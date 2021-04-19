Новости
Артём Мазанов

В Чечне сыну Кадырова присудили победу на турнире по боксу — сразу после того, как его начал бить соперник Статьи редакции

Рефери внезапно остановил поединок и начал отсчитывать стоящему на ногах сопернику нокдаун.

13-летнему Адаму (в чёрном) присудили победу на Международном турнире по профессиональному боксу в Грозном «Время Легенд 6: Спецоперация». Видео поединка опубликовали в сообществе «Не ТВ», первым внимание на него обратило издание «Подъём».

Бой Адама Кадырова и боксёра из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова состоялся в апреле. «Грозный-информ» заявлял, что в этом поединке сын Кадырова, «по словам зрителей, не оставил [противнику] ни единого шанса».

На записи видно, что когда Биттиров и Кадыров начали наносить друг другу удары, судья остановил бой и начал отсчитывать нокдаун. После этого секундант Биттирова выбросил на ринг полотенце, признав поражение. Один из комментаторов поединка назвал происходящее «довольно непонятным».

#новости #кадыров #чечня #бокс

14 758 просмотров
150 150 комментариев
2
135
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0447\u0435\u0447\u043d\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0434\u044b\u0440\u043e\u0432","\u0431\u043e\u043a\u0441"], "comments": 150, "likes": 135, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 370018, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 19 Apr 2021 09:01:36 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
150 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Любой яд

141
Ответить

Олег Донецкий

Любой
47
Ответить

Zakhar Zakharov

Любой
40
Ответить

Zakhar Zakharov

Zakhar
20
Ответить

Andre Macareno

Любой
5

Сцук опередил

Тогда извиняйся давай

Ответить

Умерший спрей

90

Забавно. Семья Кадырова такими поступками выставляет себя посмешищем.

Ответить

Способ Удержания Бобра

Умерший
40
Ответить

Соколов Андрей

Умерший
3

У них это в крови. Противник еще легко отделался, мог бы как геи в чечне кончить

Ответить

Dimitri Knopov

Соколов
2

Геи в Чечне редко кончают

Ответить

Roma Dmitriev

Умерший
2

потом все, кто смеются, будут извиняться 

Ответить

Oliver f

Roma
0

<АХАХАХХАХ

Ответить

Владислав Васильев

77

Первому боксёру я не оставил ни единого шанса в 13 лет

Ответить

Крутой микрофон

39

Ладно там судья продажная, азиаты, дикари, культура такая, что с них взять

Но сам мелкоКадыров, вот он сейчас от такой победы норм себя ощущает? Уже не такой мелкий, должен понимать, что к чему. Как у него с самооценкой на фоне такого, не страдает?

Ответить

Михаил Скрыпник

Крутой
72

Парень одной фамилией отправляет противника в нокдаун, какие у него могут быть проблемы с самооценкой?

Ответить

Профессиональный Петя

Михаил
5

Знать, что борьба так всегда заканчивается - значит его усилия для достижения победы никчёмны.

Ответить

Максим Федоров

Професс…
3

Это очень хороший урок — можно делать победу малыми усилиями . Ему ещё править

Ответить

AZP

Максим
0

У Кадырова дохуя детей. Не факт, что править именно этому.

Ответить

ouxen

Крутой
16

бытие определяет сознание

Ответить

Электронный яд

ouxen
15

В его случае
Батя определяет сознание

Ответить

Roma Dmitriev

Электро…
10

батие

Ответить

ouxen

Электро…
1

это тоже самое

Ответить

Большой жёлтый робат

Крутой
21

у него всё збс, маленький хан растёт. знает, что он как сборная с.кореи - побеждает в любом турнире, даже если его там нет, блять

Ответить

Владислав Васильев

Крутой
8

Тоже об этом подумал. Любому нормальному подростку на его месте было бы как минимум стыдно. Уж лучше честно проиграть, а потом идти и прорабатывать с тренером минусы в своих навыках, чтобы расти как боксёр, чем вот так "выигрывать"

Ответить

Nike RossXP

Владислав
27

школьники-читеры в контре с тобой не согласны

Ответить

Bublikhead

Владислав
3

Так сейчас против школьников\не школьников локально повыигрывает, а потом выедет во внешние земли на чемпионат 'очередной' получит в бубен от кого-то, где папка уже власти не имеет и досвидания. 

