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Дамир Камалетдинов

ФБК объявил об акции в поддержку Навального 21 апреля Статьи редакции

Её назвали «финальной битвой между добром и нейтралитетом».

Команда Навального заявила, что решила не дожидаться сбора 500 тысяч человек на сайте в поддержку политика. Следующая акция пройдёт 21 апреля, она стартует в 19:00 на центральных площадях российских городов, говорится в заявлении штаба.

События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас.

штаб Навального

В Москве местом проведения акции объявили Манежную площадь, в Петербурге штаб Навального предложил участникам собраться на Дворцовой площади. В остальных городах участники соберутся на центральных площадях.

Как напомнили в ФБК, 16 апреля московская прокуратура подала иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями. Если суд его удовлетворит, то они будут запрещены в России, а все, кто назовёт себя сотрудниками организаций, могут попасть в тюрьму на срок до 10 лет.

#новости #навальный #митинги

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197 197 комментариев
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197 комментариев
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Слава Сычев

14

Меня, конечно, заминусят, но решения, который принимает Волков и вся эта команда - максимально тупые. Они сливают протестное движение.

Ответить

Евгений Мельников

Слава
91

Ради бога, присоединяйтесь к той оппозиции РФ, которая протесты не сливает и всегда собирает миллионные митинги. Выбор же у нас богатый сейчас.

Ответить

Слава Сычев

Евгений
2

Аргумент на уровне «если не Путин, то кто?».
Я всецело поддерживаю оппозиционное движение, но это не значит, что её нельзя критиковать. В данном случае Волков тупо сливает протест — это факт. 

Ответить

Марк Захаров

Слава
28

В чем именно слив протеста, разумеется, объяснять не станем...

Ответить

Слава Сычев

Марк
–18

Выходить в среду? Серьезно? А как быть людям, которым в четверг на работу? И как быть, если задержат? Самый лучший вариант — суббота

Ответить

Marhal_New

Слава
36

Тупее хуйни не мог придать? Мне в четверг на работу, ну какой митинг *пук-среньк*. Вот это вы жалкие. Человек в тюрьме умирают, а им завтра вставать рано. 

Ответить

Слава Сычев

Marhal_…
–4

Ты это не мне говори, а обычным работягам. 

Ответить

Marhal_New

Слава
7

А раньше им то мешало выходить? 

Ответить

Слава

Marhal_…
–1

Выходили. Но идти надо был всем прямо к СИЗО, где сидел Навальный.

Ответить

Marhal_New

Слава
1

Двух раз видимо было недостаточно. 

Ответить

Сапожник

Слава
2

Ахах. А ты прям весь такой необычный я смотрю.

Ответить

🐙

Marhal_…
1

Человек умирает, поэтому выйдем не 18 числа или 19, а аж 21

Ответить

Marhal_New

🐙
2

Волков никому не указ. Было бы желание, то вышли бы раньше

Ответить

🐙

Marhal_…
–4

И всеж координирует ФБК. А они решили ещё 3 дня подождать

Ответить

Марк

🐙
–1

Видео хотя бы посмотрели, они объяснили зачем нужны эти 3 дня, ах, забыл, украинцам как всегда виднее, что лучше.

Ответить

Sergey

🐙
2

По хорошему Навальному надо принести какую то жертву чтобы растормошить людей. Но после пережитого покушения планка уже сильно завышена. А люди даже по такому поводу не смогли ничего действенного предпринять. 
Это не намек что ему надо умереть, если что)

Ответить

Народный химик

Marhal_…
–1

Но именно так будет размышлять солидная доля людей. Выйти за Лёху надо, но терять работу пока как-то не хочется. Смекаешь? И поэтому выход в будний день, да ещё и с объявлением за три дня — тупой ход.

Ответить

Marhal_New

Народный
1

Выйти за Лёху надо, но терять работу пока как-то не хочется.

Они там до утра собрались митинговать? Это шутка такая?

Ответить

Народный

Marhal_…
0

Алло, блять, среда — рабочий день у большинства. А то ты задержаний на ровном месте никогда не видел? Или увольнений за выход на митинги, особенно в госучреждениях. 

Ответить

Marhal_New

Народный
3

Тогда сворачиваемся и продолжаем сидеть на бутылке дальше.

