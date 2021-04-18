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Дамир Камалетдинов

В книге издательства «Эксмо» нашли сноску о том, что американцы не высаживались на Луну Статьи редакции

Редактор книги утверждает, что примечание добавил литературный редактор по своей инициативе.

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Фото из фейсбука Олега Пшеничного

Журналист Олег Пшеничный заметил сноску об «инсценировке» высадки на Луну в русской версии книги Джо Наварро «Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой» от издательства «Эксмо». В примечании говорилось, что фальсификацию организовали с помощью Голливуда.

«Высадка на Луну» — в период «холодной войны» американцы инсценировали «высадку» при помощи Голливуда. Сейчас в этом не сомневаются и большинство американцев (прим.ред.).

из сноски в русской версии книги Джо Наварро

Как отметил «Дождь», редактором книги указана Ирина Стародубцева. Однако в комментариях под публикацией Пшеничного она отвергла свою причастность к авторству сноски. По её словам, примечание добавил литературный редактор с собственными политическими взглядами.

Это примечание вписал литературный редактор, о чьих политических взглядах мы узнали, когда мне пришел текст с его сносками о теории заговора. Мой недосмотр, что пропустила одну из них.

Ирина Стародубцева
редактор книги

Стародубцева пообещала, что сноску удалят из электронной версии книг, а из печатной уберут при выпуске следующих тиражей. Первый тираж книги Наварро в России по данным «Эксмо» составил три тысяч экземпляров.

Высадка американцев на Луну — одна из самых популярных и общеизвестных теорий заговора. Её сторонники чаще всего считают, что на самом деле американцы никогда не были на Луне, а все доказательства подделаны с помощью Голливуда. Теория получила особенно массовое распространение в России, несмотря на то, что власти СССР изучали телеметрию высадки и никогда официально не утверждали, что её не было.

#новости #книги

49 49 комментариев
52
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Совершенный американец

33

Дно, как всегда
Мне вот интересно, зачем эти желтушные потуги? Сам СССР спокойно признавал высадку на Луну

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Оригинальный Гоша

Совершенный
14

Ощущение, что ты не такой как все и тебя "не обмануть", творит чудеса

Ответить

KSA

Совершенный
1

СССР был великой державой и умел с достоинством принимать поражения в спортивных дисциплинах.

Ответить

Вячеслав Андреев

KSA
3

Про великую державу хорошая шутка

Ответить

KSA

Вячеслав
2

Ты антисоветчик? Тут таких не любят!

Ответить

Жы Dogolonoga

KSA
4

Спокойно, KSA, он никого не трогает!

Ответить

Вячеслав Андреев

KSA
1

Я советчик. Мой первый совет – любите меня!

Ответить

KSA

Вячеслав
2

Могут понять привратно

Ответить

Mykola Petiukh

Вячеслав
0

А если не будем любить, ты нас застрелишь или голодом заморишь?

Ответить

Папуша

15

Это все потому, что эксмо не захотели работать со мной 10 лет назад. Поэтому теперь у них работает какой-то долбоеб. 

Ответить

Mikhail Dragunov

Папуша
5

Долбоебам везде у нас дорога. Отрицательный отбор во всей красе

Ответить

Федя Прозоров

Папуша
0

Наоборот, надо радоваться, что ты не работаешь в эксмо

Ответить

FOX

11

Операция Луна (Темная сторона Луны) / Opération lune (Dark Side of the Moon)
https://kinozal-tv.appspot.com/details.php?sid=VG52Vask&id=1787737
Именно этот фильм в русскоязычном интернете и СМИ стал очередным "доказательством" фальсификации высадки на Луну американцев, наряду с другим видео "Патрик Мюррей берет интервью у "Стэнли Кубрика"", который также является фейком. В конце фильма, во время титров демонстрируется, что интервью в фильме – поддельные и составлены из вырванных из контекста фраз либо разыграны актерами. Впоследствии автор фильма также подтвердил, что фильм был хорошо поставленным розыгрышем.
 

Ответить

Наружный дебаркадер

FOX
7

Пранк, который вышел из под контроля.

Ответить

Корпоративный глобус

FOX
0

Долгое время смотрел американского вандала по нетфликс, уверенный, что это правдивая история

Ответить

Полицейский вентилятор

10

Самое забавное то, что лунный заговор возник в США и проник в Россию в конце 90-х. Советская пропаганда при всём её антиамериканизме никогда не отрицала высадку американцев на Луну.
 
Теперь иваны это забыли, впитали чушь из дегенератских фильмов и книжек бумеров-ретардов с 3 классами церковной школы со Среднего Запада, и думают, что это откровение им поведал сам Хрущёв во снах.

