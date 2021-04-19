И написал ещё один, в котором похвалил Путина за поддержку бизнеса, пенсионеров и малоимущих.

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Утром 19 апреля миллиардер в своём телеграм-канале заявил, что сообщение ведомства о снижении уровня бедности в России не соответствует действительности. По его словам, в стране доходы ниже прожиточного минимума получают около 80 миллионов человек, а не 17,8 миллиона, как рассказал Росстат.

Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчёты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят. из удалённого поста Олега Дерипаски

Через несколько часов Дерипаска удалил изначальный пост и написал новый. Из текста пропали фразы о жонглировании цифрами и манипулировании статистикой. В записи появился новый абзац.

Надо признать, что по поручению президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью. из нового поста Олеги Дерипаски

Пост появился после того, как первую запись прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Дерипаска — крупный работодатель и обладает большим объёмом информации, но у Росстата данных больше и правительство всё же ориентируется на цифры Росстата.

По словам Пескова, пандемия, мировой экономический кризис сказались и на России, где количество бедных действительно увеличилось. «Вместе с тем в России (число бедных) увеличилось не так серьёзно, как могло бы быть, сработали выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время», — отметил пресс-секретарь.