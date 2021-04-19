Министр внутренних дел Великобритании обвинила Facebook в небрежном отношении к детской безопасности Статьи редакции
Прити Пател осудила планы компании внедрить сквозное шифрование на все принадлежащие ей платформы.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что сквозное шифрование препятствует получению доступа к информации правоохранительным органам для расследования преступлений и помогает общаться злоумышленникам между собой. По ее словам, это ставит под угрозу текущую работу по борьбе с жестоким обращением с детьми. Об этом сообщает «Би-би-си».
Полицейские данные показывают, что в Великобритании через платформы инстаграм и WhatsApp, принадлежащие Facebook, совершается более половины половины преступлений сексуального характера в интернете. Пател говорит, что простого удаления аккаунтов самой соцсетью недостаточно, поэтому руководству компании необходимо сотрудничать с властями, «чтобы встроить безопасность общественности в свои системы. От этого зависит безопасность и защита детей», сообщает Telegraph.
Facebook же заявил, что «сквозное шифрование уже является ведущей технологией безопасности, используемой многими сервисами для защиты людей от хакеров и преступников». Компания планирует внедрить функцию в Facebook Messenger и инстаграм. После этого станет невозможным сканирование сообщений пользователей для выявления сомнительных переписок.
Прити Пател обратится к Facebook на мероприятии, организованном национальным обществом по предотвращению жестокого обращения с детьми. По данным Times, министр внутренних дел Великобритании расскажет, что социальные сети должны «относиться к безопасности детей так же серьезно, как и к бизнесу по продаже рекламы, телефонов и онлайн-игр».
Само национальное общество также заявило, что личные сообщения «являются передовой линией сексуального насилия над детьми». На конференции оно предоставит результаты опроса, согласно которому 55% граждан считают безопасность детей в интернете важнее конфиденциальности данных.
Благотворительная организация выступает за разработку решения, которое позволит обеспечить и безопасность детей в интернете, и конфиденциальность данных пользователей.
А разве социальные сети предназначены для детей?
Разумный пистолет
Во-во, там вообще-то в тосе, с которым ты галочкой соглашаешься написано, что тебе должно быть от n лет
13 лет или выше в некоторых юрисдикциях
Это не проверишь никак при регистрации.
Ебать никого не должно — ребенок берет на СВОЮ совесть нарушение правил пользования ресурсом. Если выяснилось пост-фактум — выпилить нахрен с фб
Японский клуб
ребенок берет на СВОЮ совесть
лол
Еще несколько скандалов с детьми и в фб начнут пускать после верификации по паспорту
Разумный
Резонно, но не совсем, ведь скандалы — это проблемы родителей, которые не наблюдают за деятельностью детей, а если и знают о присутствии детей в соцсетях, то не объясняют, как себя там вести. Поэтому и родителей нужно взъебывать за безответственность и применять к ним общественное порицание, а не ебать мозги нормальным людям
Введут анальные верификации — уйду из интернета нахуй, лучше в даркнете устроить свой тж нормальный
Ребенок недееспособен по закону
Значит его соглашение недействительно и
выпилить нахрен с фб
Есть law, а есть law enforcement.
Например, по ссылке которую я выше скинул можно зарепортить ребенка (сколько % детей до 13 так репортятся?). Или использовать AI для отсеивания, но эфективность тоже вопрос, особенно без просмотра переписки.
А она возьмёт и пойдёт. Твои действия?
Вечерний ключ
поставлю тебе лайк
да и похуй на этот фб, самая неудобная хуета в мире с самым продажным и жалким лидером