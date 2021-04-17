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Дамир Камалетдинов

В Тверской области храм украсили фресками с чертями и смартфонами Статьи редакции

На них изображены «интернетозависимые», которых мучают черти с макбуками.

Под Тверью храм Николаевского Малицкого монастыря украсили нетипичными фресками. На них изобразили чертей с ноутбуками и смартфонами, которые мучают грешников, горящих в аду. Роспись подписана как «интернетозависимые». Первым фреску заметил Евгений Александров, на неё обратил внимание Znak.

Как узнала «КП Тверь» от одной из прихожанок, храм расписал румынский иконописей Руслан Гебя, а посетители реагируют на фрески положительно. При этом интернетом пользуются и сами работники храма для ведения страницы монастыря в соцсетях.

#новости #рпц #интернет

3303 просмотров
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34 комментария
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сироп от щекотки

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Выглядит как обложки ансамбля христа спасителя и мать сыра земля

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Весенний Никита

сироп
5

Выглядит как обложки панк группы 

Ответить

Локальный ГОСТ

20

тжшников наконец канонизировали

Ответить

Лекарственный звук

10

Стив Джобс не изменился

Ответить

Victor Ganin

Лекарственный
14

Он попал в ад и теперь снабжает там всех яблоками. В раю у всех андроид.

Ответить

Daniel Sarney

Victor
0

Если в раю андроид, то лучше гореть в аду

Ответить

Максим Козаченко

9

Охуенные принты

Ответить

Ваша Закладко

Максим
0

легойда на зум интервью в черн футбе с таким 👍
рпц мерч полетит 

Ответить

Andre Macareno

8

Но оскорблять можно только чувства верующих, не перепутай!

Ответить

Большой жёлтый робат

6

Очень праваславна, очень па крестянски. джпг
Збс вот это богоугодная хуйня. джпг

Ответить

Ростислав Алабужев

5
Ответить

Огромный хичхакер

5

#рпц

ппц

Ответить

Kaspar Hauser

2

А с хуя ли интернет-зависимые в ад попадут, что плохого сделали то?

Ответить

Иван Пахомов

Kaspar
0

Любой человек зависимый от чего либо попадёт в ад, в этом смысл

Ответить

Налоговый микроскоп

Иван
10

а зависимый от бога?

Ответить

Большой жёлтый

Налогов…
6

Это другое, надо думать

Ответить

pashazaur

Налогов…
0
Ответить

aliftin

2

Князю из группы Король и шут видимо совсем туго без Горшка раз он подписался им фрески рисовать.

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Олег Мильдзихов

2

< черти с макбуками
Ору на ультразвуке

Ответить

Ху Эмай

1

Это они еще про TJ-зависимых не слышали

Ответить

Ху Эмай

Ху
1

Вот не надо тут вот этого вот. TJшнички только в рай попадают.

Ответить

Ушёл и не вернулся

1

А мне нравится над диаволом - арабы горят в аду и рядом «кызылбаши»? то есть турки. Отлично. По факту. В адъ.

Ответить

Никон Макиенко

Ушёл
0

там ещё рядом «жиди»

Ответить

Argumenta Ambigua

1

Стоило ещё ЛГБТ+ приплести и можно даже в храм ХС

Ответить

new_comment

1

Оскорбление, разжигание, экстремизм, призывы к насилию.
Сколько статей в одной фреске.

Ответить

Igor Antarov

1

Next level это фрески в белом храме Wat Rong Khun в Таиланде https://onarto.com/wat-rong-khun-doraemon/

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Православный пёс_анон

0

Охуенно же

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Бетонный клуб

0

Что не так со скрежетом зубовъ???

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Filipp Shumakov

Бетонный
0

Поспишь рядом с бруксистом, поймёшь 

Ответить

Filipp Shumakov

0

Чародей это типа вот этот?

Ответить

Джон Кроули

0

Черти с макбуками мучают грешников, монахи пользуются макбуками для ведения соц страниц, я так понимаю это одни персонажи.

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Ivan Hohanov

0

Все мы черти со смартфонами 

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Stanley H. Tweedle

0

Христиане за Android

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Ник Хартман

0

Всю историю людей церковники всегда были против развития, так как при развитии человек понимает что ему это не к чему, он идет к психологу, вместо батюшки, он действительно решает свои проблемы, вместо ложного смирения

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