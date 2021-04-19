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Новости
Сергей Исенеков

Разработчик «Спутника V» сообщил о его эффективности в 97,6%. Это данные по результатам вакцинации Статьи редакции

В период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года привились 3,8 миллиона россиян.

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Центр имени Гамалеи опубликовал отчёт об эффективности вакцины «Спутник V». Исследование основано на результатах вакцинации россиян, которые были полностью привиты обоими компонентами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

НИИ имени Гамалеи и РФПИ объявляют об эффективности вакцины «Спутник V» на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата.

Российский фонд прямых инвестиций

Разработчики также отметили, что заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения составила 1,1%, а заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%. Обновлённые данные по вакцине опубликуют в рецензируемом медицинском журнале в мае.

В начале февраля 2021 года в журнале Lancet опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Исследование показало, что эффективность российской вакцины составляет 91,6%.

Вакцина «Спутник V» разработана Центром имени Гамалеи совместно с Минобороны. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, которую одобрили в 60 странах мира.

#новости #вакцинаотcovid19

58 58 комментариев
16
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58 комментариев
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Дизайнер Павленко

6

Круто. Наверно единственная вакцина, которую не страшно ставить

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Иван Касаткин

Дизайнер
9

Да ставить-то можно (я сам поставил). Другое дело, что ради пропаганды ей приписывают какие-то небывалые детали, малопонятные большинству населения.

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Дизайнер Павленко

Иван
0

Ну пиар он и в Африке пиар

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Иван Касаткин

Дизайнер
8

Пиар здорового человека — это когда про последствия всё рассказано. Пиар у нас — это «надо, просто потому что».

Ответить

Дизайнер

Иван
0

Это называется плохой пиар)) так как ты говоришь конечно можно, но видимо пиарщика получше найти не получилось

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Антон Курочкин

Дизайнер
3

У меня наоборот несколько знакомых сказали: прививаться не будем, слишком уж агрессивная пропаганда из каждого утюга и вообще никакой информации о рисках. Значит где-то наебалово, в России по другому не бывает )

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Дизайнер

Антон
1

Странный подход. Помимо рекламы надо ведь с врачами консультироваться. У меня все знакомые врачи говорят, что ок. Даже студенты меда.

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Антон Курочкин

Дизайнер
2

"Даже студенты меда" xD
Ну хз, я от врачей разные мнения читал. В основном с ad5 все не так однозначно.
Но самое главное - по Спутнику вся относительно объективная инфа в телеграм чатах, по телеку 0 информации, при этом пропагандоны в деталях обсасывают каждое повышение температуры до 37 у Файзера. Это не нормально и естественно часть людей вообще не вникают Файзер там или чё, а выводы делают верхнеуровнево ("вакцинация -мутно")

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Romula Daraa

Антон
0

А что не так с ad5? Это про ВИЧ? Так все вакцины, стимулирующие Т клеточный, так же сделают.  То есть все мРНК, векторные и ДНК вакцины в топку?

Ответить

dy

Дизайнер
0

У меня наоборот.

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Роман Новиков

Антон
1

Ещё в Гамалеи, кстати, кагоцел придумали)))

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Алексей Волосач

Иван
0

можно пример небывалых деталей?

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Romula Daraa

Иван
0

Справедливости ради, 91.6% с 21 дня, а это крайне плохая отсечка. Идеал вообще 35-42 день, 2-3 недели со второй дозы, когда есть уже польза от буста и отсекаются заразившиеся до второй дозы или сразу после.

Все эти цифры крайне условны и больше интересны данные по врачам с постоянным пцр тестированием. Может аргентинцы скоро выдадут что.

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Мразь

Дизайнер
0

Чем лучше Pfizer'а?

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Антон Курочкин

Мразь
8

Файзер лучше тем, что на мРНК и сэмпл по нему больше, а контроль честный и данные открыты

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Sergey Michko

Антон
0

чем лучше на мРНК?

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Иван Дмитриев

Мразь
0

Тем, что он сделан не в России, очевидно же.

Ответить

Roman Golovin

Иван
2

Тем, что он есть в России

Ответить

Dimitry Who

Дизайнер
1

Институт вакцин ещё со времён ссср был на высоком уровне, заслуги сами понимаете кого, тут нет

Ответить

Антон Курочкин

Dimitry
1

Ну вот на Советских технологиях КовиВак сделан, ей по слухам и сами знаете кто привился, но она для своих пацанов и в гражданском обороте не скоро ожидается )
А Спутник на новой платформе 2016 года, причем ее разработчик уезжал на запад, но потом вернулся, ибо там не впечатлила (ну уже тогда было понятно, что будущее за мРНК )

Ответить

Пожилой корабль

Антон
0

она для своих пацанов

инфа 100% кста, у меня отец из siloviki, до сих пор сам ждет её, всем siloviki свои советуют ждать её, ну кто хотел, те кольнулись спутником
сам им кольнулся, потому что "ну сука сколько можно а", на неделе уже иду антитела проверю, надеюсь больше нуля лол

Ответить

Антон Курочкин

Пожилой
0

Я ещё вначале февраля поставил, тоже хотел на антитела сдать, но потом решил, что за 3000 ₽ они мне не особо то и нужны ))

Ответить

Иван Дмитриев

Dimitry
–3

Нет, ты не прав. Нынешняя власть это прямые потомки изуверов из застенок лагерей гулага, тебе разве это не объяснили?

