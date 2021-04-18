По версии чешской полиции, российские спецслужбы устроили взрыв на складе боеприпасов в 2014 году.

Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых заподозрили в причастности к работе на российскую разведку. Полиция страны также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова — их подозревают в организации взрыва на складе боеприпасов в 2014 году.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что у дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть страну. Премьер страны Анджей Бабиш заявил, что у властей есть данные о причастности российских спецслужб к взрыву боеприпасов в 2014 году.