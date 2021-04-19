В Испании закрыли мастерскую, в которой печатали оружие на 3D-принтере Статьи редакции
По словам властей, это первая подобная мастерская, найденная в стране.
Она находилась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах. При обыске обнаружили два 3D-принтера, детали оружия, копию штурмовой винтовки, два электрошокера, пять ножей, катану, мачете и кобуру со свастикой. Об этом сообщает Би-би-си.
Полиция также нашла руководство по ведению партизанской войны, материалы о превосходстве белой расы, инструкции по изготовлению оружия на 3D-принтере, а также по производству взрывчатки. В мастерской обнаружились химические вещества, которые можно использовать при разработке взрывных устройств.
Предполагаемому владельцу мастерской предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. По данным СМИ, владелец — испанец, который работал администратором дома престарелых на острове.
Полиция сообщила, что операция началась, когда следователи узнали о человеке, который покупал огнестрельное оружие и взрывчатые вещества через интернет. Расследование привело их на Тенерифе. Рейд прошёл ещё в сентябре 2020 года, но по распоряжению судьи информацию держали в тайне до апреля 2021 года.
Почему не пишите новость про революцию в футболе?
испанец, который работал администратором дома престарелых на острове.
Да он прост "Никто" посмотрел и решил взять пример
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