Ответить

Marhal_New

Народный
2

Алло, блять, среда — рабочий день у большинства.

Блять. Сколько часовой рабочий день в России? 12часов? Вечером  нет пары часов свободного времени?

Ответить

Народный

Marhal_…
1

Я не посмотрел, что там в 19:00. Окей, большинство всё же работает не дольше 18:00. И тем не менее, слишком дохрена людей будет занято, слишком многие побоятся не выйти на работу в четверг. Их розовая мечта о том, что из заявленных 500к выйдут все и так была бредом, а теперь участников будет и того меньше.

Ответить

Marhal_New

Народный
2

И тем не менее, слишком дохрена людей будет занято, слишком многие побоятся не выйти на работу в четверг

Пусть пеняют потом на себя.

Ответить

Народный

Marhal_…
0

Обожаю вас школьников-идеалистов. Волков вон такими же категориями мыслит, забывая, что людям есть, что терять.

Ответить

Marhal_New

Народный
3

Обожаю таких реалистов. Из-за таких сидим в говне.

Ответить

Сомнительн

Народный
2

Ты думаешь тебе одному есть что терять?
В других странах бомжи что-ли выходили бороться?
Не надо оправдывать свое нежелание/трусость аргументами из серии «мне есть что терять, а вы тут все идеалисты».
Всем есть что терять.

Ответить

Alex P

Слава
28

Блядь когда уже люди поймут что протесты по сути своей это не досуг, на который нужно найти время, особенно в России, где по сути протесты это единственный способ что-то изменить. Повсеместное нытьё по поводу протестов лишь говорит о том что народ у нас слабый и трусливый для протестов (либо не слишком обозлённый)

Ответить

Абсолютный чувак

Alex
3

особенно в России, где по сути протесты это единственный способ что-то изменить.

И как со времен "стратегии 31", изменили? 

Оно работает, но в малом масштабе и с конкретными требованиями (тут не строить это, тут оставить это)

Ответить

Alex P

Абсолют…
3

 И как со времен "стратегии 31", изменили?

о, обожаю такие аргументы, смешнее всего они смотрятся по отношению к белорусским протестам.

как будто наличие "конкретных требований" что-то изменит (хотя они вполне есть, просто сформулированы организаторами достаточно размыто для масс). Путин такой: "ну да, тут вы правы, дело говорите"

А для грядущих протестов требования вполне очевидны - освободить навального, что вряд ли случится конечно, либо обеспечить ему адекватные условия существования.  Всё ещё нет причин выходить на улицы ввиду отсутсвия "требований" предпочтя этому кинчик дома?

Ответить

Абсолютный

Alex
4

ты сам пишешь - это единственный способ что-то изменить
я спрашиваю - с конца нулевых и "стратегии-31" чего добились? 

в ответ - чего-то там про требования

Ответить

Alex P

Абсолют…
0

1 сообщение
 Оно работает, но в малом масштабе и с конкретными требованиями

я пишу:
А для грядущих протестов требования вполне очевидны - освободить навального, что вряд ли случится конечно, либо обеспечить ему адекватные условия существования

ответ
чего-то там про требования

Отвечая на вопрос
с конца нулевых и "стратегии-31" чего добились?

Ничего не добились, потому что народ у нас сыт и ссыт. Изменения осуществляются не волковыми и соболями, а народом. А пока на то что бы не выйти на улицу каждый второй находит тысячу причин, ничего и не поменяется, так как в масштабах страны имеющиеся протестные движения выглядят достаточно слабо

Ответить

Иван

Alex
1

и Путин такой "о, митинги, никогда такого не видел, ну теперь освободим"

Ответить

Alex P

Иван
0

Если на улицы выйдут подавляющее большинство несогласных, а не 10% из них, и омоновцев будет не хватать чтобы всех разгонять, тогда могут возникнуть какие-то движения, а пока цена чтобы подавить протесты это один рабочий день сотни омоновцев у власти и нет мотивации идти на диалог.

Ответить

Сомнительн

Абсолют…
0

Знаешь сколько поляки пытались скинуть комми?
— 20 лет. Если бы они как ты рассуждали, то Польша не была бы одной из самых развитых стран «Восточного блока».

Ответить

Абсолютный

Сомните…
0

Знаешь сколько поляки пытались скинуть комми?