Ответить

Евгений Кочин

Bublikh…
7

Гурбангулы на чемпионат мира по стрельбе не гоняет, на Евровидение не поёт и на конкурсы чтецов не стремится. Сидит в своём -стане и норм. Эти также будут. Лет через 10 если Тайсон копыта не двинет, привезут и за пару лямов на потеху отпиздят на ринге и его

Ответить

Совместный

Евгений
0

толпой 

Ответить

Олег Донецкий

Крутой
6

Странно, что противника не попросили извиниться за то, что полез с кулаками на сынишку 

Ответить

Стабильный паркур

Крутой
5

Думаю, нихуя он не понимает. Его в теплице батя содержит 100% и обрабатывает как надо. Выйдет в свет человек с отсутствующими качествами, как: угрызение совести, моральное самосознание и прочим.

Яблоко от яблони

Ответить

Zakhar Zakharov

Крутой
1

какие нахуй азиаты? это белые) ваши люди
не надо нам тут. раньше европейцы вообще назывались кавказцами

Ответить

Крутой микрофон

Zakhar
0

по культуре - азиаты

Ответить

Zakhar Zakharov

Крутой
2

нихуя. сравнил блядь кавказцев с японцами, корейцами, китайцами, монголами, якутами (все немусульманские народы).
даже древние монголы были культурнее. не трогали чужую религию, не убивали народ. не потешались ради потехи.
это ваши белые люди. твои сородичи

Ответить

smpeon

Zakhar
1

Вообще-то кочевники всегда вырезали целые города со всеми его жителями, потому их так и боялись и демонизировали повсюду

Ответить

Zakhar Zakharov

smpeon
–1

дада. поэтому везде русские остались невырезанными) со своей религией, со своими управленцами

Ответить

smpeon

Zakhar
1

Ну например они вырезали Багдад, Отрар, Рязань, кучу городов в разных царствах в Китае. Блин чел кочевники всегда были страшной силой которая могла вырезать все на своем пути, от Хорезма они вообще ничего не оставили

Ответить

Профессион

smpeon
3

Хорошо на Вятке - там сами гостей убивали из укрытий. Даже герб соответствующий сделали: рука с луком из облаков (типа скрылись).

Ответить

Крутой

Професс…
1

город кемперастов

Ответить

Zakhar

Професс…
1

прикольный герб с историей)

Ответить

Крутой микрофон

Zakhar
0

черепушки с характерными следами из Рязани 13 века считают иное

Ответить

Zakhar

Крутой
–1

естественно черепушки с характерными следами были, т.к. воевали. и не вырезали, не строили геноцид. получали лишь дань и все

Ответить

Крутой

Zakhar
2

ну да, а то что город на старом месте захирел, а его пришлось отстраивать и перезаселять - это так, случайно

Ответить

Zakhar

Крутой
–3

так всех вырезали? или до победы и капитуляции? 
если всех вырезут им никто не будет давать дань.  поэтому они оставляли народы как есть. даже своих людей во главе не ставили, как колонисты

Ответить

Крутой

Zakhar
1

конкретно в старой Рязани - всех
и разъебали все

Ответить

smpeon

Zakhar
0

Вырезали всех, поиди и почитай. Это стандартрная тактика монгол, если вы не сдаетесь сразу, то город вырезают полностью. После этого уже другие города начинают боятся и сдаются без боя

Ответить

Zakhar

smpeon
–2

сначала бы подучил немножко русский язык. все же это основа русской культуры (неазиатской надеюсь)).

Ответить

Zakhar

Zakhar
0

@Никита Коробов тебя бомбит из-за того, что кавказская культура является не азиатской, а белой?)
и по культуру, и по расе

Ответить

Ростислав

Zakhar
0

Так-то и евреев сегодня много, даже государство своё получили.

Ответить

Zakhar

Ростисл…
0

так а кто их вырезал? ааа, немцы же. белые.
а священный крестовый поход? Римская империя, опять белые. а Османская империя кем были? опять белые. геноцид коренных жителей Америки? черт, опять.
вообще это культура Авраамических религий. белых. 
так что приплетать тут азиатов вообще не дело. у средней азии влияние опять-таки Исламской культуры одной из Авраамической религии. 

