Apple в письме музыкантам раскрыла, что платит один цент за каждое прослушивание в Apple Music. Это вдвое больше Spotify Статьи редакции
Чуть больше половины выручки Apple направляет звукозаписывающим компаниям.
Apple платит один цент (0,76 рублей) за одно прослушивание в Apple Music, а 52% выручки от подписок платит правообладателям. Это вдвое больше, чем платит музыкантам Spotify, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Apple.
- Apple платит музыкантам 52% от доходов с подписок, а Spotify от 75 до 80%, но у Apple больше ставка за одно прослушивание, потому что пользователей Spotify больше и они слушают больше музыки;
- Музыканты не получают выплаты напрямую — сначала их переводят звукозаписывающим компаниям, которые затем отдают музыкантам доход за вычетом комиссии;
- Крупные лейблы считают среднее количество месячных прослушиваний на пользователя наилучшим способом измерять экономику стримингов, а растущее число прослушиваний оценивают как повод для увеличения доходов музыкантов. По их словам, и в Apple, и в Spotify успехом считается тысяча прослушиваний в месяц;
- Apple отчитывалась о 60 миллионах подписчиков Apple Music в июне 2019 года. Spotify сообщала о 155 миллионах платящих подписчиков и 345 миллионах пользователей всего, включая тех, кто слушает музыку с рекламой.
Александр Залупин должен от моих прослушиваний озолотиться
Залупин — легенда, одобряю
Половый торшер
мы стали забывать настоящих легенд........
Звучит как имя барда
А ты послушай
Потому что больше слушателей
Октябрьский колос
я всё равно не понял
ценится меньше, но за подписку то они платят и время на прослушку тратят
и почему ценится меньше, схуяли? схема сотрудничества / формула та же..
если на концерте больше людей, то и билеты туда дороже обычно
я не понимаю, почему мне предлагают разные условия, если цена подписки на сервисах плюс/минус одинаковая?
некрасиво, неприятно
Справедливости ради, здесь про это написано через жопу. В оригинальной статье сказано, что пользователь Spotify в среднем слушает музыку более разнообразно, следовательно его месячная плата за подписку распределяется на большее количество исполнителей. Плюс к этому в Spotify есть пользователи без подписки, чьи прослушивания ценятся меньше.
Про общее количество пользователей там ничего не сказано, оно как-то и влияет на выплаты исполнителям, то только положительно.
Ничё не понял! Кто круче? Я всё думаю трубу премиум взять🤔 Ибо реклама на трубе реально заёбывать на44ала!!
Это вообще обязательная покупка: от нервов и стресса очень сильно помогает. Короче, даже не думай, просто бери
Вот видишь, тем более!
Президентский динозавр
Вансед?
На андроиде реклама легко убирается заменой стандартного приложения. К тому же появится фоновое воспроизведение что дико удобно.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=932360
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Считается каждое или только уникальные прослушивания?
Здоровый будильник
Каждое
один цент (0,76 рублей)
Именно так Эппл и считает, один цент или 76 копеек
Представьте, сколько зарабатывает правообладатель 3 сентября Шуфутинского…