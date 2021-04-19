Дерипаска обвинил Росстат в манипуляциях с данными о бедности россиян. А потом удалил пост Статьи редакции
И написал ещё один, в котором похвалил Путина за поддержку бизнеса, пенсионеров и малоимущих.
Утром 19 апреля миллиардер в своём телеграм-канале заявил, что сообщение ведомства о снижении уровня бедности в России не соответствует действительности. По его словам, в стране доходы ниже прожиточного минимума получают около 80 миллионов человек, а не 17,8 миллиона, как рассказал Росстат.
Через несколько часов Дерипаска удалил изначальный пост и написал новый. Из текста пропали фразы о жонглировании цифрами и манипулировании статистикой. В записи появился новый абзац.
Пост появился после того, как первую запись прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Дерипаска — крупный работодатель и обладает большим объёмом информации, но у Росстата данных больше и правительство всё же ориентируется на цифры Росстата.
По словам Пескова, пандемия, мировой экономический кризис сказались и на России, где количество бедных действительно увеличилось. «Вместе с тем в России (число бедных) увеличилось не так серьёзно, как могло бы быть, сработали выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время», — отметил пресс-секретарь.
В середине апреля Росстат заявил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 миллиона человек) по сравнению с 12,3% годом ранее.
Вообще, он считайте в этой истории неплохо на оба стула присел
рыбку предварительно пожарил
Потом выяснится, что копирайтер превысил должностные полномочия и сам уволился
и приговор в исполнение привел
забавно, ты миллиардер, хазяин жизни. А даже написать пост самостоятельно не можешь, иначе сверху сожрут.
Критиковать нельзя подлизывать.
Помогите бедняге-Дерипаске поставить запятую.
Ну на деле лучше так, чем совсем никак. Немного критики, хотя бы такой, лучше, чем перманентное подлизывание. Понятно, что ещё лучше - более мощная критика. Но у нас тут не дилемма с 2 полярными вариантами: 0% критики или 100% критики. И если трезво подумать, то 10% критики лучше, чем 0% критики.
По словам Пескова, пандемия, мировой экономический кризис сказались и на России, где количество бедных действительно увеличилось.
и правительство всё же ориентируется на цифры Росстата.
Так количество бедных снизилось или увеличилось, какая основная линия партии? По цифрам, на которые опираетесь, снизилась, но одновременно говорит, что "действительно увеличилось"
Эт даже не переобулся, а "Рондат-Фляк-Арабское сальто, Тридцать два фуэте!" с северного полюса на южный.))
В будущем он напишет книгу, мой роман с диктатором, как не потерять привлекательность будучи пойманным за анулингусом