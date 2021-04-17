Новости
Дамир Камалетдинов

На Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков Статьи редакции

Причиной стали клипы «Розовое вино-2» и Family.

63 63 комментария
3527 просмотров
Обложка клипа Family Кадр с ютуб-канала Моршенштерна
Обновлено Адвокат Моргенштерна подтвердил обвинения.

В отношении Моргенштерна завели дело по части первой статьи 6.13 КоАП РФ («пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»), сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и подтвердил адвокат музыканта.

Поводом стало заявление бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы «Розовое вино-2» и Family. Рэперу может грозить штраф до миллиона рублей.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что потребовал лингвистической экспертизы творчества Моргенштерна. Позиция его подзащитного заключается в том, что пропаганды в роликах не было.

Теперь не только управлению, но и экспертам ЭКЦ МВД, а также суду придется очень детально ознакомиться с творчеством Моргенштерна, посмотреть видеоролики, стенограммы почитать его произведений. В этой связи мы желаем приятного просмотра!

Сергей Жорин
адвокат Моргенштерна

В марте 2021 года Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку творчества Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков. В организации заявили, что рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

#новости #право #музыка

63 63 комментария
22
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430"], "comments": 63, "likes": 22, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 369211, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 17 Apr 2021 12:40:14 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
63 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

AttentiveMilk

38

Плачу штрафы, плачу штрафы, плачу штрафы блять вот так

Ответить

Бетонный клуб

AttentiveMilk
6

Как дела? Как дела? Уголовка завела.

Ответить

Миша Копейкин

16

Я сам не употребляю вообще ничего, даже табак и алкоголь, потому что мне по кайфу трезвый мир, и сам не поддерживаю нарушение закона, так что не воспринимайте мои слова как оправдание наркотиков. Но мне интересен ответ на вопрос, знающие ответьте - почему алкоголь разрешён, а марихуана запрещена? Без общих фраз вроде "это кому-то выгодно". Всё кому-то выгодно, а кому-то невыгодно, это не ответ. Под алкоголем все агрессивные, столько преступлений совершается, а под марихуаной я лично не знаю ниодного человека, который вёл бы себя агрессивно. Посмотрите на пример арабских стран. Там запрещён алкоголь, а марихуана практически легальна. И , возможно, именно благодаря этому ислам известен как самая миролюбивая религия

Ответить

AttentiveMilk

Миша
58

Хорошо начал, но окончание подвело

Ответить

Universe

AttentiveMilk
1

Так толсто, что аж тонко.

Ответить

Ник Хартман

Миша
5

аАХААХ, топ

Ответить

Бунт Протеста

Миша
0

Не кому-то, а были конкретные люди в США, которые пролоббировали запрет

Ответить

Кирилл Вселенский

Бунт
1

Связанны они как раз с алкашкой

Ответить

Evgeny Volnov

Кирилл
1

Не только, там еще большой табачное и целлюлозное лобби было (вместе с лесообрабатывающим).

Ответить

Хатуль Мадан

Миша
1

Далеко не все в человеческом мире может быть логичным. Запретить алкоголь крайне сложно, потому что его употребление очень давно исторически вошло в жизнь человека, в его традиции, образ жизни и т.д. Именно поэтому попытка введения сухого закона в США в свое время с треском провалилась. Тоже самое можно сказать и про курение.  Легализация марихуаны в мире происходит, но медленно. Была бы моя воля, я бы еще экстази разрешил )

Ответить

Конституционный историк

Миша
1

У тебя просто балтики девятки не было

Ответить

Ivan

Миша
0

В юса уже грибы разрешают))))

Ответить

Лев Глебович

Миша
0

Начал за здравие, а закончил за упокой.

Ответить

Sergey Karbivnichiy

14

"Розовое вино-2"
"В отношении Моргенштерна завели дело"

Если все пойдет хорошо, то через год на TJ:

Ответить

Лекарственный звук

7

Сколько он заплатил за это?

