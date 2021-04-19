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Артём Мазанов

ФСИН: Навального переведут из колонии в стационар областной больницы для осужденных Статьи редакции

Его состояние служба назвала удовлетворительным.

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Алексею Навальному, который держит голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, назначили витаминную терапию с его согласия, ежедневно его осматривает врач-терапевт. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стационар, куда направляют Навального, расположен на территории ИК-3 во Владимирской области.

Ivan Zhdanov @ioannZH
Еще раз. Перевод в ИК-3 это перевод в такую же пыточную колонию, только с большим стационаром, куда переводят тяжело больных. То есть это и нужно понимать как только то, что состояние Навального ухудшилось. И ухудшилось так, что даже пыточная это признает.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров.

18 апреля ФБК объявил об акции в поддержку Навального 21 апреля. «События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя», — заявили сторонники Навального.

#новости #навальный

Спасибо за наводку Кузькин отец
101 101 комментарий
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Pavel Zamyatin

51

Власти обосрались от страха от одних только разговорах о массовом митинге. А вы говорите митинги не работают.

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Photuum

Pavel
32

Да прямо обосрались. Они просто переставляют шахматы.

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Иван Эртель

Photuum
0

Рок и ров очка?

Ответить

A patient patient

Photuum
0

Ну так переставляют потому, что немного оподливились, не?

Ответить

Жы Dogolonoga

Photuum
0

- Ковальски, варианты.
- Стратегическое отступление.
- Поясните…
- Мы убегаем, но мужественно.

Ответить

Драгоценный историк

Pavel
7

Я надеялся, что это реакция на Венедикта Киберпутча и все такое.

Ответить

Pavel Zamyatin

Драгоценный
0

Тоже вариант неплохой.

Ответить

Алексей Волосач

Pavel
6

Не преуменьшай, они не просто обосрались от страха, а уже пакуют чемоданы, глотая успокоительные. Как раз 12 марта Путин объявит о своём паническом уходе. Главное верить

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Pavel Zamyatin

Алексей
1

Не наблюдаю такого.

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Иван Эртель

Алексей
0

Надцатого мартобря

Ответить

Alex Macher

Pavel
0

Сомневаюсь. Всё равно он в будни, народа сильно меньше было бы. Может 100к от силы. Вписать e-mail это не жопу поднять.

У вас каждый раз обосрались, а по итогу ничего не меняется.

Ответить

Жених приехал

Alex
7

Голунов сел? Шиес замусорили? Куштау разрабатывают?

Ответить

Alex Alex

Жених
2

с Шиесом не всё так однозначно

Ответить

Ivan Boldyrev

Alex
2

Ты сама дочь мусора?

Ответить

Alex Alex

Ivan
0

нет, я дочь порядочного офицера

Ответить

Alex Macher

Жених
0

Причем здесь голонув вообще, который людям средней руки помешал? Там масштаб нет тот. Как можно Навального с шиесом сравнивать? Ололо

Ответить

Max Okhrimenko

Жених
0

это абсолютно разное. Одно дело противостоять местным головорезам, а другое хазяину страны. 

Ответить

Слава Инженеров

Alex
0

У вас? А ты из какой команды?

Ответить

Roma Dmitriev

Pavel
3

уф, зато теперь то на митинг выходить не надо, Лешке витаминки же прописали

вообще, я не очень понимаю откуда регулярно приходит информация о критическом состоянии Навального, если никого к нему не пускают в тюрьму

Ответить

Дмитрий Григорьев

Roma
0

Например.

IT и СОРМ
Навальный в критическом состоянии. Он может умереть в любой момент.

Откройте все свои соцсети — ВК, ОК, инстаграмы, твиттеры и фейсбуки, и напишите требование о срочном допуске врачей.
Сделайте 1/1000 от того, что сделал для нас и для страны Навальный.

Они оглядываются только на ...
Навальный в критическом состоянии. Он может умереть в любой момент.

Откройте все свои соцсети — ВК, ОК, инстаграмы, твиттеры и фейсбуки, и напишите требование о срочном допуске врачей.
Сделайте 1/1000 от того, что сделал для нас и для страны Навальный.

Они оглядываются только на общественное возмущение и требования. Это единственное и эффективное, что сейчас может сделать каждый.
Ответить

Roma Dmitriev

Дмитрий
0

а кто такой Ярослав Ашихмин?

Ответить

Дмитрий

Roma
1

3 секунды в гугле, хуяк, хотя тащемта и не важно, кто конкретно делится информацией, если это не доказанный лжец, а информация оказывается фэйком. У меня так вообще репост в IT и СОРМ, а это Здольников, репутации которого я доверяю. Он может сильно горячиться, но он не подлец и голова у него в порядке.

