Разработчик «Спутника V» сообщил о его эффективности в 97,6%. Это данные по результатам вакцинации Статьи редакции
В период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года привились 3,8 миллиона россиян.
Центр имени Гамалеи опубликовал отчёт об эффективности вакцины «Спутник V». Исследование основано на результатах вакцинации россиян, которые были полностью привиты обоими компонентами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Разработчики также отметили, что заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения составила 1,1%, а заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%. Обновлённые данные по вакцине опубликуют в рецензируемом медицинском журнале в мае.
В начале февраля 2021 года в журнале Lancet опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Исследование показало, что эффективность российской вакцины составляет 91,6%.
Вакцина «Спутник V» разработана Центром имени Гамалеи совместно с Минобороны. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, которую одобрили в 60 странах мира.
Круто. Наверно единственная вакцина, которую не страшно ставить
Да ставить-то можно (я сам поставил). Другое дело, что ради пропаганды ей приписывают какие-то небывалые детали, малопонятные большинству населения.
Ну пиар он и в Африке пиар
Пиар здорового человека — это когда про последствия всё рассказано. Пиар у нас — это «надо, просто потому что».
У меня наоборот несколько знакомых сказали: прививаться не будем, слишком уж агрессивная пропаганда из каждого утюга и вообще никакой информации о рисках. Значит где-то наебалово, в России по другому не бывает )
"Даже студенты меда" xD
Ну хз, я от врачей разные мнения читал. В основном с ad5 все не так однозначно.
Но самое главное - по Спутнику вся относительно объективная инфа в телеграм чатах, по телеку 0 информации, при этом пропагандоны в деталях обсасывают каждое повышение температуры до 37 у Файзера. Это не нормально и естественно часть людей вообще не вникают Файзер там или чё, а выводы делают верхнеуровнево ("вакцинация -мутно")
А что не так с ad5? Это про ВИЧ? Так все вакцины, стимулирующие Т клеточный, так же сделают. То есть все мРНК, векторные и ДНК вакцины в топку?
Справедливости ради, 91.6% с 21 дня, а это крайне плохая отсечка. Идеал вообще 35-42 день, 2-3 недели со второй дозы, когда есть уже польза от буста и отсекаются заразившиеся до второй дозы или сразу после.
Все эти цифры крайне условны и больше интересны данные по врачам с постоянным пцр тестированием. Может аргентинцы скоро выдадут что.
Файзер лучше тем, что на мРНК и сэмпл по нему больше, а контроль честный и данные открыты
Тем, что он сделан не в России, очевидно же.
Институт вакцин ещё со времён ссср был на высоком уровне, заслуги сами понимаете кого, тут нет
Ну вот на Советских технологиях КовиВак сделан, ей по слухам и сами знаете кто привился, но она для своих пацанов и в гражданском обороте не скоро ожидается )
А Спутник на новой платформе 2016 года, причем ее разработчик уезжал на запад, но потом вернулся, ибо там не впечатлила (ну уже тогда было понятно, что будущее за мРНК )
Пожилой корабль
она для своих пацанов
инфа 100% кста, у меня отец из siloviki, до сих пор сам ждет её, всем siloviki свои советуют ждать её, ну кто хотел, те кольнулись спутником
сам им кольнулся, потому что "ну сука сколько можно а", на неделе уже иду антитела проверю, надеюсь больше нуля лол
Я ещё вначале февраля поставил, тоже хотел на антитела сдать, но потом решил, что за 3000 ₽ они мне не особо то и нужны ))
Нет, ты не прав. Нынешняя власть это прямые потомки изуверов из застенок лагерей гулага, тебе разве это не объяснили?
А что я не так написал? Я всего лишь ретранслировал вам ваших же лидеров мнений, лол.
А ирония заключается в том, что у вас жопы горят, когда вам со стороны такое говорят)))))
Серьезно, в апреле ? По всем векторным новости по тромбозам (Зенека/J&J), Словакия вернула партию заявив, что не соответствует образцам EMA, ad5 возможно ослабляет антиСПИД иммунитет.
Оксфорд недавно же выложил исследование, что нельзя пока утверждать связь между тромбозом и вакцинами, при этом риск тромбоза после пфайзера был выше, чем от их вакцины
Где почитать про ad5 и СПИД?
Да хоть 1488%, все равно нет
Продался за два пломбира?! Обмельчал народ!
Да не заставляет же никто, господя.
Я вон ширнулся в конце апреля второй дозой, полёт нормальный. Только глаз на трапеции вырос третий, а должен был на лбу, пойду жаловаться, хотел к анунакам, а получается к зловещим мертвецам.
что с подтасовкой в Ланцет?
Коричневый огонь
да всё просто на первый взгляд. в Ланцете описана одна вакцина (и все данные достоверны), а в Словакию поставлена другая её версия. и документацию к ней не предоставили даже после повторных обращений.
Я прочитал, что управление по лекарствам Словакии заявило, что Гамалея недопоставила документацию. О том, что другая версия, заявили газеты.
Кто нибудь может объяснить как они находят этот процент? Какова методика?
По медицинской статистике, берут группу в 100 человек условных, ну там конечно цифры куда больше, вакцинируют и спустя какое то время проверяют количество нейтрализующих антител, если он выше «защитного уровня» в 97 случаях из 100, то эффективность соответствующая. Это называется клиническая эффективность, проблема тут в том, что достоверно не известно какой именно должен быть уровень антител. Можно в пробирку капать вирус например с имунизированной плазмой и смотреть как она деактивирует вирус и делать это с разным титром антител. Есть ещё эпидемиологическая эффективность, вот весь Израиль привили и видим как там снижается заболеваемость, по формуле все вычисляем. Ну и ещё у нас вся корона регистрируется и все прививки тоже в базе есть по омс на каждого, кто сделал в его карточке прививок электронной. Там если он привился и заболел тоже можно посчитать.
Может просто от методики подсчета меняться процент, от объема выборки. Скорее всего нет еще такого штамма вируса, на который не подействует спутник, нужно достаточно сильно изменить эту "ножку" вируса, который он крепится, в таком случае она просто не будет подходить к рецептору с которым она будет связываться и он перестанет заражать. Может мутировать так, что не будет действовать и заражать, но это нас пока миновало и куда менее вероятно.