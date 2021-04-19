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Ольга Щербинина

В Испании закрыли мастерскую, в которой печатали оружие на 3D-принтере Статьи редакции

По словам властей, это первая подобная мастерская, найденная в стране.

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Фото Национальной полиции Испании

Она находилась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах. При обыске обнаружили два 3D-принтера, детали оружия, копию штурмовой винтовки, два электрошокера, пять ножей, катану, мачете и кобуру со свастикой. Об этом сообщает Би-би-си.

Полиция также нашла руководство по ведению партизанской войны, материалы о превосходстве белой расы, инструкции по изготовлению оружия на 3D-принтере, а также по производству взрывчатки. В мастерской обнаружились химические вещества, которые можно использовать при разработке взрывных устройств.

Policía Nacional @policia
🚩Desmantelado el primer taller ilegal de impresión de armas 3D en #España

En la operación fue detenida una persona que disponía de un taller clandestino donde ensamblaba #armas de fuego cuyo armazón había fabricado previamente utilizando una impresora 3D https://t.co/pE4ZYeMUmp

Предполагаемому владельцу мастерской предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. По данным СМИ, владелец — испанец, который работал администратором дома престарелых на острове.

Полиция сообщила, что операция началась, когда следователи узнали о человеке, который покупал огнестрельное оружие и взрывчатые вещества через интернет. Расследование привело их на Тенерифе. Рейд прошёл ещё в сентябре 2020 года, но по распоряжению судьи информацию держали в тайне до апреля 2021 года.

#новости #испания #оружие

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Прикладной утюг

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они тоже планировали ударить по Украине?

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rossoshmap

–1

Почему не пишите новость про революцию в футболе?

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Прежний калькулятор

rossoshmap
0

Футбол для bidla

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Большой жёлтый робат

0

испанец, который работал администратором дома престарелых на острове.

Да он прост "Никто" посмотрел и решил взять пример

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rossoshmap

Большой
0

Ты что посмотрел в кустарной озвучке?

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Большой жёлтый робат

rossoshmap
1

обижаешь. я инглиш знаю (мгимо финишд)

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Прежний калькулятор

0

Идея для бизнеса

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