Ответить

Принудител

Zakhar
0

Лол. Нанкинская резня, алло.
Камбоджа.
Бесконечность их.

Ответить

Zakhar

Принуди…
0

ну вот. ждал этого) 
получается жестокость не прерогатива лишь азиатской культуры?)
 не надо тут кавкацев приплетать к азиатской культуре. это ваша белая культура. у азиатской свои "прелести" имеются) 
чеченцы и по расе, и по культуре белые, а не азиаты

Ответить

Принудител

Zakhar
0

Приплетать к чеченцам есесно не надо, и распинаться за монголов тоже не надо.

Ответить

Cерьёзный Валера

Zakhar
0

Ты негр Захар?

Ответить

Zakhar Zakharov

Cерьёзн…
2

азиат нахой.
как смешно меняется твой коммент)

Ответить

Стабильный

Zakhar
1

С азиатаими курильщика

Ответить

Владимир Земсков

Крутой
0

по культуре - азиаты

Это по каким критериям?

Ответить

саша

Zakhar
0

Вам про культуры, а вы про расу. У вас проблемы с нашими?

Ответить

Zakhar Zakharov

саша
0

так сравнил кавказскую культуру с древней китайской. монгольской, японской.

Ответить

саша

Zakhar
1

У некоторых народов нравы так и остались средневековыми. Или, вернее, на некоторых территориях возрождают такие нравы. На некоторых - нравам не дают меняться. Но всему своё время.
Вообще, корейцы в середине 20 века тоже себя показали в борьбе за более близкую им модель жизни. Было очень некрасиво. Японцы в Китае тоже себя чуть раньше показали военами.
Так что не заморачивайтесь, всё хорошее в вас - это не из-за жёсткости волос или ширины носа

Ответить

Sanek Igoshev

Крутой
2

Так на 2-3 секунде видео, что Кадыров Джуниор искренне не понимает какого фига соперник его бьет и что-то ему предъявляет

Поэтому мук совести у него точно не будет

Ответить

Olga Korotkikh

Крутой
0

Азиаты здесь при чем?..)

Ответить

Anton Isanov

Крутой
0

Серьезно? «Азиаты» и «дикари» через запятую? А Европа, значит, цивилизация? Русский язык ведь так работает. А азиатская культура — это какая? Продажные судьи и дикари? Это азиатская культура? 

Господи, русские, вы когда-нибудь свой бытовой расизм начнете хотя бы осознавать, а? 21-ый на дворе, и век, и год, а вы людей на категории делите, еще и по стереотипам националистов прошлых веков. Какой стыд вообще.

Ответить

Совместный магнит

Крутой
0

Хз, может в Чечне так принято, чтобы перед сыном падишаха так расступались и ничего тут такого нет, и чувствует он себя абсолютно нормально. 

Ответить

AZP

25

Аслан Биттиров просто жить хочет.
А если у Рамзана Ахматовича будет хорошее настроение, то он Аслану может и Мерседес подарить.

Ответить

Cерьёзный Валера

AZP
36

Или жизнь.

Ответить

Михаил Набоков

Cерьёзный
5

Жену, рабов, усадьбу

Ответить

ouxen

Михаил
3

домик в польше
два красных порша

Ответить

ouxen

21

легко ему придется в этой жизни

Ответить

🐙

ouxen
46

И тяжело, если их лавочку наконец-то прикроют

Ответить

ouxen

🐙
12

этот день вы приближали как могли

Ответить

ouxen

ouxen
6

(протоукры)

Ответить

🐙

ouxen
3

Хорошо.

Ответить

ouxen

🐙
3

так говорить

Ответить

🐙

ouxen
3

Сейчас начну считать время до бана, как судья с видео

Ответить

ouxen

🐙
3

на каком основании

Ответить

🐙

ouxen
3

1

Ответить

ouxen

🐙
2

первый небодяженный?

Ответить

🐙

ouxen
1

До скольки там надо считать?

