В Чечне сыну Кадырова присудили победу на турнире по боксу — сразу после того, как его начал бить соперник Статьи редакции
Рефери внезапно остановил поединок и начал отсчитывать стоящему на ногах сопернику нокдаун.
13-летнему Адаму (в чёрном) присудили победу на Международном турнире по профессиональному боксу в Грозном «Время Легенд 6: Спецоперация». Видео поединка опубликовали в сообществе «Не ТВ», первым внимание на него обратило издание «Подъём».
Бой Адама Кадырова и боксёра из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова состоялся в апреле. «Грозный-информ» заявлял, что в этом поединке сын Кадырова, «по словам зрителей, не оставил [противнику] ни единого шанса».
На записи видно, что когда Биттиров и Кадыров начали наносить друг другу удары, судья остановил бой и начал отсчитывать нокдаун. После этого секундант Биттирова выбросил на ринг полотенце, признав поражение. Один из комментаторов поединка назвал происходящее «довольно непонятным».
У них это в крови. Противник еще легко отделался, мог бы как геи в чечне кончить
потом все, кто смеются, будут извиняться
Парень одной фамилией отправляет противника в нокдаун, какие у него могут быть проблемы с самооценкой?
Профессиональный Петя
Знать, что борьба так всегда заканчивается - значит его усилия для достижения победы никчёмны.
Это очень хороший урок — можно делать победу малыми усилиями . Ему ещё править
Электронный яд
В его случае
Батя определяет сознание
у него всё збс, маленький хан растёт. знает, что он как сборная с.кореи - побеждает в любом турнире, даже если его там нет, блять
Тоже об этом подумал. Любому нормальному подростку на его месте было бы как минимум стыдно. Уж лучше честно проиграть, а потом идти и прорабатывать с тренером минусы в своих навыках, чтобы расти как боксёр, чем вот так "выигрывать"
Так сейчас против школьников\не школьников локально повыигрывает, а потом выедет во внешние земли на чемпионат 'очередной' получит в бубен от кого-то, где папка уже власти не имеет и досвидания.
Гурбангулы на чемпионат мира по стрельбе не гоняет, на Евровидение не поёт и на конкурсы чтецов не стремится. Сидит в своём -стане и норм. Эти также будут. Лет через 10 если Тайсон копыта не двинет, привезут и за пару лямов на потеху отпиздят на ринге и его
Странно, что противника не попросили извиниться за то, что полез с кулаками на сынишку
Стабильный паркур
Думаю, нихуя он не понимает. Его в теплице батя содержит 100% и обрабатывает как надо. Выйдет в свет человек с отсутствующими качествами, как: угрызение совести, моральное самосознание и прочим.
Яблоко от яблони
какие нахуй азиаты? это белые) ваши люди
не надо нам тут. раньше европейцы вообще назывались кавказцами
по культуре - азиаты
нихуя. сравнил блядь кавказцев с японцами, корейцами, китайцами, монголами, якутами (все немусульманские народы).
даже древние монголы были культурнее. не трогали чужую религию, не убивали народ. не потешались ради потехи.
это ваши белые люди. твои сородичи
дада. поэтому везде русские остались невырезанными) со своей религией, со своими управленцами
черепушки с характерными следами из Рязани 13 века считают иное
ну да, а то что город на старом месте захирел, а его пришлось отстраивать и перезаселять - это так, случайно
@Никита Коробов тебя бомбит из-за того, что кавказская культура является не азиатской, а белой?)
и по культуру, и по расе
так а кто их вырезал? ааа, немцы же. белые.
а священный крестовый поход? Римская империя, опять белые. а Османская империя кем были? опять белые. геноцид коренных жителей Америки? черт, опять.
вообще это культура Авраамических религий. белых.
так что приплетать тут азиатов вообще не дело. у средней азии влияние опять-таки Исламской культуры одной из Авраамической религии.
Лол. Нанкинская резня, алло.
Камбоджа.
Бесконечность их.
Приплетать к чеченцам есесно не надо, и распинаться за монголов тоже не надо.
Ты негр Захар?
так сравнил кавказскую культуру с древней китайской. монгольской, японской.
У некоторых народов нравы так и остались средневековыми. Или, вернее, на некоторых территориях возрождают такие нравы. На некоторых - нравам не дают меняться. Но всему своё время.
