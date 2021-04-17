На Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков Статьи редакции
Причиной стали клипы «Розовое вино-2» и Family.
В отношении Моргенштерна завели дело по части первой статьи 6.13 КоАП РФ («пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»), сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и подтвердил адвокат музыканта.
Поводом стало заявление бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы «Розовое вино-2» и Family. Рэперу может грозить штраф до миллиона рублей.
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что потребовал лингвистической экспертизы творчества Моргенштерна. Позиция его подзащитного заключается в том, что пропаганды в роликах не было.
В марте 2021 года Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку творчества Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков. В организации заявили, что рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».
Плачу штрафы, плачу штрафы, плачу штрафы блять вот так
Я сам не употребляю вообще ничего, даже табак и алкоголь, потому что мне по кайфу трезвый мир, и сам не поддерживаю нарушение закона, так что не воспринимайте мои слова как оправдание наркотиков. Но мне интересен ответ на вопрос, знающие ответьте - почему алкоголь разрешён, а марихуана запрещена? Без общих фраз вроде "это кому-то выгодно". Всё кому-то выгодно, а кому-то невыгодно, это не ответ. Под алкоголем все агрессивные, столько преступлений совершается, а под марихуаной я лично не знаю ниодного человека, который вёл бы себя агрессивно. Посмотрите на пример арабских стран. Там запрещён алкоголь, а марихуана практически легальна. И , возможно, именно благодаря этому ислам известен как самая миролюбивая религия
Хорошо начал, но окончание подвело
Не кому-то, а были конкретные люди в США, которые пролоббировали запрет
Связанны они как раз с алкашкой
Не только, там еще большой табачное и целлюлозное лобби было (вместе с лесообрабатывающим).
Далеко не все в человеческом мире может быть логичным. Запретить алкоголь крайне сложно, потому что его употребление очень давно исторически вошло в жизнь человека, в его традиции, образ жизни и т.д. Именно поэтому попытка введения сухого закона в США в свое время с треском провалилась. Тоже самое можно сказать и про курение. Легализация марихуаны в мире происходит, но медленно. Была бы моя воля, я бы еще экстази разрешил )
"Розовое вино-2"
"В отношении Моргенштерна завели дело"
Если все пойдет хорошо, то через год на TJ:
Локальный ГОСТ
по моему Розовое Вино 2 - угарный трек))
Не понимаю почему люди злорадствуют над этим. Сегодня жалуются на этого исполнителя, а завтра могут пожаловаться на любого другого, может даже с англоязычными песнями.
Потому что он сам нынешнюю власть поддерживает, а значит её порядки его устраивают. Если устраивают - плоти штрафы
Меня не устраивают, значит можно не платить штрафы?
Так ведь это не значит, что тех музыкантов которые оппозиционеры или политически нейтральны не оштрафуют по той же самой статье.
Ну и их мне будет жалко, а этого нет
Нет, просто почему нельзя попытаться как-то остановить волну пока она ещё не поглотила других музыкантов или хотя бы не одобрительно ликовать дабы люди сверху не расценили это как положительное действие и не пошли дальше?
клип моргенштрен - навальный посмотри, он просто не хочет бычить на власть в ситуации когда даже в москве только 30% против власти, много ты знаешь рэперов которые за навального трек и клип выпускали?
Тихий кубок
Это какой год? Он сам после этого сказал что больше не оппозиционер и путин красавчик
потому что его пришлёпнут в момент с его клипами, а он хочет заниматься тем что ему нравится, а то что на него пожаловались это реакция советского поколения по энерции, а не реакция власти
Я думаю власти не понравилось, что ее такие поддерживают, и теперь склоняют Моргенштерна к оппозиции.
Потому что его творчество хуита
Тогда жаль, потому что это может дойти в скором времени до тех исполнителей у которых, по мнению публики, творчество не "хуита".
Что за мамины бандиты на обложке ? Похоже на организованную бандитскую группу , десятка минимум , пока фанаты исполнителей не повзрослеют
Молодой трап сидел за продажу наркоты, так что не далеко от истины.
А в том то и дело, что их фанаты не повзрослеют. Естественный отбор работает как швейцарские часы.
Тихий кубок
Я думал он сидит
Дело обречено если впрягся в неё Носов. Был так сказать легендой после ои, а превратился в мерзкого типа.
Сам не употребляю и никому не советую. Но по мне его организация антидиллер несёт больше вреда, чем борьбы.
В ситуации с Харитоновым и Яндиевым, он очень сильно впрегся за второго и упрекнул, что Харитонов мусорнулся (мужики так типа не поступают). Но вроде он недавно был депутатом и принимал законы. А когда ему вспомнили как он мусорнулся в Тайланде, пояснил что это другое )
Наркотики в рэпе - это как хтонь в фильмах Звягинцева и Быкова. Это часть культурного кода, хоть и заимствованная у бездуховного Запада
Жорину смотрю в кайф впрягаться за всяких мерзких персонажей типа Давидыча или Моргена.