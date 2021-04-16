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Артём Мазанов

Оператор ФБК Павел Зеленский получил два года колонии за два твита про самосожжение журналистки Ирины Славиной Статьи редакции

Он признал вину.

63 63 комментария
3928 просмотров

Тушинский суд Москвы признал Павла Зеленского виновным по делу о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Прокуратура запрашивала для него два года и шесть месяцев заключения. Об этом пишет «Медиазона».

Эксперты МВД нашли призывы к экстремизму в его твитах о самосожжении нижегородской журналистки Ирины Славиной, в которых была фраза «Давайте ******* [бить] эту недовласть». TJ не публикует ссылки на твиты из-за требований Роскомнадзора — в публикациях содержится мат.

Дело рассматривали в особом порядке — без исследования доказательств. Оператор ФБК признал вину и отказался от адвоката. «На Павла Зеленского, очевидно, оказывается какое-то давление в СИЗО. И мы действительно опасаемся за возможность его правовой защиты», — заявлял директор ФБК Иван Жданов.

Зеленского задержали 15 января.

2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде — спасти её не удалось. Перед самосожжением она написала, что просит «винить в её смерти Российскую Федерацию».

Оператора ФБК Павла Зеленского задержали. На…
Так он отреагировал на самосожжение нижегородской журналистки Ирины Славиной.
tjournal.ru

#новости #право

63 63 комментария
60
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63 комментария
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Половый торшер

30

давайте пиздить эту недовласть

Ответить

Половый торшер

Половый
28
Ответить

Мистер Блондин

Половый
13

дай что нибудь погонять перед тюрьмой
у тебя есть мотоцикл??? или виниловый проигрыватель?

Ответить

Антон Сциталов

Мистер
3

У него есть погоняло. Хочешь погонять?

Ответить

Цветной микроскоп

Мистер
1

Лысого, например

Ответить

Ху Эмай

Половый
10

Ты в другой стране?

Ответить

Kir Kirsky

Ху
3

За пиздить извени

Ответить

Ростислав Алабужев

Половый
6

Пройдемте, гражданин, пройдемте....

Ответить

No Name

Половый
3

Депрессия официально запрещена на территории РФ и признана экстремистским движением

Ответить

Садовый Петя

20

Павел Зеленский:
Можете считать мои слова призывом

Суд:
посчитал его слова призывом

Павел Зеленский:

Ответить

AZP

Садовый
1

Судья - тролль.

Ответить

#realfiddy

11

На что он рассчитывал? Порвался как обычный тжшник

Ответить

IO

8

Два года реального срока за твит со словом пиздить. 

Ответить

Большой жёлтый робат

6

Не тот Зеленский

Ответить

Религиозный парфюмер

Большой
4

с каких пор мы травим зеленского? классный же чел

Ответить

Большой жёлтый робат

Религиозный
4

Кто мы? 

Ответить

Религиозный

Большой
2

либералы

Ответить

Андрей Охапкин

Большой
1

Я/МЫ

Ответить

Убедительная Геосфера

3

Перепись граждан Украины в этом треде

Ответить

Romario

Убедительная
3

набутылят-то тебя, россиянчек

Ответить

Убедительная Геосфера

Romario
2

А ты-то чего порвался?

Ответить

IO

Убедительная
0

А прилетит ТЖ

Ответить

Убедительная Геосфера

IO
1

А мне всегда было непонятно, почему не tjournal.co

Ответить

Меньший Денис

Убедите…
0

Потому что комитет

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

6

можете считать мои слова призывом



посчитали

Ответить

Минеральный Мурод

6

Вообще у нас в стране есть свобода слова за исключением призывов к экстремизму, за исключением оскорбления чувств верующих, за исключением оскорбления органов государственной власти, за исключением клеветы, за исключением разжигания межнациональной розни и др. 
Это куча if и один else, если ни один if высказывание не зацепило. 

Ответить

Ra

Минеральный
0

if (extremism(words)) ...
bool extremism(vector<string>& ) {
return true; // todo implement later

Ответить

Рпош Ашршщ

–4

А к чему собственно привела эта терпильная форма протеста против власти?! Что радикально поменялось в лучшую сторону с выхода расследования "Он вам не Димон"?! Пока что из видимых результатов только ужесточение законов и анальное преследование всех видимых персон. Про попытки убийства я уже молчу

Ответить

Вареник с картошкой

Рпош
4

Главное, не бухтеть.

Ответить

aliftin

Рпош
1

Да они бы и без расследований фбк начали закручивать гайки и сильнее ебать народ. Возможно митинги и расследования наоборот хоть немного сдерживают натиск печатной машинки, показывая что ещё может быть хоть какое-то противостояние. 