Ответить

Roma Dmitriev

Дмитрий
0

в смысле не важно кто делится информацией? 
я тоже погуглил это, прежде чем коммент написать, но все равно не понял кто такой Ярослав Ашихмин. Да, он врач, кандидат наук, но откуда у него эта информация? Откуда у него ксерокопии анализов? 
Кто такой Здольников я тоже не знаю, пусть даже он не подлец, но он просто репостит информацию, которая эмоционально в нем отражается
Мой вопрос-то в другом - откуда эта информация, которую он репостит? Если Ярослав Ашихмин является личным врачом Навального, то тем более откуда у него ксерокопии этих анализов? Откуда они у него могут быть, если его к Навальному не пускают? А если он личный врач Навального, то наверно он является лицом ангажированным, да? И когда ФБК заявляет, что Навальный завтра умрет, а ФСИН заявляет, что все с ним нормально - я склонен считать, что истина где-то посередине, как минимум. И еще я думаю, что если у тебя проблемы со здоровьем - трехнедельное голодание вряд ли поможет его укрепить.

Ответить

Дмитрий

Roma
1

Хехе, "истина где-то посередине". Стыдно работать говном, Рома.

Ответить

Roma

Дмитрий
0

стыдно голову не включать, хоть иногда

Ответить

Дмитрий

Roma
0

Именно, именно, Роман. Возможно, вы и не такой пропащий. Несмотря на место работы.

Ответить

Roma

Дмитрий
0

ой, бля
все понятно
кто не с нами - тот против нас
печалька(

Ответить

Махарадж

Дмитрий
0

чиво

Ответить

Иван Дмитриев

Roma
–1

А ты что, еще не уверовал? Уверуй.

Ответить

Мразь

Pavel
1

К нему допустили докторов? Может его выпустят?

Ответить

Иван Дмитриев

Мразь
0

Обязаны выпустить, он же незаконно удерживается в тюрьме.

Ответить

Преступный корабль

Pavel
1

я тебе могу 20 скринов прислать таких комментариев под каждой подобной новостью за последние 2-3 года, но что они такие обосранные что аж нихуя для них не поменялось, зато Навальный гниет в тюрьме 

Ответить

Александр

Pavel
0

Да, поддерживаю. Мы здесь власть!

Ответить

Махарадж

Александр
0

меня заклинило, извени

Ответить

Arthur Sergeev

Pavel
0

Вы же говорили Навальный при смерти. Оказалось нет, просто температура поднялась? Или я что то путаю.

Ответить

Semen Semenov

25

Где допуск независимых врачей?

Ответить

Мразь

Semen
0

А кто независимый? Его врачей можно считать независимыми?

Ответить

apranzo

Мразь
4

Да, он имеет на них право по закону

Ответить

karsil

apranzo
7

Я так понимаю скоро и этого не будет. Удобно у нас законы пишутся. Осталось плешивому подписать

14 апреля Госдума приняла во втором чтении поправку к закону об охране здоровья, ограничивающую право выбора врача задержанными, арестованными, содержащимися в СИЗО и местах лишения свободы.

Ответить

Витя Камаз

karsil
0

Ссылочку, где это написано, выдумщик.

Ответить

Слава Инженеров

Витя
0

https://tjournal.ru/news/370101-fsin-navalnogo-perevedut-iz-kolonii-v-stacionar-oblastnoy-bolnicy-dlya-osuzhdennyh?comment=5364589

ФСИН: Навального переведут из колонии в…
Его состояние служба назвала удовлетворительным.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Слава
0
Ответить

Махарадж

Comment…
0

и ты

Ответить

Махарадж

Слава
0

а ты хорош

Ответить

karsil

Витя
0

Я взял из твита Грани.ру
https://twitter.com/GraniTweet/status/1384055809756176384
они ссылаются на https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058292-7
там я этого не нашел. Посмотрим, что будет. В этом законе с учетом охуевшести наших властей я не сомневаюсь

Грани.Ру @GraniTweet
"Никому не нужный блогер" - главный законодатель!
14 апреля Госдума приняла во втором чтении поправку к закону об охране здоровья, ограничивающую право выбора врача задержанными, арестованными, содержащимися в СИЗО и местах лишения свободы.
№1058292-7 Законопроект :: Система обеспечения…
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов…
sozd.duma.gov.ru
Ответить

Av Av

karsil
0

Да не прописано право на выбор врачей для зеков в законе, только право на мед обслуживание. Был один миллионер директор банка который умер на зоне от сердца, никаких личных врачей у него не было.
С зоны могут временно вывезти в тюремную больницу, которая такая же зона. И все.

Ответить

karsil

Витя
0

И вот размытое дополнение про изменения

Ответить

Мразь

apranzo
1

А кто спорит? Вопрос о "независимости"

Ответить

apranzo

Мразь
6

Контекст такой, что независимые от тюремщиков

Ответить

J S

apranzo
0

Да, он имеет на них право по закону

Зеки имеют право на личных врачей? А что за закон?

Ответить

Meg Walker

J
1

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278/

Пункты со 129 по 131

Ответить

Andry Gribkov

Мразь
0

Допуск врачей от всех сторон и на пересечении правд от всех их мы составим истину

Ответить

Дмитрий

Andry
1

Консилиум, так-то, нормальная практика.

