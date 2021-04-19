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Новости
Ольга Щербинина

Дерипаска обвинил Росстат в манипуляциях с данными о бедности россиян. А потом удалил пост Статьи редакции

И написал ещё один, в котором похвалил Путина за поддержку бизнеса, пенсионеров и малоимущих.

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Утром 19 апреля миллиардер в своём телеграм-канале заявил, что сообщение ведомства о снижении уровня бедности в России не соответствует действительности. По его словам, в стране доходы ниже прожиточного минимума получают около 80 миллионов человек, а не 17,8 миллиона, как рассказал Росстат.

Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчёты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят.

из удалённого поста Олега Дерипаски

Через несколько часов Дерипаска удалил изначальный пост и написал новый. Из текста пропали фразы о жонглировании цифрами и манипулировании статистикой. В записи появился новый абзац.

Надо признать, что по поручению президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью.

из нового поста Олеги Дерипаски

Пост появился после того, как первую запись прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Дерипаска — крупный работодатель и обладает большим объёмом информации, но у Росстата данных больше и правительство всё же ориентируется на цифры Росстата.

По словам Пескова, пандемия, мировой экономический кризис сказались и на России, где количество бедных действительно увеличилось. «Вместе с тем в России (число бедных) увеличилось не так серьёзно, как могло бы быть, сработали выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время», — отметил пресс-секретарь.

В середине апреля Росстат заявил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 миллиона человек) по сравнению с 12,3% годом ранее.

#новости #дерипаска

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35 комментариев
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Вечерний ключ

32

и рыбку съел, и на хуй сел

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Федя Прозоров

Вечерний
5

Настя Рыбка всё же теперь точно р.и.п.?

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Ростислав Алабужев

Вечерний
3

Вообще, он считайте в этой истории неплохо на оба стула присел

Ответить

Большой жёлтый робат

Вечерний
1

рыбку предварительно пожарил

Ответить

Драгоценный историк

Большой
2
Ответить

Сергей Сергеич

Вечерний
0

И еще миллиардик заработал

Ответить

Страстной будильник

Вечерний
0

Да нет, без рыбки.

Ответить

Федя Прозоров

14

Потом выяснится, что копирайтер превысил должностные полномочия и сам уволился

Ответить

Папуша

Федя
3

И добровольно сел в тюрьму 

Ответить

Федя Прозоров

Папуша
2

И умер

Ответить

Олександр Гончаров

Папуша
1

и приговор в исполнение привел

Ответить

Папуша

Олексан…
1

"...Унтер‑офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей‑богу врет. Она сама себя высекла..."

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Max Okhrimenko

11

забавно, ты миллиардер, хазяин жизни. А даже написать пост самостоятельно не можешь, иначе сверху сожрут.

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Ваня Погост

9

Критиковать нельзя подлизывать.

Помогите бедняге-Дерипаске поставить запятую.

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Миша Копейкин

Ваня
2

Ну на деле лучше так, чем совсем никак. Немного критики, хотя бы такой, лучше, чем перманентное подлизывание. Понятно, что ещё лучше - более мощная критика. Но у нас тут не дилемма с 2 полярными вариантами: 0% критики или 100% критики. И если трезво подумать, то 10% критики лучше, чем 0% критики.

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Принудительный глобус

9

Партия была недовольна дерипаской. Минус два алюминиевых завода.

Ответить

Миша Копейкин

6

 По словам Пескова, пандемия, мировой экономический кризис сказались и на России, где количество бедных действительно увеличилось.

и правительство всё же ориентируется на цифры Росстата.

Так количество бедных снизилось или увеличилось, какая основная линия партии? По цифрам, на которые опираетесь, снизилась, но одновременно говорит, что "действительно увеличилось"

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Eugene Tackleberry

Миша
1

Бедные Щрёдингера

Ответить

Большой жёлтый робат

5

что ж ты, фраер, сдал назад

Ответить

rkray

3

Верни ручку переобулся. 

Ответить

Надежный чайник

3

коротко о шлюхах

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Руслан Турченко

2

Эт даже не переобулся, а "Рондат-Фляк-Арабское сальто, Тридцать два фуэте!" с северного полюса на южный.)) 

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Разумный татарин

1

Интересно, проглотит снова или огрызнётся 

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Иван Дмитриев

1

Олды тестируют телеграм

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Пьяный паркур

1

Типа: "А я фигу в кармане всё это время держал". Нет, давайте даунов не будем перепечатывать сюда

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Очевидный Мурод

Пьяный
0

Но насколько могут быть верны его первоначальные слова?

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Ivan Boldyrev

1

Просто Джек Ма какой-то.

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Максим Чистов

0

Стопудово первый пост работяга его сделал не согласовывая

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Aleks Miller (20+)

0

-Алло, Олег? Ну ёбаныйрот, переписывай!

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So Dope

0

Это называется "сигналы"

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Сладкий Артем

0

Забыл куда воевать, бывает 

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Русские вперёд

0

Дерипаска Шредингера

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Андрей Иванов

0

Дерипаска многовекторный,на аквадискотеке нарасхват,на вписках по кругу.

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Ник Хартман

0

В будущем он напишет книгу, мой роман с диктатором, как не потерять привлекательность будучи пойманным за анулингусом 

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Роман Краснов

0

Иногда и из Олегарха вылезает приличный человек. Ненадолго

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