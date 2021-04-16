Новости
Артём Мазанов

МВД попросило СНГ забрать «незаконных» мигрантов из России и пригрозило закрытием границ Статьи редакции

Ведомство рекомендовало заняться этой проблемой с помощью СМИ и «блогеров местных государств».

61 61 комментарий
3223 просмотров

Замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые «незаконно» находятся на территории России как мигранты. Об этом пишет ТАСС.

Горовой подчеркнул, что граждан стран СНГ не станут наказывать «за нарушение миграционных режимов».

Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберём, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ.

Александр Горовой
замглавы МВД РФ

Согласно данным МВД, на территории РФ незаконно находятся более 120 тысяч граждан Азербайджана, более 61 тысячи граждан Армении, 49 тысяч граждан Казахстана, более 115 тысяч граждан Киргизии, 247 тысяч граждан Таджикистана, 332 тысячи граждан Узбекистана и 152 тысячи граждан Украины.

8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России «очень и очень не хватает» мигрантов для «реализации амбициозных планов». «Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии», — объяснил он.

#новости #мигранты

61 61 комментарий
14
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u044b"], "comments": 61, "likes": 14, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 368827, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 16 Apr 2021 15:11:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
61 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Главный вентилятор

26

Моей????

Ответить

Мистер Блондин

Главный
31

ебать ферзь
путин наверно охуел когда прочёл

Ответить

Минеральный Мурод

Мистер
3

Круто сказано)
Хотя если он ферзь, то королю ещё место как раз остаётся.

Ответить

Иван Эртель

Минерал…
1

И из 8 пешек в теории можно много ферзей ещё провести ).

Ответить

Иван Эртель

Мистер
3

Но Король все равно главнее ферзя и его нельзя срубить ).

Ответить

Минеральный Мурод

Мистер
1

А вдруг это молодой лев, который почувствовал, что он стал сильнее старого льва и готов руководить прайдом?

Ответить

Минеральный Мурод

Мистер
1

Но тащемта если без юмора то для русского человека вполне нормальное заявление. 

Ответить

Мистер Блондин

Минерал…
0

Да вообще довольно странная постановка предложения. Он же не от себя лично говорит как бы, а от лица государства. Логично было бы обобщать

Ответить

Минеральный

Мистер
0

Тогда как с Чертаново в Притяжении надо было написать: "ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!!!"

Ответить

Sam Lowry

19

Как можно убрать, блять, численность? Пиздец ебантизм, СССР в башке цветёт и пахнет, так и не научились разговаривать нормально.

Ответить

thewatt

Sam
1

ваша численность незаконна! выходите с поднятыми руками маленькими группами по 10000 человек!

Ответить

Sam Lowry

thewatt
0

Кубами, а не группами. 

Ответить

Александр Добриневский

Sam
0

Они ж мвдшки, армейку точно прошли, там и не таких фраз наблатыкаешься

Ответить

Sam Lowry

Александр
0

А что, другие части системы не на этом языке говорят?

Ответить

Минеральный Мурод

Sam
0
Ответить

Ху Эмай

5

Остался еще хоть кто-нибудь, кому мы не пригрозили?

Ответить

Arthur Sergeev

Ху
5

Кто мы?

Ответить

Ху Эмай

Arthur
4

ну типа

Ответить

Arthur Sergeev

Ху
1

а, понятно

Ответить

Романелло Кивогенс

Ху
2

Честно говоря, есть подозрение, что это личная инициатива самого министерства. И как бы им затем не пришлось давать задний ход. Потому как толку от такого обращения наверняка не будет (было бы странно,  если бы страны СНГ быстро понеслись агитировать своих граждан вернуться домой, чтобы угодить замглавы МВД России), а вот обидеться на подобные выпады в их адрес соседние страны могут. 

Ответить

Кремлевский татарин

Романелло
0

  а вот обидеться на подобные выпады в их адрес соседние страны могут.

это же смешно 

Ответить

Жабка

Романелло
0

Да пущай обижаются, нам не жалко

Ответить

Ростислав Алабужев

Ху
1

Мб Китай?

Ответить

Кремлевский татарин

Ху
0

Бля братик выручай, кто вчера постил про киргизок молодых пост? Можно сюда в новость добавить @Артём Мазанов 

Ответить

Знаменитый ящик

Кремлевский
1

Я постил, а кто спрашивает? 

Ответить

Кремлевский

Знамени…
0

Во-во, спасибо

Ответить

Arthur Sergeev

Кремлевский
0

Мне один раз негритянка сказала, что я красивый. Мне даже удалось её за жопу потрогать. Но потом не сложилось. Завидуешь?  

Ответить

Кремлевский

Arthur
1

Мои соболезнования 

Ответить

Семейный фонарь

Arthur
0

прост она по-русски плохо говорила

Ответить

Arthur Sergeev

Семейный
0

Не там лишние люди были. А потом она пропала и больше не появлялась. Но я что заметил: она могла на полу в помещение просто сидеть, как на пляже.    

Ответить

Семейный фонарь

Arthur
0

хорошо костер не разожгла 

Ответить

Ху Эмай

Кремлевский
0

Я не постил, я даже не видел его

Ответить

Кремлевский

Ху
0

нашел? 

Ответить

Ху Эмай

Кремлев…
0

нет, я не искал) а надо?

