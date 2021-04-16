Adidas выпустит кроссовки из «грибной кожи» Статьи редакции
Бренд разработал материал в партнёрстве с биотехнологической компанией Bolt Threads.
Он создан на основе мицелия и получил название майло (Mylo). Первыми кроссовками, сделанными из этого материала, станет классическая модель Stan Smith, говорится на сайте Adidas.
Для выращивания грибов используется технология вертикального земледелия, которая увеличивает урожайность, весь процесс занимает около двух недель. Традиционные альтернативы кожи производятся из пластиковых полимеров и не разлагаются. Именно поэтому Adidas и Bolt Threads искали альтернативу, полученную естественным путём.
Компания подчеркнула, что майло может принимать любую форму и цвет. Подошва обуви изготовлена из натурального каучука.
Adidas не сообщил в пресс-релизе, сколько будет стоить обувь. Она поступит в продажу в течение 2021 года.
Я ни на что не намекаю.
А Сталин?
Он уже сгнил, кроссовки не сделаешь
А Путин? 🦀
раньше шили из кожи и все были довольны, все, кроме производителя. теперь шьют из говна, производитель доволен, а чтобы не пиздили на него прикрывается технологиями и ебаническими разработками. адидас по мне сейчас просто говнище жуткое, что одежда что обувь. качества нет, материалы жуть просто
Противный пёс_анон
С вэнсами та же хуйня раньше по пять лет носил и им похуй, а новые за полгода разваливаются
Минеральный Мурод
У меня так брат купил года 2-3 назад кроссовки Адидас и через несколько месяцев они у него начали на сгибе разваливаться. Я ему говорю: "Ты наверное китайскую копию купил.". Он говорит "Да нет, я в фирменном магазине их покупал". Я тогда прифигел с этого, мне кажется такое можно возвращать сразу. Они и года-то по-моему не проходили.
С одной стороны это конечно заебись, но к сожалению это очередной greenwashing от Адидаса который мы уже видели в обуви из конопли или переработанного пластика. Одно дело выпустить сколько там 10000 пар одной такой модели - совсем другое переключить всю продукцию на мицелий. Ещё интересно сколько такая обувь продержится - смогу ли я в ней пройти хотя бы пару лет или она разработана исключительно для того чтобы лежать на полочке у сникерхедов?
Какие кроссовки вкуснее, маринованные или жареные?
Ля, пора тряпочные кросы покупать, кожзам разваливается быстро.
Они (производители) еще, когда делают какую нибудь быстролагающиеся херню, говорят что это экологично. А если я не хочу, что бы мои вещи в процессе использования разлагались и имели срок годности?
-Ты чего не разбуваешься?
- У меня грибок..