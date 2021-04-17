Причиной стали клипы «Розовое вино-2» и Family.

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Обложка клипа Family Кадр с ютуб-канала Моршенштерна

Обновлено Адвокат Моргенштерна Адвокат Моргенштерна подтвердил обвинения.

В отношении Моргенштерна завели дело по части первой статьи 6.13 КоАП РФ («пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»), сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и подтвердил адвокат музыканта.

Поводом стало заявление бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы «Розовое вино-2» и Family. Рэперу может грозить штраф до миллиона рублей.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что потребовал лингвистической экспертизы творчества Моргенштерна. Позиция его подзащитного заключается в том, что пропаганды в роликах не было.

Теперь не только управлению, но и экспертам ЭКЦ МВД, а также суду придется очень детально ознакомиться с творчеством Моргенштерна, посмотреть видеоролики, стенограммы почитать его произведений. В этой связи мы желаем приятного просмотра! Сергей Жорин адвокат Моргенштерна