Машина сгорела.

Фото CBS

По словам властей, ей управлял автопилот, а погибшие находились на заднем сидении, пишет Insider.

Авария произошла в городе Спринг, штат Техас. Автомобиль Tesla, двигавшийся на высокой скорости, не вписался в поворот, съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся. По словам полицейского Харриса Марка Хермана, как только пожар потушили, сотрудники службы спасения обнаружили тела двух мужчин — одного на пассажирском сидении и одного на заднем.

На основании вещественных доказательств и реконструкции событий следователи пришли к выводу, что в момент аварии на водительском сиденье никого не было. По словам полицейского, они уверены в этом на 100 процентов. Tesla связалась с полицейскими, но от других комментариев отказалась, пишет The New York Times.

В марте Национальное управление безопасностью дорожного движения США заявило, что расследует более 20 аварии с участием Tesla, в которых водители точно использовали автопилот или могли его использовать.