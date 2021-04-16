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Дамир Камалетдинов

Apple в письме музыкантам раскрыла, что платит один цент за каждое прослушивание в Apple Music. Это вдвое больше Spotify Статьи редакции

Чуть больше половины выручки Apple направляет звукозаписывающим компаниям.

$0,01
платит Apple с одного прослушивания в Apple Music

Apple платит один цент (0,76 рублей) за одно прослушивание в Apple Music, а 52% выручки от подписок платит правообладателям. Это вдвое больше, чем платит музыкантам Spotify, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Apple.

  • Apple платит музыкантам 52% от доходов с подписок, а Spotify от 75 до 80%, но у Apple больше ставка за одно прослушивание, потому что пользователей Spotify больше и они слушают больше музыки;
  • Музыканты не получают выплаты напрямую — сначала их переводят звукозаписывающим компаниям, которые затем отдают музыкантам доход за вычетом комиссии;
  • Крупные лейблы считают среднее количество месячных прослушиваний на пользователя наилучшим способом измерять экономику стримингов, а растущее число прослушиваний оценивают как повод для увеличения доходов музыкантов. По их словам, и в Apple, и в Spotify успехом считается тысяча прослушиваний в месяц;
  • Apple отчитывалась о 60 миллионах подписчиков Apple Music в июне 2019 года. Spotify сообщала о 155 миллионах платящих подписчиков и 345 миллионах пользователей всего, включая тех, кто слушает музыку с рекламой.

#новости #музыка #стриминги

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57 57 комментариев
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16

Александр Залупин должен от моих прослушиваний озолотиться 

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Роман Новиков

🐙
1

Залупин — легенда, одобряю

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Половый торшер

Роман
12

мы стали забывать настоящих легенд........

Ответить

Ростислав

Половый
5

Бока Лупа на раздаче гонорара взял долю за Жоку Пупу, а Жока Пупа - за Лупу

Ответить

Ростислав

Ростисл…
4

Бог не простит мне эту хуйню(

Ответить

Роман Новиков

Половый
2

Эти двое просто мем, а вот Залупин... Залупин настоящий артист.

Ответить

AttentiveMilk

🐙
1

Звучит как имя барда

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🐙

AttentiveMilk
1

Великий шансонье

Ответить

🐙

AttentiveMilk
0

А ты послушай

Ответить

AttentiveMilk

🐙
0

Опять ваша мета-ирония

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🐙

Attenti…
0

Никакой мета-иронии

Ответить

Меньший Денис

10

надо всем кровосток в apple music на несколько суток на рипит , они станут богаче

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Октябрьский колос

0

Я не понял логики, почему в Спотифай больше слушателей, но меньше деняг.

Можно другими словами?

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Здоровый будильник

Октябрьский
10

Ты хороший ник себе выбрал

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Сергей Звезда

Октябрьский
2

Больше слушателей, поэтому каждый из них ценится меньше 

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Мразь

Октябрьский
1

Потому что больше слушателей

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Октябрьский колос

Мразь
0

я всё равно не понял

ценится меньше, но за подписку то они платят и время на прослушку тратят

и почему ценится меньше, схуяли? схема сотрудничества / формула та же..

если на концерте больше людей, то и билеты туда дороже обычно

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Мразь

Октябрь…
0

Ну смотри. Ты показываешь свой хер за деньги. У тебя есть два варианта:
1. Его увидят 20 человек и ты получишь за каждый просмотр 1$
2. Его увидят 60 человек и ты получишь за каждый просмотр 0.6$
Что выберешь?

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Октябрьский

Мразь
0

я не понимаю, почему мне предлагают разные условия, если цена подписки на сервисах плюс/минус одинаковая?

некрасиво, неприятно

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Мразь

Октябрь…
2

А тебя не должно ебать сколько я взял за билет на показ твоего хера.
Я тебе предоставляю аудиторию, которая больше, чем у соседнего клуба. Нагнать ее стоило мне больших денег
Дальше ты либо соглашаешься заработать или идёшь на тот орган, за показ которого тебе платят

Ответить

Октябрьский

Мразь
1

спасибо, теперь понял

Ответить

Zzzzzzz

Октябрь…
0

Потому что это разные компании? С хуёв условия должны быть везде одинаковые?

