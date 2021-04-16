Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК и «Штабов Навального» экстремистскими организациями Статьи редакции
Ведомство заявило, что они создают условия для «изменения основ» конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».
По данным прокуратуры, под видом ФБК, ФЗПГ и «Штаба Навального» работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Про руферов бы лучше посмотрел
смотрел, нихуя не понял , но очень интересно ( бля ну даже там идет линия что и за это посадят лол )
ну, в кадре держишься молодцом , только я не понял что за локация где ты с репортером говоришь, ну и вот эта история с покраской звезды в украинские цвета я так понял доставила массу проблем.
Меньший Денис
вообще я конечно палевно делаю вид что тебя и раньше знал, конечно же я только что понял что говорю с героем выпуска )
Неожиданный кран
Как думаешь почему воров в законе, называют ворами в законе ?
Меньший Денис
ну насколько я понял они слишком важные чтобы быть "уважаемыми людьми" но слишком трусливые чтобы запачкать руки
Комментарий удален
Интересно они на расследование про Валдайскую дачу отреагировали.
Единственные кто занимается нежелательной деятельностью против своего народа и своей страны - это правительство РФ во главе с президентом убийцей.
Скорее всего к думским выборам готовятся
Недавний Петя
Они так будут всю инфу по умному голосованию блочитт, думаю расчет на это
Фонд борьбы с коррупцией — экстремистская организация в России
Мда
Меньший Денис
ох уж эти наёмные партизаны Навального
Меньший Денис
я уже начинаю путаться в этой их борьбе с инакомыслием. кто враг то в конце концов ? Навальный ? США ? Ходор ? Студенты ?
Меньший Денис
перефразируя Солженицына, коррупция у нас стала не просто нравственной категорией, но и государственным столпом.
Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма
Уже и так слишком много аналогий между ними двумя. Осталась одна, и пусть никогда её не проведут.
Правильно ли я понял, что несколько тысяч донатеров отъедут за финансирование терроризма?
Кремлевский татарин
Емеилы уже есть
По щелчку все транзакции им выдадут банки, нахуй им емейлы
Неправильно, ведь до этого ФБК не считалось экстремистской. За донаты в ФБК уже после признания её таковой - да, отъедут, но не за финансирование терроризма, а за финансирование экстремистской деятельности
Неправильно
Юридически да, но по практике законы у нас имеют обратную силу (читай те же новости про репосты, например). Это не говоря о случаях, когда они вообще не работают.
@GoodSanta не подскажешь, как с принятием закона такие вещи будут трактоваться? Или тут как повезёт?
Снова перенимают опыт лукашенко: обнуление, переписанная конституция, вот и до признания всех непослушных экстремистами дошли. Тут в беларуси уже каждый третий экстремист кстати
Именно. А еще кто-то тут удивлялся на ТЖ летом = мол полстраны не посадят. Посадят! И легко!
Когда ФБК признавали экстремистской организацией - я лайкал мемы на ТЖ
OK, Google "как эмигрировать куда угодно"
В Туркменистан
Да, пипец.
Я начинаю считать Украину не таким уж и плохим вариантом.
Ебанутая страна с тварями у руля
Я вам потом напишу куда передачки слать
Наивный. Ты же не убийца какой-нибудь, чтобы тебе передачки разрешили.
Решили зачистить всё связанное с Навальным напрочь. Сейчас выборы в Госдуму в сентябре, а она будет перевыбирать Путина в 2024 г., сюрпризы не нужны.
Густой бокал
У нас так-то не дума выбирает президента. Но про зачистить согласен((
Она будет в частности готовить плацдарм в виде очередного законодательства, там помехи не нужны. У нас же нельзя провести выборы дважды по одним правилам.
Густой бокал
У Путина ещё 16 легальных лет в запасе. Дума успеет 3 раза смениться Х)
"Выборы"-то ему в 2024 все равно проводить. И в этот раз идея "Ну всем же понятно, что за Путина большинство" может и не прокатить.
Ты экстремист! И ты экстремист! Вы все экстремисты!
Ожидаемо. Власть увидела, что именно за Навального практически никто не выходит, а пропаганда работает, знач можно закрутить гаечки покрепче. Ну а что сделает 2% "дерьма"?
стабильно рубль падает, хохлы и пендосы виноваты — не раскачивайте пжлст
Главное что даже после этого сторонники Алексея Навального и ФБК будут сидеть дома и кушать соевые сосиски попивая квас (если повезёт).
Про Алексея уже судя по Левада Центру рейтинг никак не поднимается, а значит все уже забили тупо что он там умирает.
Найс.
аналитика по кремлевской измерялке рейтингов
Иностранный агент скоро станет почти так же круто как Иностранный Легион.
хотели сделать термин враг народа, но работает в обратную сторону
может быть у тебя есть действенный план ? образумь же их , окаянных , всезнающий праведник, укажи на путь истинный. Или лишь бы покекать ?
Меньший
ну то есть это даже не пердеж в лужу, а пердеж себе в штаны. ясно понятно как интересно
И чем в итоге этот статус грозит. Их всех разгонят и закроют по тюрьмам?
Хотел бы поинтересоваться у минусующих: это у вас стадия отрицания такая, или вы реально думаете, что суд будет на стороне фбк и штабов?
Потому что это не могут быть минусы мне, я тут ноунейм. Это именно реакция на ситуацию, когда не хотят признавать очевидного.
Под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.
Угадай кто это по описанию.
Получается, если TJ пишет о том, что ФБК хотят признать экстремистами, то TJ тоже такой?
Следующим президентом будет Кадыров. Обязательны юбки, прикрытые волосы, убийства чести, зато никаких митингов, да и вообще выходить лишний раз на улицу не стоит — полуишь пулю в лоб, если косо посмотришь.