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Сергей Исенеков

В Марий Эл медики не успели приехать на вызов к женщине на повозке с лошадью. Минздрав начал проверку из-за её смерти Статьи редакции

Родственники утверждают, что вызвали скорую, когда женщина ещё была жива, а в Минздраве — когда она умерла.

Врачи едут на вызов к пациенту на повозке с лошадью

В Моркинском районе в Марий Эл медики не успели вовремя доехать до женщины, которой стало плохо. Они воспользовались гужевым транспортом, но из-за бездорожья прибыли слишком поздно, пишет издание «ProГород».

Родственники женщины рассказали изданию, что около 17:00 ей стало плохо, но из-за отсутствия в деревне Паймыр дорог им пришлось нанимать для медиков повозку с лошадью. Врачи приехали к дому только к 21:00, к этому времени женщина умерла «от лопнувшего в сердце сосуда».

В Минздраве республики Марий Эл рассказали «Подъёму», что начали проверку и сейчас «разбираются в ситуации». «В настоящее время установлено, что бригада скорой помощи была вызвана, когда женщина уже не подавала признаков жизни. В ходе проверки также будет дана юридическая оценка деятельности должностных лиц в связи с ненадлежащим состоянием дорог», — заявили в ведомстве.

Местные жители деревни Паймыр утверждают, что это не первый случай опозданий медиков к пациентам из-за проблем с дорогами. Людям приходиться передвигаться на повозках с лошадьми или идти до соседнего населённого пункта пешком.

#новости #регионы #медицина

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Мразь

35

2021 год. Скорая ездит на повозках

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Михаил Зеленин

Мразь
3

Думается в тех краях альтернатива повозке - вертолет, или в крайнем случае шнековый болотоход. 

Ответить

Мразь

Михаил
36

Думается, что данную проблему бы решили ... Дороги

Ответить

Меньший Денис

Мразь
12

сегодня дороги ему, а завтра что - от дураков избавиться захочешь ? ты как не россиянин

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Мразь

Меньший
1

В точку. Я не россиянин. Хотя хотел стать

Ответить

Dmitry Teplyakov

Мразь
2

Ты не государственно мыслишь, как холоп!

Ответить

Мразь

Dmitry
0

Что-то я действительно не о том думаю. Ну сколько там в тех краях этих жалких

Ответить

Степан Анейчик

Мразь
1

Ты выиграл

Ответить

Убедительная

Мразь
0

Данную проблему бы решили.. Солдаты НАТО

Ответить

AshleyNightingale

Михаил
1

Как живший в Анадыре скажу — ездят МЧС на снегоходах. 

Ответить

Андрей Парусников

Михаил
0

Sherp за 6 млн

Ответить

Zoid Q

Михаил
0

"В тех краях". А мы типа живём не "в тех краях"? Зато ракеты могут всю Землю обогнуть и по Пентагону ёбнуть. Во как, американцы, выкусили? 

Ответить

AZP

Мразь
0

Там можно реалити-шоу снимать, типа Последнего героя.
Участники пытаются выжить. Без дорог, почты, магазинов, банков, газового отопления и всего остального.

Ответить

Дмитрий Шалатонов

AZP
1

Только после уплаты фсех налогов!

Ответить

Астралопетух

19

Андрюха, у нас пациент. Возможна реанимация. По коням.

Ответить

Александра Утёнкова

12

Подняли Россию с колен. Теперь мы ездим на повозке

Ответить

Влюбленный спрей

Александра
3

В ходе оптимизации грохнули 2/3 фельдшерских пунктов в сельской местности. Хорошо что не до конца удушили скорую помощь, хоть кого-то спасают как могут - без лекарств, аппаратуры, на лошадках.

Ответить

Евгений Мартюхин

Влюбленный
0

С другой стороны, а кому работать в этих фельдшерских пунктах?

Ответить

Меньший Денис

Александра
1

правда раком и не доезжаем, но это уже другое

Ответить

Иркутский Орзэмэс

4

А почему там нет дорог? Все деньги ушли на войну и в Крым что ли?