Ответить

Morgan

Октябрьский
0

Справедливости ради, здесь про это написано через жопу. В оригинальной статье сказано, что пользователь Spotify в среднем слушает музыку более разнообразно, следовательно его месячная плата за подписку распределяется на большее количество исполнителей. Плюс к этому в Spotify есть пользователи без подписки, чьи прослушивания ценятся меньше.
Про общее количество пользователей там ничего не сказано, оно как-то и влияет на выплаты исполнителям, то только положительно.

Ответить

Президентский динозавр

2

А тут был материал, как спотифай скупает через лейбл произведения ноунеймовых музыкантов, причем без отчислений, чисто раз заплатил и под вымышленными авторами продвигает их внутри себя?

Ответить

Alex Nevi

–1

Ничё не понял! Кто круче? Я всё думаю трубу премиум взять🤔 Ибо реклама на трубе реально заёбывать на44ала!!

Ответить

Сергей Звезда

Alex
3

Это вообще обязательная покупка: от нервов и стресса очень сильно помогает. Короче, даже не думай, просто бери

Ответить

Alex Nevi

Сергей
0

Да вот реально думаю что сейчас вот брошу смотреть эту всю дребедень и займусь делом! Но так тянется уже пару лет, а на деле года с 2014 подсел..

Ответить

Сергей Звезда

Alex
1

Вот видишь, тем более!

Ответить

Alex Nevi

Сергей
0

Фтопку! Лучше ТэЖэ нагот! Поддержу таки любимый ресурс! До этого только Дождь брал на год за пару тыщ

Ответить

AttentiveMilk

Сергей
0

Тут соглы

Ответить

Президентский динозавр

Alex
2

Вансед?

Ответить

Alex Nevi

Президентский
0

Android TV?

Ответить

Сельский месяц

Alex
1

На андроиде реклама легко убирается заменой стандартного приложения. К тому же появится фоновое воспроизведение что дико удобно.

Ответить

Alex Nevi

Сельский
0

На теле и компе особо не парит, а вот на телике выбешивает...(
Всё думаю взять или нет, вроде бывает что и не смотрю, а в то же время бывает весь вечер упиваюсь...

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Сельский месяц

Alex
1

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Дикий ихтиандр

Сельский
0

почему не вансед?

Ответить

Дикий ихтиандр

Дикий
0

ой, понял

Ответить

Alex Nevi

Сельский
0

Спасибо, попробую, а у тебя какие подписки?

Ответить

Sergey Michko

Alex
0

Tidal

Ответить

Мразь

0

Считается каждое или только уникальные прослушивания?

Ответить

Здоровый будильник

Мразь
2

Каждое

Ответить

Мразь

Здоровый
1

Да, обогатил я некоторых исполнителей

Ответить

Здоровый

Мразь
0

Моргена?

Ответить

Мразь

Здоровый
0

Упаси господь

Ответить

Дикий ихтиандр

Мразь
1
Ответить

Мразь

Дикий
1

Извини, минус не тебе, а ему

Ответить

Мразь

Мразь
0

Передай ему как увидишь

Ответить

Здоровый

Мразь
1
Ответить

AttentiveMilk

0

А скок подписка?

Ответить

Дамир Камалетдинов

AttentiveMilk
1

Очень разнится от страны к стране

Ответить

Максимальный кот

0

Обэливыбл

Ответить

Evil Pechenka

0

Новая империя добра! Ня. 😊

Ответить

Умерший диод

0

Если б мне платили каждый раз, когда слушают мою песню

Ответить

Призванный рак

0

Когда мне начнут платить, я что напрасно моргерштерна и элжея слушал все это время?

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Негусто

Ответить

Вячеслав Андреев

0

один цент (0,76 рублей)

Именно так Эппл и считает, один цент или 76 копеек

Ответить

Andre Macareno

0

Представьте, сколько зарабатывает правообладатель 3 сентября Шуфутинского…

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