Певцу Тиме Белорусских на два года ограничили свободу по делу о наркотиках Статьи редакции
В тюрьму его не отправят.
Суд Московского района Минска приговорил певца Тиму Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) к двум годам «домашней химии», сообщает «Комсомольская правда в Беларуси» из зала суда.
Обвинение запрашивало для музыканта именно такой приговор. Второму обвиняемому Антону Кривецкому прокурор просил назначить два с половиной года той же меры наказания. Суд приговорил его к двум годам ограничений.
«Домашняя химия» — ограничение свободы без отправления в исправительное учреждение, то есть осуждённый остаётся дома, но должен выполнять ряд правил. Например, ходить на работу, отмечаться в милиции. Понятие появилось в советские времена, тогда осужденных направляли на стройки народного хозяйства, часто — на химические предприятия.
На заседание по делу не пустили журналистов нескольких независимых изданий. Это объяснили нехваткой мест в зале. В суде Белорусских рассказал, что впервые попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании». По словам музыканта, у него были «разовые случаи» употребления гашиша и кокаина. «До задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, тяжелее что-то — нет», — сказал музыкант, добавив, что сейчас он наркотики не употребляет.
Белорусских обвинили в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 г, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 г и его употреблении вместе с Кривецким, который также проходит по делу как обвиняемый.
Согласно материалам дела, в декабре 2020 года и в январе 2021 фигуранты купили в интернете гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика они употребили в игровом клубе, оставшееся у них изъяли силовики. Певца отпустили под залог, его знакомого оправили под стражу, оба они полностью признали вину. Мужчин обвинили в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ без цели сбыта (до пяти лет лишения свободы).
Сообщение о задержании музыканта появилось в конце января. СМИ писали, что у него нашли два килограмма гашиша. Белорусских назвал это неправдой, но позже выяснилось, что его действительно задерживали — но в другой день и с другим объёмом наркотиков.
А исполнять свои песни ему не запретили? Зачем тогда все это было?
А че с его песнями не так? Я сам не фанат подобного, но вполне обычные молодёжные поп-песенки, без провокаций и невнятного произношения
Пипец тебя заминусили фанаты изрыгателя кала, держи плюсик в карму.
Че плохого в траве
Ай ладно, я знаю кто это. Это какой-то хипстер наверное.
«Домашняя химия» — ограничение свободы без отправления в исправительное учреждение, то есть осуждённый остаётся дома, но должен выполнять ряд правил. Например, ходить на работу, отмечаться в милиции. “
+Не поддерживать неположенные настроения в молодёжи и не высказывать против Батьки.