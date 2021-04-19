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Ольга Щербинина

В США в ДТП с Tesla погибли два человека. За рулём никого не было Статьи редакции

Машина сгорела.

Фото CBS

По словам властей, ей управлял автопилот, а погибшие находились на заднем сидении, пишет Insider.

Авария произошла в городе Спринг, штат Техас. Автомобиль Tesla, двигавшийся на высокой скорости, не вписался в поворот, съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся. По словам полицейского Харриса Марка Хермана, как только пожар потушили, сотрудники службы спасения обнаружили тела двух мужчин — одного на пассажирском сидении и одного на заднем.

На основании вещественных доказательств и реконструкции событий следователи пришли к выводу, что в момент аварии на водительском сиденье никого не было. По словам полицейского, они уверены в этом на 100 процентов. Tesla связалась с полицейскими, но от других комментариев отказалась, пишет The New York Times.

В марте Национальное управление безопасностью дорожного движения США заявило, что расследует более 20 аварии с участием Tesla, в которых водители точно использовали автопилот или могли его использовать.

#новости #tesla

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70 комментариев
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norm

29

Одни долбоёбы умерли по своей вине 
@
Другие будут теперь наезжать на Теслу

Ответить

конгруэ́нтный

norm
12

я покупал автопилот 
он не автопилотирует 
какие вопросы 

Ответить

Малик Янтижанов

конгруэ́нтный
22

Ты должен находится за рулем. Это правило.

Ответить

конгруэ́нтный

Малик
4

тогда никаких вопросов 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ…
6

давать выбор сидеть или не сидеть на месте водителя и чтобы в обоих случаях автопилот не отказывался работать 
странно 

Ответить

Малик Янтижанов

конгруэ…
3

Система определяет что водитель за рулем, но пользователи сами находят лазейки для того чтобы не сидеть за рулем.

Ответить

🐙

конгруэ…
1

А вот это могли и продумать, да

Ответить

Bulky

конгруэ…
0

Но откуда тогда возьмутся все эти вирусные видео, где за рулём никого нет?

Ответить

🐙

конгруэ́нтный
5

Это не полноценный автопилот. Там в правилах должен быть водитель, который следит за дорогой.

Ответить

Eugene Brazgin

конгруэ́нтный
2

Автопилотам в самолёте тоже нужны пилоты

Ответить

Bulky Blackcrappie

norm
2

То есть пользоваться этим круиз-контролем в Тесле нельзя, если не быть готовым к тому, что он в любой момент может не вписаться в поворот?

Ответить

Лишенный пришелец

Bulky
6

это в его правилах написано

Ответить

Bulky

Лишенный
1

Это понятно, им ответственность не нужна, но зачем тогда этот «автопилот» нужен? Я не спорю, что нужно сидеть за рулём и контролировать те же перекрёстки, но в повороты он, по-моему, должен уметь вписываться

Ответить

kukur

Bulky
1

К сожалению такие происшествия будут случаться всегда и благодаря им системы безопасности будут совершенствоваться и проходить больше проверок.
Если вы скажете, что почему нельзя сразу сделать нормальный автопилот, то я скажу, что это просто колоссальная работа, которая может занять не одно десятилетия, а иметь "полевые" данные жизненно необходимо. И так же хочу подметить то, что самолёты, самый безопасный транспорт в мире, тоже падают, но благодаря тому, что большую часть полёта происходит под управлением автопилота, падают они намного реже нежели раньше, но заними до сих пор следят квалифицированные пилоты и они не покидают свои места во время полёта.

Ответить

Bulky

kukur
0

Это да, но я не уверен, что называть это Full Self-Driving на данном этапе оправдано. Вряд ли все читают мелкий шрифт, а учитывая хайп вокруг модели, ожидания у многих могут быть завышены. Всё это может привести к новым авариям, после чего технология может начать восприниматься негативно. Если уж до сих пор хватает умников, считающих, что ремни безопасности убивают…

Ответить

Лишенный

Лишенный
1

и да, куча людей не собирается покупать эту поебень за 800 тысяч рублей, откройте реддит 

Ответить

Ilya Sidyakin

Bulky
1

в самолете тоже оба пилота не могут отходить от штурвалов одновременно

Ответить

Andrew Voronin

Bulky
0

В данный момент - так.

Ответить

Romula Daraa

norm
1

тесла умный автомобиль - знает кого убить

Ответить

Дмитрий Немов

26

Новости про Теслу и автопилот это как новости про упавший самолет. Одной катастрофы достаточно, чтобы массы начали бояться этого всего. При том, что сотни тысяч самолетов летают каждый день без проблем как и Теслы гоняют по дорогам. 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Дмитрий
1

Я бы вообще на статистику посмотрел. Сколько человек умирает в Тесле на проеханный автопилотом километр, по сравнению с кожаными мешками за рулём.

Ответить

Bulky Blackcrappie

Дмитрий
1

Были такие новости:
https://habr.com/ru/news/t/553006/

Ответить

Дмитрий

Bulky
1

Ну, в целом, вполне ожидаемо. Если ещё и использовать надлежащим образом, как круиз-контроль, а не автопилот, то вообще неплохо. 

Инциденты со смертельным исходом, как правило, результат рискованного поведения энтузиастов, возможно, не очень умных. Жаль, что это плохо скажется на репутации автопилотов в целом.

Ответить

Надежный чайник

Дмитрий
1

сейчас эта история еще и обвалит акции теслы

Ответить

Евгений Мартынов

Надежный
0

и это хорошо

Ответить

Надежный чайник

Евгений
0

вот просто интересно, что хорошего в этом для тебя?

