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Ольга Щербинина

Во Франции решили считать секс с детьми до 15 лет изнасилованием Статьи редакции

За это предусмотрено тюремное заключением сроком до 20 лет.

47 47 комментариев
4650 просмотров

Французский парламент принял закон, который квалифицирует секс с ребёнком в возрасте до 15 лет как изнасилование, сообщает Reuters.

Хотя ранее возраст согласия также составлял 15 лет, чтобы добиться осуждения за изнасилование, от прокуроров требовалось доказать, что половой контакт не был добровольным.

«Это исторический закон для наших детей и нашего общества», — заявил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

В законе прописана оговорка «Ромео и Джульетта», которая поможет избежать криминализации секса между подростками. Наказать за связь с ребёнком до 15 лет смогут только взрослого, который старше минимум на пять лет. «Ромео и Джульетта» не применяется в случае сексуального насилия.

Закон также считает изнасилованием инцестуальный секс с несовершеннолетним до 18 лет.

В 2018 году Франция ужесточила свои законы о сексуальных преступлениях, когда запретила сексуальные домогательства на улицах. Теперь за подобное поведение нарушителей ждёт штраф.

#новости #франция #насилие #секс

47 47 комментариев
19
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47 комментариев
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Андрей Рядькин

46
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Президентский динозавр

17

@alexferman 

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Ху Эмай

Президентский
12

Не ходите Ферманы во Францию гулять

Ответить

thekitakun

6

Нужно мнение Светова

Ответить

Ушёл и не вернулся

thekitakun
4

Светова демонизировал режим, а дурачки из рунета с гыканьем подхватили

Ответить

Dmitry Novikov

Ушёл
1

Я думал, что Светова демонизировал конфликт в ЛПР, перцовый балончик одного из его сторонников и некий радикализм в устройстве общества (анкап против минархизма)

Ответить

walkindizaster

Dmitry
4

О каком радикализме идет речь? Он же каждый раз обьясняет, что либертарианство это "путеводная звезда", а не призыв к немедленной реализации и нужно учитывать здравый смысл и реалии и работать в их рамках.

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Антон Пострунин

walkind…
0

Учитывая здравый смысл было бы разумнее поменьше ругаться на твиттер за бан Трампа. Каждый раз, когда монополия делает что-то, что не нравится школолибертариям, они начинают объяснять, что это неправильные монополии порожденные государством. Bruh.

Ответить

Магомед

Dmitry
1

Да нет там конфликта анкап против минархизма. Там конфликт на уровне ЛПР им. Светова vs ЛПР.

Ответить

Большой жёлтый робат

5

ферман, едва дойдя до визового центра, сделал вид, что что-то забыл, развернулся и пошёл в другую сторону

Ответить

Президентский динозавр

Большой
1

Теперь в Париж - только под саунтрек из 1871 года

Ответить

Николай Чумаков

4

подписался на комменты

Ответить

Участковый американец

4

@alexferman

Ответить

Zero-one-one

0

Это хорошо или плохо? 

Ответить

Участковый американец

Zero-one-one
10

Да

Ответить

🐙

Zero-one-one
8

Ну хорошо, что там учитывается разница между партнёрами и 16-летюю не посадят в тюрьму за секс с 14-летним

Ответить

Paavo Ulmanis

2

Растление объединили с изнасилованием. Ничего не изменилось. Возраст согласия остался 15. В чем новость?! 

Ответить

Григорий Мишланов

1

Бородатые овцеебы приуныли

Ответить

Vladimir Ignatov

Григорий
0

Ряя, вахтёр, оскорбление французов 

Ответить

Ушёл и не вернулся

1

Французы такие... то есть до 20 лет можно иметь секс с детьми любого возраста до 15 лет, главное чтобы по взаимному. А вот с 21 уже нельзя.

Ответить

walkindizaster

Ушёл
0

У нас же вроде что-то схожее, разве нет?

Ответить

Ушёл и не вернулся

walkindizaster
1

Нет. У нас подростки до с 14 до 16 могут ебать подростков с 14 до 16 без последствий по обоюдке. Любой кто старше 16 не может ебать лицо до 16 лет - неважно по взаимному или нет.

Ответить

Дмитрий

Ушёл
11

Любой кто старше 16 не может ебать лицо до 16 лет

А если не лицо?

Ответить

Ушёл и не

Дмитрий
5
Ответить

Дмитрий

Ушёл
2
Ответить

Большой жёлтый

Дмитрий
0

Главное не на лицо

Ответить

Маринеску

Ушёл
0

Не совсем. До 18 лет можно все что движется. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4007b95becb2a24b80106ceaf11863216fd67f63/#:~:text=%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20134.,%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%20%2F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81

Ответить

Авраам Рабинович

Маринес…
0

А что не движется?

Ответить

Маринеску

Авраам
0

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7d733aedd7cb2cc9b88d0030a0a36a738936253f/

Ответить

Dmitry Novikov

Ушёл
0

Не до 15, а после 15. С 15 стартует возраст согласия

Ответить

Dmitry Novikov

Dmitry
0

А, перечитал нормально. И правда до 15

Ответить

Dmitry Novikov

Ушёл
0

Тогда странно, что у них нет нижнего порога. Сомнительной выглядит связь 12 - 17, хотя 5 лет соблюдается

Ответить

Маринеску

Ушёл
0

Не любого возраста. Разница не более 5 лет. 19 + 13 = статья, если я правильно понял.

Ответить

#realfiddy

1

А че так можно было что ли?

Ответить

Великомученик

0

КОГДА РУССКИЕ ТЕРПИЛІ ПЕРЕСТАНУТ ЄТО ТЕРПЕТЬ???

Ответить

Провинциальный месяц

Великомученик
0

решил получить пермачь?)

Ответить

Великомученик

Провинциальный
0

русских можно хоть как называть, они потерпят 

Ответить

сироп от щекотки

Провинциальный
0

А в чем проблема? Он же не слово "хохол" написал.

Ответить

Провинциальный

сироп
1

ПП за такое вроде улетел в бан и Илюхер

Ответить

Eugene Smith

Великомученик
0

Деды терпели и нам велели

Ответить

Украденная жизнь

0

Во Франции разрешили секс с детьми в возрасте от 15 лет

Ответить

Маринеску

Украденная
1

Когда тебе 42, но твоему внутреннему ребенку 12.

Ответить

Четкий франт

0

Наказать за связь с ребёнком до 15 лет смогут только взрослого, который старше минимум на пять лет.

У нас, кстати, тоже такое положение в законе есть, но видоизмененное — наказание прилетит, но если преступник старше не более чем на 4 года — не применяется наказание в виде лишения свободы

Ответить

Андрей Охапкин

0

Загнивают....

Ответить

Genesi5 ­

0

Аиша передаёт привет

Ответить

Святой торшер

0

Дети сами себя насилуют! 

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

–1

Ущемление прав девушек

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