— 20 лет.

Только и уровень "солидарности" (и количество внешней и внутренней поддержки) кардинальной иной

Ответить

Папуша

Alex
2

Блё, опять народ не тот достался(

Ответить

Целесообразный

Слава
11

Выходить в субботу? Серьезно? А как быть людям, которым в воскресенье на работу? И как быть, если задержат? Самый лучший вариант — среда

Ответить

Целесообразный

Целесоо…
7

Если тебя зарежали, ты ещё две недели на работу не выйдешь в лучшем случае. В рабочий день сложнее перекрывать город, а выходной перекрыл всё и поебать

Ответить

Антон Пострунин

Слава
11

Суббота через неделю, а ситуация развивается очень быстро. Они посчитали, что лучше поменьше в среду, чем уже поздно в субботу.

Ответить

Слава Сычев

Антон
–6

Так пусть потом не удивляются, что выйдет намного меньше людей. И потом пропагандисты будут это неделями, месяцами обсасывать.

Ответить

Marhal_New

Слава
14

Виноваты в этом будут сами люди которым похуй.

Ответить

Dmitry

Слава
8

А может хватит их выставлять как "голос имеющий вес"? Пропагандисты сказали то, пропагандисты сказали это... Соловьёв биониклов натащил в студию...Тот хер лысый(я даже забыл его фамилию, настолько он мне не интересен) поспал в номере гостиницы...

Ответить

Dmitry

Dmitry
0

Киселёв... Вспомнил перебирая в памяти названия передач.
Если бы не фраза про ядерный пепел - хрен бы вспомнил фамилию. 

Ответить

Drain Bamage

Антон
0

чем уже поздно в субботу

в субботу в варзоне новая карта и сезон

Ответить

Марк Захаров

Слава
4

 И как быть, если задержат

Тогда сразу нахуй, тут за свои слитые почты так ссут, что удаляют их и создают новые, так что не рябят, давайте ответственность хотя бы минимальную на себя берите. Это обращение к тем, кто действительно хочет перемен, а не просто выйти постоять. Про день недели вообще не понял, в данном ситуации норм решение, тянуть уже смысла нет.

Ответить

Marhal_New

Слава
4

И как быть, если задержат?

Блин. Точно. Штаф и 15 суток страшнее чем мертвый Навальный. Значит сворачиваемся.

Ответить

Жених приехал

Слава
0

Хуёту.

Ответить

Alex P

Слава
2

Хуевейшая аналогия. Природа тупости аргумента «если не Путин то кто» - то что Путин сам уничтожил вероятность возникновения приемников.

А вот ещё одно оппозиционное движение с блэк джеком и шлюхами может создать практически каждый, благо есть интернет для этого.

Ответить

Жених приехал

Слава
1

Каким образом?

Ответить

Рациональный

Слава
0

нихуя ты не поддерживаешь, кек

Ответить

God Damn

Слава
–1

Ну а ты в данном случае срубаешь очки за счёт подрыва очков и все.
Не путать очки и очко

Ответить

Иван Иванович

Евгений
4

то, что решения тупые, и то, что другой оппозиции нет, друг другу не противоречат

Ответить

Профессиональный вентилятор

Евгений
1

Обязательно к кому-то присоединяться?

Ответить

Жених приехал

Професс…
2

Если хочешь, чтобы на тебя было кому заступиться в нужный момент - да.

Ответить

Иван Миронов

Професс…
–2

Само собой. Иначе ты не выражатель активной гражданской позиции и вообще враг народа.

Ответить

Евгений

Професс…
1

Вместе отстаивать общие интересы гораздо эффективнее, чем вешать эту обязанность на активистов-одиночнек.

Ответить

Антон Пострунин

Слава
20

Люди стараются как могут. Да, не все получается, не все решения оптимальные, да, их надо за это критиковать. Но хорош уже пердеть про "слив протеста", 10 лет одно и тоже нытье.

Ответить

Марк Захаров

Антон
6

Да сейчас тут начнут заливать про бессмысленность протеста всякие недоботы-терпилоиды, вот уже пошли рассказы про то, что волков — на самом деле один из ментов.

Ответить

Иван Миронов

Антон
–3

То есть, то, что это происходит на протяжении 10 лет без каких-либо значимых результатов, не особо смущает?

