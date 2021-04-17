Среди них пять нобелевских лауреатов по литературе, а также многие известные писатели.

Авторы письма попросили Путина как гаранта прав граждан России обеспечить Навальному право на допуск врача по его выбору. В тексте подчёркивается, что это такое же право политика, как и любого другого гражданина страны. Текст письма опубликовали в газете Le Monde.

В письме описаны симптомы, на которые жаловался Навальный, но не говорится о его политической деятельности. Среди подписавших текст пять нобелевских лауреатов по литературе — Джон Кутзее, Светлана Алексиевич, Луиза Глюк, Герта Мюллер, Орхан Памук. Также письмо подписал фронтмен Radiohead Том Йорк, известные актёры Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Духовны, и писатели — Том Стоппард, Дж.К.Роулинг и Майкл Каннингэм.

Вечером 16 апреля лечащие врачи Навального обратились с открытым письмом к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить их в колонию к Навальному в срочном порядке. Они пояснили, что у Навального наблюдают «резкую отрицательную динамику данных лабораторных исследований», а его состояние приближается к критическому.