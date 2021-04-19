Новости
Артём Мазанов

В России зарегистрировали первый экспресс-тест для вакцинировавшихся от Covid-19. Его можно делать дома Статьи редакции

Для теста необходима одна капля крови.

Тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса зарегистрировала компания «Рапид БИО», резидент «Сколково», совместно с компанией «Авивир». Его результат определится через 15 минут, достоверность — 96%. Об этом пишет РБК.

Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий рассказал изданию, что пройти тестирование можно в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет и пипетки для переноса биообразца. По его словам, тест полезен как перед вакцинацией, так и после. Реагенты отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Тест также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни.

#новости #covid19

2122 просмотров
29 29 комментариев
10
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 29, "likes": 10, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 370016, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 19 Apr 2021 09:08:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Большой жёлтый робат

14

капля крови на рукаве
мой экспресс-тест на ковид на рукаве

Ответить

Роман Александров

Большой
13

Пожелай мне удачи в РФ, пожелай мне:
Не остаться в этой стране, не остаться в этой стране.

Ответить

Удобный пришелец

4

Я уже ничего не понимаю

Ответить

🐙

Удобный
4

Давай иди отрабатывай 2 гривны 

Ответить

ouxen

🐙
0

на +1 миску риса?

Ответить

Преступный корабль

Удобный
3

Это капля нужна питину для бессмертия

Ответить

ouxen

Преступный
0

его гомозиготы

Ответить

Михаил Иванов

Удобный
0

Люди новая нефть чего тут непонятного

Ответить

Японский клуб

2

Забавно конечно, что стоит немного копнуть — и вылезет немного интересной информации.
Как организация с численностью в 1 человек, который является директором еще в 6 юрлицах смогла за год с момента своего основания сделать работающий экспресс тест ПЕРВЫМИ на рынке?
И лишь в апреле 2021, когда тест стали выводить на публику, компания размещает вакансию ученого-исследователя.

Ответить

Рыбный фитиль

Японский
0

аналогов нет

Ответить

Рыбный фитиль

Рыбный
0

уникальная отечественная разработка

Ответить

Японский клуб

Японский
0

При этом непонятно откуда за год деятельности биотех компания, которая по своей отрасли первые несколько лет ДОЛЖНА находиться в убытке из-за расходов на R&D, вышла с выручкой в 220 миллионов и почти в 200 млн чистой прибыли.
И, разумеется, два госконтракта с одинаковым описанием

Ответить

Умерший спрей

0

Что по цене, не известно?

Ответить

Артём Мазанов

Умерший
2

Можно посмотреть на их сайте цены на другие тесты https://rapidbio.ru/shop

Ответить

🐙

Артём
2

А можно добавить в материал)

Ответить

Большой жёлтый

🐙
13

за ценой в директ

Ответить

Преступный

🐙
4

А можно не задрачивать с самого утра понедельника

Ответить

Умерший спрей

Артём
0

Обдираловка! В ФРГ шнельтест сейчас уже пять евро стоит!

Ответить

Alexey Samarkin

Умерший
0

Ответил в личку

Ответить

Кузькин отец

1

Михаил Фаворов:
Дорогие друзья. Замучился объяснять, что тесты на антитела, после вакцинации это супер-дупер жульничество!
Вообще "тесты на иммунитет", как их называют в народе это кот в мешке!
Ну сами подумайте - Кто их разработал? Кто их произвел? кто валидировал? кто сертифицировал? кто аккредитовал лабораторию? кто сертифицировал персонал? и так далее
Нельзя брать за реальность полученные лабораторные результаты!!!
Перестаньте спрашивать ЧТО ДЕЛАТЬ, если у вас после вакцинации нет антител!!!! Это не имеет значения, тестов на антитела после иммунизации, которым можно доверять НЕТ!!! Лабораторий в РФ аккредитованным по международным стандартам нет ни одной! Грязный областные и блещущие чистотой частные столичные только называются ЛАБОРАТОРИЯ, доказательств, что они работают в международных пределах аккуратности НЕТ.
Всё на вопрос - Я вакцинировался, антител НЕТ. ЧТО делать? отвечаю последний раз - живите спокойно, наслаждайтесь жизнью и вашей 90% защитой от С-19! 

Войдите на Facebook
Войдите на Facebook, чтобы общаться с друзьями, родственниками и знакомыми.
www.facebook.com
Ответить

Ростислав Алабужев

0

Я вот не непонимаю, там один тестер внутри, или сразу 3-5 шт, для оценки "вероятности вероятности" ну или плотности вероятности на лоднопрложительность и ложноотрицательность?

Ответить

Рыжий

Ростислав
2

Результат определится через 15 минут, его достоверность — 96%

У экспресс теста на ВИЧ достоверность 98% вроде. И там один тестер. Это к примеру

Ответить

Ростислав Алабужев

Рыжий
1

Хорошо, понял

Ответить

Большой жёлтый

Ростисл…
2

@Хорошо, ок, понял тебя 

Ответить

Японский клуб

Ростисл…
1

Можешь два сделать сразу. Знакомый так с тестом на ВИЧ делал — достоверность еще сильнее повышается

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Там где капля - там и две, знаем мы их

Ответить

ouxen

0

По его словам, тест полезен как перед вакцинацией, так и после

чем?

Ответить

Romula Daraa

ouxen
0

для выручки

Ответить

Photuum

ouxen
0

Тем, что приносит прибыль производителю

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Тверской области храм украсили фресками с чертями и смартфонами
На них изображены «интернетозависимые», которых мучают черти с макбуками.
130
Новости
Более 70 писателей, публицистов, актёров и учёных со всего мира призвали Путина обеспечить медпомощь Навальному
Среди них пять нобелевских лауреатов по литературе, а также многие известные писатели.
103
Новости
ФБК объявил об акции в поддержку Навального 21 апреля
Её назвали «финальной битвой между добром и нейтралитетом».
756
Популярное за три дня
Новости
ФБК объявил об акции в поддержку Навального 21 апреля
Её назвали «финальной битвой между добром и нейтралитетом».
756
Животные
6
Наука
Финские учёные создали основу для квантовой электроники — спинтронных процессоров и чипов памяти, которым не нужен ток
Такая электроника не нагревается и потребляет крайне мало энергии.
74
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Argumenta Ambigua

Запись в подсайте Ссылки

Zakhar Zakharov

В Чечне сыну Кадырова присудили…

Миша Копейкин

В Чечне сыну Кадырова присудили…

Evgeniy Smirnov

В Чечне сыну Кадырова присудили…

bro mi

В Чечне сыну Кадырова присудили…

Evgeniy Smirnov

В Чечне сыну Кадырова присудили…

Zakhar Zakharov

В Чечне сыну Кадырова присудили…

Leonid Celevra

Запись в подсайте Ссылки

Dimitri Knopov

В Чечне сыну Кадырова присудили…

Кхалиси Бот

«Ъ»: Совет по правам человека…

AZP

«Ъ»: Совет по правам человека…

Danil Oputin

В интернет слили базу…

AZP

«Ъ»: Совет по правам человека…

саша

В Чечне сыну Кадырова присудили…

bro mi

В Чечне сыну Кадырова присудили…

Anton Isanov

В Чечне сыну Кадырова присудили…

Екатерина Кузнецова

«Ъ»: Совет по правам человека…

Mikhail Lukup

NASA опубликовало фотографию…

John Doe

В Чечне сыну Кадырова присудили…

Закомплексованная…

NASA опубликовало фотографию…
null