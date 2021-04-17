Более 70 писателей, публицистов, художников, учёных и музыкантов призвали Путина обеспечить медпомощь Навальному Статьи редакции
Среди них пять нобелевских лауреатов по литературе, а также многие известные писатели.
Авторы письма попросили Путина как гаранта прав граждан России обеспечить Навальному право на допуск врача по его выбору. В тексте подчёркивается, что это такое же право политика, как и любого другого гражданина страны. Текст письма опубликовали в газете Le Monde.
В письме описаны симптомы, на которые жаловался Навальный, но не говорится о его политической деятельности. Среди подписавших текст пять нобелевских лауреатов по литературе — Джон Кутзее, Светлана Алексиевич, Луиза Глюк, Герта Мюллер, Орхан Памук. Также письмо подписал фронтмен Radiohead Том Йорк, известные актёры Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Духовны, и писатели — Том Стоппард, Дж.К.Роулинг и Майкл Каннингэм.
Вечером 16 апреля лечащие врачи Навального обратились с открытым письмом к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить их в колонию к Навальному в срочном порядке. Они пояснили, что у Навального наблюдают «резкую отрицательную динамику данных лабораторных исследований», а его состояние приближается к критическому.
Да, а остальные пускай сдохнут, особенно те, кто сидит ни за что
Шутки шутками, но помимо Навального там сидит ещё очень много людей, которые тоже не могут дождаться этой помощи.
Шутки шутками, но и кто-то кроме Путина мог бы предоставить помощь которые не могут на это решиться
ну а что он в тюрьме сидит ни за что это уже норм всем?) "мы вне полииитикиии, бееее"