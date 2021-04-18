В книге издательства «Эксмо» нашли сноску о том, что американцы не высаживались на Луну Статьи редакции
Редактор книги утверждает, что примечание добавил литературный редактор по своей инициативе.
Журналист Олег Пшеничный заметил сноску об «инсценировке» высадки на Луну в русской версии книги Джо Наварро «Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой» от издательства «Эксмо». В примечании говорилось, что фальсификацию организовали с помощью Голливуда.
Как отметил «Дождь», редактором книги указана Ирина Стародубцева. Однако в комментариях под публикацией Пшеничного она отвергла свою причастность к авторству сноски. По её словам, примечание добавил литературный редактор с собственными политическими взглядами.
Стародубцева пообещала, что сноску удалят из электронной версии книг, а из печатной уберут при выпуске следующих тиражей. Первый тираж книги Наварро в России по данным «Эксмо» составил три тысяч экземпляров.
Высадка американцев на Луну — одна из самых популярных и общеизвестных теорий заговора. Её сторонники чаще всего считают, что на самом деле американцы никогда не были на Луне, а все доказательства подделаны с помощью Голливуда. Теория получила особенно массовое распространение в России, несмотря на то, что власти СССР изучали телеметрию высадки и никогда официально не утверждали, что её не было.
Оригинальный Гоша
Ощущение, что ты не такой как все и тебя "не обмануть", творит чудеса
СССР был великой державой и умел с достоинством принимать поражения в спортивных дисциплинах.
Про великую державу хорошая шутка
Я советчик. Мой первый совет – любите меня!
Это все потому, что эксмо не захотели работать со мной 10 лет назад. Поэтому теперь у них работает какой-то долбоеб.
Операция Луна (Темная сторона Луны) / Opération lune (Dark Side of the Moon)
https://kinozal-tv.appspot.com/details.php?sid=VG52Vask&id=1787737
Именно этот фильм в русскоязычном интернете и СМИ стал очередным "доказательством" фальсификации высадки на Луну американцев, наряду с другим видео "Патрик Мюррей берет интервью у "Стэнли Кубрика"", который также является фейком. В конце фильма, во время титров демонстрируется, что интервью в фильме – поддельные и составлены из вырванных из контекста фраз либо разыграны актерами. Впоследствии автор фильма также подтвердил, что фильм был хорошо поставленным розыгрышем.
Самое забавное то, что лунный заговор возник в США и проник в Россию в конце 90-х. Советская пропаганда при всём её антиамериканизме никогда не отрицала высадку американцев на Луну.
Теперь иваны это забыли, впитали чушь из дегенератских фильмов и книжек бумеров-ретардов с 3 классами церковной школы со Среднего Запада, и думают, что это откровение им поведал сам Хрущёв во снах.
Более того, в те годы даже не смотря на холодную войну советские граждане с гордостью смотрели высадку вместе со всеми миром. В 90х вообще много всякого дерьма напридумывали.
Теперь иваны это забыли
иваны
@Вахтер, травля.
«Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой»
Да чего их вычислять, 20 лет уже сидит и манипулирует открыто
По-моему это и так очевидно, если бы они хоть раз слетали то имели бы хоть какие-то технологии.
Гагарин не летал в космос! Всё снято на Мосфильме! Докажи обратное!
Читал, что есть версия, что высадка на Луну была, но реальное видео съëмки засекретили, а за высадку на Луну выдали специально отснятую для этого сцену в павильоне. Считается, что эта версия объясняет как и версию сторонников высадки, так и версию противников высадки.
Кубрик улыбается нам, это афера века
Оригинальная пленка высадки, снятая якобы на Луне, утеряна
Пожарный рубин
И правда - афера века: для фальсификации видеоряда вытребовать вылет для съёмки на аутентичной локации - это надо уметь
Скоро во всех учебниках истории видимо будет информация, что Россия во всех войнах победила.
Рациональный бинокль
Вместе с Кореей
Как «Дождь», редактором книги указана Ирина Стародубцева.
Роли исполняли:
Дождь - Ирина Стародубцева
Сейчас уже есть версия, что и Гагарин никуда не летал, а его полëт отсняли в киностудии.
Американцы сняли на видео и сделали фото высадки на Луну - никто не верит. Гагарин просто слетал в космос - верят все на слово. И теперь угадайте какая страна носит титул самой пропагандонской и зомбированной в мире? Нет, не Северная Корея