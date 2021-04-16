Оператор ФБК Павел Зеленский получил два года колонии за два твита про самосожжение журналистки Ирины Славиной Статьи редакции
Он признал вину.
Тушинский суд Москвы признал Павла Зеленского виновным по делу о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Прокуратура запрашивала для него два года и шесть месяцев заключения. Об этом пишет «Медиазона».
Эксперты МВД нашли призывы к экстремизму в его твитах о самосожжении нижегородской журналистки Ирины Славиной, в которых была фраза «Давайте ******* [бить] эту недовласть». TJ не публикует ссылки на твиты из-за требований Роскомнадзора — в публикациях содержится мат.
Дело рассматривали в особом порядке — без исследования доказательств. Оператор ФБК признал вину и отказался от адвоката. «На Павла Зеленского, очевидно, оказывается какое-то давление в СИЗО. И мы действительно опасаемся за возможность его правовой защиты», — заявлял директор ФБК Иван Жданов.
Зеленского задержали 15 января.
2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде — спасти её не удалось. Перед самосожжением она написала, что просит «винить в её смерти Российскую Федерацию».
дай что нибудь погонять перед тюрьмой
у тебя есть мотоцикл??? или виниловый проигрыватель?
Не тот Зеленский
Религиозный парфюмер
с каких пор мы травим зеленского? классный же чел
Кто мы?
Перепись граждан Украины в этом треде
набутылят-то тебя, россиянчек
А прилетит ТЖ
А мне всегда было непонятно, почему не tjournal.co
Вообще у нас в стране есть свобода слова за исключением призывов к экстремизму, за исключением оскорбления чувств верующих, за исключением оскорбления органов государственной власти, за исключением клеветы, за исключением разжигания межнациональной розни и др.
Это куча if и один else, если ни один if высказывание не зацепило.
if (extremism(words)) ...
bool extremism(vector<string>& ) {
return true; // todo implement later
А к чему собственно привела эта терпильная форма протеста против власти?! Что радикально поменялось в лучшую сторону с выхода расследования "Он вам не Димон"?! Пока что из видимых результатов только ужесточение законов и анальное преследование всех видимых персон. Про попытки убийства я уже молчу
начали закручивать гайки и сильнее ебать народ
Например? Я припоминаю только общий долбоебизм вроде увеличения возраста выхода на пенсию и т.д. А сейчас попробуй скажи что-нибудь чтобы не присесть на бутылку за какие-нибудь оскорбления или подстрекательства
О чем и речь. Может действовать как-то иначе нужно было, а не орать "позор" с телефонами в руках, чтобы можно было карательным законом всех заткнуть?! Я не очень понимаю нахера сейчас например устраивать эту онлайн перепись готовых выйти на митинги. Ради чего?
В особом порядке значит признание вины или досудебное соглашение о сотрудничестве.
поправили, спасибо
признал вину и отказался от адвоката из-за давления в СИЗО.
Какой порядок здесь? Очевидно, надавили как следует, какие ещё могут варианты?
Один поехавший зачем-то просит прощения у другой поехавшей и попутно публично кроет хуями с императивом "пиздить" - это ж в каком манямирке, населённом розовыми единорогами нужно жить, чтобы не понимать, что за подобное легко возьмут за жопу?
TJ не публикует ссылки на твиты из-за требований Роскомнадзора — в публикациях содержится мат.
Да ладно, публикуйте. Чаю и печенья в хату закину, как посадят автора.
По ощущениям, дали реальный срок только потому, что он перечислил фамилии. Ну и хуйня та система, где отцу трёх детей дают два года реального срока за импульсивные высказывания
Ну не стоит ебаная рашка с чиновниками такой жертвы! Когда смотрю на ее лицо все внутри пустеет:(
действительно. в российских сизо и тюрьмах пытки - норма и поставлены на поток. нахуя он лох такой, не то что аноним в интернетах.
Саратовский Денис
тряпка + вода = признание
И что ? Им ничего за это не будет.
Молния: Путин обсудил с Совбезом ответные меры на антироссийские санкции США — Песков
У меня дома управляющая компания подделывает подписи собственников и открывает в жилом доме АВТОМОЙКУ. Я очень сильно сомневаюсь в справедливости и такой же быстроте принятия решения как в этом деле.