Ответить

common sense

Слава
21

Они сливают протестное движение.

Сливают те, кто ничего не делает и ищет оправдания, как в прошлые разы (в выходные, так и сейчас в среду).

- В среду? В будний день? Ну нет.
- В 19:00, после работы? Ну нет.
- В субботу? В выходной? Ну нет.
и т.д.

А виноваты ФБК, Волков и все остальные.

Ответить

Ведущий пришелец

Слава
15

Как можно писать:
Они сливают протестное движение

в то время как они призывают на митинг (единственные в нашей стране), называя митинг к тому же "Финальная битва"? Сливают комментаторы такие, кт на заднице своей просто хотятт на выхах очередное шоу избиений посмотреть

Ответить

Marhal_New _Arleana

Слава
10

Сливают протестное движение граждане России

Ответить

Владимир Земсков

Слава
8

У них нет выбора.
В чем именно выражается тупость?
Надо брать во внимание последние сводки новостей о признании фбк экстремистской организацией.

Ответить

Ertha

Слава
8

Вот в тебе и вся проблема. У вас всегда найдутся причины лишь бы не выходить на митинг.

Вот за счёт вас власть и будет держатся до бесконечности.

Ответить

God Damn

Слава
3

Ок. Объясни какое решение правильное?

Ответить

Сапожник Безсапог

Слава
2

Ты действительно думаешь что люди которые делают то что делают эти ребята, у которых родственников пакуют в тюрьму, которые в принципе могут умереть "неожиданно", эти ребята они тупее тебя?

Ответить

Dimitry Who

Слава
–16

Волков мерзкий п***р

Ответить

Физический Илья

Dimitry
0

*оценочное мышление

Ответить

Физический Илья

Физичес…
8

Не смотря на

Ответить

Dimitry Who

Физичес…
–7

И че? Эркюль Пуаро ебать

Ответить

Физический Илья

Dimitry
3

Хуй в плечо.
Чей твинк, признавайся!

Ответить

Dimitry Who

Физичес…
–7

Суждение 

Ответить

Физический Илья

Dimitry
–2

Суждение - это когда о каком-то одном действии, а тут мнение о личности.

Ответить

Пыльный ГОСТ

Слава
1

да уж все, терять нечего

Ответить

Дальний микроскоп

Слава
–2

Как вообще можно делать то, что просит Волков?

Ответить

Андрей Парусников

Слава
0

ты так говоришь "вся эта команда" , как будто есть какая-то другая команда.... 

Ответить

Eugene SOBI

Слава
–1

Просто у них есть какой-то план и они его придерживаются 

Ответить

Roman Buyak

Слава
–2

Не думаю. Давно слышал версию, что военные действия на донбассе начнутся вместе с протестами в российских городах. Да и 22 апреля дорожные карты Лукашенко планирует (не)подписать. Слаженно работают.

Ответить

Дед Охуелыч

39

Для тех кто не в курсе, на 21 апреля запланировано послание хуютина к федеральному собранию, так что дата норм.

Ответить

Шумный рак

Дед
0

а что там будет, что за формат?

Ответить

Большой жёлтый робат

Шумный
26

Кидание ручек, перекладывание папок. Как обычно, кароч

Ответить

Марк Захаров

Шумный
2

Будет говорить как Россия хорошо справилась с ковидом, например, как всё прекрасно и замечательно, а в это же время происходят какая-никакая но протестная активность. Символично.

Ответить

Шумный рак

Марк
0

и наверное кайф в том, что путин будет занят и не сможет следить за протестом/контролировать в прямом эфире

Ответить

Андрей Рядькин

Дед
2

Вата может быть благодарна оппозиции. Властелин будет усердно щедр на дары 21 - Индексация на сотую процента, косарь на ребёнка и т.д.

Ответить

Артём Мазанов

27

Так, ну штраф в силу ещё не вступил, значит статья не будет повторной. Штош......

Ответить

Рациональный бинокль

Артём
3

Ты тоже должен быть там

Ответить

Zero-one-one

Рациональный
0

Выходи

Ответить

Рациональный

Zero-on…
1

я только домой зашел, сейчас буду пост писать 

Ответить

Zero-one-one

Рациона…
–1

Жду

Ответить

Рациональный

Zero-on…
2

вот теперь перехотелось

Ответить

Zero-one-one

Рациона…
0

Печально 

Ответить

Ведущий пришелец

Артём
2

У меня один вступил, второй ещё апелляции ждёт, мб всё-равно пойду

Ответить

AZP

Артём
1

Но место в камере всё равно готово.

