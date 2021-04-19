Фото: Лесные пожары в Кейптауне Статьи редакции
Огонь разрушил множество старинных построек, в том числе двухсотлетнюю библиотеку.
18 апреля в национальном парке ЮАР «Столовая гора» в Кейптауне вспыхнул лесной пожар, на его тушение направили около ста пожарных и три вертолёта, пишет «Аль-Джазира» и «Би-би-си».
Огонь уничтожил несколько исторических построек: памятник южноафриканскому политику Сесилу Родсу, который находится на горном склоне Пик Дьявола, и ветряную мельницу, построенную в 18-ом веке. После этого пожар переместился на кампус университета Кейптауна и библиотеку, которой было почти 200 лет.
Сайт Cape Town ETC сообщил о том, что «от книг остался пепел и пыль». В библиотеке хранились оригинальная иллюстрация к «Книге джунглей» Редьярда Киплинга, научные работы и рассказы и стенограммы коренных народов Африки. Учебное заведение сообщило, что всех четырех тысяч студентов эвакуировали, а университет прекратил свою работу до вторника.
Власти города заявили, что пожарных предупредили об угрозе распространения крупного пожара ещё 9:00 утра 18 апреля. Однако им не удалось сдержать огонь из-за низкой влажности и огромного количества сухостоя. По предварительным данным, пожар начался из-за костра, который забыли потушить туристы.
"пожар начался из-за костра, который забыли потушить туристы"
интересно местные туристы или приезжие?