Ответить

Рпош Ашршщ

aliftin
1

начали закручивать гайки и сильнее ебать народ

Например? Я припоминаю только общий долбоебизм вроде увеличения возраста выхода на пенсию и т.д. А сейчас попробуй скажи что-нибудь чтобы не присесть на бутылку за какие-нибудь оскорбления или подстрекательства

Ответить

aliftin

Рпош
1

Ну тебя не смущает что сейчас могут посадить на реальный срок за слово "взрыв" и "бомба" в коментах?

Ответить

Рпош Ашршщ

aliftin
2

О чем и речь. Может действовать как-то иначе нужно было, а не орать "позор" с телефонами в руках, чтобы можно было карательным законом всех заткнуть?! Я не очень понимаю нахера сейчас например устраивать эту онлайн перепись готовых выйти на митинги. Ради чего?

Ответить

aliftin

Рпош
0

Так любые действия сейчас можно подвести под экстремизм. У тебя есть какие-то варианты о которых люди не знают?

Ответить

Рпош Ашршщ

aliftin
2

Мой вариант запрещен новыми законами рф

Ответить

Дмитрий

aliftin
0

Твой комментарий просто бомба. У либерах взорвался пука

Ответить

Sergey Michko

3

В особом порядке значит признание вины или досудебное соглашение о сотрудничестве.

поправили, спасибо

Ответить

AZP

Sergey
1

И толку от того порядка? Всё равно, дали почти как прокурор просил 

Ответить

Дед Охуелыч

AZP
4

 признал вину и отказался от адвоката из-за давления в СИЗО.

Какой порядок здесь? Очевидно, надавили как следует, какие ещё могут варианты?

Ответить

Евгений Мартынов

0

Один поехавший зачем-то просит прощения у другой поехавшей и попутно публично кроет хуями с императивом "пиздить" - это ж в каком манямирке, населённом розовыми единорогами нужно жить, чтобы не понимать, что за подобное легко возьмут за жопу?

Ответить

Mikhail Pukas

3

Зеленский, прости нас.

Ответить

AZP

3

TJ не публикует ссылки на твиты из-за требований Роскомнадзора — в публикациях содержится мат.

Да ладно, публикуйте. Чаю и печенья в хату закину, как посадят автора.

Ответить

Николай Иванов

2

По ощущениям, дали реальный срок только потому, что он перечислил фамилии. Ну и хуйня та система, где отцу трёх детей дают два года реального срока за импульсивные высказывания

Ответить

Миржан Досымбаев

2

Ну не стоит ебаная рашка с чиновниками такой жертвы! Когда смотрю на ее лицо все внутри пустеет:(

Ответить

Знаменитый ящик

0

Нахуя вину признавал не понятно

Ответить

Romario

Знаменитый
3

действительно. в российских сизо и тюрьмах пытки  - норма и поставлены на поток. нахуя он лох такой, не то что аноним в интернетах.

Ответить

Саратовский Денис

Знаменитый
2

тряпка + вода = признание

Ответить

Знаменитый ящик

Саратовский
0

Он говорил что его пытали? 

Ответить

jonathan rogers

1

чисто из за того что фамилия Зеленский

Ответить

Auto

1

Она ожидала реакцию
Он ожидал реакцию
Но только твиттерами едины

Ответить

Меньший Денис

0

Власть в очередной раз закрывает крышку котла и накаляет его, вместо того чтобы выпустить пар

Ответить

Плотва обыкновенная

Меньший
1

И что ? Им ничего за это не будет.

Ответить

Слава Инженеров

Плотва
0

так все так думали

Ответить

Marselin

0

Давайте убивать эту власть
Мимо с Украины

Ответить

User Name

0

Призываю выходить на демонстрации и мочить фашистскую власть.

Ответить

Станислав Козак

0

Молния: Путин обсудил с Совбезом ответные меры на антироссийские санкции США — Песков

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

Доносы на неблагонадежных не за горами

Ответить

Кремлевский татарин

0

@Артём Мазанов общий тег мы придумывать не хотим? 

Ответить

некипишуй

0

"А вот в Америке"  уже было?

Ответить

Auto

0

Грустная картина конечно
Приговор здесь понятно что «демонстративный»

Ответить

Alex Fielding

0

кек

Ответить

Олег Матвеенко

0

https://www.youtube.com/watch?v=t8Ok-q8P8T0

Ответить

Сатанись!

0

У меня дома управляющая компания подделывает подписи собственников и открывает в жилом доме АВТОМОЙКУ. Я очень сильно сомневаюсь в справедливости и такой же быстроте принятия решения как в этом деле.

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Stas Kartuzov

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