Ответить

Александр Борродач

Артём
0

Как вступит в силу второй, тогда и первый будет в силе. П - правосудие

Ответить

Народный химик

12

В среду? Ну, удачи.

Ответить

Шумный рак

Народный
15

назначил бы на эту субботу, все предприятия и учреждения бы объявили обязательный субботник

Ответить

Dmitriy

Народный
11

в субботу у россиян шашлыки. в четверг-пятницу подготовка к ним, в понедельник-вторник отходят от них. так что среда выходит идеальной, да и собянин не перехватит

Ответить

Мистер Блондин

Народный
–9

Давайте все уволимя с работ и будем каждый день митинговать!!! Путин испугается развала экономики и уйдет!!! Скидывайте свои заявление на увольнееия в комменты

Ответить

Мистер Блондин

Мистер
8

Ладно давайте не будем

Ответить

Шумный рак

Мистер
3

ты слил протест, сидя дома всего за 8 минут

Ответить

Мистер Блондин

Шумный
2

Извините(

Ответить

Шумный рак

Мистер
0

перед своими детьми будешь извиняться

Ответить

Marhal_New _Arleana

Народный
2

Почему блять нет?

Ответить

Народный химик

Marhal_New
3

подумой

Ответить

Marhal_New

Народный
1

У вас там комендантский час в будние дни?

Ответить

Ростислав

Marhal_…
0

у нас как бы жизнь 21 апреля не закончится, у нас же не взятие Берлина в 1945, а где-то сильно до 2 февраля 1943 если образно

Ответить

Рациональный бинокль

Народный
0

Ты должен быть там

Ответить

Шумный рак

Рациональный
2

а я где должен быть?

Ответить

Bulky

Шумный
4

Тут

Ответить

Ростислав

Bulky
10
Ответить

Рациональный

Шумный
0

Там где лежит твое сердце 

Ответить

Tural

Народный
1

тоже сразу подумал, если не ждали, то пропустили эти выхи

Ответить

Иван Иванович

Народный
0

если у него действительно очень все плохо со здоровьем, то следующих выходных ждать нельзя

Ответить

Народный химик

Иван
–8

Зачем нужно было вообще ждать? Вся эта идея с «давайте наберём 500к» максимально тупая.

Ответить

Иван Иванович

Народный
3

конечно тупая. но вот у них такая стратегия была - добиться митингами освобождения. если он умрет, в этом смысла не будет, значит и ждать смысла нет

Ответить

Народный химик

Иван
5
Ответить

Dmitriy

Народный
2

Ну как видно по Беларуси, постоянные еженедльные протесты не работают с пост-советскими диктаторами. А после январских митингов ещё и все немного ошарашены были арестами. И это ясно видно, что Волков пытается выбирать альтернативные варианты, по сравнению с Беларусью и это правильно. Такая пауза нужна была для людей, и они её сделали в форме этих 500к голосов, чтобы на подсознательном уровне подвести всех к тому, что будет людей много и будет лучше чем в январе.

Ответить

Алюминиевый жар

Dmitriy
0

Хорошее мнение.
А теперь давай внимательно подумаем, насколько счётчик корректен (поскольку никакой защиты от накруток он не имеет) и сколько хотя бы из 500’000 человек выйдет в Москве?

Ответить

Газовый калькулятор

8

страшно что-то писать в теме про навального кроме этого комментария

Ответить

Злой алмаз

Газовый
35

@Вахтёр возможно готовится мыслепреступление 

Ответить

Глеб Горохов

Газовый
5

Вы арестованы

Ответить

Макс Романенко

13

Судя по последним событиям это будет последний масштабный митинг оппозиции 

Ответить

Bulky Blackcrappie

Макс
2

Последний да, масштабный — вряд ли 

Ответить

Антон Пострунин

Макс
2

Ну если депреснуть, то Россия сгниет, на ее территории появится другая страна, и там уж когда-нибудь будут масштабные митинги.

