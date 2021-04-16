МВД попросило СНГ забрать «незаконных» мигрантов из России и пригрозило закрытием границ Статьи редакции
Ведомство рекомендовало заняться этой проблемой с помощью СМИ и «блогеров местных государств».
Замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые «незаконно» находятся на территории России как мигранты. Об этом пишет ТАСС.
Горовой подчеркнул, что граждан стран СНГ не станут наказывать «за нарушение миграционных режимов».
Согласно данным МВД, на территории РФ незаконно находятся более 120 тысяч граждан Азербайджана, более 61 тысячи граждан Армении, 49 тысяч граждан Казахстана, более 115 тысяч граждан Киргизии, 247 тысяч граждан Таджикистана, 332 тысячи граждан Узбекистана и 152 тысячи граждан Украины.
8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России «очень и очень не хватает» мигрантов для «реализации амбициозных планов». «Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии», — объяснил он.
ебать ферзь
путин наверно охуел когда прочёл
Круто сказано)
Хотя если он ферзь, то королю ещё место как раз остаётся.
А вдруг это молодой лев, который почувствовал, что он стал сильнее старого льва и готов руководить прайдом?
Но тащемта если без юмора то для русского человека вполне нормальное заявление.
Да вообще довольно странная постановка предложения. Он же не от себя лично говорит как бы, а от лица государства. Логично было бы обобщать
Минеральный
Тогда как с Чертаново в Притяжении надо было написать: "ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!!!"
Как можно убрать, блять, численность? Пиздец ебантизм, СССР в башке цветёт и пахнет, так и не научились разговаривать нормально.
Они ж мвдшки, армейку точно прошли, там и не таких фраз наблатыкаешься
Остался еще хоть кто-нибудь, кому мы не пригрозили?
Кто мы?
Честно говоря, есть подозрение, что это личная инициатива самого министерства. И как бы им затем не пришлось давать задний ход. Потому как толку от такого обращения наверняка не будет (было бы странно, если бы страны СНГ быстро понеслись агитировать своих граждан вернуться домой, чтобы угодить замглавы МВД России), а вот обидеться на подобные выпады в их адрес соседние страны могут.
Кремлевский татарин
Бля братик выручай, кто вчера постил про киргизок молодых пост? Можно сюда в новость добавить @Артём Мазанов
Знаменитый ящик
Я постил, а кто спрашивает?
Мне один раз негритянка сказала, что я красивый. Мне даже удалось её за жопу потрогать. Но потом не сложилось. Завидуешь?
прост она по-русски плохо говорила
Не там лишние люди были. А потом она пропала и больше не появлялась. Но я что заметил: она могла на полу в помещение просто сидеть, как на пляже.
Я не постил, я даже не видел его
нашел?
Украина не входит в состав СНГ.
Ну речь шла не о "забрать", а поспособствовать легализации, которая до 15 июня возможна
152 тысячи граждан Украины.
То есть когда была новость про Европу, что пускай всякая Африка сама забирает своих мигрантов, таких мыслей не возникало?
А Беларусь?
мы с беларусами граждане Союзного государства, все пучком
Густой бокал
У меня даже рубль где-то был, где на реверсе какой-то символ непонятный и написано союзное государство Росси и Белоруссии. А на аверсе обычный 1 как российский рубль. Это всё что я знаю о созном госудрастве за прошедшие 20 лет)
А кто их сюда завез? Не темнейший ли пиздел, мол, нужно больше гастиков
Густой бокал
Речь ведь о незаконных. К тем кто едет на работу офциально вопросов нет.
где-то я это уже видел
https://navalny.com/t/92/
После 2015 перестал писать о проблеме мигрантов, а жаль. Как я уже писал, если бы Навальный остался на своих ранних позициях то успех среди населения у него был бы больше
Легализовать или депортировать миллион мигрантов за два месяца? Вовремя они спохватились, думаю у них всё получится