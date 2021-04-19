В период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года привились 3,8 миллиона россиян.

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Центр имени Гамалеи опубликовал отчёт об эффективности вакцины «Спутник V». Исследование основано на результатах вакцинации россиян, которые были полностью привиты обоими компонентами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

НИИ имени Гамалеи и РФПИ объявляют об эффективности вакцины «Спутник V» на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата. Российский фонд прямых инвестиций

Разработчики также отметили, что заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения составила 1,1%, а заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%. Обновлённые данные по вакцине опубликуют в рецензируемом медицинском журнале в мае.

В начале февраля 2021 года в журнале Lancet опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Исследование показало, что эффективность российской вакцины составляет 91,6%.