Ответить

Исходный жар

Надежный
2

можно докупить

Ответить

Евгений Мартынов

Надежный
0

а что плохого-то? весело же, когда прихожане рвутся.

Ответить

Надежный чайник

Евгений
0

понимаю

Ответить

Лишенный пришелец

8

идет медведь по лесу

Ответить

AttentiveMilk

Лишенный
15

Видит, 2 пассажира горят, а за рулём никого нет

Ответить

Вячеслав Андреев

AttentiveMilk
2

Хотел было бензином подышать

Ответить

Авраам Рабинович

Вячеслав
3

Но по классике сел в машину и обвинил Маска

Ответить

Судебный ключ

Авраам
0

заново

идет медведь по лесу

Ответить

Большой жёлтый робат

5

Гребаные кожаные мешки

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
10

Нихуя без робатов не можете

Ответить

AttentiveMilk

Большой
4

Наоборот

Ответить

Лишенный пришелец

7

На основании вещественных доказательств и реконструкции событий следователи пришли к выводу, что в момент аварии на водительском сиденье никого не было.

Какая-то несостыковочка, если отстегнуться или убрать вес с водительского сиденья, а также не пихать руль каждые полторы минуты, автопилот выключится и и машина резко затормозит встанет на обочине. Если им удалось ехать без водителя за рулем – они сами долбаебы, которые пристегнули пустой ремень и положили груз на руль, так что туда им и дорога

Ответить

Руслан Астратов

Лишенный
1

Чем больше долбоёбов -  тем меньше долбоёбов  ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Madegghead

1

я честно говоря в принципе не понимаю как можно ездить на тачке у которой под всем днищем находится плита мощной взрывчатки...
А не точечный бензобак с бензином, который горит не очень...

Ответить

Лишенный пришелец

Madegghead
13

плита мощной взрывчатки

телефон носишь в кармане?

Ответить

Madegghead

Лишенный
3

ношу, но шансы что я в кармане его скоростно деформирую около 0...
А вот автомобиль едет со скоростью 100+ км/ч и в аварии попадает довольно часто. Соответственно наличие в нем такого куска взрывчатки гораздо более нежелательно. Литиевая батарея горит кардинально быстрее бензина, не тушится доступными средствами.

Ответить

Лишенный

Madeggh…
2

ношу, но шансы что я в кармане его скоростно деформирую около 0...

где-то смеется galaxy note 7 жаль

Ответить

Ilya Sidyakin

Madegghead
5

видел пару раз, как горит машина. Точечно - обосраться

Ответить

Алексей Петровский

Ilya
0

А как горит тесла

Ответить

Евгений Мартынов

Алексей
1

автоматически, без участия человека

Ответить

Ilya Sidyakin

Алексей
0

бешено, конечно, тут чудес быть не может.
Но при этом у Теслы тесты по общей безопасности крайне высокие.
Просто странноватый подход бояться ездить на Тесле, потому что у нее много лития. 

Ответить

Madegghead

Ilya
0

я тоже видел как горит машина.
Но фишка в том что Теслу потушить невозможно... Пока не прогорит.

Ответить

Disco Dinosaur

Madegghead
1

там по мимо этого еще куча проблем. зато в Зельду можно поиграть)

Ответить

Ilya Sidyakin

Madegghead
0

ну, и ЛЮБОЙ источник энергии это также потенциальный источник проблем. Это как бы энергия

Ответить

Прежний калькулятор

–1

Ждем в комментах хомячков из секты Илона Маска

Ответить

Миша Копейкин

Прежний
8

Ждем в комментах хомячков из секты ненавистников Илона Маска

Ответить

🐙

Прежний
4

Сами виноваты.

Ответить

Прежний калькулятор

🐙
–5

Виновата Тесла, которая пихает свой недоавтопилот в тачки для повышения продаж

Ответить

Судебный ключ

Прежний
1

Что за бред? Это роботы контролируют производство машин, чтобы уничтожить человеков в авариях. 

Ответить

Мразь

Прежний
0

Там в правилах черным по белому написано, что за рулём должен быть человек

Ответить

Гостеприимный Маринад

Прежний
0

Слава богу, что у нас нет автопилотов в электромобилях. Электромобилей правда тоже нет.

Ответить

Непрерывный Даниль

Гостеприимный
1

Говорят, что бога тоже нет

Ответить

Romula Daraa

0

дурачки верят в автопилот у теслы, хотя тесла даже остановиться не может перед препятствием

Ответить

Ilya Sidyakin

Romula
4

...если едет на высокой скорости, препятствие не видно издалека и нет возможности перестроиться. 
Ой, погодите-ка, люди тоже так не могут

Ответить

Romula Daraa

Ilya
0

было много сообщений, где тесла врезалась в стену на парковке или в стоящее авто/прицеп на дороге

Ответить

Ilya Sidyakin

Romula
0

раньше, да
А сейчас Тесла уже всякие приколы делает, типа в пробке успевает перестроиться, если сзади невменько в жопу летит

Ответить

rossoshmap

2

Идет медведь по лесу, видит, Тесла горит. Сел в нее и сгорел

Ответить

Антон Склянов

1

Майнили битки на скорости... 

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Я же говорил, что сегодня день интересных новостей

Ответить

rossoshmap

Argumenta
0

Когда?

Ответить

Argumenta Ambigua

rossoshmap
0

в кадыровском посте, но каюсь, не дословно

Ответить

Artem Vorobets

0

Тут уж нет вины Теслы. Они выпустили машину на ИИ, которая сама ездит, и все страхи и риски тут не несут. Человек должен понимать, что он покупает, и быть готовым к такому.

Ответить

Константин Курасов

0

Ловите акции Теслы)

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Стабильный паркур

0
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