал.
Во Франции разрешили секс с детьми в возрасте от 15 лет
Наказать за связь с ребёнком до 15 лет смогут только взрослого, который старше минимум на пять лет.
У нас, кстати, тоже такое положение в законе есть, но видоизмененное — наказание прилетит, но если преступник старше не более чем на 4 года — не применяется наказание в виде лишения свободы