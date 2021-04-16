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Артём Мазанов

Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК и «Штабов Навального» экстремистскими организациями Статьи редакции

Ведомство заявило, что они создают условия для «изменения основ» конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

По данным прокуратуры, под видом ФБК, ФЗПГ и «Штаба Навального» работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.

прокуратура Москвы
Ivan Zhdanov @ioannZH
Ну что же. По ФБК и штабам решили проехаться катком.
Мы не сдаёмся.

#новости #фбк

3646 просмотров
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95 комментариев
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Меньший Денис

67

я вчера смотрел выпуск редакции про воров в законе , там мужик говорит что официально на свободе около 440 действующих воров в законе.
Но прокуратура видимо занята более важными делами

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Yan Fedoseev

Меньший
62

Зачем "около 440". В госдуме ровно 450 мест

Ответить

xion_xion

Меньший
–5

Знаю одного.

Ответить

Меньший Денис

xion_xion
4

очень хотел видимо вставить в комменты этого долбоеба из репортажа с лайфа, но все повода никак не выдается, поэтому заебашил сюда

Ответить

xion_xion

Меньший
–1

Ты кукухой поехал?

Ответить

Меньший Денис

xion_xi…
18

я предпочитаю общественный транспорт

Ответить

Кирилл Вселенский

Меньший
2

Про руферов бы лучше посмотрел

Ответить

Меньший Денис

Кирилл
0

смотрел, нихуя не понял , но очень интересно ( бля ну даже там идет линия что и за это посадят лол )

Ответить

Кирилл

Меньший
2

Как я тебе?

Ответить

Меньший Денис

Кирилл
0

ну, в кадре держишься молодцом , только я не понял что за локация где ты с репортером говоришь, ну и вот эта история с покраской звезды в украинские цвета я так понял доставила массу проблем.

Ответить

Меньший Денис

Меньший
0

вообще я конечно палевно делаю вид что тебя и раньше знал, конечно же я только что понял что говорю с героем выпуска )

Ответить

Неожиданный кран

Меньший
0

Как думаешь почему воров в законе, называют ворами в законе ?

Ответить

Меньший Денис

Неожиданный
0

ну насколько я понял они слишком важные чтобы быть "уважаемыми людьми" но слишком трусливые чтобы запачкать руки

Ответить

Комментарий удален

Мразь

Меньший
0

Вор в законе - это теперь покупаемая лычка, которую может купить любой "опасный" пацанчик

Ответить

Nike Kolder

53

Интересно они на расследование про Валдайскую дачу отреагировали.

Единственные кто занимается нежелательной деятельностью против своего народа и своей страны - это правительство РФ во главе с президентом убийцей.

Ответить

Даулет Тургалиев

Nike
9

Скорее всего к думским выборам готовятся

Ответить

Недавний Петя

Даулет
0

Они так будут всю инфу по умному голосованию блочитт, думаю расчет на это

Ответить

Zzzzzzz

35

Фонд борьбы с коррупцией — экстремистская организация в России

Мда

Ответить

Меньший Денис

Zzzzzzz
8

ох уж эти наёмные партизаны Навального

Ответить

FOX

Меньший
3

Обамы же

Ответить

Меньший Денис

FOX
0

я уже начинаю путаться в этой их борьбе с инакомыслием. кто враг то в конце концов ? Навальный ? США ? Ходор ? Студенты ?

Ответить

Ваша Закладко

Меньший
0

всё враг

Ответить

Ap

Zzzzzzz
0

Звучит охуенно.
Ещё круче будет увидеть это название в списке экстремистких организаций рядом со всякими террорюгами.
Чтобы все видели что для государства борьба с коррупцией - это экстремизм

Ответить

Меньший Денис

Ap
0

перефразируя Солженицына, коррупция у нас стала не просто нравственной категорией, но и государственным столпом.

Ответить

Yan Fedoseev

24

Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма

Ответить

Александр Борродач

Yan
0

Уже и так слишком много аналогий между ними двумя. Осталась одна, и пусть никогда её не проведут.

Ответить

Иван Трофимов

22

Правильно ли я понял, что несколько тысяч донатеров отъедут за финансирование терроризма?