Ответить

Darth Felus

Полицейский
2

Более того, в те годы даже не смотря на холодную войну советские граждане с гордостью смотрели высадку вместе со всеми миром. В 90х вообще много всякого дерьма напридумывали.

Ответить

Полицейский вентилятор

Darth
1

Смотрели? Не слышал, но если так, то круто.

Ответить

Ваня Погост

Полицейский
1

 Теперь иваны это забыли

иваны

@Вахтер, травля.

Ответить

Полицейский вентилятор

Ваня
1

Не все. Говнов не забыл.

Ответить

Рациональный бинокль

3

Дамир сегодня смешные вещи с умным лицом пишет. Не завидую такой работе. Держись! 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Рациональный
2

Да я просто по жизни скучный, всё ок, но завидовать и правда нечему, ахаха

Ответить

Рациональный бинокль

Дамир
0

Ты хорошо пишешь, этому можно завидовать)

Ответить

KSA

Рациональный
0

Смешные вещи с умным лицом это симптом депрессии

Ответить

Большой жёлтый робат

3

«Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой»

Да чего их вычислять, 20 лет уже сидит и манипулирует открыто

Ответить

Ivan Lindman

–4

По-моему это и так очевидно, если бы они хоть раз слетали то имели бы хоть какие-то технологии.

Ответить

Ответный кавалер

Ivan
8

Действительно, где же все американские технологии?

Ответить

KSA

Ivan
0

Технологии у Элона Маска!

Ответить

Определенный яд

KSA
0

А он из ЮАР!

Ответить

KSA

Определ…
0

ЮАР это Космос!

Ответить

Coronadoden

1

Гагарин не летал в космос! Всё снято на Мосфильме! Докажи обратное!

Ответить

Алексей Крылов

Coronadoden
0
ГАГАРИН - КОСМИЧЕСКАЯ ЛОЖЬ (60 ЛЕТ МИФУ О…
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Имя Фамилия

1

Как можно высадиться на Луну, если ты живёшь на плоской Земле? аа шароёбы?

Ответить

Алексей Крылов

0

 Читал, что есть версия, что высадка на Луну была, но реальное видео съëмки засекретили, а за высадку на Луну выдали специально отснятую для этого сцену в павильоне. Считается, что эта версия объясняет как и версию сторонников высадки, так и версию противников высадки. 

Ответить

Виктор Ганелес

Алексей
1

А одиссею написал не гомер, а другой грек, которого также звали

Ответить

Neketa Fo

Алексей
0

А что не так с записью и почему ее считают постановой?

Ответить

Ушёл и не вернулся

–1

Кубрик улыбается нам, это афера века

Оригинальная пленка высадки, снятая якобы на Луне, утеряна

Ответить

Пожарный рубин

Ушёл
1

И правда - афера века: для фальсификации видеоряда вытребовать вылет для съёмки на аутентичной локации - это надо уметь

Ответить

Антон Лисин

0

Скоро во всех учебниках истории видимо будет информация, что Россия во всех войнах победила.

Ответить

Рациональный бинокль

Антон
0

Вместе с Кореей 

Ответить

Антон Лисин

Рациональный
0

И Корею победи и весь Китай захватили 

Ответить

KSA

0

 Как «Дождь», редактором книги указана Ирина Стародубцева.

Роли исполняли:
  Дождь - Ирина Стародубцева

Ответить

Alexey Novikov

0

Нежное это - Американцы

Нежное это - Американцы (audio only)
альбом "Совершенный Пустяк" (2005).Сидим вдвоём, надо нами полная луна.Я прижимаюсь к милому, его…
m.youtube.com
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Suq Madiq

0

Наверняка текст сноски неполный. Скорей всего там дальше про плоскую землю.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

0

Какая нахуй разница, если они потом ещё 100000 раз там сели? 

Ответить

Алексей Крылов

0

Сейчас уже есть версия, что и Гагарин никуда не летал, а его полëт отсняли в киностудии. 

ГАГАРИН - КОСМИЧЕСКАЯ ЛОЖЬ (60 ЛЕТ МИФУ О…
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Самостоятельный браслет

0

Эт давно известно

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Имя Фамилия

–3

Американцы сняли на видео и сделали фото высадки на Луну - никто не верит. Гагарин просто слетал в космос - верят все на слово. И теперь угадайте какая страна носит титул самой пропагандонской и зомбированной в мире? Нет, не Северная Корея

Ответить

Ушёл и не вернулся

Имя
0

А где оригиналы пленок высадки? Они якобы утеряны

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