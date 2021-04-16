Запрет пользоваться интернетом и 24 допроса в месяц: что происходит вокруг дела журнала DOXA Статьи редакции
Около 250 учёных со всего мира поддержали журналистов молодёжного журнала, а в Кремле заявили, что «знают о ситуации».
Утром 14 апреля в телеграм-канале студенческого журнала появилось сообщение о том, что в редакцию и домой к редакторам с обыском приехала полиция. Во время обысков задержали четырёх редакторов DOXA — Армена Арамяна, Владимира Метёлкина, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову.
- Позднее участникам редакции журнала вменили статью о вовлечении несовершеннолетних в совершении противоправных действий (статья 151.2 УК РФ);
- Четырёх редакторов около 11:00 доставили в главное управление Следственного комитета РФ на допрос;
- В тот же день суд запретил сотрудникам студенческого журнала пользоваться интернетом и выходить из дома на два месяца;
- Позднее РБК стало известно, что лингвистическую экспертизу видео, на котором авторы ролика якобы призывали студентов и школьников участвовать в митинге, проводила Альбина Готова. Она же проводила экспертизу по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны;
- Многие издания поддержали журналистов из DOXA. Например, «Медуза» опубликовала открытое письмо, а «Новая газета» выпустила фотографию редакторов журнала на обложке пятничного номера;
- The Village и «Холод» 18 апреля в баре «Ровесник» проведут благотворительный фестиваль в поддержку DOXA. На нём пройдёт кроссовер-лайв подкастов «Так вышло» и «Отвечают сирийские мистики», Катя Кронгауз и Андрей Бабицкий вместе с Филиппом Дзядко и Максимом Калининым обсудят ситуацию с журналом. Также там состоится лекция и открытый микрофон. Вечером в баре выступят Noize MC, «На ножах» и другие артисты. Вход на фестиваль будет бесплатным;
- 16 апреля 250 учёных со всего мира опубликовали открытое письмо в поддержку журналистов DOXA. Письмо подписали преподаватели университетов США, России, Великобритании, Израиля, Италии, Франции, Германии и других стран Европы. Среди них — философы Джудит Батлер, Этьен Балибар, Славой Жижек, Джоди Дин и другие;
- Более 120 преподавателей ВШЭ также поддержали журналистов DOXA в открытом письме. Они отметили, что «это уголовное дело должно быть немедленно прекращено, а все обвинения с его фигурантов — сняты»;
- Также в поддержку студенческого журнала выступил Юрий Дудь. Он назвал происходящее «репрессиями, организованными государством против независимых медиа» и оставил в описании своего профиля ссылку на донаты для журнала;
- 16 апреля ТАСС узнал, что два редактора издания подали жалобу на решение суда запретить им пользоваться интернетом и выходить из дома. Позднее суд разрешил журналистам выходить из дома на одну минуту в сутки;
- В Кремле рассказали, что знают о ситуации вокруг дела студенческого журнала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что издание «в своё время начиналось как студенческое, но уже достаточно давно носит общественно-политический характер»;
- Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что Арамяна допросят 24 раза за 36 дней «для производства следственных и процессуальных действий по уголовному делу». Метёлкину предстоит 29 допросов до 31 мая.
Позднее суд разрешил журналистам выходить из дома на одну минуту в сутки
Тут цимес в другом. Насколько я понимаю, если обвиняемому полностью запретить выходить из дома, это должно расцениваться как домашний арест, который засчитывается в срок отбывания наказания. А вот если ты запрещаешь человек выходить из дома с 0:00 по 23:59, то формально это уже не домашний арест, а запрет на некоторые действия, а он в "стаж отсидки" уже не засчитается. Мои умозаключения могут быть ошибочными, так прошу на них не полагаться.
Запрет пользоваться ТЖ и 24 минуса
Ужос!!!
порвахи рвутся, не жаль
Любишь острить, люби и зашиваться
Знаменитый ящик
Где ты видел таких красивых мальчиков
Упд: девочка, другие фотки прикольные
в пиздючестве даже в кине снялась
Она/он похожа(ж) на помесь двух моих бывших одноклассниц.
Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что Арамяна допросят 24 раза за 36 дней «для производства следственных и процессуальных действий по уголовному делу». Метёлкину предстоит 29 допросов до 31 мая
какой пзд..
Почему копирайтеры всегда так кринжово выглядят?
В том, что якобы они призывали несовершеннолетних выходить на несанкционированные митинги. Фактически это продолжение "санитарного дела", когда вместо административки за митинг решили сделать уголовку за якобы нарушение санитарных норм при ковиде.
Меньший Денис
1)даю подсказку властям - кроме ковида на улице можно при особом умении вполне словить любую другую болезнь
2) для меня так и остается секретом что значит "несогласованные митинги". типа я если чем то недоволен от власти, и хочу выразить свое возмущение , должен пойти спросить разрешения, а можно ли мне возмущаться ? блять так ясен хуй мне никогда не разрешат
Невероятный
типа я если чем то недоволен от власти, и хочу выразить свое возмущение , должен пойти спросить разрешения, а можно ли мне возмущаться ? блять так ясен хуй мне никогда не разрешат
Ты познал Россию
А причем тут блин дети? С каких пор студенты, которым практически всем уже 18, являются детьми?