Ответить

Кремлевский

Ху
1

https://tjournal.ru/flood/368495-lyumpen-proletariat-otvratitelen

Люмпен пролетариат отвратителен — Офтоп на TJ
Люмпен пролетариат отвратителен — Офтоп на TJ
tjournal.ru
Ответить

Ху Эмай

Кремлев…
0

псдц

Ответить

Кремлевский

Ху
0

ты такое пропустил, даже не представляешь 

Ответить

Призванный рак

6

закрытием границ

еееееее

Ответить

Крохотный рубин

4

Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна.

как-то неполиткорректно это звучит

Ответить

Маринеску

4

Незаконная численность.
Надеваю портупею и тупею.

Ответить

Wlad Richter

3

Украина не входит в состав СНГ.

Ответить

Степан Анейчик

Wlad
2

Замглаве МВД знать об этом не обязательно

Ответить

Мразь

3

Ну речь шла не о "забрать", а поспособствовать легализации, которая до 15 июня возможна

Ответить

Дикий ихтиандр

–4

Нацисты гребные

Ответить

Ростислав Алабужев

Дикий
1

152 тысячи граждан Украины.

Ответить

Дикий ихтиандр

Ростислав
10

Тогда молодцы, забираю свои слова обратно. Уважение +.

Ответить

Степан Анейчик

Ростислав
1

моей страны

РРРРА СЕ ЙААА

Ответить

Marselin

Ростислав
0

Малороссов*

Ответить

Весёлый Хамелеон

Дикий
0

То есть когда была новость про Европу, что пускай всякая Африка сама забирает своих мигрантов, таких мыслей не возникало?

Ответить

Степан Анейчик

1

А Беларусь?

Ответить

Ростислав Алабужев

Степан
4

мы с беларусами граждане Союзного государства, все пучком

Ответить

Густой бокал

Ростислав
1

У меня даже рубль где-то был, где на реверсе какой-то символ непонятный и написано союзное государство Росси и Белоруссии. А на аверсе обычный 1 как российский рубль. Это всё что я знаю о созном госудрастве за прошедшие 20 лет)

Ответить

Большой жёлтый робат

1

А кто их сюда завез? Не темнейший ли пиздел, мол, нужно больше гастиков

Ответить

Густой бокал

Большой
2

Речь ведь о незаконных. К тем кто едет на работу офциально вопросов нет.

Ответить

Большой жёлтый робат

Густой
2

Я рисую белым мелом на асфальте слово хватит

Ответить

Весёлый Хамелеон

0

Такси подорожает плак

Ответить

Святой торшер

0

Я вам запрещаю незаконно находиться в России 

Ответить

некипишуй

0

где-то я это уже видел
https://navalny.com/t/92/

Ответить

Дмитрий Алексеевич

некипишуй
0

После 2015 перестал писать о проблеме мигрантов, а жаль. Как я уже писал, если бы Навальный остался на своих ранних позициях то успех среди населения у него был бы больше

Ответить

некипишуй

Дмитрий
0

Зато сейчас об этом вспомнили пропагандисты и льют населению в уши тейк, что Навальный фашист, используя его старую повестку.

Ответить

Very Big Suka

0

Легализовать или депортировать миллион мигрантов за два месяца? Вовремя они спохватились, думаю у них всё получится

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Кавказ.Реалии» рассказали о волне протестов на Кавказе против вышек сотовой связи
Демонстранты боятся излучения и заражения коронавирусом через 5G, хотя это невозможно и таких сетей там вообще нет.
213
Новости
Иранское телевидение более 100 раз прерывало трансляцию матча АПЛ — чтобы не показывать ноги женщины-арбитра
Вместо этого зрителям показывали стадион «Тоттенхэм».
156
Новости
Росстат: уровень бедности в России сократился до минимального с 2014 года — 12,1% от населения страны
Бедными считаются россияне с доходами ниже прожиточного минимума: 11 тысяч 329 рублей.
199
Популярное за три дня
Интернет
В Google Earth добавили 3D-таймлапсы — можно увидеть, как застраивались города и высыхали озёра в последние 37 лет
В компании хотят наглядно показать влияние человека на планету: как разрастаются города, вырубаются леса, прокладываются дороги и меняется климат.
80
Новости
США ввели новые санкции против России из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства страны
Из Вашингтона вышлют десять российских дипломатов.
228
Гость TJ
Гость TJ: Брендан Айк — сооснователь Mozilla и создатель языка JavaScript
Эфир завершён. Выжимка выйдет в ближайшие дни.
411
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Кирилл Вселенский

Певцу Тиме Белорусских на два…

Ilya Chirkov

Певцу Тиме Белорусских на два…

Настя Иванова

Певцу Тиме Белорусских на два…

Artem

Певцу Тиме Белорусских на два…

Мерлин

Илон Маск приехал на Cybertruck…

Миша

Учёные подсчитали, сколько…

#realfiddy

Певцу Тиме Белорусских на два…

Соколов Андрей

Певцу Тиме Белорусских на два…

Artem

Певцу Тиме Белорусских на два…

Максоний

Певцу Тиме Белорусских на два…

Чекист-куратор

Певцу Тиме Белорусских на два…

Даша, кажется мы…

Певцу Тиме Белорусских на два…

Чекист-куратор

Певцу Тиме Белорусских на два…

Stas Kartuzov

Юристу штаба Бабарико Илье…

Сатанись!

Оператор ФБК Павел Зеленский…

Даша, кажется мы…

Певцу Тиме Белорусских на два…

Stas Kartuzov

Юристу штаба Бабарико Илье…

Ilya Chirkov

Певцу Тиме Белорусских на два…

Максоний

Певцу Тиме Белорусских на два…

styll

В Екатеринбурге засекретили…
null