Ответить

Кремлевский татарин

Иван
2

Емеилы уже есть

Ответить

Иван Трофимов

Кремлевский
12

По щелчку все транзакции им выдадут банки, нахуй им емейлы

Ответить

Кремлевский

Иван
1

Ну можно сообщение про пиксель прислать

Ответить

Михаил Шестаков

Иван
0

Неправильно, ведь до этого ФБК не считалось экстремистской. За донаты в ФБК уже после признания её таковой - да, отъедут, но не за финансирование терроризма, а за финансирование экстремистской деятельности

Ответить

Иван Трофимов

Михаил
0

 Неправильно

Юридически да, но по практике законы у нас имеют обратную силу (читай те же новости про репосты, например). Это не говоря о случаях, когда они вообще не работают.

Ответить

Иван Трофимов

Иван
0

@GoodSanta  не подскажешь, как с принятием закона такие вещи будут трактоваться? Или тут как повезёт?

Ответить

Bich

17

Снова перенимают опыт лукашенко: обнуление, переписанная конституция, вот и до признания всех непослушных экстремистами дошли. Тут в беларуси уже каждый третий экстремист кстати

Ответить

Nikolay Kapustin

Bich
3

Именно. А еще кто-то тут удивлялся на ТЖ летом = мол полстраны не посадят. Посадят! И легко!

Ответить

Убедительная Геосфера

15

Когда ФБК признавали экстремистской организацией - я лайкал мемы на ТЖ

Ответить

new_comment

Убедительная
1

OK, Google "как эмигрировать куда угодно"

Ответить

Анальное Сало

new_comment
0

В Туркменистан

Ответить

new_comment

Анальное
1

Да, пипец.
Я начинаю считать Украину не таким уж и плохим вариантом.

Ответить

Недавний Петя

15

А нахуй нужен закон об иностранных агентах если можно просто признать всех экстремистами? Ах да, чтобы выслужиться

Ответить

Роман Новиков

11

Ебанутая страна с тварями у руля

Ответить

Роман Новиков

Роман
2

Я вам потом напишу куда передачки слать

Ответить

new_comment

Роман
2

Наивный. Ты же не убийца какой-нибудь, чтобы тебе передачки разрешили.

Ответить

Роман Новиков

new_com…
0

Точно, чего это я?

Ответить

Evil Pechenka

9

Решили зачистить всё связанное с Навальным напрочь. Сейчас выборы в Госдуму в сентябре, а она будет перевыбирать Путина в 2024 г., сюрпризы не нужны.

Ответить

Густой бокал

Evil
0

У нас так-то не дума выбирает президента. Но про зачистить согласен((

Ответить

Anton Golovanov

Густой
0

Она будет в частности готовить плацдарм в виде очередного законодательства, там помехи не нужны. У нас же нельзя провести выборы дважды по одним правилам.

Ответить

Густой бокал

Anton
0

У Путина ещё 16 легальных лет в запасе. Дума успеет 3 раза смениться Х)

Ответить

Anton Golovanov

Густой
0

"Выборы"-то ему в 2024 все равно проводить. И в этот раз идея "Ну всем же понятно, что за Путина большинство" может и не прокатить.

Ответить

Vandgory

8

Ты экстремист! И ты экстремист! Вы все экстремисты! 

Ответить

Роман Новиков

Vandgory
1

Знак качества 

Ответить

Spid3r

2

ФБК (запрещена на территории РФ)

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Been good to know ya

Ответить

Дикий ихтиандр

0

где в штаб прокуратуры записываться?

Ответить

Кремлевский татарин

Дикий
3

Нужно сесть на бутылку, они сразу приедут

Ответить

Густой бокал

0

Собирают список тем для торга с Байденом

Ответить

Кремлевский татарин

Густой
3

БЕРУТ ЗАЛОЖНИКОВ

Ответить

Макс Романенко

1

Ожидаемо. Власть увидела, что именно за Навального практически никто не выходит, а пропаганда работает, знач можно закрутить гаечки покрепче. Ну а что сделает 2% "дерьма"? 

Ответить

Sergey Michko

1

стабильно рубль падает, хохлы и пендосы виноваты — не раскачивайте пжлст

Ответить

Густой бокал

Sergey
–1

В Мае 2020 доллар был до 77р, это дороже чем сейчас. 

Ответить

Ertha

–3

Главное что даже после этого сторонники Алексея Навального и ФБК будут сидеть дома и кушать соевые сосиски попивая квас (если повезёт).
Про Алексея уже судя по Левада Центру рейтинг никак не поднимается, а значит все уже забили тупо что он там умирает. 

