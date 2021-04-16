В Марий Эл медики не успели приехать на вызов к женщине на повозке с лошадью. Минздрав начал проверку из-за её смерти Статьи редакции
Родственники утверждают, что вызвали скорую, когда женщина ещё была жива, а в Минздраве — когда она умерла.
В Моркинском районе в Марий Эл медики не успели вовремя доехать до женщины, которой стало плохо. Они воспользовались гужевым транспортом, но из-за бездорожья прибыли слишком поздно, пишет издание «ProГород».
Родственники женщины рассказали изданию, что около 17:00 ей стало плохо, но из-за отсутствия в деревне Паймыр дорог им пришлось нанимать для медиков повозку с лошадью. Врачи приехали к дому только к 21:00, к этому времени женщина умерла «от лопнувшего в сердце сосуда».
В Минздраве республики Марий Эл рассказали «Подъёму», что начали проверку и сейчас «разбираются в ситуации». «В настоящее время установлено, что бригада скорой помощи была вызвана, когда женщина уже не подавала признаков жизни. В ходе проверки также будет дана юридическая оценка деятельности должностных лиц в связи с ненадлежащим состоянием дорог», — заявили в ведомстве.
Местные жители деревни Паймыр утверждают, что это не первый случай опозданий медиков к пациентам из-за проблем с дорогами. Людям приходиться передвигаться на повозках с лошадьми или идти до соседнего населённого пункта пешком.
2021 год. Скорая ездит на повозках
Думается в тех краях альтернатива повозке - вертолет, или в крайнем случае шнековый болотоход.
Меньший Денис
сегодня дороги ему, а завтра что - от дураков избавиться захочешь ? ты как не россиянин
Ты не государственно мыслишь, как холоп!
Подняли Россию с колен. Теперь мы ездим на повозке
Влюбленный спрей
В ходе оптимизации грохнули 2/3 фельдшерских пунктов в сельской местности. Хорошо что не до конца удушили скорую помощь, хоть кого-то спасают как могут - без лекарств, аппаратуры, на лошадках.
С другой стороны, а кому работать в этих фельдшерских пунктах?
Здоровый будильник
Тебе важнее какие-то там дороги в дохлых деревнях или премиальные апартаменты для депутатов и всех их родственников, детей, животных и партнеров по бизнесу?!
в понедельник вызывали скорую соседке из-за высокого давления и температуры, скорая приехала во вторник)
центр Питера, поликлиника в паре кварталов от дома
Так скорая не из поликлиники едет
нз как это работает честно, возле этой поликлиники постоянно стоят машины скорой и фельдшеры
Влюбленный спрей
это так работает, что мб неотложка при поликлинике, а мб отделение СМП в здании той же поликлиники. Зачем так - понять невозможно, нужно просто запомнить.
Родственники утверждают, что вызвали скорую, когда женщина ещё была жива, а в Минздраве — когда она умерла.
Как удобно. Но если скорую вызвали, когда она уже умерла, то зачем вы лошадь-то мучили, ироды?
Минздрав начал проверку
Всегда больше всего проигрываю с того, что кто-то "начал проверку" в таких новостях. Ну то есть сидели люди такие в регионе, где скорая помощь к тебе приезжает на лошадке, копили опыт и профкомпетенции. И вот сейчас они с этими опытом и компетенциями ПРОВЕДУТ ПРОВЕРКУ.
1. Проверят труп несчастной. Вдруг она специально поселилась, прожила жизнь и умерла в местности, где скорая помощь приезжает на лошадке, чтобы создать своей смертью негативный инфоповод и раскачать лодку стабильности?
2. Проверят лошадь. Не ездила ли она в молодости на скачки в страны загнивающего запада, и не была ли там завербована врагами отечества?
Анус свой только проверить забудут. А там, как обычно, бревно.
Такое ощущение, что вскоре подобные новости перестанут удивлять. Дед имеет все шансы прослыть правителем, который принял Россию с атомной бомбой, а оставил с сохой...
Да в смысле - перестанут? Они и не удивляли никогда, ну, может, жителей столицы.
Смотрел как-то обзор полёта на вертолёте, не из Марий Эл, правда, а из Красноярского края.
Регулярные рейсы на Ми-8 в деревни, где живут староверы и рожают по 100500 детей. Дорог тоже нет, по воздуху доставляют вообще всё.
Вот это ебеня эталонные!
Влюбленный спрей
По уму, там должен быть фельдшерско-акушерский пункт. Та же староверка заканчивает медулище и работает себе с удовольствием на родине на благо общины. Это логично и не великие затраты. Но это скучно, нет в этом полёта. А наши чиновники без полёта и размаха пилить не могут.
Из заголовка становится ясно, что женщина ехала на повозке, и ей стало плохо