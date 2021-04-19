«Ъ»: Совет по правам человека предложил обязать журналистов на митингах носить нагрудный номерной знак и QR-код Статьи редакции
Такой код смогут сканировать силовики.
Согласно документу, Союзу журналистов России предлагается запустить «пилотные проекты» по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр. Аккредитацию смогут получить и блогеры. Об этом пишет «Коммерсантъ».
3 апреля Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах: прямоугольник с данными и зелёный жилет с надписью «Пресса». Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил сделать нагрудный знак номерным и снабдить QR-кодом, «доступным для верификации» силовикам.
В документе указано, что отсутствие в реестре не означает для журналиста запрета на «освещение политических акций», но он «должен понимать, что его деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге». СПЧ также предложил Верховному суду РФ издать разъяснения о том, что наличие у журналиста аккредитации «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», в случае если тот допустил в ходе акции «агитацию, скандирование и т. п.».
Источник журналистов рассказал, что этот документ рассылается в полпредства как «руководство к действию», а затем предложения «спустят в МВД и администрации» для внедрения в пилотных регионах, «одним из них, скорее всего, станет Петербург».
Член СПЧ Николай Сванидзе уточнил, что знает о проекте, но его в совете даже не обсуждали. Он связал это с «некоторым рассогласованием» между комиссией и главой совета Валерием Фадеевым.
Когда почувствуешь себя бесполезным, вспомни что в России есть совет по правам человека
Вот ровно та же мысль.
Журналисты вроде и по текущим правилам должны носить аккредитацию на видном месте. Единственное новшество оформление это в виде QR. Видимо для ментов имеющих проблемы с чтением, просканировал, если зеленый, то норм, если красный, то пакуешь. А при необходимости и "сбой" в системе можно сделать.
Во-во
Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах: прямоугольник с данными и зелёный жилет с надписью «Пресса». Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил сделать нагрудный знак номерным и снабдить QR-кодом, «доступным для верификации» силовикам.
Это, безусловно, хорошая идея, однако следует учитывать, что в пылу митинга обезумевшие от тяжёлых наркотиков либерахи будут срывать с журналистов знаки и жилеты, бросаясь на них, словно дикие животные.
Гораздо надёжнее будет нагрудные номера заменить наплечной татуировкой с номером. Большинство либерастов ввиду принадлежности к так называемому креативному классу слишком слабы чтобы оторвать от человеческого плеча кусок мяса.
Форму отличительного знака тоже лучше оптимизировать и заменить прямоугольники на треугольники. Цвета треугольников должны быть разными в зависимости от принадлежности СМИ согласно классификатору.
А в чем смысл тогда, я так и не понял
Вот у вас были пресс карты, которые вам не помогали. Вот новый приколдес, который вам надо получить, но можете ходить и без него. С ним вы может быть не получите пизды, а может и получите. Без него тоже приходите, но может быть получите пизды.