Ответить

Здоровый будильник

Иркутский
13

Тебе важнее какие-то там дороги в дохлых деревнях или премиальные апартаменты для депутатов и всех их родственников, детей, животных и партнеров по бизнесу?!

Ответить

Sergiy Sev

7

Пиздец лошади, застрелят...

Ответить

Дархан Нұрғабылов

6

Бляяяяяяяяяяяяяять! Какой же это ебаный стыд

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

6

это лошадь уволилась еще неделю назад

Ответить

Меньший Денис

5

проверка почему посмела умереть до приезда ?

Ответить

Большой жёлтый робат

3

Вести Смехдержавы

Ответить

коренной нарниец

2

в понедельник вызывали скорую соседке из-за высокого давления и температуры, скорая приехала во вторник)
центр Питера, поликлиника в паре кварталов от дома

Ответить

Весёлый Хамелеон

коренной
1

Так скорая не из поликлиники едет

Ответить

коренной нарниец

Весёлый
0

нз как это работает честно, возле этой поликлиники постоянно стоят машины скорой и фельдшеры

Ответить

Влюбленный спрей

коренной
3

это так работает, что мб неотложка при поликлинике, а мб отделение СМП в здании той же поликлиники. Зачем так - понять невозможно, нужно просто запомнить.

Ответить

Дешевый цвет

2

Родственники утверждают, что вызвали скорую, когда женщина ещё была жива, а в Минздраве — когда она умерла.

Как удобно. Но если скорую вызвали, когда она уже умерла, то зачем вы лошадь-то мучили, ироды?

Минздрав начал проверку

Всегда больше всего проигрываю с того, что кто-то "начал проверку" в таких новостях. Ну то есть сидели люди такие в регионе, где скорая помощь к тебе приезжает на лошадке, копили опыт и профкомпетенции. И вот сейчас они с этими опытом и компетенциями ПРОВЕДУТ ПРОВЕРКУ.

1. Проверят труп несчастной. Вдруг она специально поселилась, прожила жизнь и умерла в местности, где скорая помощь приезжает на лошадке, чтобы создать своей смертью негативный инфоповод и раскачать лодку стабильности?
2. Проверят лошадь. Не ездила ли она в молодости на скачки в страны загнивающего запада, и не была ли там завербована врагами отечества?

Анус свой только проверить забудут. А там, как обычно, бревно.

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Такое ощущение, что вскоре подобные новости перестанут удивлять. Дед имеет все шансы прослыть правителем, который принял Россию с атомной бомбой, а оставил с сохой...

Ответить

Убедительная Геосфера

Романелло
2

Да в смысле - перестанут? Они и не удивляли никогда, ну, может, жителей столицы. 

Ответить

AZP

Романелло
1

Дед оставит с бомбой и без сохи
На соху ему похуй, а вот бомбы нравятся.

Ответить

AZP

0

Смотрел как-то обзор полёта на вертолёте, не из Марий Эл, правда, а из Красноярского края.
Регулярные рейсы на Ми-8 в деревни, где живут староверы и рожают по 100500 детей. Дорог тоже нет, по воздуху доставляют вообще всё.
Вот это ебеня эталонные!

Ответить

Влюбленный спрей

AZP
3

По уму, там должен быть фельдшерско-акушерский пункт. Та же староверка заканчивает медулище и работает себе с удовольствием на родине на благо общины. Это логично и не великие затраты. Но это скучно, нет в этом полёта. А наши чиновники без полёта и размаха пилить не могут.

Ответить

Антон Лисин

1

Каждому депутату по лошади дайте 

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Из заголовка становится ясно, что женщина ехала на повозке, и ей стало плохо

Ответить

Глеб Ворончихин

1
Ответить

AZP

Глеб
0

Уезжай.

Ответить

Глеб Ворончихин

AZP
0

хорошо

Ответить

Зарегистрировался только что

1

Иго-го

прокомментировала лошадь

Ответить

atlant02 .

0

В Ред дед редемпшион переиграли?

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Maksytoff

0

Куда смотрел Путин,как он мог это допустить!

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