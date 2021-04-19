В США в ДТП с Tesla погибли два человека. За рулём никого не было Статьи редакции
Машина сгорела.
По словам властей, ей управлял автопилот, а погибшие находились на заднем сидении, пишет Insider.
Авария произошла в городе Спринг, штат Техас. Автомобиль Tesla, двигавшийся на высокой скорости, не вписался в поворот, съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся. По словам полицейского Харриса Марка Хермана, как только пожар потушили, сотрудники службы спасения обнаружили тела двух мужчин — одного на пассажирском сидении и одного на заднем.
На основании вещественных доказательств и реконструкции событий следователи пришли к выводу, что в момент аварии на водительском сиденье никого не было. По словам полицейского, они уверены в этом на 100 процентов. Tesla связалась с полицейскими, но от других комментариев отказалась, пишет The New York Times.
В марте Национальное управление безопасностью дорожного движения США заявило, что расследует более 20 аварии с участием Tesla, в которых водители точно использовали автопилот или могли его использовать.
Одни долбоёбы умерли по своей вине
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Другие будут теперь наезжать на Теслу
я покупал автопилот
он не автопилотирует
какие вопросы
Ты должен находится за рулем. Это правило.
тогда никаких вопросов
давать выбор сидеть или не сидеть на месте водителя и чтобы в обоих случаях автопилот не отказывался работать
странно
Система определяет что водитель за рулем, но пользователи сами находят лазейки для того чтобы не сидеть за рулем.
Это не полноценный автопилот. Там в правилах должен быть водитель, который следит за дорогой.
То есть пользоваться этим круиз-контролем в Тесле нельзя, если не быть готовым к тому, что он в любой момент может не вписаться в поворот?
Лишенный пришелец
это в его правилах написано
К сожалению такие происшествия будут случаться всегда и благодаря им системы безопасности будут совершенствоваться и проходить больше проверок.
Если вы скажете, что почему нельзя сразу сделать нормальный автопилот, то я скажу, что это просто колоссальная работа, которая может занять не одно десятилетия, а иметь "полевые" данные жизненно необходимо. И так же хочу подметить то, что самолёты, самый безопасный транспорт в мире, тоже падают, но благодаря тому, что большую часть полёта происходит под управлением автопилота, падают они намного реже нежели раньше, но заними до сих пор следят квалифицированные пилоты и они не покидают свои места во время полёта.
Это да, но я не уверен, что называть это Full Self-Driving на данном этапе оправдано. Вряд ли все читают мелкий шрифт, а учитывая хайп вокруг модели, ожидания у многих могут быть завышены. Всё это может привести к новым авариям, после чего технология может начать восприниматься негативно. Если уж до сих пор хватает умников, считающих, что ремни безопасности убивают…
Лишенный
и да, куча людей не собирается покупать эту поебень за 800 тысяч рублей, откройте реддит
в самолете тоже оба пилота не могут отходить от штурвалов одновременно
Новости про Теслу и автопилот это как новости про упавший самолет. Одной катастрофы достаточно, чтобы массы начали бояться этого всего. При том, что сотни тысяч самолетов летают каждый день без проблем как и Теслы гоняют по дорогам.
Я бы вообще на статистику посмотрел. Сколько человек умирает в Тесле на проеханный автопилотом километр, по сравнению с кожаными мешками за рулём.
Были такие новости:
https://habr.com/ru/news/t/553006/
Ну, в целом, вполне ожидаемо. Если ещё и использовать надлежащим образом, как круиз-контроль, а не автопилот, то вообще неплохо.
Инциденты со смертельным исходом, как правило, результат рискованного поведения энтузиастов, возможно, не очень умных. Жаль, что это плохо скажется на репутации автопилотов в целом.
Надежный чайник
сейчас эта история еще и обвалит акции теслы
и это хорошо
вот просто интересно, что хорошего в этом для тебя?
а что плохого-то? весело же, когда прихожане рвутся.
Видит, 2 пассажира горят, а за рулём никого нет
Хотел было бензином подышать
Но по классике сел в машину и обвинил Маска
Гребаные кожаные мешки
Нихуя без робатов не можете
На основании вещественных доказательств и реконструкции событий следователи пришли к выводу, что в момент аварии на водительском сиденье никого не было.
Какая-то несостыковочка, если отстегнуться или убрать вес с водительского сиденья, а также не пихать руль каждые полторы минуты, автопилот выключится и и машина резко затормозит встанет на обочине. Если им удалось ехать без водителя за рулем – они сами долбаебы, которые пристегнули пустой ремень и положили груз на руль, так что туда им и дорога
я честно говоря в принципе не понимаю как можно ездить на тачке у которой под всем днищем находится плита мощной взрывчатки...
А не точечный бензобак с бензином, который горит не очень...
Лишенный пришелец
плита мощной взрывчатки
телефон носишь в кармане?
ношу, но шансы что я в кармане его скоростно деформирую около 0...
А вот автомобиль едет со скоростью 100+ км/ч и в аварии попадает довольно часто. Соответственно наличие в нем такого куска взрывчатки гораздо более нежелательно. Литиевая батарея горит кардинально быстрее бензина, не тушится доступными средствами.
Лишенный
ношу, но шансы что я в кармане его скоростно деформирую около 0...
где-то смеется galaxy note 7 жаль
видел пару раз, как горит машина. Точечно - обосраться
А как горит тесла
бешено, конечно, тут чудес быть не может.
Но при этом у Теслы тесты по общей безопасности крайне высокие.
Просто странноватый подход бояться ездить на Тесле, потому что у нее много лития.
я тоже видел как горит машина.
Но фишка в том что Теслу потушить невозможно... Пока не прогорит.
там по мимо этого еще куча проблем. зато в Зельду можно поиграть)
ну, и ЛЮБОЙ источник энергии это также потенциальный источник проблем. Это как бы энергия
Прежний калькулятор
Виновата Тесла, которая пихает свой недоавтопилот в тачки для повышения продаж
Слава богу, что у нас нет автопилотов в электромобилях. Электромобилей правда тоже нет.
дурачки верят в автопилот у теслы, хотя тесла даже остановиться не может перед препятствием
...если едет на высокой скорости, препятствие не видно издалека и нет возможности перестроиться.
Ой, погодите-ка, люди тоже так не могут
было много сообщений, где тесла врезалась в стену на парковке или в стоящее авто/прицеп на дороге
раньше, да
А сейчас Тесла уже всякие приколы делает, типа в пробке успевает перестроиться, если сзади невменько в жопу летит
Я же говорил, что сегодня день интересных новостей
Когда?
Тут уж нет вины Теслы. Они выпустили машину на ИИ, которая сама ездит, и все страхи и риски тут не несут. Человек должен понимать, что он покупает, и быть готовым к такому.