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Артём Мазанов

«Ъ»: Совет по правам человека предложил обязать журналистов на митингах носить нагрудный номерной знак и QR-код Статьи редакции

Такой код смогут сканировать силовики.

21 21 комментарий
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Представители СМИ в зелёных жилетах на акции протеста 31 января в Петербурге Фото TJ

Согласно документу, Союзу журналистов России предлагается запустить «пилотные проекты» по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр. Аккредитацию смогут получить и блогеры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

3 апреля Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах: прямоугольник с данными и зелёный жилет с надписью «Пресса». Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил сделать нагрудный знак номерным и снабдить QR-кодом, «доступным для верификации» силовикам.

В документе указано, что отсутствие в реестре не означает для журналиста запрета на «освещение политических акций», но он «должен понимать, что его деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге». СПЧ также предложил Верховному суду РФ издать разъяснения о том, что наличие у журналиста аккредитации «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», в случае если тот допустил в ходе акции «агитацию, скандирование и т. п.».

Источник журналистов рассказал, что этот документ рассылается в полпредства как «руководство к действию», а затем предложения «спустят в МВД и администрации» для внедрения в пилотных регионах, «одним из них, скорее всего, станет Петербург».

Член СПЧ Николай Сванидзе уточнил, что знает о проекте, но его в совете даже не обсуждали. Он связал это с «некоторым рассогласованием» между комиссией и главой совета Валерием Фадеевым.

#новости #митинги

21 21 комментарий
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Способ Удержания Бобра

20

Когда почувствуешь себя бесполезным, вспомни что в России есть совет по правам человека

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Точный коктейль

13

прототип сканера

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Александр Коровников

Точный
0

Вот ровно та же мысль. 

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ouxen

Александр
0

in your ass

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Никита Борисова

5

Сразу после того, как слабовики начнут носить свои коды.

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Профессиональный Петя

4

А чего ещё никто про звезду не пошутил?

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nonsense

Профессиональный
3

Журналисты вроде и по текущим правилам должны носить аккредитацию на видном месте. Единственное новшество оформление это в виде QR. Видимо для ментов имеющих проблемы с чтением, просканировал, если зеленый, то норм, если красный, то пакуешь. А при необходимости и "сбой" в системе можно сделать.

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Профессиональный Петя

nonsense
1

Если розовый - стрелять на поражение

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Александр Сергеевич

Профессиональный
1

я хотел, но опередили

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Andre Macareno

Профессиональный
0

Во-во

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ouxen

Andre
0

во-ва

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Многие глобус

3
Ответить

ouxen

1

нужно носить желтую повязку на руке

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ouxen

ouxen
1

всем

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Лишенный пришелец

1

Кажется, они все перепутали

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Лига тупых

0

Всех комментаторов готов сделать модератором. Вы отлично нам подходите 

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Сексуальный шмель

0

А_ты_точно_совет_по_правам_человека.jpg

Ответить

ouxen

Сексуальный
0

это_для_меня.jpg

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Китайский алмаз

0

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах: прямоугольник с данными и зелёный жилет с надписью «Пресса». Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил сделать нагрудный знак номерным и снабдить QR-кодом, «доступным для верификации» силовикам.

Это, безусловно, хорошая идея, однако следует учитывать, что в пылу митинга обезумевшие от тяжёлых наркотиков либерахи будут срывать с журналистов знаки и жилеты, бросаясь на них, словно дикие животные.

Гораздо надёжнее будет нагрудные номера заменить наплечной татуировкой с номером. Большинство либерастов ввиду принадлежности к так называемому креативному классу слишком слабы чтобы оторвать от человеческого плеча кусок мяса.

Форму отличительного знака тоже лучше оптимизировать и заменить прямоугольники на треугольники. Цвета треугольников должны быть разными в зависимости от принадлежности СМИ согласно классификатору.

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Alexey Kochetkov

0

совет по правам человека

человек:

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Maxim Kshishtovski

0

А в чем смысл тогда, я так и не понял
Вот у вас были пресс карты, которые вам не помогали. Вот новый приколдес, который вам надо получить, но можете ходить и без него. С ним вы может быть не получите пизды, а может и получите. Без него тоже приходите, но может быть получите пизды.

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