Он признал вину.

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Тушинский суд Москвы признал Павла Зеленского виновным по делу о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Прокуратура запрашивала для него два года и шесть месяцев заключения. Об этом пишет «Медиазона».

Эксперты МВД нашли призывы к экстремизму в его твитах о самосожжении нижегородской журналистки Ирины Славиной, в которых была фраза «Давайте ******* [бить] эту недовласть». TJ не публикует ссылки на твиты из-за требований Роскомнадзора — в публикациях содержится мат.

Дело рассматривали в особом порядке — без исследования доказательств. Оператор ФБК признал вину и отказался от адвоката. «На Павла Зеленского, очевидно, оказывается какое-то давление в СИЗО. И мы действительно опасаемся за возможность его правовой защиты», — заявлял директор ФБК Иван Жданов.

Зеленского задержали 15 января.