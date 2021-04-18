ФСБ России и КГБ Белоруссии заявили о срыве покушения на Лукашенко. Он обвинил в заговоре США Статьи редакции
Организаторами покушения якобы оказались белорусский политолог, политик и адвокат.
Александр Лукашенко рассказал о причинах задержаний в России и Белоруссии политолога Александра Федуты, главы оппозиционной партии БНФ Григория Костусева и белорусского адвоката Юрия Зенковича. По словам Лукашенко, они якобы готовили покушение на него и семью, а за подготовкой убийства стояли спецслужбы США.
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель подтвердил, что Федута, Зенкович и Костусев находились в преступной группе, которая разработала и начала реализовывать план «физического устранения президента Белоруссии и членов его семьи, а также организации вооружённого мятежа с целью захвата власти насильственным путём». Переворот якобы был намечен на лето 2021 года, отметили силовики.
ФСБ России также подтвердила информацию КГБ Белоруссии и заявила, что участвовала в задержании Федуты и Зеньковича в Москве. Как отметили в спецслужбе, они приехали в столицу после консультаци в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными» белорусскими военными. По информации ФСБ, переворот планировали на 9 мая.
В 90-х Федута был пресс-секретарём Лукашенко, а в 2005-м написал его первую политическую биографию, а затем перешёл в оппозицию. В начале 2000-х Зенькович состоял в оппозиционной партии БНФ, а потом уехал в США и стал адвокатом.
Блин, этот лукашенко опять оказался крепким орешком
На мой взгляд, самый адекватный комментарий по поводу случившегося:
"Скажите ФСБ, что оно не в ту сторону воюет. Оно должно было организовать переворот, против полоумного бульбо-фюрера, который методично разваливает две базовых для России политические конструкции - Союзное Государство и ОДКБ. А так, получается, ключевая для РФ спецслужба спасла обер-мазепу. Спасибо, конечно. От души."
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скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал
это было наса
Мозаичная психопатия не дает покоя деду. Лучше пусть расскажет, что там с покушением на него из 94 года, которое после расследования признали фейковым