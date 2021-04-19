Огонь разрушил множество старинных построек, в том числе двухсотлетнюю библиотеку.

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18 апреля в национальном парке ЮАР «Столовая гора» в Кейптауне вспыхнул лесной пожар, на его тушение направили около ста пожарных и три вертолёта, пишет «Аль-Джазира» и «Би-би-си».

Огонь уничтожил несколько исторических построек: памятник южноафриканскому политику Сесилу Родсу, который находится на горном склоне Пик Дьявола, и ветряную мельницу, построенную в 18-ом веке. После этого пожар переместился на кампус университета Кейптауна и библиотеку, которой было почти 200 лет.

Сайт Cape Town ETC сообщил о том, что «от книг остался пепел и пыль». В библиотеке хранились оригинальная иллюстрация к «Книге джунглей» Редьярда Киплинга, научные работы и рассказы и стенограммы коренных народов Африки. Учебное заведение сообщило, что всех четырех тысяч студентов эвакуировали, а университет прекратил свою работу до вторника.

Rembrandt's R👀m 🖌 @RembrandtsRoom A library's worst nightmare. Yesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached the library of the University of Kaapstad. The reading room special collections was destroyed. Irreplaceable archives and collections may be lost. Let's hope they were safely stored elsewhere https://t.co/jYUtarG1Xt [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/70dbb9ea-ac62-5ca2-affb-367a9dac0db1\/","width":768,"height":511}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/444e7dc0-87e2-5548-be88-33bcf9226536\/","width":608,"height":960}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6f4f652a-a1df-51ab-9739-cace57a260b9\/","width":1600,"height":1200}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6221344-a90f-5ac4-87cb-42e6d1de87c3\/","width":680,"height":454}}}]

Эвакуация студентов Кейптаунского университета Фото Getty

Фото AFP

Власти города заявили, что пожарных предупредили об угрозе распространения крупного пожара ещё 9:00 утра 18 апреля. Однако им не удалось сдержать огонь из-за низкой влажности и огромного количества сухостоя. По предварительным данным, пожар начался из-за костра, который забыли потушить туристы.

Всё что осталось от мельницы 18-го века Фото AFP

Фото AFP

Фото AP