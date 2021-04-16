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Ольга Щербинина

Adidas выпустит кроссовки из «грибной кожи» Статьи редакции

Бренд разработал материал в партнёрстве с биотехнологической компанией Bolt Threads.

38 38 комментариев
2830 просмотров
Фото Adidas

Он создан на основе мицелия и получил название майло (Mylo). Первыми кроссовками, сделанными из этого материала, станет классическая модель Stan Smith, говорится на сайте Adidas.

Для выращивания грибов используется технология вертикального земледелия, которая увеличивает урожайность, весь процесс занимает около двух недель. Традиционные альтернативы кожи производятся из пластиковых полимеров и не разлагаются. Именно поэтому Adidas и Bolt Threads искали альтернативу, полученную естественным путём.

Фото Adidas

Компания подчеркнула, что майло может принимать любую форму и цвет. Подошва обуви изготовлена из натурального каучука.

Adidas не сообщил в пресс-релизе, сколько будет стоить обувь. Она поступит в продажу в течение 2021 года.

#Adidas #кроссовки #новости

38 38 комментариев
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38 комментариев
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Негативный турник

22

Можно ли зажарить такой кроссовок с картошечкой? 

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Spid3r

Негативный
2

Зашел ради этого коммента.

Ответить

Вася Пражкин

Негативный
0

Почему нет? Майонеза только не жалейте.

Ответить

Ху Эмай

12

Я ни на что не намекаю.

Ответить

Большой жёлтый робат

Ху
2
Ответить

Zero-one-one

Ху
0

А Сталин? 

Ответить

Ху Эмай

Zero-one-one
5

Он уже сгнил, кроссовки не сделаешь

Ответить

Igor Karklin

Ху
0

да, как липовый мёд

Ответить

Petr

Zero-one-one
0

А Путин? 🦀

Ответить

Большой жёлтый

Petr
1

Краб

Ответить

Сраный Ковбой

Ху
1

И не разлагается

Ответить

Sahid Mudjaalla

7

раньше шили из кожи и все были довольны, все, кроме производителя. теперь шьют из говна, производитель доволен, а чтобы не пиздили на него прикрывается технологиями и ебаническими разработками. адидас по мне сейчас просто говнище жуткое, что одежда что обувь. качества нет, материалы жуть просто

Ответить

Противный пёс_анон

Sahid
2

С вэнсами та же хуйня раньше по пять лет носил и им похуй, а новые за полгода разваливаются

Ответить

Слава Францев

Sahid
0

пума сейчас топ за свои деньги обувь делают

Ответить

Населенный дебаркадер

Sahid
0

Какая именно модель кроссов развалилась быстро?

Ответить

Минеральный Мурод

Sahid
0

У меня так брат купил года 2-3 назад кроссовки Адидас и через несколько месяцев они у него начали на сгибе разваливаться. Я ему говорю: "Ты наверное китайскую копию купил.". Он говорит "Да нет, я в фирменном магазине их покупал". Я тогда прифигел с этого, мне кажется такое можно возвращать сразу. Они и года-то по-моему не проходили. 

Ответить

PaneraBreadBowlcut

5

С одной стороны это конечно заебись, но к сожалению это очередной greenwashing от Адидаса который мы уже видели в обуви из конопли или переработанного пластика. Одно дело выпустить сколько там 10000 пар одной такой модели - совсем другое переключить всю продукцию на мицелий. Ещё интересно сколько такая обувь продержится - смогу ли я в ней пройти хотя бы пару лет или она разработана исключительно для того чтобы лежать на полочке у сникерхедов?

Ответить

Меньший Денис

3

Какую хуйню придумали они на этот раз

Ответить

rossoshmap

1

Какие кроссовки вкуснее, маринованные или жареные?

Ответить

Президентский динозавр

rossoshmap
4

с картошкой

Ответить

Президентский динозавр

1

Это как-то связано с грибными коровами из майнсруфта?

Ответить

Гладкий каякер

1

а из травы будет? чтобы напасик делать 

Ответить

Влюбленный спрей

Гладкий
0

- ну чё, пыхнем?
- пропасут. давай лучше стельку зажуём.

Ответить

ouxen

1

грибы с чьих ног?

Ответить

Украденная жизнь

1

И за сколько часов они будут разлагаться?

Ответить

Mike Efremov

1

АХУЕТЬ СПАСИБО ПАПАША

Ответить

Михаил Набоков

1

Ля, пора тряпочные кросы покупать, кожзам разваливается быстро.

Ответить

Михаил Набоков

Михаил
0

Они (производители) еще, когда делают какую нибудь быстролагающиеся херню, говорят что это экологично. А если я не хочу, что бы мои вещи в процессе использования разлагались и имели срок годности?

Ответить

Сергей Дворниченко

1

Пол Стемец одобряет. С грибной шляпой будет как раз

Ответить

#realfiddy

0

-Ты чего не разбуваешься?
- У меня грибок..

Ответить

Дмитрий Овечкин

#realfiddy
1

Грибок на ногах

Ответить

Zero-one-one

0

Ммм, вкусно

Ответить

Ольга Щербинина

0

Вспомнила как персонажи «Террора» жрали обувь, когда вся еда закончилась

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Он получил название хуйло 

Ответить

Большой жёлтый робат

0

#mushroomlivesmatter

Ответить

Населенный дебаркадер

0

А на западе уже из кактусов делают кожу

Ответить

Влюбленный спрей

0

Кеды из грибов, шнурки из конопли и крем от мозолей с героином - топ за свои деньги.

Ответить

Alex Baystruykin

0

Ммм, мицелий, satisfactory надо запустить.

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