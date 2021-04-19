Рефери внезапно остановил поединок и начал отсчитывать стоящему на ногах сопернику нокдаун.

13-летнему Адаму (в чёрном) присудили победу на Международном турнире по профессиональному боксу в Грозном «Время Легенд 6: Спецоперация». Видео поединка опубликовали в сообществе «Не ТВ», первым внимание на него обратило издание «Подъём».

Бой Адама Кадырова и боксёра из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова состоялся в апреле. «Грозный-информ» заявлял, что в этом поединке сын Кадырова, «по словам зрителей, не оставил [противнику] ни единого шанса».

На записи видно, что когда Биттиров и Кадыров начали наносить друг другу удары, судья остановил бой и начал отсчитывать нокдаун. После этого секундант Биттирова выбросил на ринг полотенце, признав поражение. Один из комментаторов поединка назвал происходящее «довольно непонятным».