Ответить

ouxen

🐙
5

раз, два, на черных брабусах братва ☝🏿

Ответить

Профессион

🐙
1

Ну где-то так: семь-восемь

Ответить

ouxen

Професс…
0

monday twist

Ответить

🐙

ouxen
2

2

Ответить

Igor Chvalun

13

Аллах помог

Ответить

Sergey Nester

Igor
3

А ты докажи что нет?

Ответить

Анальное Сало

13
Ответить

Михаил Набоков

8

Они занимаются обесцениванием титулов и наград?

Ответить

ouxen

Михаил
11

до героя россии еще далеко

Ответить

Рассылка на почту

Михаил
1

Давно уже обесценили.
Начали со времен советской власти.

Ответить

Zakhar Zakharov

9

кабардинцы, балкарцы что говорят?

Ответить

Большой жёлтый робат

Zakhar
6

извините

Ответить

ouxen

Zakhar
2

можем повторить?

Ответить

Большой жёлтый робат

7

Дон👆
Один из комментаторов поединка назвал происходящее «довольно непонятным».

Что ж тут непонятного? Один уже отказался играть в поддавки, были проблемы

Ответить

Рыжий

Большой
9

Это ты про историю 14летнего парня, которого убили за то, что отказался проиграть?

Ответить

Pa Chu

Рыжий
0

правда такое было?

Ответить

Рыжий

Pa
8

На TJ  тоже была новость эта

В Туркмении до смерти избили 14-летнего…
В Туркмении скончался 14-летний Сулейман Турсунбаев, которого жёстко избили после победы на…
www.championat.com
Ответить

Эффективный

Pa
4

Было, но не с Кадыровым

Ответить

Pa Chu

Эффекти…
6

бля, какой ужас, это даже читать унизительно

Ответить

Китайский алмаз

Pa
1

это даже читать унизительно

Идеальный эпиграф к (почти) любой ленте новостей из постсоветского пространства.

Ответить

Pa Chu

Китайск…
0

нет, не приписывай меня к своей русофобии

Ответить

Китайский

Pa
1

Слишком поздно, теперь ты один из нас. Кровь младенцев новороссии оставлю на столе, долго сдерживать себя ты не сможешь.

Ответить

Большой жёлтый робат

Рыжий
1

угу

Ответить

Argumenta Ambigua

8

Судя по всему сегодня вообще веселый день будет. На dft вообще дрова от нвидии на радеоны ставят, а еще только полдесятого по Москве

Ответить

Профессиональный Петя

Argumenta
2

дрова от нвидии на радеоны ставят

чего? как? ссылку!

Ответить

Argumenta Ambigua

Профессиональный
3

лови
https://dtf.ru/ask/707624?comment=10232985

Ответить

Профессиональный

Argumen…
2

Спасибо. Люблю порой с бреда поржать.

Ответить

Саша

6

У меня есть грамота за третье место по классической борьбе.
Проблема в том , что в категории было три участника.
Вот не знаю как к ней относиться )))

Ответить

Убитый парфюмер

Саша
3

Ха ха )
У нас в секции по карате был пацан который с каждых соревнований с медалью приезжал. Потому что в его возрастно-весовой категории редко было больше 3х человек.
По факту мешок конечн

Ответить

AZP

Саша
0

Я так недавно кепку в Фейсбуке выиграл.
Был единственным участником, кто прочитал условия.
Остальные сделали всё не так.

Ответить

AZP

AZP
2

А ещё помню, в государственный универ на специальность "физика твёрдого тела" был конкурс 0.3 человека на место.
То есть, можно было написать фамилию - и попасть на бюджет. И гордиться, что поступил, без родителей.

Ответить

A.A.

6

А чего качество такое шакальное? Есть же нормальное видео в хорошем качестве, выдранное из самой трансляции

Ответить

n n

4

Так они же там все заморочены на честь и вот это все 
Дохуя чести да так медали получать 
В чем прикол 
Эй 

Типа все знают что ты лох которого слили и решили утешить потому что батя людоед 

Ответить

Beerman

n
3

эта их "честь", как и воровские понятия, для лохов, сами они повернут как удобнее. А пацану норм, чо, он так воспитан, что одно его имя всех в ужас повергает, ну, победа нахаляву. Не надо со своей колокольни на это смотреть, там совсем другое мышление, мол, нас все боятся, мы крутые

Ответить

Lich Vehemens

n
0

вот эти пацаны тож на чести заморочены

Ответить

Убитый парфюмер

4

Это мягко говоря "не по мужски". 

