Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова, а также заявила о высылке 18 российских дипломатов Статьи редакции
По версии чешской полиции, российские спецслужбы устроили взрыв на складе боеприпасов в 2014 году.
Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых заподозрили в причастности к работе на российскую разведку. Полиция страны также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова — их подозревают в организации взрыва на складе боеприпасов в 2014 году.
Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что у дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть страну. Премьер страны Анджей Бабиш заявил, что у властей есть данные о причастности российских спецслужб к взрыву боеприпасов в 2014 году.
Там история интересная вырисовывается. В этом складе в 2014 году чехи хранили оружие на продажу Украине, через болгарских посредников. Эта же контора продавала это оружие сирийским умереным. По мимо того что взорвали этот склад, повзрывали аналогичные в Болгарии, а болгарского посредника накормили новичком.
Можно по подробнее пожалуйста?
https://meduza.io/feature/2021/04/18/chehiya-obvinila-rossiyskie-spetssluzhby-vo-vzryvah-na-skladah-boepripasov-v-vrbetitse
Привет Майк, это Ник. В чехии всё оказалось не так просто как мы думали..
Причем тут это? Ты используешь абсолютно безумную пропаганду от лупы для описания этой ситуации?
Их постигла судьба турецкого журналиста в саудовском консульстве? Только это был задний двор Лубянки
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Интересная у них жизнь получается - дров наломали наверное знатно