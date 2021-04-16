Новости
Артём Мазанов

МИД России объявил об ответных мерах на санкции США: из страны вышлют 10 дипломатов и запретят въезд 8 чиновникам Статьи редакции

Сергей Лавров заявил, что «болезненные меры для американского бизнеса» Москва решила придержать «про запас».

29 29 комментариев
1123 просмотров

Власти России запретили въезд в страну восьми бывшим и действующим чиновникам США, которые, по заявлению МИД РФ, «причастны к реализации антироссийского курса». Об этом сообщается на сайте министерства.

Въезд запретили генпрокурору США, директору ФБР, директору Федерального бюро тюрем, министру внутренней безопасности, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, директору Национальной разведки Эврил Хейнс, бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси и бывшему помощнику президента США Джону Болтону.

Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры.

МИД РФ

Россия также ввела другие меры в ответ на санкции США:

  • Россию покинут 10 американских дипломатов, так как США выслали 10 дипломатов, среди которых, по мнению Штатов, есть «представители российских разведывательных служб»;

  • Визы будут выдавать максимум десяти американским дипломатам в год;

  • Прекращается найм дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран;

  • Американским дипломатам сокращают возможность покидать место своей постоянной дислокации в России и ездить по стране;

  • Деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, прекратят;

  • Послам обеих стран нужно находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.

Лавров также заявил, что Москва аналогичным образом ответит на высылку троих дипломатов из Польши. «Ещё, по-моему, Польша объявила о высылке наших дипломатов. Ответим и здесь, разумеется, соответствующим образом», — сообщил он. Позже МИД объявил, что Москва вышлет пятерых польских дипломатов.

15 апреля Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России.

#новости #санкции

29 29 комментариев
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 29, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 368962, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 16 Apr 2021 20:33:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Половый торшер

24

Сергей Лавров заявил, что «болезненные меры для американского бизнеса» Москва решила придержать «про запас».

Ответить

Ростислав Алабужев

Половый
5

Дипломата может обитеть каждый, а ты попробуй не вышли(((

Ответить

Дикий ихтиандр

Половый
1

обожаю эту картинку

Ответить

Негативный турник

15

 болезненные меры для американского бизнеса

Почему-то от этих слов страшно мне

Ответить

Андрей Рядькин

Негативный
1

потому что умный 

Ответить

Artur Abizgeldin

Негативный
1

Ты из Воронежа чтоль?

Ответить

Бюджетный цветок

8

еблан бункерный совсем поехал конечно. В такое посмешище превратил страну и людей. Но хуже всего, что теперь Россия стала изгоем в современном мире и мы остаемся один на один с чокнутым чекистом и его армией.

Ответить

Андрей Рядькин

Бюджетный
1

теперь?

Ответить

Anton Golovanov

Андрей
2

Ну в нулевых не была изгоем. До Мюнхенской речи 2007 года Россия довольно неплохо в мире воспринималась. А с Крымом окончательно добили.

Ответить

Андрей Рядькин

Anton
0

Типа я в смысле «давно»

Ответить

Меньший Денис

7

бля , паны из Польши и мистеры из США никогда теперь не посетят Бийск и потеряют свои вклады на карточке Россельхозбанка((((

Ответить

rossoshmap

Меньший
1

Ну почитай как Макфол скулит, из-за санкций 

Ответить

Меньший Денис

rossoshmap
4

пока слышал только как скулит Жириновский

Ответить

Олег Феоктистов

5
Ответить

Большой жёлтый робат

5

Дураков не нужно учить, они необучаемы. Но платёжеспособны. В этом суть всевозможных тренингов. Коуч - Штаты, богатый дурак ну вы поняли кто

Ответить

Меньший Денис

Большой
2

я твой коуч
ты мой коуч
мы друг друга коуч коуч

Ответить

Роман Новиков

4

болезненные меры для американского бизнеса

Это какие? Бомбардировку Воронежа, что ли? Лошки жалкие, в будущее возьмут не всех.

Ответить

Ertha

0

Деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, будет прекращена;

Например?

ФБК Навального которого решили прикрыть сегодня нужно засчитывать в этот список?

Ответить

Меньший Денис

Ertha
0

хмм, а есть ли
фондов и НПО, подконтрольных

Кремлю на территории США ?

Ответить

Ertha

Меньший
2

Есть - Russia Today

Ответить

Bkmz Иванов

Ertha
0

Они же вроде на японцев работают

Ответить

Меньший Денис

0
Евгений Ройзман @roizmangbn
@novaya_gazeta Жёстко.
Ответить

Bkmz Иванов

0

Из всего перечисленного, это самое болезненное вроде
Прекращается найм дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран.

Ответить

Михаил Набоков

Bkmz
0

Опять по воронежу ебонули

Ответить

Anton Golovanov

Bkmz
0

C 2017 года зарекся даже пытаться получить американскую визу.

Ответить

Crazy .

0

А есть инфа, сколько американских дипломатов сейчас в России, чтобы оценить количество высланных? И на место этих десяти приедут другие или в конце концов дипломаты могут закончиться? 

Ответить

still better than you

0

МИД России объявил об ответных мерах на санкции США: из страны вышлют 10 дипломатов и запретят въезд 8 чиновникам

Это, конечно же, многое изменит

Ответить

Антон Пострунин

0

 советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс

Наверное ей обидно, она ведь советник по внутренней политике, и все равно получила. Мне бы было обидно, даже если бы я в Россию и не собирался никогда. 

Ответить

Антон Пострунин

0

 Ещё, по-моему, Польша объявила о высылке наших дипломатов. Ответим и здесь, разумеется, соответствующим образом. 

Лох-реакционер, только отвечать умеет. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
США ввели новые санкции против России из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства страны
Из Вашингтона вышлют десять российских дипломатов.
228
Новости
В интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!»
Злоумышленники начали рассылать им письма с угрозами деанонимизации.
221
Новости
«Кавказ.Реалии» рассказали о волне протестов на Кавказе против вышек сотовой связи
Демонстранты боятся излучения и заражения коронавирусом через 5G, хотя это невозможно и таких сетей там вообще нет.
213
Популярное за три дня
Новости
ФБК рассказал о «любимой и самой секретной даче Путина» на Валдае. Главное
Как утверждают расследователи, половина земли там принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку, который сдаёт её в аренду Кремлю за 300 миллионов рублей в год.
150
Новости
В Москве силовики пришли с обысками к сотрудникам студенческого журнала DOXA. Главное
Обыски связаны с делом, возбуждённым по статье об экстремизме.
111
Новости
Иранское телевидение более 100 раз прерывало трансляцию матча АПЛ — чтобы не показывать ноги женщины-арбитра
Вместо этого зрителям показывали стадион «Тоттенхэм».
156
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

AUBE

Запись в подсайте Twitter

Anton Golovanov

МИД России объявил об ответных…

Слава Инженеров

Запись в подсайте Twitter

Иван Петров

Прокуратура Москвы подала иск о…

Пластиковое Окно

«Похороны могут быть…
null