ФСИН: Навального переведут из колонии в стационар областной больницы для осужденных Статьи редакции
Его состояние служба назвала удовлетворительным.
Алексею Навальному, который держит голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, назначили витаминную терапию с его согласия, ежедневно его осматривает врач-терапевт. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Стационар, куда направляют Навального, расположен на территории ИК-3 во Владимирской области.
2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров.
18 апреля ФБК объявил об акции в поддержку Навального 21 апреля. «События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя», — заявили сторонники Навального.
Власти обосрались от страха от одних только разговорах о массовом митинге. А вы говорите митинги не работают.
- Ковальски, варианты.
- Стратегическое отступление.
- Поясните…
- Мы убегаем, но мужественно.
Драгоценный историк
Я надеялся, что это реакция на Венедикта Киберпутча и все такое.
Не преуменьшай, они не просто обосрались от страха, а уже пакуют чемоданы, глотая успокоительные. Как раз 12 марта Путин объявит о своём паническом уходе. Главное верить
Сомневаюсь. Всё равно он в будни, народа сильно меньше было бы. Может 100к от силы. Вписать e-mail это не жопу поднять.
У вас каждый раз обосрались, а по итогу ничего не меняется.
Голунов сел? Шиес замусорили? Куштау разрабатывают?
Ты сама дочь мусора?
Причем здесь голонув вообще, который людям средней руки помешал? Там масштаб нет тот. Как можно Навального с шиесом сравнивать? Ололо
это абсолютно разное. Одно дело противостоять местным головорезам, а другое хазяину страны.
уф, зато теперь то на митинг выходить не надо, Лешке витаминки же прописали
вообще, я не очень понимаю откуда регулярно приходит информация о критическом состоянии Навального, если никого к нему не пускают в тюрьму
Например.
Откройте все свои соцсети — ВК, ОК, инстаграмы, твиттеры и фейсбуки, и напишите требование о срочном допуске врачей.
Сделайте 1/1000 от того, что сделал для нас и для страны Навальный.
Они оглядываются только на ...
Откройте все свои соцсети — ВК, ОК, инстаграмы, твиттеры и фейсбуки, и напишите требование о срочном допуске врачей.
Сделайте 1/1000 от того, что сделал для нас и для страны Навальный.
Они оглядываются только на общественное возмущение и требования. Это единственное и эффективное, что сейчас может сделать каждый.
а кто такой Ярослав Ашихмин?
3 секунды в гугле, хуяк, хотя тащемта и не важно, кто конкретно делится информацией, если это не доказанный лжец, а информация оказывается фэйком. У меня так вообще репост в IT и СОРМ, а это Здольников, репутации которого я доверяю. Он может сильно горячиться, но он не подлец и голова у него в порядке.
в смысле не важно кто делится информацией?
я тоже погуглил это, прежде чем коммент написать, но все равно не понял кто такой Ярослав Ашихмин. Да, он врач, кандидат наук, но откуда у него эта информация? Откуда у него ксерокопии анализов?
Кто такой Здольников я тоже не знаю, пусть даже он не подлец, но он просто репостит информацию, которая эмоционально в нем отражается
Мой вопрос-то в другом - откуда эта информация, которую он репостит? Если Ярослав Ашихмин является личным врачом Навального, то тем более откуда у него ксерокопии этих анализов? Откуда они у него могут быть, если его к Навальному не пускают? А если он личный врач Навального, то наверно он является лицом ангажированным, да? И когда ФБК заявляет, что Навальный завтра умрет, а ФСИН заявляет, что все с ним нормально - я склонен считать, что истина где-то посередине, как минимум. И еще я думаю, что если у тебя проблемы со здоровьем - трехнедельное голодание вряд ли поможет его укрепить.
Преступный корабль
я тебе могу 20 скринов прислать таких комментариев под каждой подобной новостью за последние 2-3 года, но что они такие обосранные что аж нихуя для них не поменялось, зато Навальный гниет в тюрьме
Вы же говорили Навальный при смерти. Оказалось нет, просто температура поднялась? Или я что то путаю.
Где допуск независимых врачей?
Я так понимаю скоро и этого не будет. Удобно у нас законы пишутся. Осталось плешивому подписать
14 апреля Госдума приняла во втором чтении поправку к закону об охране здоровья, ограничивающую право выбора врача задержанными, арестованными, содержащимися в СИЗО и местах лишения свободы.
Ссылочку, где это написано, выдумщик.
Я взял из твита Грани.ру
https://twitter.com/GraniTweet/status/1384055809756176384
они ссылаются на https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058292-7
там я этого не нашел. Посмотрим, что будет. В этом законе с учетом охуевшести наших властей я не сомневаюсь
14 апреля Госдума приняла во втором чтении поправку к закону об охране здоровья, ограничивающую право выбора врача задержанными, арестованными, содержащимися в СИЗО и местах лишения свободы.
Да не прописано право на выбор врачей для зеков в законе, только право на мед обслуживание. Был один миллионер директор банка который умер на зоне от сердца, никаких личных врачей у него не было.
С зоны могут временно вывезти в тюремную больницу, которая такая же зона. И все.
Допуск врачей от всех сторон и на пересечении правд от всех их мы составим истину
Как дурень со ступой носятся с ним
PUK0386 12:06 Зачисление 15р
2012 год, 10 человек обращаются в санчасть, их пичкают жаропонижающими и отправляют обратно в роту. На следующий день все возвращаются с ухудшениями, их пичкают жаропонижающими и отправляют в роту. Так продолжается почти неделю, пока уже совсем чуть копыта не отбросили.
Всех отправили в госпиталь, там поставили пневмонию. Один с осложнениями, комиссовали.
хз, это по багатому, активированный уголь от всего - это любимое лекарство гос.врачей. А ещё глицинчик.
Это ик-3, а не больница, такая же зона с такими же пытками
А в витаминки наверно еду подсунут.
Ну кстати, не самый хуёвый вариант. Замена электролитам/изотоникам, соли дохуя. Главное не по вене.
Сомневаюсь, что испугались. Скорее "смотрите, можем уморить, а можем и не уморить, мы здесь главные".
Ну чё, где там наши всёпропальцы, которым и протестовать бесполезно, и Навальный мутный тип?
Уебаны вы, конечно.
Там уже будут доктора, да.
Комментарий удален
Власти обосрались после заявления Байдена, что если Навальный умрёт в колонии, то последствия будут очень серьёзные и ведь главное, что могут..
Все это ничего не значит. Обыкновенная манипуляция и издевательство не только над Алексеем, но и над всем народом России. Держат просто за идиотов.