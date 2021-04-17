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Дамир Камалетдинов

Сервис Mailgun не нашёл уязвимость, которая могла привести к утечке электронных почт с сайта «Свободу Навальному!» Статьи редакции

Согласно первоначальным выводам, никаких признаков уязвимости на уровне платформы или утечки данных в сервисе не было.

В разговоре с РБК представители Mailgun отметили, что для доступа к данным с платформы использовали действительные API-ключи и учётные данные пользователя. Компания пообещала продолжить расследование.

15 апреля в сеть попала база адресов электронных почт тех, кто зарегистрировался на сайте «Свободу Навальному!». Злоумышленники начали рассылать пострадавшим письма с угрозой деанонимизации.

Продолжайте участвовать в движухах супер-айтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха. А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем ваши имена, адреса, телефоны. Дальше мы продадим вашу базу рекламным компаниям.

из письма злоумышленников

В команде Навального подтвердили подлинность базы и извинились за утечку. Соратники политика предложили направлять письма в спам, так как помимо самого адреса у злоумышленников нет никакой информации о пользователях.

Сайт «Свободу Навальному!» запустили в марте, чтобы собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку политика. Ресурс должен был стать площадкой для организации мероприятия, на нём зарегистрировались более 444 тысяч человек.

#новости #утечки #навальный

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Подходящий меч

20

по тексту злоумышленников тень  падает на ТЖ

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Конституционный историк

Подходящий
11

Тень в форме Казахстана

Ответить

AttentiveMilk

Конституционный
3

Идеальная форма

Ответить

Игорь Бриннер

7

То есть данные слил кто-то из команды Навального?

Ответить

Мразь

Игорь
18

Вполне возможен и такой вариант

Ответить

Мразь

Мразь
6

@velvetdust такого же не может быть, да? Потому что потому. Сука, леминги тупорылые. Порвался, извините, пойду зашьюсь

Ответить

Stanley H

Мразь
4

А от чего тут рваться-то, засланные казачки всегда могут быть

Ответить

Мразь

Stanley
6

Порвался я от конченных кретинов, которые думают, что все в ФБК с нимбом над головой

Ответить

Громкий якорь

Мразь
1

Там точно есть крыса, потому что Навального кто-то регулярно сливал все эти годы. 

Ответить

Мразь

Громкий
0

Да не может там не быть крысы

Ответить

Игорь Бриннер

Мразь
0

Понятно

Ответить

Genesi5 ­

Игорь
–18

А может всё-таки ФБК - проект Кремля?

Ответить

Sergey Michko

Genesi5
5

политически активные повылазили

Ответить

Подходящий меч

Genesi5
3

но фсбшные крысы там конечно есть

Ответить

Рыжий

Genesi5
0

Странно ожидать такую дальновидность от Кремля

Ответить

Never Know

Рыжий
–4

На одной стороне люди с бесконечными ресурсами, информацией, лучшими консультантами, на другой вчерашний «дипломированный националист», пара истеричек и набор студентов с донатами. От кого и что мы можем ожидать, действительно 

Ответить

Vasya Ivasya

Never
8

люди с бесконечными ресурсами, информацией, лучшими консультантами

Да-да. Хотели бы поднять Россию с колен - подняли бы. 

Ответить

Never Know

Vasya
–9

Россия на коленях только в строго определённом информационном поле. В сложных научных и инженерных областях, математике, it и много где ещё Россия, российский бизнес и образование - в топ 10 по миру точно, где-то в топ 3. Безработные, необразованные и бедные есть везде и их много, одним госуправлением это не решается, любая развитая страна тому пример. 

Ответить

Конституционный

Never
6

Чет ору

Ответить

citizen

Констит…
0

жыр

Ответить

Конституци

citizen
0

Падажи, сейчас олипиадник найдет рейтинг QS, увидит что в 1й сотне только один вуз(МГУ), как и в во второй собстна, и будет раскатывать про пиар и медийность

Ответить

Рыжий

Never
4

Странно про образование. 30 лет его в России ругают, последние 18 (после создания ЕГЭ) особенно сильно, а оказывается оно в топ-10...

Ответить

Never Know

Рыжий
–4

Ругают все и всегда, факт в том, что оно работает и работает хорошо. 

Ответить

Madegghead

Never
4

ахахаха...
Много лет набираю персонал. Уровень выпускников растет шо пипец год от года(НЕТ).
А уж какие отзывы от знакомых в ВО - что за дерево пришло к нам из школы(каждый год все хуже)....

