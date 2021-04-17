Новости
Дамир Камалетдинов

Более 70 писателей, публицистов, художников, учёных и музыкантов призвали Путина обеспечить медпомощь Навальному Статьи редакции

Среди них пять нобелевских лауреатов по литературе, а также многие известные писатели.

Авторы письма попросили Путина как гаранта прав граждан России обеспечить Навальному право на допуск врача по его выбору. В тексте подчёркивается, что это такое же право политика, как и любого другого гражданина страны. Текст письма опубликовали в газете Le Monde.

В письме описаны симптомы, на которые жаловался Навальный, но не говорится о его политической деятельности. Среди подписавших текст пять нобелевских лауреатов по литературе — Джон Кутзее, Светлана Алексиевич, Луиза Глюк, Герта Мюллер, Орхан Памук. Также письмо подписал фронтмен Radiohead Том Йорк, известные актёры Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Духовны, и писатели — Том Стоппард, Дж.К.Роулинг и Майкл Каннингэм.

Вечером 16 апреля лечащие врачи Навального обратились с открытым письмом к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить их в колонию к Навальному в срочном порядке. Они пояснили, что у Навального наблюдают «резкую отрицательную динамику данных лабораторных исследований», а его состояние приближается к критическому.

#новости #навальный

652 просмотров
21 21 комментарий
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"], "comments": 21, "likes": 12, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 369173, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 17 Apr 2021 10:57:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Локальный ГОСТ

6

лайкните ещё раз плиз

Ответить

Мразь

Локальный
4

Ебать ты ленивый

Ответить

Локальный ГОСТ

Мразь
2

братан, мне даже лень было отредачить слово "наготове", теперь выгляжу тупым ослом...

Ответить

Дмитрий Алексеевич

7

Пособники экстремистов. Всех в шаражки

Ответить

Локальный ГОСТ

4

Жаль в списке нет Расторгуева...

Ответить

Владимир Филатов

Локальный
2

откуда ему там взяться?

Ответить

Argumenta Ambigua

–2

Да, а остальные пускай сдохнут, особенно те, кто сидит ни за что

Ответить

Мразь

Argumenta
–1

Другие - это другое

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Мразь
0

АУФ

Ответить

Argumenta Ambigua

Мразь
0

Ну само собой

Ответить

Владимир Филатов

Argumenta
0

откуда им знать про других?

Ответить

Мразь

1

Шутки шутками, но помимо Навального там сидит ещё очень много людей, которые тоже не могут дождаться этой помощи.

Ответить

Sergey Nester

Мразь
0

Шутки шутками, но и кто-то кроме Путина мог бы предоставить помощь которые не могут на это решиться 

Ответить

Мразь

Sergey
1

Щито?

Ответить

Владимир Филатов

1

Кстати, крутые люди.

Ответить

AZP

1

призвали Путина

На коленях?

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Путен памаги 

Ответить

Максим Чистов

0

ну а что он в тюрьме сидит ни за что это уже норм всем?) "мы вне полииитикиии, бееее"

Ответить

AZP

Максим
0

Потом призовут хотя бы сильно его не пытать.
А потом - разрешить похоронить по-человечески, а не как ноунейма, с номером на табличке.

Ответить

Благодарный парфюмер

–1

Путин предложит им билеты на теплоход?

Ответить

Благодарный парфюмер

Благодарный
0

А блет, я думал это наши

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Иранское телевидение более 100 раз прерывало трансляцию матча АПЛ — чтобы не показывать ноги женщины-арбитра
Вместо этого зрителям показывали стадион «Тоттенхэм».
156
Новости
Певцу Тиме Белорусских на два года ограничили свободу по делу о наркотиках
В тюрьму его не отправят.
150
Навигатор
«Кому нужны мужчины, когда есть психолог и вуманайзер»: беседа с Принцессой Пеночкой
Администратор подсайта «Секс и отношения» рассказывает о своей жизни, комьюнити и проблемах модерации.
174
Популярное за три дня
Новости
ОМОН вломился в квартиру жительницы Алтая. Силовики поняли, что ошиблись, и убежали
Те, кого они искали, не живут в этой квартире уже больше семи лет.
115
Новости
ФБК рассказал о «любимой и самой секретной даче Путина» на Валдае. Главное
Как утверждают расследователи, половина земли там принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку, который сдаёт её в аренду Кремлю за 300 миллионов рублей в год.
158
Новости
Жительница Кракова вызвала службу защиты животных из-за странного зверя на дереве. Оказалось, что это круассан
Женщина приняла его за игуану.
56
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

AUBE

Запись в подсайте Telegram

Большой жёлтый робат

Более 70 писателей…

Мразь

Более 70 писателей…

Michael Petrov

Зачем Россия договаривается об…

AZP

Более 70 писателей…

Sergey Nester

Более 70 писателей…

AUBE

Запись в подсайте Telegram

тупой осёл

Более 70 писателей…

Leonid Gudimov

Apple в письме музыкантам…
null