Новости
Сергей Исенеков

Запрет пользоваться интернетом и 24 допроса в месяц: что происходит вокруг дела журнала DOXA Статьи редакции

Около 250 учёных со всего мира поддержали журналистов молодёжного журнала, а в Кремле заявили, что «знают о ситуации».

28 28 комментариев
2133 просмотров
Редакторы издания DOXA в зале суда Фото РБК

Утром 14 апреля в телеграм-канале студенческого журнала появилось сообщение о том, что в редакцию и домой к редакторам с обыском приехала полиция. Во время обысков задержали четырёх редакторов DOXA — Армена Арамяна, Владимира Метёлкина, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову.

  • Позднее участникам редакции журнала вменили статью о вовлечении несовершеннолетних в совершении противоправных действий (статья 151.2 УК РФ);
  • Четырёх редакторов около 11:00 доставили в главное управление Следственного комитета РФ на допрос;
  • В тот же день суд запретил сотрудникам студенческого журнала пользоваться интернетом и выходить из дома на два месяца;
  • Позднее РБК стало известно, что лингвистическую экспертизу видео, на котором авторы ролика якобы призывали студентов и школьников участвовать в митинге, проводила Альбина Готова. Она же проводила экспертизу по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны;
Фото «Коммерсант»
  • Многие издания поддержали журналистов из DOXA. Например, «Медуза» опубликовала открытое письмо, а «Новая газета» выпустила фотографию редакторов журнала на обложке пятничного номера;
  • The Village и «Холод» 18 апреля в баре «Ровесник» проведут благотворительный фестиваль в поддержку DOXA. На нём пройдёт кроссовер-лайв подкастов «Так вышло» и «Отвечают сирийские мистики», Катя Кронгауз и Андрей Бабицкий вместе с Филиппом Дзядко и Максимом Калининым обсудят ситуацию с журналом. Также там состоится лекция и открытый микрофон. Вечером в баре выступят Noize MC, «На ножах» и другие артисты. Вход на фестиваль будет бесплатным;
  • 16 апреля 250 учёных со всего мира опубликовали открытое письмо в поддержку журналистов DOXA. Письмо подписали преподаватели университетов США, России, Великобритании, Израиля, Италии, Франции, Германии и других стран Европы. Среди них — философы Джудит Батлер, Этьен Балибар, Славой Жижек, Джоди Дин и другие;
  • Более 120 преподавателей ВШЭ также поддержали журналистов DOXA в открытом письме. Они отметили, что «это уголовное дело должно быть немедленно прекращено, а все обвинения с его фигурантов — сняты»;
  • Также в поддержку студенческого журнала выступил Юрий Дудь. Он назвал происходящее «репрессиями, организованными государством против независимых медиа» и оставил в описании своего профиля ссылку на донаты для журнала;
  • 16 апреля ТАСС узнал, что два редактора издания подали жалобу на решение суда запретить им пользоваться интернетом и выходить из дома. Позднее суд разрешил журналистам выходить из дома на одну минуту в сутки;
  • В Кремле рассказали, что знают о ситуации вокруг дела студенческого журнала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что издание «в своё время начиналось как студенческое, но уже достаточно давно носит общественно-политический характер»;
  • Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что Арамяна допросят 24 раза за 36 дней «для производства следственных и процессуальных действий по уголовному делу». Метёлкину предстоит 29 допросов до 31 мая.
«Мы не замолкнем, если накричать»: интервью…
О давлении администрации университета, работе за идею и борьбе за свободу слова учащихся.
tjournal.ru

#новости #делоdoxa #doxa #новости

28 28 комментариев
40
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0435\u043b\u043edoxa","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","doxa"], "comments": 28, "likes": 40, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 368855, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 16 Apr 2021 18:05:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Миша Копейкин

26

 Позднее суд разрешил журналистам выходить из дома на одну минуту в сутки

Ответить

Романелло Кивогенс

Миша
5

Тут цимес в другом. Насколько я понимаю, если обвиняемому полностью запретить выходить из дома, это должно расцениваться как домашний арест, который засчитывается в срок отбывания наказания. А вот если ты запрещаешь человек выходить из дома с 0:00 по 23:59, то формально это уже не домашний арест, а запрет на некоторые действия, а он в "стаж отсидки" уже не засчитается. Мои умозаключения могут быть ошибочными, так прошу на них не полагаться.

Ответить

Невероятный танк88

Миша
0

сижку не скуришь даже, бгг

Ответить

Большой жёлтый робат

12

Запрет пользоваться ТЖ и 24 минуса

Ответить

Ростислав Алабужев

Большой
5

Ужос!!!

Ответить

Большой жёлтый робат

Ростислав
1

Надеюсь, Вахтанг не воспримет как просьбу

Ответить

Невероятный танк88

–41

это мальчик или девочка скажите пожалуйста

Ответить

Невероятный танк88

Невероятный
–24

порвахи рвутся, не жаль

Ответить

Ростислав Алабужев

Невероятный
24

Любишь острить, люби и зашиваться

Ответить

Невероятный

Ростисл…
–12

Соль в том, что я не острил, а абсолютно серьезно спросил

Ответить

Ростислав

Невероя…
6

*Правда в глазах минусующего* ом)

Ответить

Невероятный

Ростисл…
–2

два килоом

Ответить

Мразь

Невероятный
1

Мразь ты конечно

Ответить

Александр Федорович

Невероятный
4

Это ж Кац!

