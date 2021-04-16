Родственники утверждают, что вызвали скорую, когда женщина ещё была жива, а в Минздраве — когда она умерла.

Врачи едут на вызов к пациенту на повозке с лошадью

В Моркинском районе в Марий Эл медики не успели вовремя доехать до женщины, которой стало плохо. Они воспользовались гужевым транспортом, но из-за бездорожья прибыли слишком поздно, пишет издание «ProГород».

Родственники женщины рассказали изданию, что около 17:00 ей стало плохо, но из-за отсутствия в деревне Паймыр дорог им пришлось нанимать для медиков повозку с лошадью. Врачи приехали к дому только к 21:00, к этому времени женщина умерла «от лопнувшего в сердце сосуда».

В Минздраве республики Марий Эл рассказали «Подъёму», что начали проверку и сейчас «разбираются в ситуации». «В настоящее время установлено, что бригада скорой помощи была вызвана, когда женщина уже не подавала признаков жизни. В ходе проверки также будет дана юридическая оценка деятельности должностных лиц в связи с ненадлежащим состоянием дорог», — заявили в ведомстве.

Местные жители деревни Паймыр утверждают, что это не первый случай опозданий медиков к пациентам из-за проблем с дорогами. Людям приходиться передвигаться на повозках с лошадьми или идти до соседнего населённого пункта пешком.