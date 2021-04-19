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Сергей Исенеков

Фото: Лесные пожары в Кейптауне Статьи редакции

Огонь разрушил множество старинных построек, в том числе двухсотлетнюю библиотеку.

9 9 комментариев
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Фото Брэндона Уэйнрайта

18 апреля в национальном парке ЮАР «Столовая гора» в Кейптауне вспыхнул лесной пожар, на его тушение направили около ста пожарных и три вертолёта, пишет «Аль-Джазира» и «Би-би-си».

Огонь уничтожил несколько исторических построек: памятник южноафриканскому политику Сесилу Родсу, который находится на горном склоне Пик Дьявола, и ветряную мельницу, построенную в 18-ом веке. После этого пожар переместился на кампус университета Кейптауна и библиотеку, которой было почти 200 лет.

Сайт Cape Town ETC сообщил о том, что «от книг остался пепел и пыль». В библиотеке хранились оригинальная иллюстрация к «Книге джунглей» Редьярда Киплинга, научные работы и рассказы и стенограммы коренных народов Африки. Учебное заведение сообщило, что всех четырех тысяч студентов эвакуировали, а университет прекратил свою работу до вторника.

Cape Argus @TheCapeArgus
The University of Cape Town's library and residences and upper campus building are currently burning as firefighters battle to contain the fire on the slopes of Table Mountain . #capetownfire

Picture: @armandhough & @Traceyleighadam https://t.co/eh5MQnfNSe
The African Voice @teddyeugene
South Africa: Suspect arrested in connection with fire in Cape Town's Table Mountain National Park. https://t.co/5SNegLLPAH
Rembrandt's R👀m 🖌 @RembrandtsRoom
A library's worst nightmare. Yesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached the library of the University of Kaapstad. The reading room special collections was destroyed. Irreplaceable archives and collections may be lost. Let's hope they were safely stored elsewhere https://t.co/jYUtarG1Xt
Эвакуация студентов Кейптаунского университета  Фото Getty
Фото AFP

Власти города заявили, что пожарных предупредили об угрозе распространения крупного пожара ещё 9:00 утра 18 апреля. Однако им не удалось сдержать огонь из-за низкой влажности и огромного количества сухостоя. По предварительным данным, пожар начался из-за костра, который забыли потушить туристы.

Всё что осталось от мельницы 18-го века Фото AFP
Фото AFP
Фото AP
Athi Mtongana @Artii_M
[WATCH] I met Jeremy Stewart, a businessman from Cape Town who was cycling in the area where the fire started. He has shared this video with me. #CTFire https://t.co/tq9ePihSqQ
WeatherNation @WeatherNation
The #wildfire threat has sparked up in #SouthAfrica. Temperatures reached near 100 degrees yesterday with incredibly low humidity and made for dangerous #fire weather. https://t.co/A78DV60pGG

#африка #пожары

9 9 комментариев
11
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9 комментариев
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Разумный пистолет

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Австралия там ещё не начала полыхать? или ещё не закончила?

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Дмитрий Алексеевич

Разумный
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Так там же зима скоро, новый сезон начнется в ноябре

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AttentiveMilk

0

Даров, Серёга

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Сергей Исенеков

AttentiveMilk
1

привет!

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Крутой микрофон

0

Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне

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Жалкий диод

0

тут даже я бы не утерпел

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красивые глазки

Жалкий
0

рот открыть?

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Жалкий диод

красивые
0

и рот тоже

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красивые глазки

0

"пожар начался из-за костра, который забыли потушить туристы"
интересно местные туристы или приезжие?

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