Вообще, корейцы в середине 20 века тоже себя показали в борьбе за более близкую им модель жизни. Было очень некрасиво. Японцы в Китае тоже себя чуть раньше показали военами.
Так что не заморачивайтесь, всё хорошее в вас - это не из-за жёсткости волос или ширины носа
Так на 2-3 секунде видео, что Кадыров Джуниор искренне не понимает какого фига соперник его бьет и что-то ему предъявляет
Поэтому мук совести у него точно не будет
Серьезно? «Азиаты» и «дикари» через запятую? А Европа, значит, цивилизация? Русский язык ведь так работает. А азиатская культура — это какая? Продажные судьи и дикари? Это азиатская культура?
Господи, русские, вы когда-нибудь свой бытовой расизм начнете хотя бы осознавать, а? 21-ый на дворе, и век, и год, а вы людей на категории делите, еще и по стереотипам националистов прошлых веков. Какой стыд вообще.
Совместный магнит
Хз, может в Чечне так принято, чтобы перед сыном падишаха так расступались и ничего тут такого нет, и чувствует он себя абсолютно нормально.
Аслан Биттиров просто жить хочет.
А если у Рамзана Ахматовича будет хорошее настроение, то он Аслану может и Мерседес подарить.
Или жизнь.
Жену, рабов, усадьбу
легко ему придется в этой жизни
Аллах помог
Они занимаются обесцениванием титулов и наград?
кабардинцы, балкарцы что говорят?
Дон👆
Один из комментаторов поединка назвал происходящее «довольно непонятным».
Что ж тут непонятного? Один уже отказался играть в поддавки, были проблемы
На TJ тоже была новость эта
Эффективный
Было, но не с Кадыровым
Китайский алмаз
это даже читать унизительно
Идеальный эпиграф к (почти) любой ленте новостей из постсоветского пространства.
Судя по всему сегодня вообще веселый день будет. На dft вообще дрова от нвидии на радеоны ставят, а еще только полдесятого по Москве
Профессиональный Петя
дрова от нвидии на радеоны ставят
чего? как? ссылку!
У меня есть грамота за третье место по классической борьбе.
Проблема в том , что в категории было три участника.
Вот не знаю как к ней относиться )))
Убитый парфюмер
Ха ха )
У нас в секции по карате был пацан который с каждых соревнований с медалью приезжал. Потому что в его возрастно-весовой категории редко было больше 3х человек.
По факту мешок конечн
А чего качество такое шакальное? Есть же нормальное видео в хорошем качестве, выдранное из самой трансляции
Так они же там все заморочены на честь и вот это все
Дохуя чести да так медали получать
В чем прикол
Эй
Типа все знают что ты лох которого слили и решили утешить потому что батя людоед
эта их "честь", как и воровские понятия, для лохов, сами они повернут как удобнее. А пацану норм, чо, он так воспитан, что одно его имя всех в ужас повергает, ну, победа нахаляву. Не надо со своей колокольни на это смотреть, там совсем другое мышление, мол, нас все боятся, мы крутые
Не могу понять одного, ему самому от такой ситуации вообще нормально?
У тебя просто есть заблуждение, что у всех такие же ценности как у тебя, а это не так. Например, в нашей культуре ценится честная победа. А у азиатов победа любой ценой. У нас читы в целом считаются зашкваром, а если ты зайдёшь на азиатский сервер, ты просто охуеешь с количества читеров. Там читеры сражаются с читерами у кого круче читы.
Уточню, я не утверждаю, что чеченцы - это азиаты. Просто на примере азиатов показал разность ценностей.
Первого русского я накаутировал в никогда лет
Читак
ch_createredtraktor, скорее
racoiaws set god. Странно, что ещë помню это))
знающие люди заметили, что у кабардино-балкарского бойца перчатки побольше унций чем у Кадырова ))
следовательно тяжелее и медленнее
Интересно, что делал бы судья, если б Кадырова-младшего вообще в нокаут отправили?
Отправил бы сразу в нокаут боксёра из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова, и присудил победу сыну Героя России, а как же иначе.
Кстати, а с каких пор детские бои крутят по тв?
Я так счастлив, я так рад, что у меня нет этого лютого пиздеца. Канал про пизделку человеков, Бендер одобрил бы конечно, в особенности про пизделовку человеческих личинок