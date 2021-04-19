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Sasha Shambilova

Министр внутренних дел Великобритании обвинила Facebook в небрежном отношении к детской безопасности Статьи редакции

Прити Пател осудила планы компании внедрить сквозное шифрование на все принадлежащие ей платформы.

22 22 комментария
412 просмотров
reuters.com

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что сквозное шифрование препятствует получению доступа к информации правоохранительным органам для расследования преступлений и помогает общаться злоумышленникам между собой. По ее словам, это ставит под угрозу текущую работу по борьбе с жестоким обращением с детьми. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мы не можем допустить ситуации, когда работа правоохранительных органов по пресечению отвратительных преступлений и защите жертв ограничена.

Прити Пател
Министр внутренних дел Великобритании

Полицейские данные показывают, что в Великобритании через платформы инстаграм и WhatsApp, принадлежащие Facebook, совершается более половины половины преступлений сексуального характера в интернете. Пател говорит, что простого удаления аккаунтов самой соцсетью недостаточно, поэтому руководству компании необходимо сотрудничать с властями, «чтобы встроить безопасность общественности в свои системы. От этого зависит безопасность и защита детей», сообщает Telegraph.

Facebook же заявил, что «сквозное шифрование уже является ведущей технологией безопасности, используемой многими сервисами для защиты людей от хакеров и преступников». Компания планирует внедрить функцию в Facebook Messenger и инстаграм. После этого станет невозможным сканирование сообщений пользователей для выявления сомнительных переписок.

Прити Пател обратится к Facebook на мероприятии, организованном национальным обществом по предотвращению жестокого обращения с детьми. По данным Times, министр внутренних дел Великобритании расскажет, что социальные сети должны «относиться к безопасности детей так же серьезно, как и к бизнесу по продаже рекламы, телефонов и онлайн-игр».

Само национальное общество также заявило, что личные сообщения «являются передовой линией сексуального насилия над детьми». На конференции оно предоставит результаты опроса, согласно которому 55% граждан считают безопасность детей в интернете важнее конфиденциальности данных.

Благотворительная организация выступает за разработку решения, которое позволит обеспечить и безопасность детей в интернете, и конфиденциальность данных пользователей.

#facebook #приватность #новости

22 22 комментария
5
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Владимир Филатов

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А разве социальные сети предназначены для детей?

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Разумный пистолет

Владимир
1

Во-во, там вообще-то в тосе, с которым ты галочкой соглашаешься написано, что тебе должно быть от n лет

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Sergey Michko

Разумный
1

13 лет или выше в некоторых юрисдикциях 

Как пожаловаться на аккаунт Facebook…
Согласно нашим правилам создавать аккаунты Facebook могут только люди, которым уже исполнилось 13…
www.facebook.com
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Sergey Michko

Разумный
0

Это не проверишь никак при регистрации. 

Ответить

Разумный

Sergey
1

Ебать никого не должно — ребенок берет на СВОЮ совесть нарушение правил пользования ресурсом. Если выяснилось пост-фактум — выпилить нахрен с фб

Ответить

Японский клуб

Разумный
0

ребенок берет на СВОЮ совесть

лол
Еще несколько скандалов с детьми и в фб начнут пускать после верификации по паспорту

Ответить

Разумный

Японский
3

Резонно, но не совсем, ведь скандалы — это проблемы родителей, которые не наблюдают за деятельностью детей, а если и знают о присутствии детей в соцсетях, то не объясняют, как себя там вести. Поэтому и родителей нужно взъебывать за безответственность и применять к ним общественное порицание, а не ебать мозги нормальным людям
Введут анальные верификации — уйду из интернета нахуй, лучше в даркнете устроить свой тж нормальный

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Sergey Michko

Разумный
1

Сделают арабский фейсбук. Нет возраста согласия — нет проблемы.

Ответить

Sergey Michko

Разумный
0

Ребенок недееспособен по закону

Ответить

Разумный

Sergey
0

Значит его соглашение недействительно и
выпилить нахрен с фб

Ответить

Владимир Филатов

Разумный
0

выпилить нахрен

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Sergey Michko

Разумный
0

Есть law, а есть law enforcement. 
Например, по ссылке которую я выше скинул можно зарепортить ребенка (сколько % детей до 13 так репортятся?). Или использовать AI для отсеивания, но эфективность тоже вопрос, особенно без просмотра переписки. 

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Разумный

Sergey
0

особенно без просмотра переписки.

Так говоришь, как будто рассматриваешь этот вариант

Ответить

Sergey

Разумный
0

Фейсбук же end-to-end собирается вводить. 

Ответить

Изящный ГОСТ

6

И эти тоже детишками прикрываются

Ответить

Вечерний ключ

3

иди ты на хуй, прити пател

Ответить

Владимир Филатов

Вечерний
2

А она возьмёт и пойдёт. Твои действия?

Ответить

Вечерний ключ

Владимир
3

поставлю тебе лайк

Ответить

Владимир Филатов

Вечерний
1

спасибо, верное решение

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Максим Шпилёв

0

В России столько новостей, ТЖ же пишет про Фейсбук в Великобритании..

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Большой жёлтый робат

0

Пател не такая уж и pretty

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Disco Dinosaur

0

да и похуй на этот фб, самая неудобная хуета в мире с самым продажным и жалким лидером

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