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Never Know

Madeggh…
0

Русское производство шьёт семплы, т.е. самую важную часть, переход от эскизов к серийным моделям, для Balenciaga и ещё пары брендов того же холдинга. Таких примеров сотни и тысячи. 

Ответить

Never Know

Madeggh…
–2

В России ужасное медийное образование, наши пиарщики, рекламщики и прочие - объективно инвалиды. Креативного образования так же не существует. Управленцы, математики, инженеры, любые производственные профессии, логистика, ритейл - крайне сильные. 

Ответить

Рыжий

Never
2

Хорошо работает там, где есть профильные классы. Пацаны-девчата, которые в олимпиадах ебут зарубежных школьников/студентов, делают это только из-за кураторов, которые в рот имели эти все реформы образования и готовят людей по своей программе

Ответить

Never Know

Рыжий
0

Я один из тех ребят, которые ебали всех на олимпиадах, с районных дошёл до 2 места на intel isef в штатах. Учился в лицее на Урале, трое суток на плацкарте до Москвы чтобы выступить и столько же обратно. Никаких кураторов, все либо сам, либо школа. Первый универ тоже российский был, там более чем качественное образование. 

Ответить

Madegghead

Never
0

а я думаю что ты недоучка филолог из АИИ или ИМА...

Ответить

Never Know

Madeggh…
0

Думать у тебя выходит плохо, пробуй ещё

Ответить

Madegghead

Never
1

твой рейтинг и комменты подтверждают мою версию...
Не вижу никаких аргументов против нее.

Ответить

Never Know

Madeggh…
0

Мой рейтинг подтверждает нерукопожатую здесь позицию по всем вопросам оппозиции, я зарегистрировался чтобы написать лонгрид о медийной, а не политической, природе фбк. 

Ответить

[Unknown]

Never
2

со своими бесконечными возможностями не смогли яду в трусы толком подсыпать )))

Ответить

Never Know

[Unknow…
–1

Все так же есть умозрительные противоречия, и в симптомах, и в восстановлении, и в самом процессе «отравления». Есть много громких заявлений и буквально никакой фактуры, даже «препарат из группы» заявленный чем-то конкретным не является. 

Ответить

ouxen

Рыжий
0

с хуяли? там умные и богатые люди заправляют

Ответить

некипишуй

ouxen
0

но некомпетентные

Ответить

Подходящий меч

Genesi5
1

ага, а Навальный вырос в пробирке

Ответить

Громкий якорь

Genesi5
0

Ну Кремля так Кремля. Похуй вообще. Мы выходим за правое дело, любой кукловод всегда может сам запутаться в своих верёвках.

Ответить

Genesi5 ­

Громкий
0

Как бы потом сами марионетки не запутались верёвками вокруг шеи

Ответить

Имя И Фамилия

Игорь
0

Нет, Волков очень хочет, чтобы ему вымазали дверную ручку новичком и до последнего будет топить за прекрасную Россию будущего

Ответить

ouxen

Имя
0

кого топить

Ответить

Имя И Фамилия

ouxen
0

мейлган

Ответить

ouxen

Имя
1

слышу в первый и последний раз

Ответить

Бюджетный Илья

ouxen
1

таких как мэйлган как говна , вопрос нахуя тут "знатоки" с ним знакомы, тоже видимо всякую хуйню рассылают

50 сервисов, которые могут заменить Mailgun
Мало кто знает, что у Mailgun есть 50 отличных аналогов. Подборка поможет найти наиболее…
startpack.ru
Ответить

ouxen

Бюджетн…
1

кто вообще ведется на смс спам? и нахуя?

Ответить

Бюджетный

ouxen
0

ну знаешь ли, при нашем режиме всего стоит опасаться.

Ответить

Имя И Фамилия

ouxen
0

Твоя проблема

Ответить

ouxen

Имя
3

у меня проблема
купюр котлета

Ответить

Sergey Michko

Игорь
0

Так или кто-то взломал учетку взломали. Например, получили доступ к почте и восстановили пароль.

Ответить

FOX

Игорь
0

а почему только 3 поля из всей базы ФБК?

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Зря они всё это затеяли. Даже если удалось собрать полмиллиона голосов, это совершенно не значит, что все эти люди выйдут на улицу. Скорее наоборот - многие решат, что и без них народу достаточно, и отсутствие его одного не скажется на численности мероприятия. В результате, только бездарно слили почтовые адреса наиболее преданных сторонников, у которых теперь доверие к оппозиции будет серьёзно подорвано.

