В Марий Эл медики не успели приехать на вызов к женщине на повозке с лошадью. В Минздрав начал проверку из-за её смерти Статьи редакции
Родственники утверждают, что вызвали скорую, когда женщина ещё была жива, а в Минздраве — когда она умерла.
В Моркинском районе в Марий Эл медики не успели вовремя доехать до женщины, которой стало плохо. Они воспользовались гужевым транспортом, но из-за бездорожья прибыли слишком поздно, пишет издание «ProГород».
Родственники женщины рассказали изданию, что около 17:00 ей стало плохо, но из-за отсутствия в деревне Паймыр дорог им пришлось нанимать для медиков повозку с лошадью. Врачи приехали к дому только к 21:00, к этому времени женщина умерла «от лопнувшего в сердце сосуда».
В Минздраве республики Марий Эл рассказали «Подъёму», что начали проверку и сейчас «разбираются в ситуации». «В настоящее время установлено, что бригада скорой помощи была вызвана, когда женщина уже не подавала признаков жизни. В ходе проверки также будет дана юридическая оценка деятельности должностных лиц в связи с ненадлежащим состоянием дорог», — заявили в ведомстве.
Местные жители деревни Паймыр утверждают, что это не первый случай опозданий медиков к пациентам из-за проблем с дорогами. Людям приходиться передвигаться на повозках с лошадьми или идти до соседнего населённого пункта пешком.
2021 год. Скорая ездит на повозках
Думается в тех краях альтернатива повозке - вертолет, или в крайнем случае шнековый болотоход.
Ты не государственно мыслишь, как холоп!
Меньший Денис
сегодня дороги ему, а завтра что - от дураков избавиться захочешь ? ты как не россиянин
Здоровый будильник
Тебе важнее какие-то там дороги в дохлых деревнях или премиальные апартаменты для депутатов и всех их родственников, детей, животных и партнеров по бизнесу?!
в понедельник вызывали скорую соседке из-за высокого давления и температуры, скорая приехала во вторник)
центр Питера, поликлиника в паре кварталов от дома