Ответить

Bich

Иван
0

Ух как же упорно ты пытаешься высрать иронию над фактом критики власти под каждым комментарием, а ну давай еще, а то никто не понял, что все тжшники тупые либерахи навальнята

Ответить

Иван Дмитриев

Bich
–1

А что я не так написал? Я всего лишь ретранслировал вам ваших же лидеров мнений, лол.
А ирония заключается в том, что у вас жопы горят, когда вам со стороны такое говорят)))))

Ответить

Антон Курочкин

Дизайнер
0

Серьезно, в апреле ? По всем векторным новости по тромбозам (Зенека/J&J), Словакия вернула партию заявив, что не соответствует образцам EMA, ad5 возможно ослабляет антиСПИД иммунитет.

Ответить

Daniil Minashkin

Антон
1

Оксфорд недавно же выложил исследование, что нельзя пока утверждать связь между тромбозом и вакцинами, при этом риск тромбоза после пфайзера был выше, чем от их вакцины

Ответить

dy

Daniil
0

Но по статистике смертность от тромбоза примерно одинаковая. Да и тромбоз - это та вещь, которая есть у многих лекарств, например у гормональных противозачаточных.

Ответить

van der Pusch

Daniil
0

ну они как бы заинтересованная сторона)

Ответить

Kesantielu Dasefern

Антон
0

Где почитать про ad5 и СПИД? 

Ответить

Антон Курочкин

Kesanti…
0

https://t.co/GU78CUZm8C?amp=1&s=09

Ответить

Лига тупых

Дизайнер
0

Согласен 

Ответить

Преступный корабль

Дизайнер
0

а какие тебе вакцины страшно ставить? 

Ответить

Большой жёлтый робат

–2

Да хоть 1488%, все равно нет

Ответить

Photuum

Большой
3

Каждому свое. Я вот привился. Два бесплатных пломбира съел.

Ответить

Игорь Рачук

Photuum
6

Продался за два пломбира?! Обмельчал народ! 

Ответить

Photuum

Игорь
1

Ещё и от еврея Куснеровича.
Это конечно подозрительно, когда евреи дарят тебе мороженое :)

Ответить

Игорь Рачук

Photuum
2

Кушай мальчик)

Ответить

Азамат Багатов

Большой
0

Да не заставляет же никто, господя.

Я вон ширнулся в конце апреля второй дозой, полёт нормальный. Только глаз на трапеции вырос третий, а должен был на лбу, пойду жаловаться, хотел к анунакам, а получается к зловещим мертвецам.

Ответить

Большой жёлтый робат

Азамат
0

Ещё один вакцинобот. Кыш

Ответить

Коричневый огонь

0

После танцев с бубном в Словении и подтасовки в Ланцет веры им нет.

Ответить

Sergey Michko

Коричневый
1

что с подтасовкой в Ланцет?

Ответить

Коричневый огонь

Sergey
1

да всё просто на первый взгляд. в Ланцете описана одна вакцина (и все данные достоверны), а в Словакию поставлена другая её версия. и документацию к ней не предоставили даже после повторных обращений. 

"Спутник V" вызвал сомнения в Словакии. РФПИ…
Контракт на поставку российской вакцины "Спутник" в Словакию обернулся новым скандалом…
www.bbc.com
Ответить

Doktor

Коричне…
0

В статье конкретики что-то немного. Не соответствует - и все.
И в конце приписка, что вполне могут договориться.

Ответить

Sergey Michko

Коричне…
–1

Я прочитал, что управление по лекарствам Словакии заявило, что Гамалея недопоставила документацию. О том, что другая версия, заявили газеты. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Коричневый
0

Про подтасовку - поподробнее

Ответить

Woody Johnson

0

Кто нибудь может объяснить как они находят этот процент? Какова методика?

Ответить

Арсений Веснин

Woody
6

По медицинской статистике, берут группу в 100 человек условных, ну там конечно цифры куда больше, вакцинируют и спустя какое то время проверяют количество нейтрализующих антител, если он выше «защитного уровня» в 97 случаях из 100, то эффективность соответствующая. Это называется клиническая эффективность, проблема тут в том, что достоверно не известно какой именно должен быть уровень антител. Можно в пробирку капать вирус например с имунизированной плазмой и смотреть как она деактивирует вирус и делать это с разным титром антител. Есть ещё эпидемиологическая эффективность, вот весь Израиль привили и видим как там снижается заболеваемость, по формуле все вычисляем. Ну и ещё у нас вся корона регистрируется и все прививки тоже в базе есть по омс на каждого, кто сделал в его карточке прививок электронной. Там если он привился и заболел тоже можно посчитать.

Ответить

Woody Johnson

Арсений
0

спасибо

Ответить

dy

Арсений
0

В Аргените 1500 привитых, там около 80% получилось. Может мутация вируса, конечно.

Ответить

Арсений Веснин

dy
0

Может просто от методики подсчета меняться процент, от объема выборки. Скорее всего нет еще такого штамма вируса, на который не подействует спутник, нужно достаточно сильно изменить эту "ножку" вируса, который он крепится, в таком случае она просто не будет подходить к рецептору с которым она будет связываться и он перестанет заражать. Может мутировать так, что не будет действовать и заражать, но это нас пока миновало и куда менее вероятно.

Ответить

Иван Касаткин

Woody
2

В кабинете 135, ещё полпроцента в 245 лежат.

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Suq Madiq

Woody
1

Какую бы цифру из статистики не насчитали, директор гамалеи потребует

Ответить

Miguel

Woody
0

Судя по фразе "по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата" можно предположить, что в данном случае речь идёт о том, что взяли базу привитых и вычислили в ней долю тех, кто после вакцинации заболел.

Ответить

Дмитрий Зосенко

Miguel
0

Там прям по ссылке формула приведена

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Sergey Michko

1

Вашей репутации недостаточно.

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dy

1

Только по Аргентине получается эффективность в 78-80%.

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Дмитрий Шалатонов

0

Мало,очень мало лохов

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