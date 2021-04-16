Около 250 учёных со всего мира поддержали журналистов молодёжного журнала, а в Кремле заявили, что «знают о ситуации».

Утром 14 апреля в телеграм-канале студенческого журнала появилось сообщение о том, что в редакцию и домой к редакторам с обыском приехала полиция. Во время обысков задержали четырёх редакторов DOXA — Армена Арамяна, Владимира Метёлкина, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову.