Редактор книги утверждает, что примечание добавил литературный редактор по своей инициативе.

{"id":369764,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/369764-v-knige-izdatelstva-eksmo-nashli-snosku-o-tom-chto-amerikancy-ne-vysazhivalis-na-lunu","title":"\u0412 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u00ab\u042d\u043a\u0441\u043c\u043e\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0441\u043d\u043e\u0441\u043a\u0443 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0446\u044b \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u041b\u0443\u043d\u0443","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/369764-v-knige-izdatelstva-eksmo-nashli-snosku-o-tom-chto-amerikancy-ne-vysazhivalis-na-lunu&title=\u0412 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u00ab\u042d\u043a\u0441\u043c\u043e\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0441\u043d\u043e\u0441\u043a\u0443 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0446\u044b \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u041b\u0443\u043d\u0443","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/369764-v-knige-izdatelstva-eksmo-nashli-snosku-o-tom-chto-amerikancy-ne-vysazhivalis-na-lunu","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/369764-v-knige-izdatelstva-eksmo-nashli-snosku-o-tom-chto-amerikancy-ne-vysazhivalis-na-lunu&text=\u0412 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u00ab\u042d\u043a\u0441\u043c\u043e\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0441\u043d\u043e\u0441\u043a\u0443 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0446\u044b \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u041b\u0443\u043d\u0443","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/369764-v-knige-izdatelstva-eksmo-nashli-snosku-o-tom-chto-amerikancy-ne-vysazhivalis-na-lunu&text=\u0412 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u00ab\u042d\u043a\u0441\u043c\u043e\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0441\u043d\u043e\u0441\u043a\u0443 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0446\u044b \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u041b\u0443\u043d\u0443","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/369764-v-knige-izdatelstva-eksmo-nashli-snosku-o-tom-chto-amerikancy-ne-vysazhivalis-na-lunu","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u00ab\u042d\u043a\u0441\u043c\u043e\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0441\u043d\u043e\u0441\u043a\u0443 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0446\u044b \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u041b\u0443\u043d\u0443&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/369764-v-knige-izdatelstva-eksmo-nashli-snosku-o-tom-chto-amerikancy-ne-vysazhivalis-na-lunu","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 2389 просмотров

Фото из фейсбука Олега Пшеничного

Журналист Олег Пшеничный заметил сноску об «инсценировке» высадки на Луну в русской версии книги Джо Наварро «Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой» от издательства «Эксмо». В примечании говорилось, что фальсификацию организовали с помощью Голливуда.

«Высадка на Луну» — в период «холодной войны» американцы инсценировали «высадку» при помощи Голливуда. Сейчас в этом не сомневаются и большинство американцев (прим.ред.). из сноски в русской версии книги Джо Наварро

Как отметил «Дождь», редактором книги указана Ирина Стародубцева. Однако в комментариях под публикацией Пшеничного она отвергла свою причастность к авторству сноски. По её словам, примечание добавил литературный редактор с собственными политическими взглядами.

Это примечание вписал литературный редактор, о чьих политических взглядах мы узнали, когда мне пришел текст с его сносками о теории заговора. Мой недосмотр, что пропустила одну из них. Ирина Стародубцева редактор книги

Стародубцева пообещала, что сноску удалят из электронной версии книг, а из печатной уберут при выпуске следующих тиражей. Первый тираж книги Наварро в России по данным «Эксмо» составил три тысяч экземпляров.