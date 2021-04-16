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Сергей Исенеков

В Марий Эл медики не успели приехать на вызов к женщине на повозке с лошадью. В Минздрав начал проверку из-за её смерти Статьи редакции

Родственники утверждают, что вызвали скорую, когда женщина ещё была жива, а в Минздраве — когда она умерла.

Врачи едут на вызов к пациенту на повозке с лошадью

В Моркинском районе в Марий Эл медики не успели вовремя доехать до женщины, которой стало плохо. Они воспользовались гужевым транспортом, но из-за бездорожья прибыли слишком поздно, пишет издание «ProГород».

Родственники женщины рассказали изданию, что около 17:00 ей стало плохо, но из-за отсутствия в деревне Паймыр дорог им пришлось нанимать для медиков повозку с лошадью. Врачи приехали к дому только к 21:00, к этому времени женщина умерла «от лопнувшего в сердце сосуда».

В Минздраве республики Марий Эл рассказали «Подъёму», что начали проверку и сейчас «разбираются в ситуации». «В настоящее время установлено, что бригада скорой помощи была вызвана, когда женщина уже не подавала признаков жизни. В ходе проверки также будет дана юридическая оценка деятельности должностных лиц в связи с ненадлежащим состоянием дорог», — заявили в ведомстве.

Местные жители деревни Паймыр утверждают, что это не первый случай опозданий медиков к пациентам из-за проблем с дорогами. Людям приходиться передвигаться на повозках с лошадьми или идти до соседнего населённого пункта пешком.

#новости #регионы #медицина

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Мразь

2

2021 год. Скорая ездит на повозках

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Михаил Зеленин

Мразь
0

Думается в тех краях альтернатива повозке - вертолет, или в крайнем случае шнековый болотоход. 

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AshleyNightingale

Михаил
0

Как живший в Анадыре скажу — ездят МЧС на снегоходах. 

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Мразь

Михаил
0

Думается, что данную проблему бы решили ... Дороги

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Dmitry Teplyakov

Мразь
0

Ты не государственно мыслишь, как холоп!

Ответить

Мразь

Dmitry
0

Что-то я действительно не о том думаю. Ну сколько там в тех краях этих жалких

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Меньший Денис

Мразь
0

сегодня дороги ему, а завтра что - от дураков избавиться захочешь ? ты как не россиянин

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Александра Утёнкова

2

Подняли Россию с колен. Теперь мы ездим на повозке

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Иркутский Орзэмэс

0

А почему там нет дорог? Все деньги ушли на войну и в Крым что ли?

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Здоровый будильник

Иркутский
3

Тебе важнее какие-то там дороги в дохлых деревнях или премиальные апартаменты для депутатов и всех их родственников, детей, животных и партнеров по бизнесу?!

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Меньший Денис

1

проверка почему посмела умереть до приезда ?

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Астралопетух

1

Андрюха, у нас пациент. Возможна реанимация. По коням.

Ответить

Антон Лисин

0

Каждому депутату по лошади дайте 

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Sergiy Sev

0

Пиздец лошади, застрелят...

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коренной нарниец

0

в понедельник вызывали скорую соседке из-за высокого давления и температуры, скорая приехала во вторник)
центр Питера, поликлиника в паре кварталов от дома

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