Ответить

Netflix Kim

–54

Как дурень со ступой носятся с ним

Ответить

Сраный Ковбой

Netflix
41

PUK0386 12:06 Зачисление 15р 

Ответить

Ракетный Данила

Сраный
31

Пиздец, уже 12 часов

Ответить

A patient

Ракетный
0

Знал бы ты сколько сейчас в Хабаровске - вообще охренел бы!

Ответить

Ракетный Данила

A
0

На Камчатке 22 часа

Ответить

некипишуй

Netflix
0

а почему бы и нет?

Ответить

Хитрый дым

7

магний прописали?

Ответить

Драгоценный историк

Хитрый
11

Калий

Ответить

Большой жёлтый робат

Хитрый
8

Аскорбинку

Ответить

Photuum

Хитрый
2

Нам в армии аспирин и анальгин давали от всех болезней. Порошковый из 3-литровой банки насыпали в кулёк, просроченный. Ах да, ещё зелёнку. 

Ответить

Игорь

Photuum
0

В каком году?

Ответить

Photuum

Игорь
0

В 99-м

Ответить

Игорь

Photuum
0

Ща думаю тоже ситуация не лучше в этом плане )

Ответить

Фёдор

Игорь
0

2012 год, 10 человек обращаются в санчасть, их пичкают жаропонижающими и отправляют обратно в роту. На следующий день все возвращаются с ухудшениями, их пичкают жаропонижающими и отправляют в роту. Так продолжается почти неделю, пока уже совсем чуть копыта не отбросили.
Всех отправили в госпиталь, там поставили пневмонию. Один с осложнениями, комиссовали.

Ответить

Игорь

Фёдор
1

Очередной прорыв плешивого. 

Ответить

Фёдор

Игорь
0

Нас тогда ещё и строем водили на выборы президента. Благо в бюллетень не лезли.

Ответить

Максим Рычков

Игорь
0

Зависит от конкретной части / гарнизона. 

Ответить

Max Okhrimenko

Photuum
0

хз, это по багатому, активированный уголь от всего - это любимое лекарство гос.врачей. А ещё глицинчик.

Ответить

Четкий Паша

10

шаг назад , чтобы потом сделать два вперед .

Ответить

Suq Madiq

7

 Ему назначили витаминную терапию

Ответить

Andy

5

Это ик-3, а не больница, такая же зона с такими же пытками

Ответить

Vlad F

Andy
–2

Пытки советскими интерьерами?

Ответить

J S

Andy
0

Тюремная больница это тоже зона.

Есть только несколько болезней когда могут освободить, например рак в терминальной стадии.

Ответить

Владимир Филатов

3

А в витаминки наверно еду подсунут.

Ответить

Photuum

Владимир
2

Кубик Магги

Ответить

Alex Macher

Photuum
0

Ну кстати, не самый хуёвый вариант. Замена электролитам/изотоникам, соли дохуя. Главное не по вене.

Ответить

Владимир Филатов

Photuum
0

дошик

Ответить

Руслан Тамбиев

3

ежедневно его осматривает врач-терапевт

по фамилии Таякин

Ответить

Fima Morozov

2

Здоровья! 

Ответить

Chaotic Neutral

2

Сомневаюсь, что испугались. Скорее "смотрите, можем уморить, а можем и не уморить, мы здесь главные".

Ответить

Опытный блик

1

ПУТИН ДАЛ ТЕЧЬ

Ответить

Опытный блик

Опытный
1

НЕ ДОБИЛ БЛОГЕРА ФУ ФУУУУУУ ПОЗОР

Ответить

Хитрый дым

Опытный
0

очень плохо

Ответить

Хитрый дым

Хитрый
4

выглядит жалко

Ответить

Крутой микрофон

Опытный
1

да, как багажник не дотравил Ч-Ч

Ответить

Саратовский лолипоп

1

Топ 10 пранков вышедших из под контроля

Ответить

Драгоценный историк

Саратовский
0

Сложный прикол, если ты буквально

Ответить

Жених приехал

0

Ну чё, где там наши всёпропальцы, которым и протестовать бесполезно, и Навальный мутный тип?

Уебаны вы, конечно.

Ответить

Мразь

Жених
0

А что произошло? Докторов пустили? Или что?

Ответить

Жених приехал

Мразь
0

Там уже будут доктора, да.

Ответить

Мразь

Жених
2

Так и до этого были доктора
Вопрос стоял в допуске конкретных врачей

Ответить

Жених приехал

Мразь
0

 Так и до этого были доктора

Фельдшеры.

Ответить

Мразь

Жених
0

В ИК-2 были и доктора, да не те

Ответить

Игорь

0

Испугались!

Ответить

Рыбный дебаркадер

0

Путин прогнулся под Навального смотреть без смс

Ответить

Комментарий удален

NoBodyMan

0

Власти обосрались после заявления Байдена, что если Навальный умрёт в колонии, то последствия будут очень серьёзные и ведь главное, что могут..

Ответить

Яночка

NoBodyMan
0

удален

Ответить

Allekprost

0

Все это ничего не значит. Обыкновенная манипуляция и издевательство не только над Алексеем, но и над всем народом России. Держат просто за идиотов.

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