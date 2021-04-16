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Ольга Щербинина

Певцу Тиме Белорусских на два года ограничили свободу по делу о наркотиках Статьи редакции

В тюрьму его не отправят.

16 16 комментариев
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Фото vk.com/belorusskih

Суд Московского района Минска приговорил певца Тиму Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) к двум годам «домашней химии», сообщает «Комсомольская правда в Беларуси» из зала суда.

Обвинение запрашивало для музыканта именно такой приговор. Второму обвиняемому Антону Кривецкому прокурор просил назначить два с половиной года той же меры наказания. Суд приговорил его к двум годам ограничений.

«Домашняя химия» — ограничение свободы без отправления в исправительное учреждение, то есть осуждённый остаётся дома, но должен выполнять ряд правил. Например, ходить на работу, отмечаться в милиции. Понятие появилось в советские времена, тогда осужденных направляли на стройки народного хозяйства, часто — на химические предприятия.

На заседание по делу не пустили журналистов нескольких независимых изданий. Это объяснили нехваткой мест в зале. В суде Белорусских рассказал, что впервые попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании». По словам музыканта, у него были «разовые случаи» употребления гашиша и кокаина. «До задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, тяжелее что-то — нет», — сказал музыкант, добавив, что сейчас он наркотики не употребляет.

Белорусских обвинили в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 г, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 г и его употреблении вместе с Кривецким, который также проходит по делу как обвиняемый.

Согласно материалам дела, в декабре 2020 года и в январе 2021 фигуранты купили в интернете гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика они употребили в игровом клубе, оставшееся у них изъяли силовики. Певца отпустили под залог, его знакомого оправили под стражу, оба они полностью признали вину. Мужчин обвинили в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ без цели сбыта (до пяти лет лишения свободы).

Сообщение о задержании музыканта появилось в конце января. СМИ писали, что у него нашли два килограмма гашиша. Белорусских назвал это неправдой, но позже выяснилось, что его действительно задерживали — но в другой день и с другим объёмом наркотиков.

#новости #наркотики

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16 16 комментариев
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16 комментариев
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Мразь

4

А исполнять свои песни ему не запретили? Зачем тогда все это было?

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Марк Туллий

Мразь
1

А че с его песнями не так? Я сам не фанат подобного, но вполне обычные молодёжные поп-песенки, без провокаций и невнятного произношения

Ответить

Естественный микрофон

–4

Наркоман малолетний! Заслужил

Ответить

Dmitry Markov

Естественный
3

Пипец тебя заминусили фанаты изрыгателя кала, держи плюсик в карму.

Ответить

Провинциальный месяц

Dmitry
0

Мы фанаты наркотиков

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Естественный
0

Че плохого в траве

Ответить

NIKI-TIKI-TAWI

Даша,
0

Цена

Ответить

Естественный микрофон

Даша,
–1

Он нарушил закон

Ответить

NIKI-TIKI-TAWI

Естественный
0

Когда уже веганов приравняют к наркоманам

Ответить

Алексей Егохин

1

Кто это?

Ответить

Алексей Егохин

0

Ай ладно, я знаю кто это. Это какой-то хипстер наверное. 

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Противный пёс_анон

Алексей
3

Ой ну ладно тебе, небось включаешь мокрые кросы да подпеваешь

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Несвободка мой любимый блять срок
Домашней химии курс будет долгим

Ответить

🐙

0

Кто это?

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Woody Johnson

0

хочу такие же уши

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Сережа Семенов

0

«Домашняя химия» — ограничение свободы без отправления в исправительное учреждение, то есть осуждённый остаётся дома, но должен выполнять ряд правил. Например, ходить на работу, отмечаться в милиции. “
+Не поддерживать неположенные настроения в молодёжи и не высказывать против Батьки.

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NIKI-TIKI-TAWI

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Большой жёлтый робат

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