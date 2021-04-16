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Артём Мазанов

Умерла Хелен Маккрори — тётушка Полли из «Острых козырьков» и Нарцисса Малфой из «Гарри Поттера» Статьи редакции

Ей было 52 года.

Британская актриса театра и кино умерла от рака. Об этом сообщил её муж Дэмиэн Льюис («Родина», «Миллиарды», «Братья по оружию»).

Она умерла, как и жила. Бесстрашно. Господь, мы любим её и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни.

Дэмиан Льюис
муж Хелен Маккрори

Маккрори известна в том числе по роли Нарциссы Малфой в серии фильмов о Гарри Поттере и фильмам «007: Координаты „Скайфол“», «Хранитель времени», «Джейн Остин» и «Ван Гог. С любовью, Винсент». Она также выиграла премию BAFTA Cymru за лучшую женскую роль в телефильме «Уличная жизнь».

#новости #происшествия

6440 просмотров
34 34 комментария
20
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34 комментария
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Половый торшер

27

спасибо что наебала волан-де-морта

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Нижний интернет

Половый
5

Ну охуеть теперь, спасибо за спойлеры!

Ответить

Кристиан Бедгер

Нижний
6

а  ещё Фродо сумеет донести кольцо, только тсс

Ответить

Большой жёлтый робат

Нижний
1

Фильму 20 лет, еб вашу мать

Ответить

Здоровый

Большой
1

Это сарказм, еб вашу мать

Ответить

Ростислав Алабужев

Половый
1

Северус был хорошим другом Нарциссе по поттериане, а Алан Рикман тоже от рака сгорел(((

Ответить

Ху Эмай

3

тётушка Полли из «Острых козырьков»

Начал смотреть этот сериал недавно. Посмотрел три серии, скажите, когда будет интересно?

Ответить

Здоровый будильник

Ху
1

Уже должно было стать. Очень крутой сериал. Сейчас на третьем сезоне.

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Ху Эмай

Здоровый
6

Ладно, посмотрю еще немного. Видно, что сделан качественно, но как-то скучновато пока.

Ответить

Осетров Денис

Ху
2

Как по мне - сильно переоценен, что-то вроде подросткового варианта Подпольной империи, только сильно попроще, во всех смыслах. странно что в материале не упомянули Пенни дредфул, вот уж реально крутой проект и крутая роль

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Temir

Ху
0

Эм
Ну это
Гай Ричи в сеттинге гангстеров 30-х
Не интересно?
Можно не продолжать тогда уж

Ответить

Здоровый будильник

Здоровый
4

@SndP мне всегда было интересно что в голове у человека, который минусует коммент человека, который высказывает своё мнение нравится/не нравится о чём-то. Поведай, плиз

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Дикий ихтиандр

Здоровый
5

Аниме

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Дикий ихтиандр

Дикий
2

извини сергун верни админку

Ответить

Религиозный

Здоровый
3

В своём первом комменте на дтф я как-то написал, что человеки-пауки с Тоби Магуайером лучшие, а новенькие - не очень. И тут я понял, как всё на самом деле серьёзно может быть... 

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Madao

Здоровый
–1

А мне всегда было интересно что в голове у человека, который просит ПОЯСНИТЬ ЗА МИНУСЫ. Филиал пикабу какой-то. 

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Религиозный

Madao
3

Это особый и очень странный вид минуса. Мой любимый цвет красный, а у тебя синий? Лови минус. Я люблю оливье, а ты крабовый салат? Лови минус... 

Ответить

Madao

Религио…
0

Ну, да. Добро пожаловать в интернет (социум). 

Ответить

Религиозный

Madao
2

социум

По галочкам и смайликам обезьяны тоже могут тапать, человеку речь доступна. Поставить красный минус - это как раз больше из мира сигнальной животной системы

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Madao

Религио…
0

Напиши редакции и предложи отменить галочки и смайлики чтобы не приравнивать пользователей к обезьянам. 

Ответить

Здоровый

Madao
1

Это мой первый раз.
Обычно у меня самого вся личка завалена претензиями за минусы

А вот за Пикабу обидно

Ответить

Madao

Здоровый
1

это мой первый раз

Один раз не считается? 
 а Пикабу обидно

Он сдох лет 10 назад, чисто похуй. 

Ответить

Ху Эмай

Madao
1

Вполне нормальная тема. Называется любопытство. В конце концов, тут неформальное общение и люди могут задавать любые вопросы и спросить за минус это в порядке вещей. 

Ответить

Madao

Ху
0

Ну  мб, но для меня это выглядит супер комично. 

Ответить

Ху Эмай

Madao
0

Ну людям интересна реакция и ее причины, других людей на какие-то их действия. 

Ответить

Madao

Ху
1

Для меня минус = несогласие, а несогласие может быть даже со вкусами других людей. Другой вопрос, что это не продуктивно. 

Ответить

Ivan

Здоровый
1

Пиздатый сериал, жаль новый сезон перенесли и сейчас только снимают.

Ответить

Владимир Прохоровитч

Ху
1

Антураж эпохи, кокни, вот это всё - збсь, но некоторые сюжетные повороты уровня мыльной оперы. Том Харди хорош, особенно манера речи. Последний сезон смотреть не стал.

Ответить

Виталий Лановой

0

Вообще не помню её. Фильмы смотрел, а лица не запомнил.

Ответить

sargon4eg

Виталий
2

держи в курсе

Ответить

Anna Mityakova

1

Острые Козырьки, Миллиарды....

Ответить

Сережа Семенов

1

Сейчас на втором сезоне козырьков, слышал, что завершают сериал фильмом.Насколько ее смерть меняет планы теперь?

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Большой жёлтый робат

1

Жаль. 

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Илья Бугур

0

RIP

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