Ответить

Eugene Panfilov

Романелло
5

Серьезно подорвано доверие, пойду проголосую за ЕР.

Ответить

Романелло Кивогенс

Eugene
1

За них не пойдёшь, но и желание участвовать в акциях оппозиции резко поубавится. Будешь сидеть тихо и не рыпаться, максимум - в интернете недовольство высказывать. Власть подобное положение вещей очень даже устраивает.

Ответить

Vasya Ivasya

Романел…
2

Действительно! Главное же почтовый адрес, а так-то я бы тихо сходил на митинг и никто бы не заметил. Просто лол. Я с самого начала делаю всё это, зная, что в итоге меня опознают, задержат на митинге и т.п. Это же неизбежно. 

Ответить

Трин Зотофф

Романелло
0

🤦‍♂️🤷‍♂️ во-первых, на сайте предлагается указать свою почту лишь в том случае, если вы 146% пойдёте. не поддерживаете, не «возможно», а точно. во-вторых, кто-то вообще получил такое письмо? я — нет

Ответить

Never Know

Трин
2

Это заявление уровня «нажимая продолжить вы подтверждаете, что все прочли и точно будете исполнять». Значительная часть из тех, кто не боты, вписывается буквально за любой движ без каких-либо обязательств 

Ответить

Трин Зотофф

Never
0

наверно вы правы ) вряд ли все подписавшиеся с серьёзными щами прочитали всё, что там написано.

Ответить

Bulky Blackcrappie

3

Ещё бы у Mailgun была уязвимость. У них сотни тысяч клиентов по всему миру, но кулхакеры зачем-то решили увести лишь адреса для этих галочек на карте, где худшее, чем они смогут пригрозить — добавить больше спама. Причём, по идее, ФБК бы и для того же умного голосования использовали бы Mailgun, почему не слили адреса оттуда?

Ответить

Бюджетный Илья

Bulky
0

да кто такие этот мэйлган, вообще первый раз слышу ) в энтерпрайзе всегда юзают свои микросервисные рассылаторы или самописные

Ответить

Bulky Blackcrappie

Бюджетный
0

https://www.mailgun.com/
Сам пользуюсь, очень удобно и в спам попадает куда реже. Пока ещё не все сидят на микросервисах или пишут всё с нуля на выделенных серверах

Ответить

Бюджетный Илья

Bulky
0

а надо стремиться, всё равно рано или поздно придется юзать , а корпорация может не одобрить закупку на таких сервисах

Ответить

Bulky

Бюджетн…
0

К чему именно, сразу писать всё в промышленных масштабах на миллионы пользователей? Или сразу подсаживаться на микросервисы?

Ответить

Бюджетный Илья

Bulky
1

уметь делать так, чтобы обходиться без таких вот костылей и зависеть от третьей стороны .
микросервисы - да, не лучшая идея, да к тому же многие пишут минисервисы, но думают что микро. но и не зависеть от какой то мумба юмбы которая не то чтобы сложную работу делает

Ответить

Bulky

Бюджетн…
3

Мы сейчас говорим о сравнительно небольших бизнесах, у них может не быть специалистов разбираться с тем, как слать письма так, чтобы не оказываться в спаме. А так да, и mailgun не нужен, и cloudflare, и cdn лучше свои разворачивать. Были бы возможности

Ответить

Never Know

Бюджетн…
1

Шиза какая-то. Корпорации дешевле и проще платить за сервис, чем городить свой огород. Задачи стандартные, проектировать и поддерживать в таких случаях дороже закупок, при этом есть какие-то внятные гарантии. Городить микросервисы по поводу и без - инфантильные мечты джуниоров

Ответить

Арбитражный бокал

2

Спасибо за информацию

Ответить

Бюджетный Илья

Арбитражный
3

учи список , будешь пересказывать

Ответить

Mykola Petiukh

0

Ставлю 10 грн, что формошлепы из ФБК положили ключ куда-то в сорцы сайта.
Но виноват, конечно, кто-то другой.

Ответить

сироп от щекотки

Mykola
3

Если добавишь еще 30, можно будет купить охуенные штаны..