Ответить

Михаил Шахов

1

Тех, кого задержали в январе-феврале, вряд ли выйдут - 150000р штрафа или до 30 суток 

Ответить

Михаил Шахов

Михаил
13

Че вы минусите то? сам десять суток отсидел в Егорьевске, в нашем чате мало кто готов рискнуть(

Ответить

Злой алмаз

Михаил
3

Аналитики рвутся, не мешай

Ответить

Joni Keij

10

Привет, я выйду гулять в центр, чего и вам советую

Ответить

Алюминиевый жар

–37

500'000 человек на нашем сайте

Среди уже набранных 400'000 сколько ботов? Сколько людей реальных там? А сколько, блять, людей выйдет в среду, в середине рабочей недели?

Долбаёбы, блять, идите нахуй, оппозиционеры ебанные 

Ответить

Алюминиевый жар

Алюминиевый
–23

Выстраиваемся в ряд, волкоботы и жданоботы, устройте мне красный тред. Но эти придурки по факту убивают протест, убивают дело Навального на корню

Ответить

Eugene Panfilov

Алюминиевый
14

Андрей, а вы в курсе, что прямо сейчас убивают не дело Навального, а его самого?

Ответить

Evgeny M

Eugene
4

Я не удивлюсь что он сел в том числе из-за ахуительных советов волкова

Ответить

Алюминиевый жар

Eugene
–2

Евгений, а вы в курсе, что все прямо сейчас убивают самого Навального: психологически и физически — власти, идейно-идеологически — его дохуя умные сторонники 

Или критиковать этих ебланов нельзя, они же делают БЛАГОЕ дело?

Ответить

Алюминиевый жар

Алюмини…
–3

Я Навальному желаю только две вещи: выйти здоровым из тюряги и уехать из РФ нахой. Силы тьмы гораздо мощнее и даже многие и не задумываются, насколько много людей готовы эти силы тьмы защищать

Ответить

Чудесный браслет

Eugene
1

Почему тогда на этих выходных не организовали?

Ответить

Дед Охуелыч

Алюминиевый
0

О-хо-хо, центриста порвало)))

Ответить

Алюминиевый жар

Дед
–11

Тсс, не раскрывай наброс, не раскрывай 

Ответить

Александр Елисеев

7

Да, все таки из Волкова стратег так себе. Надо было назначать митинг на эти выходные, а не в среду. В любом случае, все равно стоит сходить.

Ответить

Ведущий пришелец

6

Важно ещё помнить, что решение признать ФБК экстремистской организацией - это, по сути, закрытие всей опозиционной деятельности в РФ. После этого решения сказать "Я поддерживаю ФБК" будет всё равно, что сказать "Я поддерживаю ИГИЛ (запрещённая на территории РФ организация)". А значит тюрьма на всю жизнь... 

Ответить

Ведущий пришелец

Ведущий
4

А хотя, вы уже уставшие будете, котяточки мои...  В среду после работки... Ложитесь лучше спатеньки... Мяу

Ответить

Абсолютный чувак

5

во всей этой ситуации интересно одно - если ситуация со здоровьем пойдет по наихудшему сценарию - найдется ли на ТЖ самурай, который в той самой новости напишет "Ну умер и умер"

И какой антирекорд он поставит

Ответить

Ростислав Алабужев

Абсолютный
5

Это было бы достойным завершением карьеры тролля, такой вот странный триумф получился бы на много лет вперед

Ответить

Абсолютный чувак

Ростислав
3

нужно потом в качестве мерча прислать такому повязку камикадзе, но вместо восходящего солнца - лого ТЖ

Ответить

Bulky Blackcrappie

Абсолютный
2

Возможно, классика сработала бы даже лучше

https://tjournal.ru/news/205536-fbk-pokazal-film-kotoryy-navalnyy-snimal-v-sibiri-pered-gospitalizaciey-o-tom-kak-pobedit-edinuyu-rossiyu?comment=4031747

Ответить

CommentBot

Bulky
2
Ответить

Абсолютный чувак

Comment…
5

эх, Мартингал
да будут ДТФшные боги милостливы к нему

Ответить

Злой алмаз

–5

Леха недоживет.....

Ответить

Шумный рак

Злой
14

я бы не продержался не есть до среды

Ответить

Антон Пострунин

Шумный
0

Поэтому мы в коментах, а он в тюрьме.

Ответить