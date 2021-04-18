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Дамир Камалетдинов

Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова, а также объявила о высылке 18 российских дипломатов Статьи редакции

По версии чешской полиции, российские спецслужбы устроили взрыв на складе боеприпасов в 2014 году.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых заподозрили в причастности к работе на российскую разведку. Полиция страны также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова — их обвинили в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что у дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть страну. Премьер страны Анджей Бабиш заявил, что у властей есть данные о причастности российских спецслужб к взрыву боеприпасов в 2014 году.

#новости

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Спасибо за наводку Kir Kirsky
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Сергей Данилов

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Интересная у них жизнь получается - дров наломали наверное знатно

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