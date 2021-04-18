Ему был 81 год.

Фото из твиттера Adobe

Гешке умер в своём доме в Калифорнии, сообщили в Adobe. Причину смерти в компании не назвали, но гендиректор Шантану Нарайен отметил, что это стало «огромной потерей для всего сообщества Adobe и всей технологической индустрии».

Чарльз Гешке создал Adobe вместе с Джоном Уорноком. Их первым продуктом стал Adobe PostScript — инновационная на тот момент технология печати текста и изображений на бумаге. Гешке также известен по работе над форматов документов PDF, которые до сих пор используют повсеместно.

Сооснователь Adobe получил докторскую степень в Университете Карнеги-Меллон, а затем работал в исследовательском центре Xerox в Пало-Альто, где встретил Уорнока. В 1982 году он ушёл с работы, чтобы основать Adobe.