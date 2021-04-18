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Дамир Камалетдинов

Умер сооснователь Adobe и один из разработчиков PDF Чарльз Гешке Статьи редакции

Ему был 81 год.

Фото из твиттера Adobe

Гешке умер в своём доме в Калифорнии, сообщили в Adobe. Причину смерти в компании не назвали, но гендиректор Шантану Нарайен отметил, что это стало «огромной потерей для всего сообщества Adobe и всей технологической индустрии».

Чарльз Гешке создал Adobe вместе с Джоном Уорноком. Их первым продуктом стал Adobe PostScript — инновационная на тот момент технология печати текста и изображений на бумаге. Гешке также известен по работе над форматов документов PDF, которые до сих пор используют повсеместно.

Сооснователь Adobe получил докторскую степень в Университете Карнеги-Меллон, а затем работал в исследовательском центре Xerox в Пало-Альто, где встретил Уорнока. В 1982 году он ушёл с работы, чтобы основать Adobe.

#новости #adobe

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9 комментариев
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Владимир Филатов

3

Press PDF for respect

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Alex Roller

2
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Sergiy Sev

1

Не скачал новое обновление?

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Сергей Сергеич

Sergiy
0

Е*ать ты тжшник

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AZP

1

гендиректор Шантану Нарайен отметил

Потребовалось много времени, чтобы понять, что именно он отметил.

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Целесообразный щит

0

Причину смерти в компании не назвали

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ouxen

0

он че, в зиракс парк околачивался?

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Vladislav Donets

0

Не мог больше жить без flash.

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kukur

0

Мне кажется мы скоро всё чаще будем видеть такие новости из-за того, что уже подходит время.

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