Умерла Хелен Маккрори — тётушка Полли из «Острых козырьков» и Нарцисса Малфой из «Гарри Поттера» Статьи редакции
Ей было 52 года.
Британская актриса театра и кино умерла от рака. Об этом сообщил её муж Дэмиэн Льюис («Родина», «Миллиарды», «Братья по оружию»).
Маккрори известна в том числе по роли Нарциссы Малфой в серии фильмов о Гарри Поттере и фильмам «007: Координаты „Скайфол“», «Хранитель времени», «Джейн Остин» и «Ван Гог. С любовью, Винсент». Она также выиграла премию BAFTA Cymru за лучшую женскую роль в телефильме «Уличная жизнь».
Ну охуеть теперь, спасибо за спойлеры!
Фильму 20 лет, еб вашу мать
Северус был хорошим другом Нарциссе по поттериане, а Алан Рикман тоже от рака сгорел(((
тётушка Полли из «Острых козырьков»
Начал смотреть этот сериал недавно. Посмотрел три серии, скажите, когда будет интересно?
Здоровый будильник
Уже должно было стать. Очень крутой сериал. Сейчас на третьем сезоне.
Как по мне - сильно переоценен, что-то вроде подросткового варианта Подпольной империи, только сильно попроще, во всех смыслах. странно что в материале не упомянули Пенни дредфул, вот уж реально крутой проект и крутая роль
Дикий ихтиандр
Аниме
Религиозный
В своём первом комменте на дтф я как-то написал, что человеки-пауки с Тоби Магуайером лучшие, а новенькие - не очень. И тут я понял, как всё на самом деле серьёзно может быть...
Это особый и очень странный вид минуса. Мой любимый цвет красный, а у тебя синий? Лови минус. Я люблю оливье, а ты крабовый салат? Лови минус...
социум
По галочкам и смайликам обезьяны тоже могут тапать, человеку речь доступна. Поставить красный минус - это как раз больше из мира сигнальной животной системы
Здоровый
Это мой первый раз.
Обычно у меня самого вся личка завалена претензиями за минусы
А вот за Пикабу обидно
Антураж эпохи, кокни, вот это всё - збсь, но некоторые сюжетные повороты уровня мыльной оперы. Том Харди хорош, особенно манера речи. Последний сезон смотреть не стал.
Вообще не помню её. Фильмы смотрел, а лица не запомнил.
Сейчас на втором сезоне козырьков, слышал, что завершают сериал фильмом.Насколько ее смерть меняет планы теперь?