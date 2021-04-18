Команда Навального заявила, что решила не дожидаться сбора 500 тысяч человек на сайте в поддержку политика. Следующая акция пройдёт 21 апреля, она стартует в 19:00 на центральных площадях российских городов, говорится в заявлении штаба.

События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас.

Как напомнили в ФБК, 16 апреля московская прокуратура подала иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями. Если суд его удовлетворит, то они будут запрещены в России, а все, кто назовёт себя сотрудниками организаций, могут попасть в тюрьму на срок до 10 лет.