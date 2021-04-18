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Дамир Камалетдинов

Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова, а также заявила о высылке 18 российских дипломатов Статьи редакции

По версии чешской полиции, российские спецслужбы устроили взрыв на складе боеприпасов в 2014 году.

Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых заподозрили в причастности к работе на российскую разведку. Полиция страны также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова — их подозревают в организации взрыва на складе боеприпасов в 2014 году.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что у дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть страну. Премьер страны Анджей Бабиш заявил, что у властей есть данные о причастности российских спецслужб к взрыву боеприпасов в 2014 году.

#новости

3048 просмотров
Спасибо за наводку Kir Kirsky
19 19 комментариев
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19 комментариев
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Darth Felus

15

Там история интересная вырисовывается. В этом складе  в 2014 году чехи хранили оружие на продажу Украине, через болгарских посредников. Эта же контора продавала это оружие сирийским умереным. По мимо того что взорвали этот склад, повзрывали аналогичные в Болгарии, а болгарского посредника накормили новичком.

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Andrey Ilin

Darth
0

Можно по подробнее пожалуйста?

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Darth Felus

Andrey
1

https://meduza.io/feature/2021/04/18/chehiya-obvinila-rossiyskie-spetssluzhby-vo-vzryvah-na-skladah-boepripasov-v-vrbetitse

Чехия считает, что российские спецслужбы стоят…
Власти Чехии объявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых…
meduza.io
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Andrey Ilin

Darth
0

Благодарю.

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Иван Егорнов

11
Ответить

Цветной корабль

3

Петрова и Боширова

Пишем правильно - Чепигу и Мишкина

Ответить

Robo Krabe

Цветной
0

Правильно будет, в этом случае, Николай Попа и Руслан Табаров.

Ответить

Paul Vog

1

Привет Майк, это Ник. В чехии всё оказалось не так просто как мы думали..

Ответить

Ник Хартман

Paul
0

Причем тут это? Ты используешь абсолютно безумную пропаганду от лупы для описания этой ситуации?

Ответить

Связанный микрофон

1

Удачи, их уже никто не найдет 👇

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Ростислав Алабужев

Связанный
1

Их постигла судьба турецкого журналиста в саудовском консульстве? Только это был задний двор Лубянки

Ответить

Vladislav Rafikov

Ростислав
1

.

Ответить

Ростислав

Vladisl…
0

Хоши к саудовскуму консульству тоже вроде)

Ответить

Сергей Данилов

1

Интересная у них жизнь получается - дров наломали наверное знатно

Ответить

Андрей Парусников

Сергей
1

да им пох, у них ордена и награды от пути

Ответить

Very Big Suka

1

Анджей Бабиш

Андрей

Ответить

Eugene Panfilov

0

Вот прикопались а

Ответить

Дмитрий Беркут

0
Ответить

Глеб Ворончихин

0

два любителя шпили-вили

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