Ответить

Mykola Petiukh

сироп
2

Не, я хочу шоколадку

Ответить

сироп от щекотки

Mykola
0

Сначала лопату найди. Она была у тебя в руках

Ответить

Имя И Фамилия

1

Неужели Волков (или кто там ещё) торгуется за свою жопу? ДА НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Ответить

Бюджетный Илья

0

хацкеры-долбоёбы не в курсе что эта тема работает в обе стороны

Ответить

Имя И Фамилия

Бюджетный
1

Не было никаких хацкеров

Ответить

Бюджетный Илья

Имя
3

если компания сказала что не нашла утечек , это не значит что так и есть

Ответить

Имя И Фамилия

Бюджетн…
2

Если ФБК сказали, что это утечка Mailgun, то это не значит, что так и есть
Завязываем с культом личности

Ответить

Бюджетный Илья

Имя
0

нет никакого культа личности, есть тупо критическое мышление. 
как мы проверим эту информацию ?

Ответить

Имя И Фамилия

Бюджетн…
–1

Где ты тут критически мыслил? Как ты проверишь эту информацию?

Ответить

Бюджетный Илья

Имя
0

истина имеет свойство доказываемости и проверяемости.
говорят о какой то уязвимости , которая могла бы позволить . какая именно уязвимость при этом не сказано

тот же вопрос с скрином могу адресовать и тебе

Ответить

Имя И

Бюджетн…
–1

Пока вижу только веру в светлые лица ФБК и отсутствие веры словам крупного рассылочного сервиса, который раньше так не взламывали

Очень критично

Ответить

Бюджетный

Имя
0

где именно ты увидел
веру в светлые лица ФБК

приплетатор-новорег >?
я не знаю этого сервиса. таких как этот аналогов полно , я ни разу о них не слышал в девелопменте или на конфах

Ответить

Имя И

Бюджетн…
–2

где именно ты увидел

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ у тебя заканчивается на моменте, где тебе сказали, что ФБК возможно врут

новорег

Сегрегация по дате реги на твоей совести

я не знаю этого сервиса.

Я знаю

Ответить

Бюджетный

Имя
0

ты долбоеб или да ? быстро мне цитату где я хоть слово про фбк высказался здесь

Ответить

Имя И

Бюджетн…
–2

У тебя с самого начала были "хакеры", ты определил позицию и с упорством топишь за это

Ответить

Бюджетный

Имя
0

пошла смена темы, значит привести ничего не можешь.
я ни слова ни за ни против ФБК не сказал. ты пришел и приплел что я якобы в них свято верю.
даже если эту базу профукали фбкшники по своей рукожопости, это полбеды. тут идиоты начали какую то хуйню рассылать в "хацерском" тоне с целью напугать / зашантажировать/ хз зачем.

Ответить

Имя И

Бюджетн…
–1

пошла смена темы

Перечитай свой первый пост и попробуй его понять. У тебя "хакеры" были с самого начала, значит ты веришь во взлом, а не сервису.

Ответить

Бюджетный

Имя
0

там было не хакеры , а хацкеры , что означает ДРУГОЕ .
короче оставляю тебя наедине с этой диллеммой , верь в свой святой мэйлган кто бы блять это ни был

Ответить

Имя И

Бюджетн…
0

В следующий раз сразу объясняй людям свой слэнг, спец.

Ответить

Бюджетный

Имя
0

ты не смог загуглить слово в моем написании. ради твоей лени я не буду всем разжевывать

Ответить

Имя И

Бюджетн…
0

ты не смог загуглить

И даже не планировал, прикинь. Попытайся изъясняться, чтобы тебя было понятно без гугла, а то выглядит как виляния.

Ответить

Бюджетный

Имя
0

ты не кто то особенный , чтобы я как то специально изъяснялся. раз не смог, значит не дано

Ответить

Имя И

Бюджетн…
0

Не дано что? Знать, какой дворовый сленг был конкретно в жизни у Мити с TJ? О чём ты?

Ответить

Бюджетный

Имя
0

давай ка в бан на профилактику , утомил

Ответить

Имя И

Бюджетн…
0

Слишком легко

Ответить

Евгений Миронов

1

А нельзя ли выебать "рекламную компанию" за покупку такой базы? Почему не ебут?

Ответить

Подходящий меч

Евгений
1

Привет, ты откуда?

Ответить

Евгений Миронов

Подходящий
0

:(

Ответить

Плотва обыкновенная

0

Ну вот и все. Догнивает в тюрьме, потом один митинг, и все.

Ответить

ouxen

–1

значит сами слили, похоже на фокус с нэпом

Ответить

некипишуй

0

Подкину немного АПшной аналитики для быдла

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