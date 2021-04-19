Тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса зарегистрировала компания «Рапид БИО» , резидент «Сколково», совместно с компанией «Авивир». Его результат определится через 15 минут, достоверность — 96%. Об этом пишет РБК.

Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий рассказал изданию, что пройти тестирование можно в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет и пипетки для переноса биообразца. По его словам, тест полезен как перед вакцинацией, так и после. Реагенты отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Тест также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни.