ФБК объявил об акции в поддержку Навального 21 апреля Статьи редакции
Её назвали «финальной битвой между добром и нейтралитетом».
Команда Навального заявила, что решила не дожидаться сбора 500 тысяч человек на сайте в поддержку политика. Следующая акция пройдёт 21 апреля, она стартует в 19:00 на центральных площадях российских городов, говорится в заявлении штаба.
В Москве местом проведения акции объявили Манежную площадь, в Петербурге штаб Навального предложил участникам собраться на Дворцовой площади. В остальных городах участники соберутся на центральных площадях.
Как напомнили в ФБК, 16 апреля московская прокуратура подала иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями. Если суд его удовлетворит, то они будут запрещены в России, а все, кто назовёт себя сотрудниками организаций, могут попасть в тюрьму на срок до 10 лет.
Меня, конечно, заминусят, но решения, который принимает Волков и вся эта команда - максимально тупые. Они сливают протестное движение.
Ради бога, присоединяйтесь к той оппозиции РФ, которая протесты не сливает и всегда собирает миллионные митинги. Выбор же у нас богатый сейчас.
Аргумент на уровне «если не Путин, то кто?».
Я всецело поддерживаю оппозиционное движение, но это не значит, что её нельзя критиковать. В данном случае Волков тупо сливает протест — это факт.
В чем именно слив протеста, разумеется, объяснять не станем...
Выходить в среду? Серьезно? А как быть людям, которым в четверг на работу? И как быть, если задержат? Самый лучший вариант — суббота
Тупее хуйни не мог придать? Мне в четверг на работу, ну какой митинг *пук-среньк*. Вот это вы жалкие. Человек в тюрьме умирают, а им завтра вставать рано.
Ты это не мне говори, а обычным работягам.
А раньше им то мешало выходить?
Волков никому не указ. Было бы желание, то вышли бы раньше
Народный химик
Но именно так будет размышлять солидная доля людей. Выйти за Лёху надо, но терять работу пока как-то не хочется. Смекаешь? И поэтому выход в будний день, да ещё и с объявлением за три дня — тупой ход.
Выйти за Лёху надо, но терять работу пока как-то не хочется.
Они там до утра собрались митинговать? Это шутка такая?
Алло, блять, среда — рабочий день у большинства. А то ты задержаний на ровном месте никогда не видел? Или увольнений за выход на митинги, особенно в госучреждениях.
Алло, блять, среда — рабочий день у большинства.
Блять. Сколько часовой рабочий день в России? 12часов? Вечером нет пары часов свободного времени?
Я не посмотрел, что там в 19:00. Окей, большинство всё же работает не дольше 18:00. И тем не менее, слишком дохрена людей будет занято, слишком многие побоятся не выйти на работу в четверг. Их розовая мечта о том, что из заявленных 500к выйдут все и так была бредом, а теперь участников будет и того меньше.
И тем не менее, слишком дохрена людей будет занято, слишком многие побоятся не выйти на работу в четверг
Пусть пеняют потом на себя.
Обожаю вас школьников-идеалистов. Волков вон такими же категориями мыслит, забывая, что людям есть, что терять.
Сомнительн
Ты думаешь тебе одному есть что терять?
В других странах бомжи что-ли выходили бороться?
Не надо оправдывать свое нежелание/трусость аргументами из серии «мне есть что терять, а вы тут все идеалисты».
Всем есть что терять.
Блядь когда уже люди поймут что протесты по сути своей это не досуг, на который нужно найти время, особенно в России, где по сути протесты это единственный способ что-то изменить. Повсеместное нытьё по поводу протестов лишь говорит о том что народ у нас слабый и трусливый для протестов (либо не слишком обозлённый)
Абсолютный чувак
особенно в России, где по сути протесты это единственный способ что-то изменить.
И как со времен "стратегии 31", изменили?
Оно работает, но в малом масштабе и с конкретными требованиями (тут не строить это, тут оставить это)
И как со времен "стратегии 31", изменили?
о, обожаю такие аргументы, смешнее всего они смотрятся по отношению к белорусским протестам.
как будто наличие "конкретных требований" что-то изменит (хотя они вполне есть, просто сформулированы организаторами достаточно размыто для масс). Путин такой: "ну да, тут вы правы, дело говорите"
А для грядущих протестов требования вполне очевидны - освободить навального, что вряд ли случится конечно, либо обеспечить ему адекватные условия существования. Всё ещё нет причин выходить на улицы ввиду отсутсвия "требований" предпочтя этому кинчик дома?
Абсолютный
ты сам пишешь - это единственный способ что-то изменить
я спрашиваю - с конца нулевых и "стратегии-31" чего добились?
в ответ - чего-то там про требования
1 сообщение
Оно работает, но в малом масштабе и с конкретными требованиями
я пишу:
А для грядущих протестов требования вполне очевидны - освободить навального, что вряд ли случится конечно, либо обеспечить ему адекватные условия существования
ответ
чего-то там про требования
Отвечая на вопрос
с конца нулевых и "стратегии-31" чего добились?
Ничего не добились, потому что народ у нас сыт и ссыт. Изменения осуществляются не волковыми и соболями, а народом. А пока на то что бы не выйти на улицу каждый второй находит тысячу причин, ничего и не поменяется, так как в масштабах страны имеющиеся протестные движения выглядят достаточно слабо
Если на улицы выйдут подавляющее большинство несогласных, а не 10% из них, и омоновцев будет не хватать чтобы всех разгонять, тогда могут возникнуть какие-то движения, а пока цена чтобы подавить протесты это один рабочий день сотни омоновцев у власти и нет мотивации идти на диалог.
Сомнительн
Знаешь сколько поляки пытались скинуть комми?
— 20 лет. Если бы они как ты рассуждали, то Польша не была бы одной из самых развитых стран «Восточного блока».
Абсолютный
Знаешь сколько поляки пытались скинуть комми?
— 20 лет.
Только и уровень "солидарности" (и количество внешней и внутренней поддержки) кардинальной иной
Целесообразный
Выходить в субботу? Серьезно? А как быть людям, которым в воскресенье на работу? И как быть, если задержат? Самый лучший вариант — среда
Целесообразный
Если тебя зарежали, ты ещё две недели на работу не выйдешь в лучшем случае. В рабочий день сложнее перекрывать город, а выходной перекрыл всё и поебать
Суббота через неделю, а ситуация развивается очень быстро. Они посчитали, что лучше поменьше в среду, чем уже поздно в субботу.
Так пусть потом не удивляются, что выйдет намного меньше людей. И потом пропагандисты будут это неделями, месяцами обсасывать.
И как быть, если задержат
Тогда сразу нахуй, тут за свои слитые почты так ссут, что удаляют их и создают новые, так что не рябят, давайте ответственность хотя бы минимальную на себя берите. Это обращение к тем, кто действительно хочет перемен, а не просто выйти постоять. Про день недели вообще не понял, в данном ситуации норм решение, тянуть уже смысла нет.
И как быть, если задержат?
Блин. Точно. Штаф и 15 суток страшнее чем мертвый Навальный. Значит сворачиваемся.
то, что решения тупые, и то, что другой оппозиции нет, друг другу не противоречат
Профессиональный вентилятор
Обязательно к кому-то присоединяться?
Если хочешь, чтобы на тебя было кому заступиться в нужный момент - да.
Само собой. Иначе ты не выражатель активной гражданской позиции и вообще враг народа.
Люди стараются как могут. Да, не все получается, не все решения оптимальные, да, их надо за это критиковать. Но хорош уже пердеть про "слив протеста", 10 лет одно и тоже нытье.
Да сейчас тут начнут заливать про бессмысленность протеста всякие недоботы-терпилоиды, вот уже пошли рассказы про то, что волков — на самом деле один из ментов.
То есть, то, что это происходит на протяжении 10 лет без каких-либо значимых результатов, не особо смущает?
Они сливают протестное движение.
Сливают те, кто ничего не делает и ищет оправдания, как в прошлые разы (в выходные, так и сейчас в среду).
- В среду? В будний день? Ну нет.
- В 19:00, после работы? Ну нет.
- В субботу? В выходной? Ну нет.
и т.д.
А виноваты ФБК, Волков и все остальные.
Ведущий пришелец
Как можно писать:
Они сливают протестное движение
в то время как они призывают на митинг (единственные в нашей стране), называя митинг к тому же "Финальная битва"? Сливают комментаторы такие, кт на заднице своей просто хотятт на выхах очередное шоу избиений посмотреть
У них нет выбора.
В чем именно выражается тупость?
Надо брать во внимание последние сводки новостей о признании фбк экстремистской организацией.
Ты действительно думаешь что люди которые делают то что делают эти ребята, у которых родственников пакуют в тюрьму, которые в принципе могут умереть "неожиданно", эти ребята они тупее тебя?
Волков мерзкий п***р
*оценочное мышление
Физический Илья
Не смотря на
И че? Эркюль Пуаро ебать
Суждение
Суждение - это когда о каком-то одном действии, а тут мнение о личности.
ты так говоришь "вся эта команда" , как будто есть какая-то другая команда....
Не думаю. Давно слышал версию, что военные действия на донбассе начнутся вместе с протестами в российских городах. Да и 22 апреля дорожные карты Лукашенко планирует (не)подписать. Слаженно работают.
Для тех кто не в курсе, на 21 апреля запланировано послание хуютина к федеральному собранию, так что дата норм.
Шумный рак
а что там будет, что за формат?
Будет говорить как Россия хорошо справилась с ковидом, например, как всё прекрасно и замечательно, а в это же время происходят какая-никакая но протестная активность. Символично.
Шумный рак
и наверное кайф в том, что путин будет занят и не сможет следить за протестом/контролировать в прямом эфире
Вата может быть благодарна оппозиции. Властелин будет усердно щедр на дары 21 - Индексация на сотую процента, косарь на ребёнка и т.д.
Так, ну штраф в силу ещё не вступил, значит статья не будет повторной. Штош......
Рациональный бинокль
Ты тоже должен быть там
Выходи
я только домой зашел, сейчас буду пост писать
Жду
Ведущий пришелец
У меня один вступил, второй ещё апелляции ждёт, мб всё-равно пойду
Как вступит в силу второй, тогда и первый будет в силе. П - правосудие
Шумный рак
назначил бы на эту субботу, все предприятия и учреждения бы объявили обязательный субботник
Давайте все уволимя с работ и будем каждый день митинговать!!! Путин испугается развала экономики и уйдет!!! Скидывайте свои заявление на увольнееия в комменты
Ладно давайте не будем
ты слил протест, сидя дома всего за 8 минут
Извините(
Почему блять нет?
Народный химик
подумой
У вас там комендантский час в будние дни?
Рациональный бинокль
Ты должен быть там
если у него действительно очень все плохо со здоровьем, то следующих выходных ждать нельзя
Зачем нужно было вообще ждать? Вся эта идея с «давайте наберём 500к» максимально тупая.
конечно тупая. но вот у них такая стратегия была - добиться митингами освобождения. если он умрет, в этом смысла не будет, значит и ждать смысла нет
Ну как видно по Беларуси, постоянные еженедльные протесты не работают с пост-советскими диктаторами. А после январских митингов ещё и все немного ошарашены были арестами. И это ясно видно, что Волков пытается выбирать альтернативные варианты, по сравнению с Беларусью и это правильно. Такая пауза нужна была для людей, и они её сделали в форме этих 500к голосов, чтобы на подсознательном уровне подвести всех к тому, что будет людей много и будет лучше чем в январе.
Алюминиевый жар
Хорошее мнение.
А теперь давай внимательно подумаем, насколько счётчик корректен (поскольку никакой защиты от накруток он не имеет) и сколько хотя бы из 500’000 человек выйдет в Москве?
Судя по последним событиям это будет последний масштабный митинг оппозиции
Ну если депреснуть, то Россия сгниет, на ее территории появится другая страна, и там уж когда-нибудь будут масштабные митинги.
Тех, кого задержали в январе-феврале, вряд ли выйдут - 150000р штрафа или до 30 суток
Че вы минусите то? сам десять суток отсидел в Егорьевске, в нашем чате мало кто готов рискнуть(
Алюминиевый жар
Выстраиваемся в ряд, волкоботы и жданоботы, устройте мне красный тред. Но эти придурки по факту убивают протест, убивают дело Навального на корню
Андрей, а вы в курсе, что прямо сейчас убивают не дело Навального, а его самого?
Алюминиевый жар
Евгений, а вы в курсе, что все прямо сейчас убивают самого Навального: психологически и физически — власти, идейно-идеологически — его дохуя умные сторонники
Или критиковать этих ебланов нельзя, они же делают БЛАГОЕ дело?
Алюминиевый жар
Я Навальному желаю только две вещи: выйти здоровым из тюряги и уехать из РФ нахой. Силы тьмы гораздо мощнее и даже многие и не задумываются, насколько много людей готовы эти силы тьмы защищать
О-хо-хо, центриста порвало)))
Да, все таки из Волкова стратег так себе. Надо было назначать митинг на эти выходные, а не в среду. В любом случае, все равно стоит сходить.
Важно ещё помнить, что решение признать ФБК экстремистской организацией - это, по сути, закрытие всей опозиционной деятельности в РФ. После этого решения сказать "Я поддерживаю ФБК" будет всё равно, что сказать "Я поддерживаю ИГИЛ (запрещённая на территории РФ организация)". А значит тюрьма на всю жизнь...
Ведущий пришелец
А хотя, вы уже уставшие будете, котяточки мои... В среду после работки... Ложитесь лучше спатеньки... Мяу
Это было бы достойным завершением карьеры тролля, такой вот странный триумф получился бы на много лет вперед
Абсолютный чувак
нужно потом в качестве мерча прислать такому повязку камикадзе, но вместо восходящего солнца - лого ТЖ
Возможно, классика сработала бы даже лучше
https://tjournal.ru/news/205536-fbk-pokazal-film-kotoryy-navalnyy-snimal-v-sibiri-pered-gospitalizaciey-o-tom-kak-pobedit-edinuyu-rossiyu?comment=4031747
Шумный рак
я бы не продержался не есть до среды