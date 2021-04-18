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Дамир Камалетдинов

ФСБ России и КГБ Белоруссии заявили о срыве покушения на Лукашенко. Он обвинил в заговоре США Статьи редакции

Организаторами покушения якобы оказались белорусский политолог, политик и адвокат.

Александр Лукашенко рассказал о причинах задержаний в России и Белоруссии политолога Александра Федуты, главы оппозиционной партии БНФ Григория Костусева и белорусского адвоката Юрия Зенковича. По словам Лукашенко, они якобы готовили покушение на него и семью, а за подготовкой убийства стояли спецслужбы США.

Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель подтвердил, что Федута, Зенкович и Костусев находились в преступной группе, которая разработала и начала реализовывать план «физического устранения президента Белоруссии и членов его семьи, а также организации вооружённого мятежа с целью захвата власти насильственным путём». Переворот якобы был намечен на лето 2021 года, отметили силовики.

ФСБ России также подтвердила информацию КГБ Белоруссии и заявила, что участвовала в задержании Федуты и Зеньковича в Москве. Как отметили в спецслужбе, они приехали в столицу после консультаци в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными» белорусскими военными. По информации ФСБ, переворот планировали на 9 мая.

В 90-х Федута был пресс-секретарём Лукашенко, а в 2005-м написал его первую политическую биографию, а затем перешёл в оппозицию. В начале 2000-х Зенькович состоял в оппозиционной партии БНФ, а потом уехал в США и стал адвокатом.

#новости #белоруссия

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16 комментариев
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Народный химик

21

 не знаю, кто там из американцев работал

Майк и Ник

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Zero-one-one

Народный
0

Майкл Наки

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

15

Блин, этот лукашенко опять оказался крепким орешком

Ответить

Andy Bezbozhny

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
4

Крепким картошком

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Газовый калькулятор

3

странно что не навального обвинили

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Ростислав Алабужев

Газовый
3

Еще не вечер

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Harry Hatchet

2

На мой взгляд, самый адекватный комментарий по поводу случившегося:

"Скажите ФСБ, что оно не в ту сторону воюет. Оно должно было организовать переворот, против полоумного бульбо-фюрера, который методично разваливает две базовых для России политические конструкции - Союзное Государство и ОДКБ. А так, получается, ключевая для РФ спецслужба спасла обер-мазепу. Спасибо, конечно. От души."

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Alex Blake

2

Даже если это правда, то жаль что покушение не состоялось

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Алексей Логачев

1

А вы говорите, что ФСБ не работает! 

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Дальний микроскоп

1

Хех, все различия между лукашенковской РБ и Россией окончательно стерлись. Если честно, не думал, что такое произойдет.

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Andy

1

Шизофреник

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Владимир Филатов

0

Палата № 6

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Комментарий удален

Игорь

0

балаболы

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Крафтовый компот

0

скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал

это было наса

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Непонятный кубок

Крафтовый
0

Победители первого полёта на марс от SpaceX разумеется

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Bich

0

Мозаичная психопатия не дает покоя деду. Лучше пусть расскажет, что там с покушением на него из 94 года, которое после расследования признали фейковым

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