Ответить

Сергей Сергеич

Лекарственный
0

Менее 0.1% от месячного заработка

Ответить

Локальный ГОСТ

2

На Розовое Вино 2 нет клипа, исправьте!!!

Ответить

Мразь

Локальный
15

А вот и знатоки его творчества подъехали

Ответить

Локальный ГОСТ

Мразь
1

по моему Розовое Вино 2 - угарный трек))

Ответить

Мразь

Локальн…
2

Я не знаю. У меня аллергия на моргена

Ответить

Павел Макров

Локальн…
1

Согласен угар полный 🤙
Как дарксайд двойное яблочко 🍏🍏

Ответить

Дамир Камалетдинов

Локальный
5

Да я тоже удивился, но там речь именно про клип (вероятно, они просто послушали трек на YouTube)

Ответить

Ху Эмай

Дамир
1

Значит скоро выйдет

Ответить

Floppy Telex

3

Не понимаю почему люди злорадствуют над этим. Сегодня жалуются на этого исполнителя, а завтра могут пожаловаться на любого другого, может даже с англоязычными песнями.

Ответить

Тихий кубок

Floppy
4

Потому что он сам нынешнюю власть поддерживает, а значит её порядки его устраивают. Если устраивают - плоти штрафы

Ответить

Сергей Сергеич

Тихий
1

Меня не устраивают, значит можно не платить штрафы?

Ответить

Тихий кубок

Сергей
0

Да. Делай вообще че хочешь

Ответить

Floppy Telex

Тихий
0

Так ведь это не значит, что тех музыкантов которые оппозиционеры или политически нейтральны не оштрафуют по той же самой статье.

Ответить

Тихий кубок

Floppy
0

Ну и их мне будет жалко, а этого нет

Ответить

Floppy Telex

Тихий
0

Нет, просто почему нельзя попытаться как-то остановить волну пока она ещё не поглотила других музыкантов или хотя бы не одобрительно ликовать дабы люди сверху не расценили это как положительное действие и не пошли дальше? 

Ответить

Дима Богданов

Тихий
0

клип моргенштрен - навальный посмотри, он просто не хочет бычить на власть в ситуации когда даже в москве только 30% против власти, много ты знаешь рэперов которые за навального трек и клип выпускали?

Ответить

Тихий кубок

Дима
0

Это какой год? Он сам после этого сказал что больше не оппозиционер и путин красавчик

Ответить

Дима Богданов

Тихий
0

потому что его пришлёпнут в момент с его клипами, а он хочет заниматься тем что ему нравится, а то что на него пожаловались это реакция советского поколения по энерции, а не реакция власти

Ответить

Антон Пострунин

Тихий
0

Я думаю власти не понравилось, что ее такие поддерживают, и теперь склоняют Моргенштерна к оппозиции. 

Ответить

Тихий кубок

Антон
0

Я думаю власти похуй, главное чтоб полояльнее

Ответить

Закомплексованная Душа

Floppy
0

Потому что его творчество хуита

Ответить

Floppy Telex

Закомплексованн…
0

Тогда жаль, потому что это может дойти в скором времени до тех исполнителей у которых, по мнению публики, творчество не "хуита".

Ответить

Михаил

3

Что за мамины бандиты на обложке ? Похоже на организованную бандитскую группу , десятка минимум , пока фанаты исполнителей не повзрослеют 

Ответить

Ник Хартман

Михаил
1

ты че обсираешь моих кумиров? пошел нафиг: иди чертов слушай

Ответить

Виталий Куликов

Михаил
0

Молодой трап сидел за продажу наркоты, так что не далеко от истины.

Ответить

Sergey Karbivnichiy

Михаил
–1

А в том то и дело, что их фанаты не повзрослеют. Естественный отбор работает как швейцарские часы.

Ответить

Локальный ГОСТ

2

А Янг Трэппе не выписали штраф?
Ему, правда, и так тяжело.

