В Тверской области храм украсили фресками с чертями и смартфонами Статьи редакции
На них изображены «интернетозависимые», которых мучают черти с макбуками.
Под Тверью храм Николаевского Малицкого монастыря украсили нетипичными фресками. На них изобразили чертей с ноутбуками и смартфонами, которые мучают грешников, горящих в аду. Роспись подписана как «интернетозависимые». Первым фреску заметил Евгений Александров, на неё обратил внимание Znak.
Как узнала «КП Тверь» от одной из прихожанок, храм расписал румынский иконописей Руслан Гебя, а посетители реагируют на фрески положительно. При этом интернетом пользуются и сами работники храма для ведения страницы монастыря в соцсетях.
Выглядит как обложки ансамбля христа спасителя и мать сыра земля
Он попал в ад и теперь снабжает там всех яблоками. В раю у всех андроид.
Охуенные принты
Очень праваславна, очень па крестянски. джпг
Збс вот это богоугодная хуйня. джпг
А с хуя ли интернет-зависимые в ад попадут, что плохого сделали то?
Любой человек зависимый от чего либо попадёт в ад, в этом смысл
Налоговый микроскоп
а зависимый от бога?
Князю из группы Король и шут видимо совсем туго без Горшка раз он подписался им фрески рисовать.
Это они еще про TJ-зависимых не слышали
А мне нравится над диаволом - арабы горят в аду и рядом «кызылбаши»? то есть турки. Отлично. По факту. В адъ.
Оскорбление, разжигание, экстремизм, призывы к насилию.
Сколько статей в одной фреске.
Next level это фрески в белом храме Wat Rong Khun в Таиланде https://onarto.com/wat-rong-khun-doraemon/
Черти с макбуками мучают грешников, монахи пользуются макбуками для ведения соц страниц, я так понимаю это одни персонажи.
Всю историю людей церковники всегда были против развития, так как при развитии человек понимает что ему это не к чему, он идет к психологу, вместо батюшки, он действительно решает свои проблемы, вместо ложного смирения