Ответить

Знаменитый ящик

Невероятный
1

Где ты видел таких красивых мальчиков

Ответить

Невероятный танк88

Знаменитый
5

В зеркале раньше наблюдал, ну и на теже

Ответить

Невероятный танк88

Невероятный
0

Упд: девочка, другие фотки прикольные
в пиздючестве даже в кине снялась

Ответить

Marhal_New _Arleana

Невероятный
1

Она/он похожа(ж) на помесь двух моих бывших одноклассниц. 

Ответить

Petr

Невероятный
1

Довольно годная ержовочка так-то

Ответить

Максим Шпилёв

4

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что Арамяна допросят 24 раза за 36 дней «для производства следственных и процессуальных действий по уголовному делу». Метёлкину предстоит 29 допросов до 31 мая

какой пзд..

Ответить

#realfiddy

–12

Почему копирайтеры всегда так кринжово выглядят?

Ответить

Покажи, где дядя тебя трогал

#realfiddy
9

Нормально выглядят, ты просто токсик

Ответить

Меньший Денис

0

столько грозных формулировок , но я так и не понял в чем нахуй преступление состоит. у несовершеннолетних если есть родители ,значит ответственность несут они - вроде всегда так было.

Ответить

Semyon Bochkaryov

Меньший
2

В том, что якобы они призывали несовершеннолетних выходить на несанкционированные митинги. Фактически это продолжение "санитарного дела", когда вместо административки за митинг решили сделать уголовку за якобы нарушение санитарных норм при ковиде.

Ответить

Меньший Денис

Semyon
2

1)даю подсказку властям - кроме ковида на улице можно при особом умении вполне словить любую другую болезнь
2) для меня так и остается секретом что значит "несогласованные митинги". типа я если чем то недоволен от власти, и хочу выразить свое возмущение , должен пойти спросить разрешения, а можно ли мне возмущаться ? блять так ясен хуй мне никогда не разрешат

Ответить

Semyon

Меньший
10

В Москве и многих других городах после начала пандемии бессрочно ограничили массовые собрания. Максимум на собрании может быть 50 человек.

А вот это ДРУГОЕ, вы просто не понимаете.

Ответить

Невероятный

Меньший
0

типа я если чем то недоволен от власти, и хочу выразить свое возмущение , должен пойти спросить разрешения, а можно ли мне возмущаться ? блять так ясен хуй мне никогда не разрешат

Ты познал Россию

Ответить

Gregory

0

А причем тут блин дети? С каких пор студенты, которым практически всем уже 18, являются детьми?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Соболь приговорили к году исправительных работ по делу о проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Навального
Условное наказание с испытательным сроком на год.
265
Навигатор
«Кому нужны мужчины, когда есть психолог и вуманайзер»: беседа с Принцессой Пеночкой
Администратор подсайта «Секс и отношения» рассказывает о своей жизни, комьюнити и проблемах модерации.
148
Новости
Росстат: уровень бедности в России сократился до минимального с 2014 года — 12,1% от населения страны
Бедными считаются россияне с доходами ниже прожиточного минимума: 11 тысяч 329 рублей.
199
Популярное за три дня
Гость TJ
Гость TJ: Брендан Айк — сооснователь Mozilla и создатель языка JavaScript
Эфир завершён. Выжимка выйдет в ближайшие дни.
411
Интернет
Тред: На Reddit делятся лайфхаками, которые звучат как фейк, но работают
Приподнимайте ногу на скучных парах, убирайте лук в морозилку и включайте печку в машине на полную мощность от перегрева.
137
Новости
На белгородца завели дело из-за комментария «Это бомба!» в закрытой группе во «ВКонтакте»
Теперь мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК).
119
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Nikita Sigachev

Как и почему в рунете уже два…

Вибромассажер с…

Как и почему в рунете уже два…

Мразь

С вас — идея, с нас — лонгрид…

Николай Сергеев

Учёные подсчитали, сколько…

Илья Гераськин

Швеция – всё. Впереди другая…

#realfiddy

С вас — идея, с нас — лонгрид…

Anton Golovanov

Прокуратура Москвы подала иск о…

Мистер Блондин

С вас — идея, с нас — лонгрид…

Митя Мурасов

С вас — идея, с нас — лонгрид…

🐙

Как и почему в рунете уже два…

некипишуй

Прокуратура Москвы подала иск о…

Димно Сижо

Как и почему в рунете уже два…

Блин, так не…

С вас — идея, с нас — лонгрид…

Мистер Блондин

С вас — идея, с нас — лонгрид…

Мразь

Как и почему в рунете уже два…

Jenny Smith

Основатель «Луркоморья» скрыл…

Блин, так не…

С вас — идея, с нас — лонгрид…

AttentiveMilk

С вас — идея, с нас — лонгрид…

Мистер Блондин

С вас — идея, с нас — лонгрид…

Блин, так не…

С вас — идея, с нас — лонгрид…
null