Ответить

Argumenta Ambigua

Убитый
1

Не могу понять одного, ему самому от такой ситуации вообще нормально?

Ответить

John Doe

Argumenta
1

Думаю не особо, но также думаю что его мнения там и не спрашивали.

Ответить

Миша Копейкин

Argumenta
0

У тебя просто есть заблуждение, что у всех такие же ценности как у тебя, а это не так. Например, в нашей культуре ценится честная победа. А у азиатов победа любой ценой. У нас читы в целом считаются зашкваром, а если ты зайдёшь на азиатский сервер, ты просто охуеешь с количества читеров. Там читеры сражаются с читерами у кого круче читы.
Уточню, я не утверждаю, что чеченцы - это азиаты. Просто на примере азиатов показал разность ценностей.

Ответить

Берг

3

Первого русского я накаутировал в никогда лет

Ответить

Gidevan

Берг
2

Первого русского я нокаутировал челюстью в его кулак, дон ☝️

Ответить

Eugene Tackleberry

1

Читак

Ответить

ouxen

Eugene
3

impulse101

Ответить

Вафля Прокисшая

ouxen
2

ch_createredtraktor, скорее

Ответить

ouxen

Вафля
0

IDDQD

Ответить

Вафля Прокисшая

ouxen
0

racoiaws set god. Странно, что ещë помню это))

Ответить

ouxen

Вафля
4

не странно, что впервые слышу ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Argumenta

ouxen
0

а splurgeola помнишь из Дюны?

Ответить

ouxen

Argumen…
0

я играл в Dune 2000

Ответить

Argumenta

ouxen
0

а я про Дюну 2, что на Сеге

Ответить

ouxen

Argumen…
1

у меня Денди. новая реальность

Ответить

Argumenta

ouxen
0

Ну ты и лох

Ответить

ouxen

Argumen…
1

это осознанный выбор, тк было с кем в классе меняться картриджами

Ответить

Argumenta

ouxen
2

класс лохов

Ответить

ouxen

Argumen…
1

да, нищуки были, до перехода в элитный

Ответить

Argumenta

ouxen
2

блин, помню как мне сегу подарили - весь класс завистью налился, но через небольшой промежуток времени вышла сонька, и я опять стал лузером

Ответить

John Doe

Argumen…
0

Вот она классовая борьба и неравенство.

Ответить

ouxen

2

судья продажная, козел ты

Ответить

Zakhar Zakharov

1

знающие люди заметили, что у кабардино-балкарского бойца перчатки побольше унций чем у Кадырова ))
следовательно тяжелее и медленнее

Ответить

Sarkis Karapetyan

Zakhar
0

ага, тоже угарнул с этого

Ответить

Gidevan

1

Бляя!!! Ебаное посмешище. 

Ответить

Dmitriy Volkov

1

Какое же позорище, бля он потом ещё руки в победном жесте поднимает. 

Ответить

Вася Пражкин

0

Интересно, что делал бы судья, если б Кадырова-младшего вообще в нокаут отправили?

Ответить

Oswald Zeis

Вася
1

Отправил бы сразу в нокаут боксёра из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова, и присудил победу сыну Героя России, а как же иначе.

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Кстати, а с каких пор детские бои крутят по тв?

Ответить

AZP

Argumenta
0

Это ж Матч Боец, им нужно чем-то эфир забивать.

Ответить

Argumenta Ambigua

AZP
1

Я так счастлив, я так рад, что у меня нет этого лютого пиздеца. Канал про пизделку человеков, Бендер одобрил бы конечно, в особенности про пизделовку человеческих личинок

Ответить

AZP

Argumen…
0

Ну, с такими выводами можно о любом спорте сказать.
Типа, Формула-1 - там машинки с миллионерами по кругу гоняются.

Ответить

Михаил Набоков

0

А может они просто не будут участвовать в этих соревах?

Ответить

Pa Chu

0

тьфублянахуйёбтвоюмать

Ответить

Artem Kondratev

0

https://www.youtube.com/watch?v=0vzN28ggBO4

Ответить

Денис Ильин

0