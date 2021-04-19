В России зарегистрировали первый экспресс-тест для вакцинировавшихся от Covid-19. Его можно делать дома Статьи редакции
Для теста необходима одна капля крови.
Тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса зарегистрировала компания «Рапид БИО», резидент «Сколково», совместно с компанией «Авивир». Его результат определится через 15 минут, достоверность — 96%. Об этом пишет РБК.
Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий рассказал изданию, что пройти тестирование можно в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет и пипетки для переноса биообразца. По его словам, тест полезен как перед вакцинацией, так и после. Реагенты отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Тест также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни.
капля крови на рукаве
мой экспресс-тест на ковид на рукаве
Пожелай мне удачи в РФ, пожелай мне:
Не остаться в этой стране, не остаться в этой стране.
Преступный корабль
Это капля нужна питину для бессмертия
Забавно конечно, что стоит немного копнуть — и вылезет немного интересной информации.
Как организация с численностью в 1 человек, который является директором еще в 6 юрлицах смогла за год с момента своего основания сделать работающий экспресс тест ПЕРВЫМИ на рынке?
И лишь в апреле 2021, когда тест стали выводить на публику, компания размещает вакансию ученого-исследователя.
Рыбный фитиль
аналогов нет
Японский клуб
При этом непонятно откуда за год деятельности биотех компания, которая по своей отрасли первые несколько лет ДОЛЖНА находиться в убытке из-за расходов на R&D, вышла с выручкой в 220 миллионов и почти в 200 млн чистой прибыли.
И, разумеется, два госконтракта с одинаковым описанием
Михаил Фаворов:
Дорогие друзья. Замучился объяснять, что тесты на антитела, после вакцинации это супер-дупер жульничество!
Вообще "тесты на иммунитет", как их называют в народе это кот в мешке!
Ну сами подумайте - Кто их разработал? Кто их произвел? кто валидировал? кто сертифицировал? кто аккредитовал лабораторию? кто сертифицировал персонал? и так далее
Нельзя брать за реальность полученные лабораторные результаты!!!
Перестаньте спрашивать ЧТО ДЕЛАТЬ, если у вас после вакцинации нет антител!!!! Это не имеет значения, тестов на антитела после иммунизации, которым можно доверять НЕТ!!! Лабораторий в РФ аккредитованным по международным стандартам нет ни одной! Грязный областные и блещущие чистотой частные столичные только называются ЛАБОРАТОРИЯ, доказательств, что они работают в международных пределах аккуратности НЕТ.
Всё на вопрос - Я вакцинировался, антител НЕТ. ЧТО делать? отвечаю последний раз - живите спокойно, наслаждайтесь жизнью и вашей 90% защитой от С-19!
Я вот не непонимаю, там один тестер внутри, или сразу 3-5 шт, для оценки "вероятности вероятности" ну или плотности вероятности на лоднопрложительность и ложноотрицательность?
Хорошо, понял
Японский клуб
Можешь два сделать сразу. Знакомый так с тестом на ВИЧ делал — достоверность еще сильнее повышается
По его словам, тест полезен как перед вакцинацией, так и после
чем?