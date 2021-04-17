Сервис Mailgun не нашёл уязвимость, которая могла привести к утечке электронных почт с сайта «Свободу Навальному!» Статьи редакции
Согласно первоначальным выводам, никаких признаков уязвимости на уровне платформы или утечки данных в сервисе не было.
В разговоре с РБК представители Mailgun отметили, что для доступа к данным с платформы использовали действительные API-ключи и учётные данные пользователя. Компания пообещала продолжить расследование.
15 апреля в сеть попала база адресов электронных почт тех, кто зарегистрировался на сайте «Свободу Навальному!». Злоумышленники начали рассылать пострадавшим письма с угрозой деанонимизации.
В команде Навального подтвердили подлинность базы и извинились за утечку. Соратники политика предложили направлять письма в спам, так как помимо самого адреса у злоумышленников нет никакой информации о пользователях.
Сайт «Свободу Навальному!» запустили в марте, чтобы собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку политика. Ресурс должен был стать площадкой для организации мероприятия, на нём зарегистрировались более 444 тысяч человек.
Конституционный историк
Тень в форме Казахстана
То есть данные слил кто-то из команды Навального?
@velvetdust такого же не может быть, да? Потому что потому. Сука, леминги тупорылые. Порвался, извините, пойду зашьюсь
На одной стороне люди с бесконечными ресурсами, информацией, лучшими консультантами, на другой вчерашний «дипломированный националист», пара истеричек и набор студентов с донатами. От кого и что мы можем ожидать, действительно
люди с бесконечными ресурсами, информацией, лучшими консультантами
Да-да. Хотели бы поднять Россию с колен - подняли бы.
Россия на коленях только в строго определённом информационном поле. В сложных научных и инженерных областях, математике, it и много где ещё Россия, российский бизнес и образование - в топ 10 по миру точно, где-то в топ 3. Безработные, необразованные и бедные есть везде и их много, одним госуправлением это не решается, любая развитая страна тому пример.
Конституционный
Чет ору
Ругают все и всегда, факт в том, что оно работает и работает хорошо.
ахахаха...
Много лет набираю персонал. Уровень выпускников растет шо пипец год от года(НЕТ).
А уж какие отзывы от знакомых в ВО - что за дерево пришло к нам из школы(каждый год все хуже)....
Русское производство шьёт семплы, т.е. самую важную часть, переход от эскизов к серийным моделям, для Balenciaga и ещё пары брендов того же холдинга. Таких примеров сотни и тысячи.
В России ужасное медийное образование, наши пиарщики, рекламщики и прочие - объективно инвалиды. Креативного образования так же не существует. Управленцы, математики, инженеры, любые производственные профессии, логистика, ритейл - крайне сильные.
Я один из тех ребят, которые ебали всех на олимпиадах, с районных дошёл до 2 места на intel isef в штатах. Учился в лицее на Урале, трое суток на плацкарте до Москвы чтобы выступить и столько же обратно. Никаких кураторов, все либо сам, либо школа. Первый универ тоже российский был, там более чем качественное образование.
а я думаю что ты недоучка филолог из АИИ или ИМА...
Думать у тебя выходит плохо, пробуй ещё
твой рейтинг и комменты подтверждают мою версию...
Не вижу никаких аргументов против нее.
Мой рейтинг подтверждает нерукопожатую здесь позицию по всем вопросам оппозиции, я зарегистрировался чтобы написать лонгрид о медийной, а не политической, природе фбк.
Все так же есть умозрительные противоречия, и в симптомах, и в восстановлении, и в самом процессе «отравления». Есть много громких заявлений и буквально никакой фактуры, даже «препарат из группы» заявленный чем-то конкретным не является.
Нет, Волков очень хочет, чтобы ему вымазали дверную ручку новичком и до последнего будет топить за прекрасную Россию будущего
мейлган
Бюджетный Илья
таких как мэйлган как говна , вопрос нахуя тут "знатоки" с ним знакомы, тоже видимо всякую хуйню рассылают
Твоя проблема
Так или кто-то взломал учетку взломали. Например, получили доступ к почте и восстановили пароль.
Зря они всё это затеяли. Даже если удалось собрать полмиллиона голосов, это совершенно не значит, что все эти люди выйдут на улицу. Скорее наоборот - многие решат, что и без них народу достаточно, и отсутствие его одного не скажется на численности мероприятия. В результате, только бездарно слили почтовые адреса наиболее преданных сторонников, у которых теперь доверие к оппозиции будет серьёзно подорвано.
Серьезно подорвано доверие, пойду проголосую за ЕР.
За них не пойдёшь, но и желание участвовать в акциях оппозиции резко поубавится. Будешь сидеть тихо и не рыпаться, максимум - в интернете недовольство высказывать. Власть подобное положение вещей очень даже устраивает.
Действительно! Главное же почтовый адрес, а так-то я бы тихо сходил на митинг и никто бы не заметил. Просто лол. Я с самого начала делаю всё это, зная, что в итоге меня опознают, задержат на митинге и т.п. Это же неизбежно.
🤦♂️🤷♂️ во-первых, на сайте предлагается указать свою почту лишь в том случае, если вы 146% пойдёте. не поддерживаете, не «возможно», а точно. во-вторых, кто-то вообще получил такое письмо? я — нет
Это заявление уровня «нажимая продолжить вы подтверждаете, что все прочли и точно будете исполнять». Значительная часть из тех, кто не боты, вписывается буквально за любой движ без каких-либо обязательств
наверно вы правы ) вряд ли все подписавшиеся с серьёзными щами прочитали всё, что там написано.
Ещё бы у Mailgun была уязвимость. У них сотни тысяч клиентов по всему миру, но кулхакеры зачем-то решили увести лишь адреса для этих галочек на карте, где худшее, чем они смогут пригрозить — добавить больше спама. Причём, по идее, ФБК бы и для того же умного голосования использовали бы Mailgun, почему не слили адреса оттуда?
да кто такие этот мэйлган, вообще первый раз слышу ) в энтерпрайзе всегда юзают свои микросервисные рассылаторы или самописные
https://www.mailgun.com/
Сам пользуюсь, очень удобно и в спам попадает куда реже. Пока ещё не все сидят на микросервисах или пишут всё с нуля на выделенных серверах
а надо стремиться, всё равно рано или поздно придется юзать , а корпорация может не одобрить закупку на таких сервисах
уметь делать так, чтобы обходиться без таких вот костылей и зависеть от третьей стороны .
микросервисы - да, не лучшая идея, да к тому же многие пишут минисервисы, но думают что микро. но и не зависеть от какой то мумба юмбы которая не то чтобы сложную работу делает
Шиза какая-то. Корпорации дешевле и проще платить за сервис, чем городить свой огород. Задачи стандартные, проектировать и поддерживать в таких случаях дороже закупок, при этом есть какие-то внятные гарантии. Городить микросервисы по поводу и без - инфантильные мечты джуниоров
Ставлю 10 грн, что формошлепы из ФБК положили ключ куда-то в сорцы сайта.
Но виноват, конечно, кто-то другой.
Если добавишь еще 30, можно будет купить охуенные штаны..
Не, я хочу шоколадку
Не было никаких хацкеров
если компания сказала что не нашла утечек , это не значит что так и есть
Если ФБК сказали, что это утечка Mailgun, то это не значит, что так и есть
Завязываем с культом личности
нет никакого культа личности, есть тупо критическое мышление.
как мы проверим эту информацию ?
Где ты тут критически мыслил? Как ты проверишь эту информацию?
истина имеет свойство доказываемости и проверяемости.
говорят о какой то уязвимости , которая могла бы позволить . какая именно уязвимость при этом не сказано
тот же вопрос с скрином могу адресовать и тебе
где именно ты увидел
веру в светлые лица ФБК
приплетатор-новорег >?
я не знаю этого сервиса. таких как этот аналогов полно , я ни разу о них не слышал в девелопменте или на конфах
ты долбоеб или да ? быстро мне цитату где я хоть слово про фбк высказался здесь
пошла смена темы, значит привести ничего не можешь.
я ни слова ни за ни против ФБК не сказал. ты пришел и приплел что я якобы в них свято верю.
даже если эту базу профукали фбкшники по своей рукожопости, это полбеды. тут идиоты начали какую то хуйню рассылать в "хацерском" тоне с целью напугать / зашантажировать/ хз зачем.
там было не хакеры , а хацкеры , что означает ДРУГОЕ .
короче оставляю тебя наедине с этой диллеммой , верь в свой святой мэйлган кто бы блять это ни был
ты не смог загуглить слово в моем написании. ради твоей лени я не буду всем разжевывать
ты не кто то особенный , чтобы я как то специально изъяснялся. раз не смог, значит не дано
А нельзя ли выебать "рекламную компанию" за покупку такой базы? Почему не ебут?