МИД России объявил об ответных мерах на санкции США: из страны вышлют 10 дипломатов и запретят въезд 8 чиновникам Статьи редакции
Сергей Лавров заявил, что «болезненные меры для американского бизнеса» Москва решила придержать «про запас».
Власти России запретили въезд в страну восьми бывшим и действующим чиновникам США, которые, по заявлению МИД РФ, «причастны к реализации антироссийского курса». Об этом сообщается на сайте министерства.
Въезд запретили генпрокурору США, директору ФБР, директору Федерального бюро тюрем, министру внутренней безопасности, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, директору Национальной разведки Эврил Хейнс, бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси и бывшему помощнику президента США Джону Болтону.
Россия также ввела другие меры в ответ на санкции США:
Россию покинут 10 американских дипломатов, так как США выслали 10 дипломатов, среди которых, по мнению Штатов, есть «представители российских разведывательных служб»;
- Визы будут выдавать максимум десяти американским дипломатам в год;
Прекращается найм дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран;
- Американским дипломатам сокращают возможность покидать место своей постоянной дислокации в России и ездить по стране;
Деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, прекратят;
- Послам обеих стран нужно находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.
Лавров также заявил, что Москва аналогичным образом ответит на высылку троих дипломатов из Польши. «Ещё, по-моему, Польша объявила о высылке наших дипломатов. Ответим и здесь, разумеется, соответствующим образом», — сообщил он. Позже МИД объявил, что Москва вышлет пятерых польских дипломатов.
15 апреля Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России.
теперь?
Ну в нулевых не была изгоем. До Мюнхенской речи 2007 года Россия довольно неплохо в мире воспринималась. А с Крымом окончательно добили.
Ну почитай как Макфол скулит, из-за санкций
Дураков не нужно учить, они необучаемы. Но платёжеспособны. В этом суть всевозможных тренингов. Коуч - Штаты, богатый дурак ну вы поняли кто
болезненные меры для американского бизнеса
Это какие? Бомбардировку Воронежа, что ли? Лошки жалкие, в будущее возьмут не всех.
Деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, будет прекращена;
Например?
ФБК Навального которого решили прикрыть сегодня нужно засчитывать в этот список?
Меньший Денис
хмм, а есть ли
фондов и НПО, подконтрольных
Кремлю на территории США ?
Из всего перечисленного, это самое болезненное вроде
Прекращается найм дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран.
А есть инфа, сколько американских дипломатов сейчас в России, чтобы оценить количество высланных? И на место этих десяти приедут другие или в конце концов дипломаты могут закончиться?
МИД России объявил об ответных мерах на санкции США: из страны вышлют 10 дипломатов и запретят въезд 8 чиновникам
Это, конечно же, многое изменит
советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс
Наверное ей обидно, она ведь советник по внутренней политике, и все равно получила. Мне бы было обидно, даже если бы я в Россию и не собирался никогда.
Ещё, по-моему, Польша объявила о высылке наших дипломатов. Ответим и здесь, разумеется, соответствующим образом.
Лох-реакционер, только отвечать умеет.