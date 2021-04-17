Новости
Дамир Камалетдинов

Более 70 писателей, публицистов, актёров и учёных со всего мира призвали Путина обеспечить медпомощь Навальному Статьи редакции

Среди них пять нобелевских лауреатов по литературе, а также многие известные писатели.

Авторы письма попросили Путина как гаранта прав граждан России обеспечить Навальному право на допуск врача по его выбору. В тексте подчёркивается, что это такое же право политика, как и любого другого гражданина страны. Текст письма опубликовали в газете Le Monde.

В письме описаны симптомы, на которые жаловался Навальный, но не говорится о его политической деятельности. Среди подписавших текст пять нобелевских лауреатов по литературе — Джон Кутзее, Светлана Алексиевич, Луиза Глюк, Герта Мюллер, Орхан Памук. Также письмо подписал фронтмен Radiohead Том Йорк, известные актёры Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Духовны, и писатели — Том Стоппард, Дж.К.Роулинг и Майкл Каннингэм.

Вечером 16 апреля лечащие врачи Навального обратились с открытым письмом к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить их в колонию к Навальному в срочном порядке. Они пояснили, что у Навального наблюдают «резкую отрицательную динамику данных лабораторных исследований», а его состояние приближается к критическому.

#новости #навальный

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Локальный ГОСТ

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Мразь

Локальный
12

Ебать ты ленивый

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Локальный ГОСТ

Мразь
13

братан, мне даже лень было отредачить слово "наготове", теперь выгляжу тупым ослом...

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Алексей

Локальн…
0

На голове

Ответить

Дмитрий Алексеевич

16

Пособники экстремистов. Всех в шаражки

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Локальный ГОСТ

8

Жаль в списке нет Расторгуева...

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Владимир Филатов

Локальный
6

откуда ему там взяться?

Ответить

Максим Чистов

3

ну а что он в тюрьме сидит ни за что это уже норм всем?) "мы вне полииитикиии, бееее"

Ответить

AZP

Максим
14

Потом призовут хотя бы сильно его не пытать.
А потом - разрешить похоронить по-человечески, а не как ноунейма, с номером на табличке.

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Gidevan

AZP
0

Много ходов очка!

Ответить

Большой жёлтый робат

7

Когда его уже Сатана призовëт, блядь

Ответить

Gidevan

Большой
0

Сатана его прислал, зачем ему его призывать?

Ответить

Romario

7

Сколько Людей на поклон к Плешивой Хуйне пришли. 

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Большой жёлтый робат

6

Путен памаги 

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AZP

4
Ответить

AZP

3

призвали Путина

На коленях?

Ответить

Argumenta Ambigua

–13

Да, а остальные пускай сдохнут, особенно те, кто сидит ни за что

Ответить

Мразь

Argumenta
1

Другие - это другое

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Дмитрий Алексеевич

Мразь
0

АУФ

Ответить

Argumenta Ambigua

Мразь
0

Ну само собой

Ответить

Владимир Филатов

Argumenta
3

откуда им знать про других?

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Мразь

0

Шутки шутками, но помимо Навального там сидит ещё очень много людей, которые тоже не могут дождаться этой помощи.

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Sergey Nester

Мразь
2

Шутки шутками, но и кто-то кроме Путина мог бы предоставить помощь которые не могут на это решиться 

Ответить

Мразь

Sergey
1

Щито?

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Владимир Филатов

1

Кстати, крутые люди.

Ответить

Лекарственный звук

0

Где Депардье и Стивен Сигал?

Ответить

Andre Macareno

Лекарственный
1

И Шанг Цунг!

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Благодарный парфюмер

–1

Путин предложит им билеты на теплоход?

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Благодарный парфюмер

Благодарный
0

А блет, я думал это наши

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Тихий кубок

Благодарный
2

Дэвид Духовны наш! 

Ответить

Лекарственный

Тихий
1
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Джон Кроули

0

Без подписи Супермена,  Бетмена, Капитана Америки, Халка, все это фуфло, а не призыв.

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Zero-one-one

0

@the art of гепард Там Том Йорк) 

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Cерьёзный Валера

0

А он им чё?

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Алексей Оськин

0

Интересно, что об этом слышал Песков?

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Виктор Огай

0

Эт самое, пусть на снегу детьми послание Путину выложат. Говорят, помогает.

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