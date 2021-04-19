Прити Пател осудила планы компании внедрить сквозное шифрование на все принадлежащие ей платформы.

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reuters.com

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что сквозное шифрование препятствует получению доступа к информации правоохранительным органам для расследования преступлений и помогает общаться злоумышленникам между собой. По ее словам, это ставит под угрозу текущую работу по борьбе с жестоким обращением с детьми. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мы не можем допустить ситуации, когда работа правоохранительных органов по пресечению отвратительных преступлений и защите жертв ограничена. Прити Пател Министр внутренних дел Великобритании

Полицейские данные показывают, что в Великобритании через платформы инстаграм и WhatsApp, принадлежащие Facebook, совершается более половины половины преступлений сексуального характера в интернете. Пател говорит, что простого удаления аккаунтов самой соцсетью недостаточно, поэтому руководству компании необходимо сотрудничать с властями, «чтобы встроить безопасность общественности в свои системы. От этого зависит безопасность и защита детей», сообщает Telegraph.

Facebook же заявил, что «сквозное шифрование уже является ведущей технологией безопасности, используемой многими сервисами для защиты людей от хакеров и преступников». Компания планирует внедрить функцию в Facebook Messenger и инстаграм. После этого станет невозможным сканирование сообщений пользователей для выявления сомнительных переписок.

Прити Пател обратится к Facebook на мероприятии, организованном национальным обществом по предотвращению жестокого обращения с детьми. По данным Times, министр внутренних дел Великобритании расскажет, что социальные сети должны «относиться к безопасности детей так же серьезно, как и к бизнесу по продаже рекламы, телефонов и онлайн-игр».

Само национальное общество также заявило, что личные сообщения «являются передовой линией сексуального насилия над детьми». На конференции оно предоставит результаты опроса, согласно которому 55% граждан считают безопасность детей в интернете важнее конфиденциальности данных.