В аварию на днях попал, зубы потерял...

Не шутите про розовое вино!!!

Ответить

Закомплексованная Душа

Локальный
4

Настоящий хаслер, на каршеринге

Ответить

Благодарный парфюмер

Локальный
1

Он уже за это отсидел 

Ответить

Тихий кубок

Локальный
0

Я думал он сидит

Ответить

Локальный ГОСТ

Тихий
2

ну на фото он и правда сидит)0

вышел месяц назад же!
как бы он клип с моргом снял?

Ответить

Тихий кубок

Локальн…
0

А я хз че он снял, тем более с моргом

Ответить

Roma Dmitriev

Локальный
0

по итогу всего один зуб потерял

Ответить

Духовный торшер

1

Наркоман малолетний! Заслужил

Ответить

Ivan

1

Дело обречено если впрягся в неё Носов. Был так сказать легендой после ои, а превратился в мерзкого типа.
Сам не употребляю и никому не советую. Но по мне его организация антидиллер несёт больше вреда, чем борьбы.
В ситуации с Харитоновым и Яндиевым, он очень сильно впрегся за второго и упрекнул, что Харитонов мусорнулся (мужики так типа не поступают). Но вроде он недавно был депутатом и принимал законы. А когда ему вспомнили как он мусорнулся в Тайланде, пояснил что это другое )

Ответить

Кирилл Вселенский

Ivan
2

Что такое ои?

Ответить

Ivan

Кирилл
0

Олимпийские игры

Ответить

Мразь

1

Хайп машина

Ответить

Ivan Hohanov

1

А когда за экстремизм возбудят дело? 

Ответить

Государственный спрей

0

Янг Пеппа даже тут не нужен никому

Ответить

Ze Katze

0

50к штрафов у Папы...

Ответить

Максим Шпилёв

0

Будут ссылаться на это, когда станут прессинговать Дудя 

Ответить

Danil Oputin

0

С ним ничего не сделают, пока на него не пожалуется кто-нибудь из ЕР

Ответить

Mikhail Dragunov

0

ТАСС уполномочен заявить. (С)

Ответить

Semen Semenov

0

Кто такой Янг траппа
Откуда всё это лезет?

Ответить

Федя Прозоров

0

Наркотики в рэпе - это как хтонь в фильмах Звягинцева и Быкова. Это часть культурного кода, хоть и заимствованная у бездуховного Запада

Ответить

Alex Blake

0

Жорину смотрю в кайф впрягаться за всяких мерзких персонажей типа Давидыча или Моргена. 

Ответить

Большой жёлтый робат

–1

Тупакнулся бы скорее

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!»
Злоумышленники начали рассылать им письма с угрозами деанонимизации.
237
Новости
США ввели новые санкции против России из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства страны
Из Вашингтона вышлют десять российских дипломатов.
229
Навигатор
«Кому нужны мужчины, когда есть психолог и вуманайзер»: беседа с Принцессой Пеночкой
Администратор подсайта «Секс и отношения» рассказывает о своей жизни, комьюнити и проблемах модерации.
174
Популярное за три дня
Новости
Оператор ФБК Павел Зеленский получил два года колонии за два твита про самосожжение журналистки Ирины Славиной
Он признал вину.
128
Наука
Финские учёные создали основу для квантовой электроники — спинтронных процессоров и чипов памяти, которым не нужен ток
Такая электроника не нагревается и потребляет крайне мало энергии.
57
Новости
Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК и «Штабов Навального» экстремистскими организациями
Ведомство заявило, что они создают условия для «изменения основ» конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».
318
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

User Name

Плацкартом к другим планетам…

User Name

Плацкартом к другим планетам…

Alex Blake

На Моргенштерна завели…

Дима Богданов

На Моргенштерна завели…

Вальдемар

В Тверской области храм…

шалом славяне

На Моргенштерна завели…

Дима Богданов

На Моргенштерна завели…
null