Найс.

Ответить

Роман Новиков

Ertha
1

И это стерпим!

Ответить

Меньший Денис

Ertha
0

аналитика по кремлевской измерялке рейтингов

Ответить

Ertha

Меньший
0

которая признана Иностранным агентом? Хмммммм...

Ответить

Меньший Денис

Ertha
0

Иностранный агент скоро станет почти так же круто как Иностранный Легион.
хотели сделать термин враг народа, но работает в обратную сторону

Ответить

Ertha

Меньший
0

Я не знаю как и что работает в обратную сторону. Может работать в обратную сторону, но все продолжают сидеть по углам как обычно.

Ответить

Меньший Денис

Ertha
1

может быть у тебя есть действенный план ? образумь же их , окаянных , всезнающий праведник, укажи на путь истинный. Или лишь бы покекать ?

Ответить

Ertha

Меньший
–1

У меня нет никакого плана. Плана и не нужно. Все просто сидят и всё и продолжат сидеть. Просто потому что. А значит всех всё устраивает.

Ответить

Меньший

Ertha
0

ну то есть это даже не пердеж в лужу, а пердеж себе в штаны. ясно понятно как интересно

Ответить

Ertha

Меньший
0

Хорошо, план таков. Штурмовать Кремль. Устроит? Вперёд штурмовать.

Ответить

Убедительн

Ertha
0

Подскажи хороший vpn

Ответить

Оригинальн

Ertha
0

К тебе уже едут. Мой бутылку.

Ответить

некипишуй

Ertha
0

 "все уже забили тупо"

ты всех опросил?

Ответить

Виталий Лановой

0

И чем в итоге этот статус грозит. Их всех разгонят и закроют по тюрьмам?

Ответить

Убедительная Геосфера

Виталий
1

Их всех

Не, просто всех

Ответить

FOX

Виталий
0

Карт-бланш теперь на все

Ответить

Alex Roller

–10
Ответить

Alex Roller

Alex
0

Хотел бы поинтересоваться у минусующих: это у вас стадия отрицания такая, или вы реально думаете, что суд будет на стороне фбк и штабов?

Ответить

некипишуй

Alex
2

почему ты решил, что минусы тебе связаны с тем на чьей стороне  будет суд?

Ответить

Alex Roller

некипиш…
0

Потому что это не могут быть минусы мне, я тут ноунейм. Это именно реакция на ситуацию, когда не хотят признавать очевидного.

Ответить

некипишуй

Alex
0

я тебе поставил минус за некрасивую картинку - видишь как просто опровергнуть твое утверждение

Ответить

Andy

Alex
0

Всёкать прекращай и минусов не будет, то же нашёл из-за чего бугуртить

Ответить

Саратовский Денис

0

В прокуратуре хотят быстрее 500к подписей собрать?

Ответить

Саратовский Денис

Саратовский
0

Ну уж нет, я просто так терпеть не сдамся

Ответить

Кремлевский татарин

0

Что это значит?

Ответить

Экономический паркур

0

Команда Навального и так вроде хотела закрыть ФБК. Могут ли они просто сделать это и открыть "Борьба: Фонд против Коррупции"?

Ответить

Ertha

Экономический
0

Могут. Организацию даже не зарегистрируют. Просто потому что.

Ответить

Дмитрий Федоров

0

а силовики и чиновники не занимаются дестабилизацией?

Ответить

A patient patient

0

Под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.

Угадай кто это по описанию.

Ответить

Решающий браслет

0

пора признать прокуратуру рф экстримистской госорганизацией

Ответить

Сергей Сергеич

0

Получается, если TJ пишет о том, что ФБК хотят признать экстремистами, то TJ тоже такой?

Ответить

Евгений Долгий

0

Кому как, а для меня это желательные организации.

Ответить

Nikita Polyanov

0

Ну да ну да

Ответить

Выгодный дым

0

Видимо решено историю Навального на этом и завершить.

Ответить

Sergey Michko

0

Следующим президентом будет Кадыров. Обязательны юбки, прикрытые волосы, убийства чести, зато никаких митингов, да и вообще выходить лишний раз на улицу не стоит — полуишь пулю в лоб, если косо посмотришь.

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